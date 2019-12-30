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Все про:задержание (5577) Крым (22229) ФСБ (1435)

 ФСБ задержала двоих украинцев, пытавшихся покинуть оккупированный Крым вне пункта пропуска

Пограничники ФСБ задержали двоих граждан Украины при попытке обойти пункт пропуска на административной границе с Крымом.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму, мужчины якобы имеют криминальное прошлое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В поле зрения пограничников попали два человека, которые в темное время суток следовали по направлению к линии разграничения двух государств. Прибывшая на место тревожная группа задержала нарушителей государственной границы. В ходе осуществления комплекса проверочных мероприятий удалось установить, что оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ"). Они заключены под стражу.

Источник: https://censor.net.ua/n3168011
 
 
 Топ комментарии
 
Вечное пополнение обменного фонда.
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срочно обменять этих двоих на 10 убийц и опасных рецедивистов, которых запросит россия. а чувакам сразу соединение с семьями и по квартире в Киеве...
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ну от, два дибіла на обмін вже є ФСБ задержало двоих украинцев, пытавшихся покинуть оккупированный Крым вне пункта пропуска - Цензор.НЕТ 7684
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Сложность обмена теперь заключается в том, что сначала в Украину из россии должны приехать террористы, взорвать тут что-нибудь или убить кого-нибудь, а только потом этих заблудившихся можно будет обменять.
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Я же и говорю, у ублюдков из фсб с этим проблем нет, они могут кого угодно схватить и обвинить Украинским диверсантом.
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да как ты смееш!!они уже герои!!бубочка сотню беркутни обещал отдать!!(за одного) ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 8536 ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 6696
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Он сотню беркута отдаст и за одного пьяного таксиста, который проехал на красный.
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а такие придурки как ты и не поняли!!что отдаст он не своё личное и не то что по ,,уклонениям от повесток"он ,,завоевал" а то что кто то в реальной борьбе и боях завоевал!!(да это всё он реально и отдаёт и уже внаглую сливает!!)(не идёт в тупую голову?и разницы не чувствуеш??) ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 2465 ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 788
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А оскільки ідіоти хотіли покинути Крим поза пунктом пропуску, то будуть оголошенідиверсантами, хоча насправді є долбодятлами, або корисними для ФСБ ідіотами.
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срочно обменять этих двоих на 10 убийц и опасных рецедивистов, которых запросит россия. а чувакам сразу соединение с семьями и по квартире в Киеве...
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Сперва "лечение" в Феофании... ой не, сперва встреча Бубочкой "со слезами на глазах" и со снятием двух бумаЗных красных ниток с евонной руцки, от заговора )(*йла
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ні. ну а що, потрібно ж міняти когось на когось.. тільки кому нах ці дятли потрібні?
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а вчорашні 60 лугандонських дятлів, кому нах потрібні були?
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Після вчьорашнього зе-обміну виявилося,шо будь-які дятли можуть знадобитися. ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 3260 На майбутнє. А майбутнє-такі наближаєцця... з неймовірною швидкістю, яку так ******** ватна бабця дубінська ! ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 8186
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а если убийц, диверсантов, опасных рецидивистов, нужных россии у нас не осталось, мы можэм в обмен на этих двоих пустить в Крым воду. правильно Зе?! ....
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На шо меняем? Вода,федерализация,независимость?
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не он. но зеленский дал повод их арестовывать еще больше, чтобы ху...ло мог выменивать на них кого и что ему нужно, и дал таким образом лицензию на убийство и разбой в Украине. а чего опасаться?! все равно потом выменяют. если для тебя это не очевидно, дополнительно пояснять не буду
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Да не выматировал))) Бо воно є закомклєксоване дурбецело мєстєчкове! Карлік хрипатий! ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 307
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унікальна фотожаба))
на всє случаї жиздні, так скать)) ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 5910 ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 5910
Homo Sapiens Sapiens
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и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками Источник: https://censor.net.ua/n3168011
Пахлаву продавали, чурчхеллу... неплохо жили. А тут раз- и сезон закончился
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"ФСБ задержало двоих украинцев, пытавшихся покинуть оккупированный Крым вне пункта пропуска."

Не переживайте, мужики, ЗЕля виміняє вас на подачу води в Крим.
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ну вот и снова пополнение..... Пора уже давать подписывать на пунктах пересечения с оккупированными территориями, что Вы едете на оккупированную территорию Мордором, на свой страх и риск и обменивать не будем
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а вот очереднвых малоросов поймали.потом менять на убийц будем.зебильня рада будет
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ху...ло такого мяса для обмена легко наарестовывает пару миллионов. на что менять будешь, зе?!
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То шо в Криму ще залишилися українці після 6 років анексії, це однозначно виграш України. Не хотять кримчани підпорядковуватися росії. А те що затримані перебивалися випадковими заробітками, то значить там поганий економічний стан. Тобто окупанти самі визнали, що в них у Криму повна дупа
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"В поле зрения пограничников попали два человека, которые в темное время суток следовали по направлению к линии разграничения двух государств.Источник: https://censor.net.ua/n3168011

Вы чувствуете риторику?! Уже даже не админграницы, а типа граница двух государств. С каких это пор Крым стал другим государством?!
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Да уже шесть лет как стал, а ты только отдуплился, тормоз.
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О и эта гнида сепарская литвин сразу лайкнул. Вот гниль козлячья..в тихаря ходит на украинский сайт и срёт сепарское быдло. Не понимаю почему эту откровенно сепарскую тварь не забанят пермачом.
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это цитирование с сайта мордовских пограничников, а не цензора.нет
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"ПЕРЕВОЗЧИКИ", вернее, "переносчики", мать их....
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Таке враження,що я попав ,ну десь в 1975 годік... передовиця газети "красная пі.. пардон,звізда"... в полє зрєнія пагранічнікав папалі два чєлавєка,каторие следавалі... браво,цензор...
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Берите круче : "по направлению к линии разграничения двух государств" Источник:https://censor.net.ua/n3168011
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ооо, новые герои нарисовались. я же говорил - перпетуум-мобиле
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Скорее, вчера Зелей открылась "черная дыра".
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Этих меняем на унитазы, кацапы их очень любят
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Где же теперь сто беркутовцев взять...что бы их выменять??
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Обменный фонд надо пополнять одынскими корреспондентами -шпиёнами.Своих из орды отозвать загодя.Можно Воровайками,за осколрбление чувств верующих мусульман.
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дожилась кацапня...обнищали до того,шо и ворам в крысме поживиться нечем ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 9176
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ті двоє зрозуміли, що можуть на халяву квартирку відсмикнути...
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Шо теперь ЗЕкловун за этих двоих зеков кацапам даст..воду в Крым пустит??
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мы так все население крыма и донбасса менять будем?
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Ну фсьо, міняєм двох трактористів на 8 областей.
Перемога в вакуумі. ФСБ затримала двох українців, які намагалися покинути окупований Крим поза пунктом пропуску - Цензор.НЕТ 9945
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Можно обменять на каких нибудь террористов убийц, убивавших наших парней. Зеля своих не бросает
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Это зебилы. Их не меняем, но отдаем бесплатно.
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Ось Зєльонкіну нежиду й нелоху лафа!!! Знищуй Україну піарячсись
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Оскільки вбивць закацаплених вже всіх віддали, то чим далі ЗЕбіл планує торгувати за цих нових "узніков тупості"? Подарує ***** кілька стратегічних підприємств?
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Харьковской и Днепропетровской областями. Как минимум.
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Кацапи охреніли? Ці люди їхали з території України на територію України - який кордон, які пункти пропуску.
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Этих двух "Героев" меняем на корефана Путина тАварища Зеленского. Ну и квартиры им в Киеве как обычно .
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гггг.... кацапське уйло спіймало нових зе бізян для обміну...
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3,14стят ху@лостанцы! зачем им нужно было переходить в обход пунктов?! сейчас половина жителей крыма имеют по два паспорта, рашистской ********* и украинский биометрический!!! неоднократно сталкивался с такими "сирожами и машами" с симферополя за кордоном!
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Вот еще двое на обмен уже готовы.

Кого там еще надо Роисе срочно отдать?
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А Новий рік йшли святкувати в Україну. Справжні патріоти. А доведеться святкувати з кацапськими братами. Не хвилюйтесь, кримінальниє елементи, Янелох вас виміняє на якогось вбивцю чи терориста. «Русские своих не бросают».(с)
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