 Лутковская против публикации данных лиц, которых передали России в рамках обмена 29 декабря

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я была бы категорическим противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю! "- ответила Лутковская на вопрос про полный список людей, которых Украина отдала российской стороне в обмен на освобождение пленных украинских граждан.

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Законодательство Украины дает право на разглашение информации с ограниченным доступом, если она представляет значительный общественный интерес.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди тех, кого украинская сторона передала наемникам РФ, пятеро бывших сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014г.

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