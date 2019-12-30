 Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время турнира, прошедшего в России, украинская шахматистка набрала 12,5 очка в 17-ти турах.

Победительницей с 13-ю очками стала уроженка Львова Екатерина Лагно, которая выступает за Россию.

На третьей позиции - китаянка Тань Джуньи (12). Именно она переиграла Музычук в последнем туре, лишив шансов побороться за "золото".

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Лучший результат из других украинок (18-й) показала одесситка Наталья Жукова - 10,5 очка.