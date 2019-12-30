EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1832  32
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8557) ранение (2283) Донбасс (20358) снайперы (275)

 Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из снайперских винтовок. Оба обстрела зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески.

Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Читайте: Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

Ситуация на участках разведения сил:

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 тыс. пассажиров. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Также, сегодня 30 декабря, в Донецкой области возобновила свою работу станция "Скотувата", которая в 2015 году остановилась из-за постоянных обстрелов и разрушенную инфраструктуру.

Итоги за прошедшие сутки:

29 декабря вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Васильевка, Новотроицкое, Николаевка и Луганское. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Также читайте: Враг применил запрещенные 120-мм минометы у Орехово, с начала суток на Донбассе потерь нет, - пресс-центр ОС

Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 2 убийства, 1 кража, 1 факт незаконного оборота наркотических средств и 1 факт незаконного оборота оружия. Также выявлено 51 административное правонарушение.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 9 457 человек и 1 312 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 13 105 человек и 1 704 транспортных средства.
В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 44 лицам.

Источник: https://censor.net.ua/n3168010
 
 
 Топ комментарии
 
пока Зеленая Шмаркля освобождала ДНРовских таксистов от заработков в Хунте, цельный советник секретаря СНБО пожирал пиццу для военнопленных..
Живите теперь с этим!!!!!!!!!!!!!!!!
Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2442
 показать весь комментарий
 
можливо, обміняні ЗЕйлом беркутівські снайпери, вже "відпрацьовують" своє визволення Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8988
 показать весь комментарий
 
На выстрел из снайперской винтовки в ответ должен быть из пушки-гаубицы 155 мм.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Значит не сильно далеко отвели войска и не очень сильно перестали стрелять"
(ЗЕчмо)
 показать весь комментарий
 
 
Развведение не помогает? А чиво? Может Пуйло не в курсе? Может он телеграму не получил.. Он такой затурканый...
 показать весь комментарий
 
 
На выстрел из снайперской винтовки в ответ должен быть из пушки-гаубицы 155 мм.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, должна быть аннексирована территория снайпера.
 показать весь комментарий
 
У нас лише одна Богдана вміє стріляти цим калібром, натовський він)
 показать весь комментарий
 
можливо, обміняні ЗЕйлом беркутівські снайпери, вже "відпрацьовують" своє визволення Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8988
 показать весь комментарий
 
 
кто бы сомневался, не мойщиком же как приснопамятный Моторола.
 показать весь комментарий
 
 
Уявляю з яких хистом їм не в терпець "відпрацювати"
 показать весь комментарий
 
 
я вважаю що вони роблять те що вміють,в іншй ролі вони росії не потрібні.
 показать весь комментарий
 
 
пока Зеленая Шмаркля освобождала ДНРовских таксистов от заработков в Хунте, цельный советник секретаря СНБО пожирал пиццу для военнопленных..
Живите теперь с этим!!!!!!!!!!!!!!!!
Украинский воин ранен вражеским снайпером, с начала суток зафиксированы 2 обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2442
 показать весь комментарий
 
 
а как же ему без пропитания?
такой тушке без пропитания никак нельзя...
 показать весь комментарий
 
 
хорошо что хоть Юзик не приехал...бо на столе было бы пусто...
 показать весь комментарий
 
 
слуги завжди жрали із панського столу,поки не було господаря.
 показать весь комментарий
 
 
це панове початок. он вчора їм передали аж цілих 5 готових снайперів.
 показать весь комментарий
 
 
я вижу, у тебя яйца есть запасные!!.. я думаю, что тебе отрежут и свои и запасные..
 показать весь комментарий
 
 
ти йому ще скажі його домашню адресу і це буде для нього як контрольний постріл...
 показать весь комментарий
 
 
Украинская армия 250 тысяч vs 30-40 тысяч наемного сброда. Прошло 6 лет.
Украинская армия 250 тысяч vs 30-40 тысяч наемного сброда. Разницы никакой нет.
 показать весь комментарий
 
наемный сброд постоянно пополняется российским быдлом.
поэтому пропорции сохранены.
 показать весь комментарий
 
 
Смерть клятим рвсіянсько-масковським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!!
 показать весь комментарий
 
 
дивно, зазвичай снайпера не ранять а вбивають...
 показать весь комментарий
 
Ранен? Озвучують "ранен", а потім ми хоронимо наших військових! Ці "партнєри" зеленського кожен день убивають українців, а Бубочка мовчить і робить вигляд, що все добре!
 показать весь комментарий
 
 
ВОВА, почему до сих не "перестали стрелять"?
 показать весь комментарий
 
 
З новин складається таке враження шо в країні нема а ні снайперів,а ні розвідки,та взагалі ***** нема.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх