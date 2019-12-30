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Все про:Зеленский (4163) обмен (900) пленные (776) Кутепов (3)

 Пресс-служба Зеленского накануне освобождения экс-беркутовцев рассылала "методички", которые воспроизвели "преданные псы" из "Слуги народа" и сам президент, - журналист Кутепов

Вместо того, чтобы выслушать аргументы против обмена экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле Майдана, президент Украины Владимир Зеленский распространяет "гнилой и насквозь лживый бред".

Об этом в Facebook написал журналист "Громадського" Богдан Кутепов, передает Цензор.НЕТ.

"Вы положили болт на чувства миллионов людей, выпустив на волю вероятных убийц Небесной Сотни, по которым в следующем году должен завершиться судебный процесс. Вместо того, чтобы выслушать аргументы против, которые, возможно, заставили вас передумать, вы распространяете гнилой и насквозь лживый бред. Его в форме методички ваши люди рассылала в регионы, его перепечатали преданные псы из "Слуги народа". В моей редакции подумали, что это может быть фейком. Но вчера вечером, после встречи освобожденных пленных на брифинге вы повторили его почти слово в слово. И о том, что готовы менять хоть 100 преступников на 1 живого (но по "Беркуту" не было приговоров, они же даже формально не осуждены), и о том, что "мало ли было 6 лет расследовать" (напротив, это рекордно быстрый суд в турборежиме, когда речь идет о подобных делах, там же 200 пострадавших, сотни свидетелей, тысячи документов, и это все как раз шло к завершению). Какие нафиг 5 лет по закону Савченко? Им светило пожизненное! Вы это понимаете?", - спрашивает президента Кутепов.

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Он опровергает один тезис из "лживой методички" - "не говорите от имени родственников", приводя ссылку на материал с комментариями родных Героев Небесной Сотни.

"А еще вы назвали меня (и всех, кто против освобождения беркутовцев) "сторонником старой власти". Юлия Мендель, в той методичке, что ты рассылала в вотсап, так и написано. Так вот вчера среди тех, кто окружил СИЗО, было много избирателей Зеленского. И много "ни за кого". Порохоботы называли меня зеленофилом только за то, что я всегда критиковал их Седого Гетьмана за популизм и лицемерие, за раскол среди патриотов и жадность. Я точно не порохобот и вряд ли когда-то им стану. Но со вчерашнего дня можете записывать меня в персональные враги Зеленского. Меня и еще тысячи таких, как я. Закапывать дела Майдана - это была критическая ошибка, которая обойдется вам очень дорого", - отмечает журналист.

Пресс-служба Зеленского накануне освобождения экс-беркутовцев рассылала методички, которые воспроизвели преданные псы из Слуги народа и сам президент, - журналист Кутепов 01

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Среди последних - и пятеро экс-беркутовцев, которым накануне изменили меру пресечения. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3168018
 
   
 Топ комментарии
 
кацапы и зебилы, отмечая 1 января, не забывайте, что вы празднуйте день рождения Бандеры!
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Зря это Зеленский сделал , зря ...
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Поїзд вже пішов, ви схоже думаєте що сталась якась помилка в тому, що Поця залишився на пероні?
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А он и не на пероне , он в поезде ( тоесть остался и дальше в политике ) . Поэтому вся ********* ( кстати и х.йло в кремле тоже ) так психует ,, " кровь из носа" старается "высадить Петю с поезда " , а он не выходит . Петро занял львиную долю медиапространства , куда не глянь везде Петя , везде о нём говорят ,, сравнивают с " великим" Зю ,, на ФБ , в Твиттере, на всех интернет сайтах , тут на Цензоре ,, по ТВ , да ВЕЗДЕ . ! А ты говоришь - на пероне . ..
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коли президент стає депутатом від міноритарної партії то, простір в медіях він займає виключно за гроші. Реально, нікого крім плачених він не цікавить.
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Любой президент когда то уходит , ничего такого тут нет . А многие уходят вообще из политики , им даже депутатство не светит .Ну а про - нэ цикавыть ты расскажи кому нибудь но не мне . Даже тут , половина комментов на Цензоре посвящена обсуждению Петра . . Один лишь ты , вот уже настрочил возле меня с десяток комментов , и везде так или иначе упоминается Порох . Если кто то ,кого то нэ цикавыть , зачем о нём писать . ? .
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зато весь "Обблёваный" зелёной жидкостью...и следует в сторону "таёжнаго саюза"... Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов - Цензор.НЕТ 4185
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Завдячуючи тому що зробив поросьонко перед виборами. Вам то чтого хвилюватися, вас там зустрінуть як своїх.
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ЗІ: Порошенко не дав засудити, а Зеленський врятував- два героя кацапії
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одно дело-держать в застенках и оттягивать наказание-и другое дело-отпустить и ещё и "амнистировать"... а теперь представьте-через два месяца-выйти перед люди и со скорбным лицом "поминать" Героев Небесной Сотни...100% уверен-он струсит...Вы согласны...?!!! Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов - Цензор.НЕТ 2558
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Ви точно, як зебіли виправдуєтеся.
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без них не було-б обміну...невже так складно зрозуміти...
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Судячи з коментів, ви не старий кінь, а старий віслюк!
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Ну, так створюйте коаліцію промайданних сил та починайте роботу з населенням по областях або заткніть язики в дупу і чекайте до виборів.
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Немає сил читати новини. Господи, які ж ***@ни його вибрали. Яким же треба бути довбодятлом, щоб назло Пороху своїми руками привести до влади оце кремлівске кодло.
Зелебобіки як там кінець епохи бідності? Долар падає - ціни ростуть?!
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Яким треба було бути ідіотом, аби потопити всіх потенційних союзників і забезпечити перемогу кловунам. Але ума та поразка порохоботам не принесла це, по життю.
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Ага, тепер зебіли всіх будуть звинувачувати у своєму ідиотизмі.
Кінець епохи бідності 😂😂😂
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Ви не чім не відрізняєтеся від зебілів- одна кров, одна каса.
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тупість та дебілізм ніколи не були гідністю...
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В чому полягала жадібність, якою цей журналюга Кутєпов дорікав Порошенку, і в чому полягає щедрість зеленського, до якого с цього приводу претензій нема? Шаріківщиною так і тхне.
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Кремлівська методичка! Зебіли пишуть те саме, бо вони і є ті самі кремлівські боти. Саме цікаве, що вони вже навіть не приховують своїх думок та намірів. От побачите, що після Нового року вони все почнуть казати відкритим текстом.
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А в УК Украины есть такая статья как "воспрепятствование правосудию". В США за это может быть импичмент.
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знаете-тут скажу как есть...знаю многих хороших людей которые голосовали за Зе...и их основной аргумент-"он же молодой,энергичный,ему надо дать шанс..." и приходит мысль-как же Зе их всех разом "сделал"...так украинцев не наё-ли со времён раздачи "ваучеров"...
кстати-тема продажи земли-из этой "оперы"... Пресслужба Зеленського напередодні звільнення ексберкутівців розсилала "методички", які відтворили "віддані пси" зі "Слуги народу" і сам президент, - журналіст Кутєпов - Цензор.НЕТ 7920
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Потрібно було запропонувати Вашим знайомим лягти на операційний стіл під скальпель якогось неука після 1 го курсу мед. училища, дали б йому шанс щось поправити в їхніх мізках.
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После первого обмена я (ненадолго) зауважал Зеленского, и появилась надежда, что он не такой уж и плохой.
После этого обмена я его окончательно и бесповоротно возненавидел.
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P.S. Но едва ли не сильнее я теперь ненавижу оффшорника, который сделал всё для победы клоуна. Лживая, лицемерная, жадная скотина. Одним словом - рыг. Бывших рыгов не бывает.
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Тебя как лоха развели на ненависть.Выдал всю гебнявую методичку.Вот из-за таких идиотов в стране контрреволюция.
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Ага, враги и предатели меня разводят на ненависть. После всего того, что они сделали, вообще-то, разводить не надо. А гебнявые методички - у тебя, мокша.
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Угу. Новая песня зебуинов-порошенко виноват в том,что я обосрался. Предсказуемо.
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Что характерно, кремлеботы прекрасно в курсе, кто у нас патриот Панамы, ни с кем не спутают.
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че-то ржу. так ты говоришь, от любви до ненависти один шаг? а с обменом моряков ты, стало быть, был согласен? ох-хо-хо... ребята, вам не голосовать надо, а больше работать физически. думать вы все равно никогда не научитесь.
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P.S. Но едва ли не сильнее я теперь ненавижу оффшорника, который сделал всё для победы клоуна. Лживая, лицемерная, жадная скотина. Одним словом - рыг. Бывших рыгов не бывает.
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Делаем простой вывод: когда начнётся третий Майдан, мусоров надо сразу валить. Без разговоров и сомнений. Превентивно. Если только посмеют быть не с народом.
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А де ви були останні п'ять років? Чому волаєте зараз?


Наталья Юсупова Блогер, волонтер





П'ять років йшли суди по вбивцям Небесної Сотні, хто ходив на ці суди та підтримував родичей загиблих??? Одиниці! Сьгодні кричите, що немає правосуддя, жалієте матерів розстріляних, а коли вони потребували народної підтримки всі ці роки, Ви де були?? Моє питання не стосується тих, хто був на війні. На суди приходили родичі та друзі, одиниці активістів, пости і коментарі були також одиничними, а зараз згадали?? Це лицемірство! Таке саме відбувається на судах, де знущаються з військових та волонтерів. Туди приходять побратими, рідні та друзі, чому Ви всі, хто волає в коментарях, не приходите підтримувати тих, за кого Ви кричите в інтернеті??? Тому, що всі сміливі тільки в себе вдома, два дні покричали, на третій день пішли різати олів'є та забули.

Нехай хтось зробить, тільки не Ви! Беркутівці - вбивці, чому за п`ять років їх не осудили??? Ніхто з нас, хто хоче повернення хлопців з полону, не підтримує вбивць, не смійте лити бруд на тих, в кого інша думка, ми думаємо про живих, поки що живих. Катованих, які знаходяться в жахливих умовах, з відбитими зубами та органами, це дійсно жах, хто знає і бачив тих, хто повернувся з полону.
Чого Ви ділити матерів хлопців, які загинули на Майдані і матерів, котрі роками чекають своїх дітей з полону?? Вони всі страждають! Знову влаштували інтернетні бої, а що в реалії? Хто з Вас поїхав підтримати активістів, щоб не випустили беркутню, хто?? Треба думати про живих і повертати їх додому, поки вони не стали ще однією сотнею.
Щодо мене, я вже звикла, що в мене плюють свої ж, коли моя думка інша. Плюйте, але я відверто кажу, що в мене на серці і все тут.
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Цікаво, шо вона ледь не порохоботкой була, хоч і Юліна кума
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пять лет шли следствие, судебный процесс. и все шло, как положено по закону. надо было на каждое заседание суда ходить и что делать? требовать введения смертной казни? турборежим нужен только для пиара, а если вас интересует результат, то надо все делать по закону. это касается и принятия законов, и судебных процессов. виноваты в том. что отдали "Беркут" не активисты, а власть! и именно она будет за это рано или поздно отвечать. в этом я уверен.
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Президент не должен предпринимать поступки серцем, он должен быть как кремень и никаких сантиментов и никакого жевания соплей, только жесткач и правда в чистом виде. Кто не хочет или боится - свободен!!!
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Зеленский, "свободен" это как раз тебя касается.
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"СОГЛАШЕНИЕ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ". NYT НАЗВАЛА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПОТЕПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ УКРАИНЫ И РФ.
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Пака потепление, а потом будет писец какое потепление.
У нас с РФ уже были потепления: в 1709-1775 знищення російськими військами українського козацького 1932-33 голод де загинуло понад 6 млн чол. 1944 насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини - з Криму. 2013-2019...
І це тільки капля в морі.
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Большинство всегда тупое...прежде чем орать о зраде и о несчастных матерях погибших поставьте себя на место матерей которые каждую минуту !!! Знают что их сын на подвале под пытками!!!и это годами!!! Мертвых не вернуть... И посмотрите на потдержку народа - нет ее у вас.все хотят мира.********* майданить.нехрен было Порошенко выбирать! Он все обосрал.а теперь говном приходите и успокоитесь
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Точно. За предыдущие пять лет однотуровые тоже нажрались так, что назад лезло.
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5лет ??? ещё когда галантерей не подписал присягу при всём чесном народе уже писал что
это преступление.... это было первое пецино преступление как высшего должностного лица
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Підтримую журналіста на всі сто!!!!!!!!!!!!!! Для мене Зеленський став виродком!!!!!!!!
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Методички для зеболів... Ну, я так і думав. У зе-даунів і кремлядєй одні і ті ж методи
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походу обісрався тільки мародер. При чому рідким поносом
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Тупо ,дико і підло говорити, чи навіть думати, тим хто говорить,що ми вибрали клоуна ,бо Порошенко такий і розтакий. Да на Порошенко навішали жиди і кацапсько-фсбешна мафія стільки фейков і брехні, що можна повірити. що він навіть Кенеді вбив. Тільки гниди не могли думати і робити аналіз ,що зробив корисного Порошенко. А що тепер. Методичкі.як при янику,повний провал на міжнародній сфері і в економіці. Брехня на брехні,при владі евреї ( для яких болтовня --професія)які думають за свою особисту наживу і кацапсько--комуняки,а також насаджається ненависть до патріотівУкраїни. Фсбешникі скрізь у вищих ешелонах влади.
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Дебальцево - фейк. Оно на самом деле под нашим контролем (ведь так записано в минских договорняках). И кровь на руках Порошенко - не кровь, а томатный сок. Ведь ***** никого не убивал, поэтому, когда ему руку пожимал оффшорник, он ничем не запачкался, это всё фейк. И артсклады взорвали подлые враги, а президент ни при чём и ничего не мог сделать. Это фейк, что он главнокомандующий и назначает начальников генштабов и прочую шелупень. Фейк, что он может их наказать и вообще что-то сделать. Миллиард баксов коту под хвост, но это фейк. Сожгли фейковые снаряды, которые всё равно нельзя было выстрелить по врагу. Шесть складов один за другим, методично. Утилизировали старый ненужный хлам, но только гниды этого не понимают. Насиров - фейк, на самом деле он сидит. Медведчук - фейк, на самом деле его вообще убили и выслали из страны. Семочко и Труханов - фейк, нет у них российских паспортов, они патриоты, и вообще, это не порошок их покрывал. Короче: вы всё врети, какие ваши доказательства, ихтамнет!
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Набір слів з методички фсб. Навскідку--Труханова вибирали одесити, а не призначав Порошенко. І так по кожному слові--для кацапських тролей ,головне побільше лайна.
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Методичка, говоришь? А кто порешал всё в начале 2018 года, когда труха два месяца прятался за границей в "командировке", когда в 2017 году его стали брать за жабры, чтобы потом триумфально вернуться, и суд его отпустил? Путин, наверно?
А почему мальдивчанин за него встал горой - потому что оба украли миллионы на строительстве муниципального лагеря Виктория, где потом сгорели дети из-за отсутствия пожарной сигнализации, которая на бумаге была только. Вместе ленточку перерезали. А когда трагедия случилась, порошка не видно и не слышно было ни в Одессе, нигде по этому поводу. Зато когда лысого стали прессовать, он понял, что тот сдаст его с потрохами, и вписался.
censor.net.ua/photo_news/3052823/sud_otkazalsya_otstranit_ot_doljnosti_mera_odessy_truhanova_videofoto

Но в твоей методичке этого нет. Труханова выбрали одесситы, а суд его отпустил, потому что самый честный суд в мире, и порошенко ни при чём.
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Ну так а что методички фсб? Всьо норм.
Эта контора никогда не врет, спроси хоть Igor Kalinin be66ad36 ,
он в курсе.
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як би була зріла нація - не навішали б на вуха стільки локшини. Ідіотів не важко переконати і у "вальцманах", і у "мальдівах", і в "іловайській зраді".. "Благодатний грунт" всмоктав та перетравив весь бруд, нав"язаний з-за порєбріку, та ще й подякував.. Імбіцилам ніколи думати ніколи аналізувати..
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Ни хера Киндерсюрприз не понимает ..и не хочет понимать..Он слишком занят продвижением своего продакшн 95 на рашский рынок... А все препятствующие этому мелочи, типо - война, типо трагедии укрианцев, типо - сдача интерсов страны и страны в целом - для него ддосадные временные помехи перед прямой дорогой к прибылям... Собюственно, я не удивлюсь, если потом окажется, что 100 лярдов , за которые Беня продавал путину УКраину , уже Бене уплачены и Киндерсюроприз лишь исполнительный директор по усовиям сделки.
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Господь карає нас за чвари, за байдужість зеленськими і януковочами.....
Чи то ми самі себе караємо??
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От як що (не дай Бог) Зебенського бахнуть чи він втече до Ростова, то кремлівськи пропагандони будут верещати на весь світ: "Який гарний і перспективний през цей Зебенський, а майдануті націоналісти його відсторонили від влади" і будуть в ООН волати щоб завести в Україну миротворців (кацапських).

Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.
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