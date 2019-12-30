 Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения о транспортировке газа и об урегулировании споров

Соответствующее разрешение закреплено распоряжением №1405-р от 30 декабря 2019 года, текст которого обнародован на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.
Кабмин согласовал подписание:
- соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ПАО "Газпром"
- договора с ПАО "Газпром" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.
Напоминаем, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
https://www.youtube.com/watch?v=606sjW70JNs
Коболєв одержав би свої 120 мільйонів, а Україна 11 МІЛЬЯРДІВ ДЕВЯТЬСОТ ВІСІМДЕСЯТ ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ.
Пенсії. Вчителі. Лікарі.
Уважаемые читатели, мы люди честные и корчить из себя все понимающих не будем. ВСЕ понимают реально два человека - Витренко и Миллер. Миллер на вид близок к обмороку. Мы не знаем как это назвать - мы знаем только факт, окончательное соглашение Витренко не подписано.
Макогон улетел в Брюссель резервировать мощности словацкого оператора.
Это мощности для закачки НАМ. А кто туда будет качать, если мы не подписали - вопрос конечно интересный
Так что увы и ах зебилушка...вы сделали это вместе...
Може паРашка через пару-трійко років розвалится і знову стане
Московією в мокшанських болотах і газ буде , наприклад, з
незалежного Татарстану...А добудувати 160км труби- фігня..
Розвели паРашку на бабло...