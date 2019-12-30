 Террористы "ДНР" обещают освободить трех местных подростков, которых в 2016-м осудили за "диверсионную деятельность"

О намерении "помиловать" ребят из Ясиноватой заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Председатель ДНР сегодня своим указом помиловал трех малолетних диверсантов. Мы отпускаем их под ответственность родителей", - сказала Морозова.
Как ранее сообщал проект "Донбасс.Реалии", по делу "ясиноватских диверсантов" фигурировали семь местных подростков: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль.
Последним двум, Белавину и Ковалю, удалось выехать с территории ОРДО. Других пятерых задержали, обвинили в терроризме и диверсионной деятельности и незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет. На момент задержания подросткам было от 15 до 17 лет.
Кого именно из подростков "помиловали", не уточняется. Как удалось выяснить журналистам, по крайней мере один из ребят не просил помиловать его, и заявил, что будет ждать следующего обмена. Его имя не называют из соображений безопасности.
5 ч. ·
- Политические задачи Путина, Зеленского и Авакова, Медведчука, Портнова, беглецов (Янукович, Курочкин, Азаров, Пшонка) в отношении активного патриотического сообщества (АПС) - совпадают:
- спровоцировать и уничтожить.
Уничтожить: политически, а вторая половина списка хочет и физически.
Это продолжение войны против Майдана: с Анти-майданом понятно, но совершенно недооценивается роль «умеренных»: крупных чиновников, включая чиновников СНГ и ЕС, которые от всей души хотели бы размыть и придушить цивилизационную альтернативу.
Их поддерживает в этом огромная часть оболваненного населения, значительная часть которого само-оболванивается старательнее, чем деньги зарабатывает.
Ключевые слова, на которые ловят: стабильность и безопасность.
Главная ошибка Майдана: не дочистили, когда можно было. Слишком наивными все ещё были.
АПС ещё очень везёт в том, что указанные в первом предложении товарищи сами имеют разные цели, плохо координируются, воюют между собой и находятся в разных государствах.
Союзники?..
Парламентская оппозиция беспомощна: либо поёт в Минске, либо ориентируется на данные соцопросов (т.е. заигрывает с пассивным большинством), вместо того, чтобы ориентироваться на принципы и идеи.
Ситуативной, а затем устойчивой группой поддержки могли бы стать те, кто голосовал за альтернативных Зеленскому и Порошенко, кандидатов.
Но их АПС распугивает своей агрессивной риторикой и все менее адекватными оценками, а товарищи из первого предложения прочно привязывают к АПС ярлыки: «наймиты Порошенко», «неадекваты», «убийцы», «те, кто мешают нам жить», «заговорщики».
Ещё одна потенциальная мощная группа - сторонники Зеленского, которые начали разочаровываться в Зеленском.
Их очень немало, но они точно не поддержат АПС, пока АПС обзывает их предателями и мудаками, а Зеленского - «агентом Москвы».
Расклад я дал.
Благодаря такому же проросийскому олегафрену коломою он ещё жив и продолжает загрязнять украинский воздух
У нас з ними різні свята.
Ми відзначаємо День народження Степана Бандери.
А у них - нашій планеті Земля виповнюється 2020 років...
Петро Порошенко
близько 2 років тому
ПП: Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.
Дякую за витривалість, хлопці!
як грицак їх рахував?
Грицак: СБУ звільнила з полону бойовиків понад три тисячі осіб
якщо порахувати офіційні обміни буде набагато менше.
На Луиса Корвалана.
Где б найти такую *****,
Чтоб на Зеленского сменять?»
Бо, нігдє....
Мир треба виборювати, в тому числі невідворотністю покарання для злочинців.
Але зрадникам-малоросам цього ніколи не зрозуміти.
Mason Lemberg