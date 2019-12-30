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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:адвокат (1229) Зеленский (4163) преступления против Майдана (70)

 Защита выданных на обмен экс-беркутовцев просит Зеленского дать "адекватную правовую оценку" событиям Революции достоинства

Адвокаты обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года экс-беркутовцев, которых 29 декабря выдали в рамках обмена, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом пересмотреть события Революции достоинства и дать им "адекватную правовую оценку".

Соответствующее обращение адвокатов экс-беркутовцев - Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева - есть в распоряжении hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По их словам, во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев - Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - "вылились тонны информационной грязи и упреки в измене".

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"Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене. - Ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое", - говорится в обращении.

Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории "остро воспринимают несправедливость судебного процесса" над тогдашними силовиками.

Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана "освободили от ответственности", а правоохранителям устроили "инквизицию".

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Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест им заменен на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Среди последних - и пятеро экс-беркутовцев. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3168013
 
   
 Топ комментарии
 
Могу дать адекватную оценку защите беркутовцев : ПОШЛИ НАКУЙ!
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да никогда Зепрезидент не поведется на этот бред.
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Майданівська більша половина України остаточно зрозуміла яке зє ГА.
І повірте мені на слово, не простить виданих беркутів. Такщо хотів Зєлєпут рейтингу, а отримає дупіту. Це його злочин більший за газові угоди Юлі 2009 року.
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Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории "остро воспринимают несправедливость судебного процесса" над тогдашними силовиками.Источник: https://censor.net.ua/n3168013

Пля, я аж слезу пустил Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності - Цензор.НЕТ 9172
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Любят бамбасята мусарню, они их дубинками насилуют, как Михаила Белика в 2012, а они их все равно любят.
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Янукович рулит через Портнова? Кто президент Украины?
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У Портнова і своєї касапської злості та ненависті до українців вистачить. Цей від яйця не зомліє, на нього треба заряд, як на дикого звіра.
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Адвокаты видно забыли, что силовики давали присягу и нарушили ее. В отличие от простых граждан, не дававших присяги о защите закона. Что вдвойне усугубляет вину присягнувших. И Беркут, в глазах народа, поставил себя вне закона после кровавого разгона студентов 30 ноября 2013 года.
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а ці беркути в сізо случайно не вступили в партію слуг зеленського народу, якщо так то це пояснює дії монобільшості від влади,
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Вони давали присягу народу, а не владі.
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Покажите мне хоть одного зебила в этой теме Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності - Цензор.НЕТ 8989
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адекватна правова оцінка: нічим новим грьобані бройлєри, т.з "бєркути" не були, класичні ескадрони смерті, плюс заражені ідеєю "узкого міра", що в свою чергу, перетворило їх на колабораційно-окупаційні підрозділи тіпа ССО РФ (мордору), чому тіпа? крапавий бірєт - вся х..ня... тварюки родом з ВВ. Лєнін. Сталін. Саратов. Уроди.(
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адекватная оценка - это то что убийцы небесной сотни показывают нам фак, террористы которые убили детей ухмыляются и празднуют победу, а дыровка которая убивала и пытала наших пленных - получает розы
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Скоро присвоят беркутовцам звания "Героев Квартала", с вручением орденов "Золотой Эбонитовой Палочки".
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Вот и сказочке конец!!! Думал, что в моем возрасте трудно чем-то удивить, ан нет!
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будешь удивлен-но это еще не конец Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності - Цензор.НЕТ 1085.концом будет распад недоимперии
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не о ком,а о чем...ибо раиська-понятие неодушевленное
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Помню, когда совок разваливался, то тоже станновато воспринимались любые факты, развенчивающие ореол святости идеалов и персонажей революции, но я был школьником и особо даже не заметил, как все поменялось.
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Вот почему-то когда совок разваливался мне не было странно. Еще 1983 году добровольно вышел из комсомола и уже тогда много знал о "святости" вождей.
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Не доверял тогда и не доверяю сейчас незнакомым людям, но слышать такие речи с телевизора тогда было неожиданно, даже для школьника.
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"добровольно вьішел из комсомола..." А хіба це було складно? Мене в восьмому класі (як і всіх) прийняли в комсомол, а після закінченні навчання я його просто викинула у вбиральню. У технікумі про комсомол ніхто й не згадував. У ньому зоставалися лише ті негідники, які мітили в кпсс.
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Вам повезло.) Я в институте вышел и сразу был призван в армию, и не просто призван, а для перевоспитания отправлен в строительные войска в Карелию (57 ВСО). Вы бывали на лесоповале в Карелии? Зря, очень даже романтично! 1985-1987 года. Зато узнал как люди живут в - 54.
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нарешті знайшлись адекватні люди
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Майдан - это преступление против Российской Империи и лично Владимира Путина.
Зеленский, в принципе, с этим согласен, но пока стесняется признаться - надо вначале разгромить патриотические силы в Украине. Портнов и зе-команда над этим работают.
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Новый глава ГБР взяла себе в заместители адвоката из фирмы, защищающей Януковича - СМИ

Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».«Глава ГБР Ирина Венедиктова уже завела в Госбюро будущих замов. Они ещё не назначены официально, но уже рулят. Так, одним из них стал бывший харьковский прокурор Александр Бабиков. Но более интересно то, что он в последние годы был (и является до сих пор) адвокатом фирмы Aver Lex, которая известна тем, что защищает Виктора Януковича. То есть он по-прежнему в статусе адвоката, но уже запрашивает у следователей ГБР различные дела», - говорится в сообщении.«Работа кипит. Бабиков вызывает следователей и требует предоставить ему уголовные производства и сделать по ним отчёт», - сказал источник в ГБР.
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А шо,цей,3.14дар судівська гілка влади, чи володіє Україною
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На фоне обмена беркутни Зеленским он может дать лишь одну правовую оценку: Россия начала войну против Украины в конце 2013 года. Затребовав на обмен беркутню, она это фактически признала. Это просто их солдаты, которых она послала в Украину убивать украинцев.
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За 6 лет не смогли доказать виновность?
По Закону максимальный срок расследования - полтора года! Может быть продлен, но не более чем на год.
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Бо незважаючи на всі історичні досягнення, Порох теж ковзав поміж ригівськими побратимами і волею народу, і ця його дволикість і породила недовіру до нього, призвела до реваншу, якому, до речі, він і не опинався фактично.
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люблю порохоботские истерики. то них рейтинг Зе растёт, а Пе - падает.
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Перед Майданом в януковича теж ріс рейтинг . А потім раз . І Ростов .
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нет. перед Майданом в януковича рейтинг падал. как у Пе. А потім раз, і в Ростов .
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Кто-то тут неправду брешет пишет. во первых за май страница не найдена, во вторых май это задолго до майдана. а 25 декабря - это уже месяц майдана.
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Ну, извините, писал с планшета, там вставлять ссылки та еще морока. Могли бы фразу У "Януковича сегодня наивысший президентский рейтинг, - опрос Центра Разумкова" вставить в поисковик и найти.
https://zn.ua/POLITICS/u-yanukovicha-segodnya-naivysshiy-prezidentskiy-reyting-opros-centra-razumkova-123218_.html
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От цікаво, а рейтинг Кличка з чого, з його кулаків, чи з червоного радянського прапора? Бо він ніколи не був українським патріотом, ні його партія.
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Замовте опитування в центрі Разумкова з цього питання і оплатіть послугу і будете знати відповідь. Або замовте опитування в іншій аненціі.
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Рейтинг ЗЕ:
Май - 73%
Октябрь - 53%
Декабрь - 43%
Растет конечно. Захист виданих на обмін ексберкутівців просить Зеленського дати "адекватну правову оцінку" подіям Революції гідності - Цензор.НЕТ 5549 в землю
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Они выполняют свою работу. Они правы. Зеля - лох.
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Це "невинні жертви" обміну???!!!

"РОСІЯ ЗАБРАЛА "СВОЇХ": БУТУСОВ ОПУБЛІКУВАВ ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКИХ ПЕРЕДАЛА УКРАЇНА, І ЩО ВОНИ ВЧИНИЛИ
https://www.5.ua/suspilstvo/rosiia-zabrala-svoikh-butusov-opublikuvav-detalnyi-perelik-zlochyntsiv-iakykh-peredala-ukrainai-shcho-vony-vchynyly-205588.html?fbclid=IwAR2GDhqwXwu7Tcvb5uuH1WhGcI9DgZZS45gE4JuEFGpRQLDBbr4FKAB_9GM
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Антонина Бернат
Нашего зелёного гандончика даже проклинать уже нет сип. Он тупая ширма. Взгляните на Ермака - более типичной ФСБ-ной физиономии трудно найти. Как говорится, "во лбу звезда горит"... Мне кажется, он имеет полномочия в случае необходимости стрелять в затылок нашему херовому пианисту...
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Ті так звані захисники є агентами Кремля. СБУ їх має негайно заарештувати.
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Київ віддав на обмін російського танкіста Гаджиєва, який убив 8 бійців ЗСУ на опорнику "Валєра".
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Так какая оценка, выступили против банды олигархов, вернули банду олигархов, все революции в Украине по сути своей революции против "воров в законе", политический вектор ,там евроинтеграция и прочее это скорее способ , или видение пути решения проблемы, чем сама проблема, все майданы использовались как внешними врагами, так и внутренними в коалиции с внешними, простая подмена понятий, запудрили мозг, подлили масла в огонь, спровоцировали бойню, в этих делах нет равных мастерам с востока, я не сомневаюсь шо пятак свой русские сунули и замесили это тесто именно они, там полная картина от поддержки СМИ, специально созданных под этот сценарий, таких как 112-й канал, так и привлечение криминальных групп, спецслужб РФ и прямое управление силовиками. Но в целом, общее настроение протестам всегда задавали олигархи, они были первопричиной и они же становились выгодополучателями, умело использовав стихию революции, рукотворной революции.
А беркутята, они и сегодня в каждом менте живут, мусорская школа у нас такая, они никогда не работали в рамках закона, они псы натасканные рвать, и я уверяю вас таких людей полно и сейчас в распоряжении Авакова и при необходимости они начнут делать все тоже самое, по приказу сверху. В этом и проблема, главная проблема всей структуры власти и силовой системы, от полицейского до высшего суда, никто из них не руководствуется законом в принятии тех или иных решений, это всегда команда сверху а мотивы выполнять эти команды по большей части одинаковы, деньги, работа, социальный статус, страх... Установки "закон", там нет даже на подсознательном уровне.
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Назвать убийц? То, что их отпустили, не значит что они не убивали!
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