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Все про:шахматы (118) Музычук_Анна (5)

 Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу

Украинка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу King Salman World Blitz Championship 2019.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время турнира, прошедшего в России, украинская шахматистка набрала 12,5 очка в 17-ти турах.

Победительницей с 13-ю очками стала уроженка Львова Екатерина Лагно, которая выступает за Россию.

На третьей позиции - китаянка Тань Джуньи (12). Именно она переиграла Музычук в последнем туре, лишив шансов побороться за "золото".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Штембуляк стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров

Лучший результат из других украинок (18-й) показала одесситка Наталья Жукова - 10,5 очка.

Источник: https://censor.net.ua/n3168015
 
   
 Топ комментарии
 
лагно перекинулось к кацапам... такое лагно... Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу - Цензор.НЕТ 2549
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Прочла сейчас ее биографию. После Львова жила в Краматорске, потом в Донецке, потом во Франции. Гражданство рф - с июля 2014 г. Награждена на россии медалью "За заслуги перед отечеством" Считает себя наполовину русской.
Политиканипричем (почти цитата)
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УРоженка Львова..пипец и за кацапов..такая же гнида как и Богданчик..вот из за таких манкуртов перебежчиков козломордые дегенераты потом будут визжать что это рузькая падебила !!
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лагно перекинулось к кацапам... такое лагно... Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по блицу - Цензор.НЕТ 2549
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да и ехать на турнир в парашу тоже не камильфо
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УРоженка Львова..пипец и за кацапов..такая же гнида как и Богданчик..вот из за таких манкуртов перебежчиков козломордые дегенераты потом будут визжать что это рузькая падебила !!
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Прочла сейчас ее биографию. После Львова жила в Краматорске, потом в Донецке, потом во Франции. Гражданство рф - с июля 2014 г. Награждена на россии медалью "За заслуги перед отечеством" Считает себя наполовину русской.
Политиканипричем (почти цитата)
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«Для меня, наполовину русской, разговаривающей на русском языке и просто помнящей нашу историю, Россия так же близка, как и Украина. Единственное, что хотела бы подчеркнуть - мой переход никак не связан с политической ситуацией в Украине»
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Ну, да. Ваша цитата - полная, но не вижу разночтения с моей. Суть - та же... Українська шахістка Анна Музичук здобула срібну медаль чемпіонату світу з бліцу - Цензор.НЕТ 3853
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разговаривать на русском это не значит быть русским и любить родину этого языка Мордор, до кацапов это не доходит, они не могут понять что например говорящий по английски не должен быть англичанином и любить Англию он может быть австралийцем американцем канадцем или страны англоязычных стран африки их всех связывает один язык-английский но каждый может по какой то причине ненавидит страну откуда произошел язык- Англию тоже самое в Украине если говорят на русском они не должны становится "своими" как думают кацапы так как русскоязычные, они могут ненавидить россию при этом отлично говорить по русски
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Вранье. Во всех этих англоязычных странах основным народом, стержнем, являются англосаксы. Они основали эти страны, а английский их родной язык. Тогда как для украинцев русский чужой. Хотя русские безусловно имеют отношение к становлению Украины, теперь это все относится к вредной кремлевской пропаганде.
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их немало ватниц со Львова еще добавь мисс Львова Наталья Болюх что жаловалась кацапскому первому как ее гнобят недавно
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Поздравляю, горжусь, но хотелось бы прояснить ситуацию... зебил (точне, его на 100% рыбья шапка) вчера отпустил без приговора пернатых из беркутамана... так вот, вопрос...
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Что она делала в России? Лабуде и Куек нельзя, а ей можно?
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Хороший вопрос. Двуличие зашкаливает. Если всем то всем. А то кто то ровнее, а кто то козёл отпущения выходит..
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Так она ж там прославляла, и престиж поднимала, и флагом махала, и вышиванке играла, и прочее бла-бла-бла. Спорт - вне политики (в переводе: мне пох"р ваша война)
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Лагно потеряла высокое звание украинки, играя за РФ, а вот Кунис и Сикорский - наше все!
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львів це помийна москальська яма разом з содовим мером...
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Так. Там добряче попрацювали кремлівські заплічних справ фахівці.
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Правильно робили предкі, що не випускали жидів з їхнього кварталу у Львові!
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Дивно що ЦН не подав новину " два перших місця посіли львів'янки".
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Для багатьох форумчан ця новина - цу-цванг...
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Ніт, ця ситуація зветься "зрадлива перемога".
Те, що між зрадою та перемогою, зветься "зрадомога". Її різновиди - "зрадлива перемога" та "переможна зрада" (залежить від переваги того чи іншого компоненту).
В даному випадку елементу перемоги, мабуть, таки більше - власне срібна медаль. Але участь в турнірі на кацапії - зрадонька. Тому перемога - але зрадлива. Якось так.
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Вообще-то не нужно перекладывать груз моральной ответственности на плечи спортсменов. Они ведь не самовольно поехали на чемпионат мира. Завоевала серебро - молодец!
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Лариса, если будь честным, то я сам в неопределенности...
С одной стороны рад...
С другой - зачем туда поехали?
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Если быть честной, то я хотела поставить лайк под статьей, но мне помешала львовянка, завоевавшая золото. Трудно сейчас определиться с жёсткой позицией. Вот сейчас другая тема есть: идет обмен. С одной стороны радостно, что Украина освобождает своих,а с другой...Разные мысли посещают...Но эта тема слишком серьезная, чтобы "рубить с плеча".
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Это не так, спортсмены ездят туда самовольно, несмотря на запрет.

Украинским спортсменам запретили ездить на соревнования в Россию.

Указ об этом подписал министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов.

"В соответствии с законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", украинские спортсмены не будут принимать участия ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ"
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Перепрошую панове! Не чіпляйте лайно до істиних Львівлян!
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