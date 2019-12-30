 2 тыс. детей-сирот получили от государства жилье в 2019 году, 313 из них - в последние дни года, - Минсоцполитики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Учитывая предыдущие квартиры, а также 13 домов для детских домов семейного типа и 8 зданий для малых групповых домов (для детей с инвалидностью), совокупно в 2019 году мы обеспечили жильем более 2 тыс. детей-сирот! Это один из самых высоких показателей за последние годы!"- сообщала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Как отметила чиновница, нынешние показатели в два раза превышают цифры за прошлые годы.

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"Если показать это исключительно на примерах квартир, то в 2019 году мы обеспечили жильем 1 962 ребенка. При этом в 2018 году этот показатель составлял 829, а в 2017 - 468 квартир. То есть этот рост в более два раза", - подчеркнула Соколовская.