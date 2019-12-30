 Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Во время турнира, прошедшего в России, украинская шахматистка набрала 12,5 очка в 17-ти турах.
Победительницей с 13-ю очками стала уроженка Львова Екатерина Лагно, которая выступает за Россию.
На третьей позиции - китаянка Тань Джуньи (12). Именно она переиграла Музычук в последнем туре, лишив шансов побороться за "золото".
Лучший результат из других украинок (18-й) показала одесситка Наталья Жукова - 10,5 очка.
Политиканипричем (почти цитата)
Те, що між зрадою та перемогою, зветься "зрадомога". Її різновиди - "зрадлива перемога" та "переможна зрада" (залежить від переваги того чи іншого компоненту).
В даному випадку елементу перемоги, мабуть, таки більше - власне срібна медаль. Але участь в турнірі на кацапії - зрадонька. Тому перемога - але зрадлива. Якось так.
С одной стороны рад...
С другой - зачем туда поехали?
Украинским спортсменам запретили ездить на соревнования в Россию.
Указ об этом подписал министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов.
"В соответствии с законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участия ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ"