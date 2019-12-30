 Защита выданных на обмен экс-беркутовцев просит Зеленского дать "адекватную правовую оценку" событиям Революции достоинства

Соответствующее обращение адвокатов экс-беркутовцев - Стефана Решко, Александра Горошинского и Игоря Варфоломеева - есть в распоряжении hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
По их словам, во время обмена на Зеленского и самих экс-беркутовцев - Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - "вылились тонны информационной грязи и упреки в измене".
"Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы вы, шестой президент Украины, гарант Конституции, наконец услышали нас, и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение (принять участие в обмене. - Ред.) было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое", - говорится в обращении.
Как отметили адвокаты, не все граждане Украины считают события 2014 года Революцией достоинства, и вроде бы на неподконтрольной территории "остро воспринимают несправедливость судебного процесса" над тогдашними силовиками.
Защитники экс-беркутовцев называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана "освободили от ответственности", а правоохранителям устроили "инквизицию".
Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест им заменен на личное обязательство.
29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Среди последних - и пятеро экс-беркутовцев. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
І повірте мені на слово, не простить виданих беркутів. Такщо хотів Зєлєпут рейтингу, а отримає дупіту. Це його злочин більший за газові угоди Юлі 2009 року.
Пля, я аж слезу пустил
Зеленский, в принципе, с этим согласен, но пока стесняется признаться - надо вначале разгромить патриотические силы в Украине. Портнов и зе-команда над этим работают.
Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».«Глава ГБР Ирина Венедиктова уже завела в Госбюро будущих замов. Они ещё не назначены официально, но уже рулят. Так, одним из них стал бывший харьковский прокурор Александр Бабиков. Но более интересно то, что он в последние годы был (и является до сих пор) адвокатом фирмы Aver Lex, которая известна тем, что защищает Виктора Януковича. То есть он по-прежнему в статусе адвоката, но уже запрашивает у следователей ГБР различные дела», - говорится в сообщении.«Работа кипит. Бабиков вызывает следователей и требует предоставить ему уголовные производства и сделать по ним отчёт», - сказал источник в ГБР.
По Закону максимальный срок расследования - полтора года! Может быть продлен, но не более чем на год.
брешетпишет.
31 мая, 2013 У Януковича сегодня наивысший президентский рейтинг, - опрос Центра Разумкова
25 декабря 2013 Евромайдан поднял рейтинги Януковича, Кличко и Порошенко
брешетпишет. во первых за май страница не найдена, во вторых май это задолго до майдана. а 25 декабря - это уже месяц майдана.
https://zn.ua/POLITICS/u-yanukovicha-segodnya-naivysshiy-prezidentskiy-reyting-opros-centra-razumkova-123218_.html
Май - 73%
Октябрь - 53%
Декабрь - 43%
Растет конечно. в землю
"РОСІЯ ЗАБРАЛА "СВОЇХ": БУТУСОВ ОПУБЛІКУВАВ ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКИХ ПЕРЕДАЛА УКРАЇНА, І ЩО ВОНИ ВЧИНИЛИ
https://www.5.ua/suspilstvo/rosiia-zabrala-svoikh-butusov-opublikuvav-detalnyi-perelik-zlochyntsiv-iakykh-peredala-ukrainai-shcho-vony-vchynyly-205588.html?fbclid=IwAR2GDhqwXwu7Tcvb5uuH1WhGcI9DgZZS45gE4JuEFGpRQLDBbr4FKAB_9GM
Антонина Бернат
Нашего зелёного гандончика даже проклинать уже нет сип. Он тупая ширма. Взгляните на Ермака - более типичной ФСБ-ной физиономии трудно найти. Как говорится, "во лбу звезда горит"... Мне кажется, он имеет полномочия в случае необходимости стрелять в затылок нашему херовому пианисту...
А беркутята, они и сегодня в каждом менте живут, мусорская школа у нас такая, они никогда не работали в рамках закона, они псы натасканные рвать, и я уверяю вас таких людей полно и сейчас в распоряжении Авакова и при необходимости они начнут делать все тоже самое, по приказу сверху. В этом и проблема, главная проблема всей структуры власти и силовой системы, от полицейского до высшего суда, никто из них не руководствуется законом в принятии тех или иных решений, это всегда команда сверху а мотивы выполнять эти команды по большей части одинаковы, деньги, работа, социальный статус, страх... Установки "закон", там нет даже на подсознательном уровне.