 Пресс-служба Зеленского накануне освобождения экс-беркутовцев рассылала "методички", которые воспроизвели "преданные псы" из "Слуги народа" и сам президент, - журналист Кутепов

Об этом в Facebook написал журналист "Громадського" Богдан Кутепов, передает Цензор.НЕТ.
"Вы положили болт на чувства миллионов людей, выпустив на волю вероятных убийц Небесной Сотни, по которым в следующем году должен завершиться судебный процесс. Вместо того, чтобы выслушать аргументы против, которые, возможно, заставили вас передумать, вы распространяете гнилой и насквозь лживый бред. Его в форме методички ваши люди рассылала в регионы, его перепечатали преданные псы из "Слуги народа". В моей редакции подумали, что это может быть фейком. Но вчера вечером, после встречи освобожденных пленных на брифинге вы повторили его почти слово в слово. И о том, что готовы менять хоть 100 преступников на 1 живого (но по "Беркуту" не было приговоров, они же даже формально не осуждены), и о том, что "мало ли было 6 лет расследовать" (напротив, это рекордно быстрый суд в турборежиме, когда речь идет о подобных делах, там же 200 пострадавших, сотни свидетелей, тысячи документов, и это все как раз шло к завершению). Какие нафиг 5 лет по закону Савченко? Им светило пожизненное! Вы это понимаете?", - спрашивает президента Кутепов.
Он опровергает один тезис из "лживой методички" - "не говорите от имени родственников", приводя ссылку на материал с комментариями родных Героев Небесной Сотни.
"А еще вы назвали меня (и всех, кто против освобождения беркутовцев) "сторонником старой власти". Юлия Мендель, в той методичке, что ты рассылала в вотсап, так и написано. Так вот вчера среди тех, кто окружил СИЗО, было много избирателей Зеленского. И много "ни за кого". Порохоботы называли меня зеленофилом только за то, что я всегда критиковал их Седого Гетьмана за популизм и лицемерие, за раскол среди патриотов и жадность. Я точно не порохобот и вряд ли когда-то им стану. Но со вчерашнего дня можете записывать меня в персональные враги Зеленского. Меня и еще тысячи таких, как я. Закапывать дела Майдана - это была критическая ошибка, которая обойдется вам очень дорого", - отмечает журналист.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Среди последних - и пятеро экс-беркутовцев, которым накануне изменили меру пресечения. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Зелебобіки як там кінець епохи бідності? Долар падає - ціни ростуть?!
Кінець епохи бідності 😂😂😂
кстати-тема продажи земли-из этой "оперы"...
После этого обмена я его окончательно и бесповоротно возненавидел.
Наталья Юсупова Блогер, волонтер
П'ять років йшли суди по вбивцям Небесної Сотні, хто ходив на ці суди та підтримував родичей загиблих??? Одиниці! Сьгодні кричите, що немає правосуддя, жалієте матерів розстріляних, а коли вони потребували народної підтримки всі ці роки, Ви де були?? Моє питання не стосується тих, хто був на війні. На суди приходили родичі та друзі, одиниці активістів, пости і коментарі були також одиничними, а зараз згадали?? Це лицемірство! Таке саме відбувається на судах, де знущаються з військових та волонтерів. Туди приходять побратими, рідні та друзі, чому Ви всі, хто волає в коментарях, не приходите підтримувати тих, за кого Ви кричите в інтернеті??? Тому, що всі сміливі тільки в себе вдома, два дні покричали, на третій день пішли різати олів'є та забули.
Нехай хтось зробить, тільки не Ви! Беркутівці - вбивці, чому за п`ять років їх не осудили??? Ніхто з нас, хто хоче повернення хлопців з полону, не підтримує вбивць, не смійте лити бруд на тих, в кого інша думка, ми думаємо про живих, поки що живих. Катованих, які знаходяться в жахливих умовах, з відбитими зубами та органами, це дійсно жах, хто знає і бачив тих, хто повернувся з полону.
Чого Ви ділити матерів хлопців, які загинули на Майдані і матерів, котрі роками чекають своїх дітей з полону?? Вони всі страждають! Знову влаштували інтернетні бої, а що в реалії? Хто з Вас поїхав підтримати активістів, щоб не випустили беркутню, хто?? Треба думати про живих і повертати їх додому, поки вони не стали ще однією сотнею.
Щодо мене, я вже звикла, що в мене плюють свої ж, коли моя думка інша. Плюйте, але я відверто кажу, що в мене на серці і все тут.
У нас с РФ уже были потепления: в 1709-1775 знищення російськими військами українського козацького 1932-33 голод де загинуло понад 6 млн чол. 1944 насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини - з Криму. 2013-2019...
І це тільки капля в морі.
это преступление.... это было первое пецино преступление как высшего должностного лица
А почему мальдивчанин за него встал горой - потому что оба украли миллионы на строительстве муниципального лагеря Виктория, где потом сгорели дети из-за отсутствия пожарной сигнализации, которая на бумаге была только. Вместе ленточку перерезали. А когда трагедия случилась, порошка не видно и не слышно было ни в Одессе, нигде по этому поводу. Зато когда лысого стали прессовать, он понял, что тот сдаст его с потрохами, и вписался.
censor.net.ua/photo_news/3052823/sud_otkazalsya_otstranit_ot_doljnosti_mera_odessy_truhanova_videofoto
Но в твоей методичке этого нет. Труханова выбрали одесситы, а суд его отпустил, потому что самый честный суд в мире, и порошенко ни при чём.
Эта контора никогда не врет, спроси хоть Igor Kalinin be66ad36 ,
он в курсе.
Чи то ми самі себе караємо??
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.