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 Политика Украины
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Все про:жилье (665) сироты (82) Министерство социальной политики (675) Юлия Соколовская (21)

 2 тыс. детей-сирот получили от государства жилье в 2019 году, 313 из них - в последние дни года, - Минсоцполитики

В 2019 году государству удалось обеспечить жильем более 2 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Учитывая предыдущие квартиры, а также 13 домов для детских домов семейного типа и 8 зданий для малых групповых домов (для детей с инвалидностью), совокупно в 2019 году мы обеспечили жильем более 2 тыс. детей-сирот! Это один из самых высоких показателей за последние годы!"- сообщала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Как отметила чиновница, нынешние показатели в два раза превышают цифры за прошлые годы.

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"Если показать это исключительно на примерах квартир, то в 2019 году мы обеспечили жильем 1 962 ребенка. При этом в 2018 году этот показатель составлял 829, а в 2017 - 468 квартир. То есть этот рост в более два раза", - подчеркнула Соколовская.

Источник: https://censor.net.ua/n3168008
 
   
 Топ комментарии
 
Це житло повинно бути без права продажу, бо одразу всі ці сироти під пильним оком кримінальних ділків і будудь "сироти" дарувати квартири "потрібним" людям, віддавати за "борги після гри у автомати", продавати "потрібним людям" за 1000 грн. Безліч схем як протягом короткого часу всі ці квартири будуть вже не у сиріт.
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петюшек оторвали от корыта, вот и сиротам что-то перепало
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петюшек оторвали от корыта, вот и сиротам что-то перепало
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гроші були заплановані в бюджеті на 2019 рік при Порошенкові. житло ніхто не отримав - отримали ліше дозвіл на купівлю і гроші на спец рахунок. на 202 рік грошей заплановано набагато менше. тому не ***** курва ******
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Жильё дают такое , что плакать будут другие от жалости , что они не сироты . А списываются средства на это жильё вообще астрономические .
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По средствам списанным согласен, по качеству жилья поспорю...
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Возможно везде по разному , мне известны случаи , когда выделяли очень приличное .
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А по термінам надання житла можна це написати?
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Це житло повинно бути без права продажу, бо одразу всі ці сироти під пильним оком кримінальних ділків і будудь "сироти" дарувати квартири "потрібним" людям, віддавати за "борги після гри у автомати", продавати "потрібним людям" за 1000 грн. Безліч схем як протягом короткого часу всі ці квартири будуть вже не у сиріт.
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коли дитло буде придбано то там заборона - на 10 років неможна продавати
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Ці сироти звикли що їм всі щось вині... В них така психологія, що до 18 років вони мають отримувати непогані грошові пенсії, безкоштовне навчання та безкоштовні поїздки за кордон оздоровитися... потім вони хочуть на халяву квартири... а працювати і заробляти гроші на роботі з них хоче 1-2%.. Більшість з них потім стають утриманками "папіків", якщо це дівчата... Якщо хлопці, то більшість беробітні на біржі...
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Як в тебе язик повертається таке писати на адресу скривджених долею дітей!?

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А ты к этому каким боком? Посмотрим сколько и кому будет выдано в следующем, вашим правительством запланированное. А это результаты работы предыдущего правительства.
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