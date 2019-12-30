 ФСБ задержала двоих украинцев, пытавшихся покинуть оккупированный Крым вне пункта пропуска

Как сообщили в понедельник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму, мужчины якобы имеют криминальное прошлое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В поле зрения пограничников попали два человека, которые в темное время суток следовали по направлению к линии разграничения двух государств. Прибывшая на место тревожная группа задержала нарушителей государственной границы. В ходе осуществления комплекса проверочных мероприятий удалось установить, что оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"). Они заключены под стражу.