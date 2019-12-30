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Все про:информационная война (562) Польша (5026) Путин (25348) МИД Польши (236)

 Мы готовы к длительной информационной войне с Россией из-за последних высказываний Путина, - МИД Польши

Польша готова вести с Россией длительную информационную войну по поводу последних заявлений президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы готовы к очень длительной информационной войне с Россией", - отметил Яблонский, отвечая на вопрос, почему Варшава так долго медлила с реакцией на слова Путина.

Чиновник отметил, что польская власть решила сразу не реагировать на слова Путина на высшем уровне, чтобы посмотреть, в каком направлении все будет развиваться, ведь было понятно, что это будет не одноразовый агрессивный выпад российской власти.

"Можно реагировать очень быстро без дальнейшего планирования, без глубоких размышлений. Однако, можно подумать о том, какой это даст эффект. Если бы мы отреагировали сразу, то лишь укрепили бы первое высказывание Путина. Поэтому мы не реагировали, чтобы первое заявление Путина не вызвало резонанса", - пояснил Яблонский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и сговоре с Гитлером

По его словам, сначала в МИД был вызван посол России в Польше, а затем было решено, что нужно вынести этот вопрос на более высокий уровень.

Как известно, Путин на пресс конференции 19 декабря, а затем, 24 декабря, на коллегии Минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 году часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны была не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

Сначала МИД Польши выразил протест по поводу заявлений Путина и его попытки переписать историю и оправдать сталинский тоталитаризм. Впоследствии в МИД Польши был вызван посол Андреев, где ему был выражен протест по поводу заявлений президента РП.

Также читайте: "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны

В воскресенье во время брифинга для СМИ глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, шо агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а является попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС против РФ, наложенных за оккупацию Крыма, поражение на переговорах в нормандском формате, которые не только не принесли отмены санкций, но добавили очередные осложнения - со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекта Северный поток-2, российских спортсменов отстранили на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.

Источник: https://censor.net.ua/n3168006
 
   
 Топ комментарии
 
Поляки и за клоунов не голосовали...
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Цікаво,віддали б поляки вбивць ста людей в обмін на бабусь та хлопців що йшли в Лугандоні на вечірку?
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це добре.....що поляки втягнулися в процес, бо наше ЗЕйло тільки на піаніно вміє грати Мы готовы к длительной информационной войне с Россией из-за последних высказываний Путина, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 3705
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Какая информационная война с Россией? Россия убила в 2010 г. всю польскую элиту вместе с Президентом, а они готовы воевать только в соц. сети? Что за народ такой трусливый? Поляки вправе сбить с помощью ПВО самолет с Путиным в любой точке мира!
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Да, а при Порошенко Минстець только тем и занимался, что его облизывал за бюджетные деньги
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Молодці поляки, скрутить роги клятим кацапам!!!!
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я знову ж, в 3311-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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пукин зацепился за слова польского посла в Германии о евреях.... так он ***** говорил такое или нет???
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РОССИЮ НЕОБХОДИМО КОЛПАШИТЬ КАК ТАТАРОМОНГОЛ !!! ТОЛЬКО + ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СТРАН !)
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самым лучшим троллением плешивого было бы ... перестать его замечать. Карлику, привыкшему к войнам в средствах СМИ, очень непривычно было бы сливать отходы своей бестолковки, в болото, единственным жителем которого бы, оставался он один. Полный игнор его коммунистических бредней. направленных лишь на одно - дестабилизацию здорового общества и утеху его больного эгоизма.
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