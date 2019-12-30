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Все про:подростки (176) Донбасс (20358) диверсия (44)

 Террористы "ДНР" обещают освободить трех местных подростков, которых в 2016-м осудили за "диверсионную деятельность"

Наемники группировки "ДНР" обещают освободить трех "ясиноватских диверсантов" - местных подростков, которые были незаконно задержаны российскими гибридными силами в 2016 году.

О намерении "помиловать" ребят из Ясиноватой заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Председатель ДНР сегодня своим указом помиловал трех малолетних диверсантов. Мы отпускаем их под ответственность родителей", - сказала Морозова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Это ад на земле. При таких пытках можно и убийство Ленина брать на себя, - освобожденный из плена наемников РФ Алоян. ВИДЕО

Как ранее сообщал проект "Донбасс.Реалии", по делу "ясиноватских диверсантов" фигурировали семь местных подростков: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль.

Последним двум, Белавину и Ковалю, удалось выехать с территории ОРДО. Других пятерых задержали, обвинили в терроризме и диверсионной деятельности и незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет. На момент задержания подросткам было от 15 до 17 лет.

Кого именно из подростков "помиловали", не уточняется. Как удалось выяснить журналистам, по крайней мере один из ребят не просил помиловать его, и заявил, что будет ждать следующего обмена. Его имя не называют из соображений безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Список заключенных украинских патриотов, которые остались в одной из донецких тюрем и ждут освобождения. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3168007
 
 
 Топ комментарии
 
Це на таких персонажів поміняли беркутів та харківських терористів?
Едуард Алоян - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування.
Роман Коркішко - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування
Денис Олійник - займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування
Валерій Тарасюк - житель окупованого Антрациту. Його звинуватили у шпигунстві та засудили взимку 2019 року до 13 років позбавлення волі. Він також займався пасажирськими перевезеннями через лінію розмежування.
Таких василів мгб можуть пакувати десятками щодня.
Шикарний обмін
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Сумнівна честь. Ви ще Зою Космодем'янську згадайте.
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Ти справді віриш у ту міфічну ху*ню?
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Алексей Арестович
5 ч. ·

- Политические задачи Путина, Зеленского и Авакова, Медведчука, Портнова, беглецов (Янукович, Курочкин, Азаров, Пшонка) в отношении активного патриотического сообщества (АПС) - совпадают:
- спровоцировать и уничтожить.
Уничтожить: политически, а вторая половина списка хочет и физически.

Это продолжение войны против Майдана: с Анти-майданом понятно, но совершенно недооценивается роль «умеренных»: крупных чиновников, включая чиновников СНГ и ЕС, которые от всей души хотели бы размыть и придушить цивилизационную альтернативу.
Их поддерживает в этом огромная часть оболваненного населения, значительная часть которого само-оболванивается старательнее, чем деньги зарабатывает.
Ключевые слова, на которые ловят: стабильность и безопасность.
Главная ошибка Майдана: не дочистили, когда можно было. Слишком наивными все ещё были.
АПС ещё очень везёт в том, что указанные в первом предложении товарищи сами имеют разные цели, плохо координируются, воюют между собой и находятся в разных государствах.
Союзники?..
Парламентская оппозиция беспомощна: либо поёт в Минске, либо ориентируется на данные соцопросов (т.е. заигрывает с пассивным большинством), вместо того, чтобы ориентироваться на принципы и идеи.
Ситуативной, а затем устойчивой группой поддержки могли бы стать те, кто голосовал за альтернативных Зеленскому и Порошенко, кандидатов.
Но их АПС распугивает своей агрессивной риторикой и все менее адекватными оценками, а товарищи из первого предложения прочно привязывают к АПС ярлыки: «наймиты Порошенко», «неадекваты», «убийцы», «те, кто мешают нам жить», «заговорщики».
Ещё одна потенциальная мощная группа - сторонники Зеленского, которые начали разочаровываться в Зеленском.
Их очень немало, но они точно не поддержат АПС, пока АПС обзывает их предателями и мудаками, а Зеленского - «агентом Москвы».
Расклад я дал.


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а это беркута опа и форма не та Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 1372 и шевроны Винницы их Ягуара Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 1152
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Якщо Порох нікого не посадив, якого біса Зе когось випускає?
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Вообще то падлошенко сам должен сидеть давным давно на пожизненно
Благодаря такому же проросийскому олегафрену коломою он ещё жив и продолжает загрязнять украинский воздух
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Питання до СБУ, яким керує директор комік-шоу 95квартал-Баканов. Це яким чином,під виглядом військовослужбовців ЗСУ в обмінний список було заявлено двох донецьких проституток?
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Та хрін з ними, хай зебоби святкують.
У нас з ними різні свята.
Ми відзначаємо День народження Степана Бандери.
А у них - нашій планеті Земля виповнюється 2020 років...
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Не забудь отпраздновать день рождения пороха, ватник.
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Я не верю в героев -подростков. Там мозгов с гулькин нос.Это бесполезный хлам,куда их не приткни. Это разводилово читсой воды.
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просто пацаны продали пополчелнцам палёной водки а так как попочленцы были из Москвы и не привыкли пить такое пойло и отъехали на концерт к Кабздону Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 4087 То сразу дело тероризма и вывидение из строя важных хмырей из отряда пришлепина
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Тотальна більшість повернених за Пороха-саме військовополонені ,а не просто заручники.
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просто заручників теж вистачало
Петро Порошенко
близько 2 років тому
ПП: Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.
Дякую за витривалість, хлопці!
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А как они при нем туда попади ?
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А еще падлошенко организовал несколько котлов,кстати за илловайск и дебальцево эта тварына тау и не ответила, за подрыв крупнейших артскладов тоже
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А я тебе скажу что это не он , а например-Хомчак! Опровегни! И ты прозрееш когда правду узнаешь.
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Петро что, и сейчас перед допросами освобождает заложников? Недавно хвастались про 3000 человек, а сегодня уже строчат про 3244? Или брехня у порохоботов в крови? Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 7122
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Забудь за Петра ти вже. гугли а не звизди андруша, це перше, а друге- так Порошенко і тепер продовжує вже викупляти полонених у зєбіла сиплокрякающого.
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Тогда ответь, кто из вас, порохоботов, потом врет?


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офіційна статистика-3244 особи. і можеш до стовпа ще доколупатися. гугли!
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ноги цієї "статистики" ростуть з інтерв'ю грицака
як грицак їх рахував?
Грицак: СБУ звільнила з полону бойовиків понад три тисячі осіб

якщо порахувати офіційні обміни буде набагато менше.
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гугли! а то скажеш що я тебе обманюю. давай зєдрот,працюй
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Зебні навіть не цікавилися цьою темою, за часів Петра.
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Чому б і ні.Там мільйонів зо два громадян України живе.Років з двісті можуть "видавати".
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«Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где б найти такую *****,
Чтоб на Зеленского сменять?»
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«І женщіна заплакала. І я заплакал. І собака заплакала»....
Бо, нігдє....
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Мені б дуже хотілося щоб слідуючий список на обмін наших братів з полону московітів складав народ України я б туди включив Портнова , Лукаш , всю партію "За життя" , допкіних , ків і прочіх зрадників і посіпак ****..хай би там на віки згинули в болотах московії мразі продажні
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Якшо б "беркутів" засудили завтра за вбивство до 10 років да за 6 місяців випустили б за законом Савченко, усі б "патріоти" були б задоволені?
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да эти подростки все латентные сепары, тайные таксисты на ростов и квартиры себе приехали покупать луганске. зрада, короче.
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Немає ніяких днр і лнр,є окуповані території.Якийсь телепень повівся на це і тепер ці незрозумілі недореспублікі намагаються легалізувати.
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Колеса знімали? Чи магнітоли піонерили?
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То відомі Герої-диверсанти, низще привів світлину...
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Пишуть що для кількості 5 людей просто зловили на вулиці, підійшли, сказали "Пройдемте, гражданин" и повезли на обмен. Ессно они отказались, вероятно банда мгб теперь их заберет на подвал и они очень будут жалеть что отказались от свободьі
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Ну и... Мы им професиональных киллеров, убийц, а они нам пацанов. Вы что ох...ели?! Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 3261
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Справжні Герої ! Ось тільки з якого дива така щедрість?

Терористи "ДНР" обіцяють звільнити трьох місцевих підлітків, яких у 2016-му засудили за "диверсійну діяльність" - Цензор.НЕТ 2625
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Можете не сумніватися, що «позиція» «мертвим не допоможеш, треба відпускати їх вбивць і повертати живих» зовсім скоро трансформується в «Крим вже не повернеш, треба визнати анексію заради миру».При цьому, як ви вже вчора переконались коли не сталося повернення живих, так само і не буде миру, навіть після визнання Криму, навіть після здачі нових територій
Мир треба виборювати, в тому числі невідворотністю покарання для злочинців.
Але зрадникам-малоросам цього ніколи не зрозуміти.
Mason Lemberg
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