 Зеленский подписал закон о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции

Об этом написал в Facebook депутат от "Слуги народа", глава энергетического комитета Рады Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ.

"Необходимые изменения были обусловлены решением Конституционного суда о неконституционности некоторых положений предыдущего закона. Регулятор будет продолжать свою работу с 1 января, сохраняя и даже усиливая свою функциональную и финансовую независимость, в частности:

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- регулятору не нужно будет согласовывать свои решения или проверки монополистов с другими органами власти (которые ранее блокировали некоторые решения или проверки).

- публикация решений НКРЭКУ в правительственном "Курьере", что ранее давало возможность правительству блокировать решения регулятора, отменена. Решения будут вступать в силу после публикаций на официальной веб-странице НКРЭКУ.

- право по назначению членов НКРЭКУ президент Украины передал правительству, таким образом избавившись от части полномочий, которые имел предыдущий президент.

- новые члены НКРЭКУ будут назначаться по результатам конкурса, который будет проводить конкурсная комиссия назначенная правительством. Три члена конкурсной комиссии будет предлагать комитет по вопросам энергетики и ЖКХ (таким образом будет обеспечено участие парламента), по одному Минэкоэнерго и Министерство развития громад и регионов. Правительство не имеет права влиять на решения регулятора или увольнять его членов из-за принятых решений", - сообщил Герус.

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Он подчеркнул, что "независимость предусматривает ответственность за свои решения": "Уверен, регулятор это понимает, и будет своими решениями выстраивать и укреплять доверие общества к его тарифным и регуляторным решениям. Сегодня регулятор имеет все полномочия и ресурсы для своей эффективной работы".

Герус также сообщил, что Зеленский подписал закон о возобновлении деятельности ГАО "Черноморнефтегаз".

"Законом предлагается временно, до 31 декабря 2022 года, снять аресты и запрещения отчуждения имущества Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в исполнительных производствах. Это поможет "Черноморнефтегазу" в международных арбитражах эффективно отстаивать свои права в отношении активов, которые были захвачены Россией в ходе оккупации АР Крым", - отметил нардеп.

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 2490-1, направленный на приведение деятельности Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.