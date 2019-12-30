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Все про:Укрзализныця (1775) Мининфраструктуры (661) Кравцов Евгений (112) General Electric (10) локомотивы (10)

 "Укрзализныця" приобретет еще 40 локомотивов General Electric, - Кравцов

Американский концерн General Electric Transportation (GE) продаст Украине еще 40 локомотивов своего производства.

Об этом в Facebook написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы достигли согласия по реализации следующего этапа приобретения 40 локомотивов GE. Планируем, что первые из них получим уже в 2020 году", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все 30 локомотивов "Тризуб" от General Electric поставлены в Украину, - Кравцов. ФОТО

По словам Кравцова, подписан трехсторонний меморандум между "Укрзализныцей", Министерством инфраструктуры Украины и General Electric Transportation.

Отмечается, что новый подвижной состав улучшит работу на теплотяге и операционную деятельность компании.

Глава "Укрзализныци" напомнил, что первая партия из 30 локомотивов GE уже успешно работает, выполняя почти 20% всей грузовой работы.

"По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн", - отметил Кравцов.

В то же время, по его словам, локализация производства уже на первых локомотивах GE должна составлять 15%.

Также читайте: "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение

Укрзализныця приобретет еще 40 локомотивов General Electric, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168005
 
 
 Топ комментарии
 
Ой, ну правильно...молодцы... а то прежнее руководство приобрело и думало, что самые умные... не, зебильные последыши тоже не лыком шиты... а критиковали - так то для маскировки. Потому что омельян - очкарик...
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Была сборка и сервис ДС3 от Siemens. И был инвестиционный проект сборочного производства Alstom
Нехватка локомотивов в 2014 году была примерно 1000 штук, и нельзя зацикливаться на одном производителе
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Потому что рынок формируется только в условиях конкуренции. Монополия формирует только коррупцию
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Ой, ну правильно...молодцы... а то прежнее руководство приобрело и думало, что самые умные... не, зебильные последыши тоже не лыком шиты... а критиковали - так то для маскировки. Потому что омельян - очкарик...
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Єєєєє....нп напомнишь Кравцов с какого года Укрзализницей керує?
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Татакеллям араби? Ана му ааруф кравцов. Шисме кравцов?
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Всё, что при Пете было зрадой, при Зеле стало перемогой! Мир сошел с ума.
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это гуд!.. нам еще нужно, где-то 150 таких штук и ремонтное производство на нашей территории..
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Была сборка и сервис ДС3 от Siemens. И был инвестиционный проект сборочного производства Alstom
Нехватка локомотивов в 2014 году была примерно 1000 штук, и нельзя зацикливаться на одном производителе
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Чому не можна обмежуватися одним виробником? як для мене ліпше один постачальник, легше з запчастинами і навчання не дуже розумного персоналу для сервісу, а багато виробників багато геморою...
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Потому что рынок формируется только в условиях конкуренции. Монополия формирует только коррупцию
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И я спрашиваю, а как с сервисом обслуживания если будет много разного?
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У нас по законам любое представительство можно открыть только с сервисом. Только с бориными хюндаями это пытались обойти, потому с ними и были проблемы, включая с поножовщиной
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У нас по законам? "Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов - Цензор.НЕТ 1304 "Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов - Цензор.НЕТ 8264 Какой сервис? Даже те 30 тепловозов, что закупили доделывали на Крюковском вагоностроительном в Кременчуге. Ну как доделывали? Ставили на колеса, обшивку доустанавливали, красили в нужный цвет и наносили все распознавательные знаки и логотипы.
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Это просто спешка. Как с Шулявским мостом
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Якусь херню городиш, світовий ринок вже давно сформований разом з конкуренцією, монополія відсутня, Україні треба лише вибрати одного виробника який ліпше за інших підходить для наших умов, технічно і фінансово. Навіщо закупати потяги двадцяти виробників і потім паритися з обслуговуванням і запчастинами і підготовкою персоналу...
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Вот так же колесников купил хюндаи, в 2.5 раза дороже мировых аналогов.
Сервис это не государственная проблема, а производителя. Готовить надо? Так пусть готовят. Больше людей получат работу
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Так буде і зараз якщо буде купляти Аваков, але тепловози не автівки виробників яких може бути сотні, москальня сидить на сіменсах і трохи своїх, і файно себе почуває, ринок тепловозів в Україні це маразм, особливо при відсутності власного виробництва...
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Про сотни речь не идёт. У каждого производителя что то лучше, что то хуже. У GE тепловозы, у Siemens двухсистемные электровозы. Бомбардье и Альстом по своему хороши.
Универсальны наверно только китайцы.
А насчёт конкуренции, так в прошлом году комиссия ЕП заблокировала слияние департамента Мобилити Сименс с французским Альстомом. Причина запрета именно антимонопольное законодательство. В результате слияния вместо двух игроков на рынке появился бы один, у которого почти 60% в ЕС, и почти 90% в Великобритании.
Хотя объединиться они хотели вроде как с благими намерениями, чтобы противостоять китайцам.
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Можна обмежитись на трьох, не більше, маневрові одного виробника, магістральні (пасажирка і вантажні) двох інших, а конкуренцію з корупцією лишити цивілізованому світу...
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Да. И брать только у тех, кто будет готов собирать их в Украине, с постепенной локализацией производства с 15 до 40%.
Это нормальная мировая практика
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Це навіть не обговорюється, китайці таким чином навчилися робити все що зараз виробляють і діють цим на нервову систему Заходу...
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Сименс сразу посылать нах. И желательно для сименсов придумать какой то дополнительный збор, типа збор за крысм, чтобы им было не выгодно работать в Украине
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Сименс фирма крутая, продукция тоже. Но но с ними категорически не связываться. Можно и нужно работать с конкурентами: GE, Misubisi, Omron...
(Я бы на месте наших слуг послал немецкие и французкие концерны и дал зеленый свет японским)
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тут погоджуюсь співробітничати треба з япошками. В них все набагато краще. Сам два роки працював в Угорщині на лінії БМВ і це рідкісний відстій. І загалом німецькі і французькі технології це далеко не японські.
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Ну и у немцем и у японцев продукция гормальная. Тут дело принципа. Нужно просто делать деньги с врагом твоего врага. Ни французы ни немцы не подходят. Самый лучший вариант это японцы. Имхо
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погоджуюсь але наші дурні он все окрім рашки нікого не бачать.
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Хранцузы подходят, но ... Меня смущают их техрешения!
Для замены аккумулятора, требуется разобрать полмашины.
Это не шутка.
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с нафтогазом что делать будешь? или нафтогаз 5-ний контракт с неагрессором подписал?
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Не пи@ди ти про німців і французів, ти на мадярах прибирав цех і раптом второпав, яка х@йня ця БМВ зі своїми французькими технологіями)))
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Ось і я про то, треба визначитися з виробником (японці класні) і не набирати багато різного з цілого світу...
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Сименс - редкостный отстой, только что убедился. Посмотрел на возможности их управляющих систем уровня высокотехнологичных производств (в реале и неделю назад).
Ни эргономики, ни возможностей, кушайте, то, что вам продают!
Отсталость от мирового уровня лет на 20-30, куча дыр в ПО...
Одни понты... мы типа сименс, сименс...
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Да ладно. Сименск пионер, задает ритм. Просто немцы 314доры, делают бизнес с кацапами. Украине в ответ нужно поставить больше преград для немцев, и больше сотрудничать с японцами. Продукция японцев тоже хороша
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Сименс, может по железу (традиционно и пионер), но по софту и системам управления!!! дерьмо и не надо спорить со мной, просто я самой глубине темы.
Этим пользуюсь, участвовал в разработках по этой теме и держу руку на пульсе.
большего дерьма, чем управляющие системы сименса - найти сложно
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даже кацапня уже перекрыла сименс по управляющим системам, не по надежности, так по эргономике, хотя и плетется с 20ти летним отставанием
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а беда у всех производителей общая, не работают с конечным пользователем.
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відкатоносність цьому не сприяє, а навпаки "Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов - Цензор.НЕТ 9078
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При чем тут Сименс и Крым? ))) Заказ на поставку турбин оформлял украинский офис, ещё до войны. Такие изделия на сименсе только под заказ, и только под конкретный проект и конкретное место установки. Их вообще хотели официально через перешеек в Крым везти, блокада помешала. И тогда украинский офис путём несложных махинаций перенаправил турбины в кацапстан. Ну а дальше все знают что произошло.
Борислав Береза почти докопался до истины, я так думаю, что его наша доблестная сбу стопорнула. У сбу там были свои интересы.
Кацапская интеравтоматика, основной учредитель игорь сечин, открыто у нас работает. Тут упоминали уральские локомотивы синара, но мало кто знает, что компрессора на них до сих пор поставляет украинский завод из Сум.
Те же GE кацапы в Казахстане собирают, и если их покупку оправдывают тем, что нам поставляют со Штатов, то так же можно оправдать и Сименс. Когда в Украине была сборка, машинокомплекты поставляли из Австрии.
В общем примеров много, а в данной ситуации надо смотреть что лучше и выгодней
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Только хитрожопий кравцов может єтим хвасться.
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Сегодня в Днепре увидел новость,проезд в трамвае с 3 января - 6 гривен "Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов - Цензор.НЕТ 1437
Це маленька перемога зелених "Укрзалізниця" придбає ще 40 локомотивів General Electric, - Кравцов - Цензор.НЕТ 1437 Чекаємо далі
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А у нас інтернет з 120грн. буде з першого 160грн. перемога зедебілів невеличка але курва паскудна...
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То для приезжих, типо тебя.
Для киевлян - 6.50.
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Филе спасибо!.У нас в Харькове метро 8,трамвай и троллейбус - 6 ,маршрутки от 10гр.Уже давно и гепа не остнавить.По 5раз в год повышает,особенно маршрутки. топливо упало проезд вырос.
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Шо за фигня!
Надо покупать Сименсы Уралвагонзавода, который на выручку построит десяток танков Армата.
Щото зебили не продумали.
Завтра получат нагоняй от хозяина!
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Это твои мечты покупать в раше,на деле покупаются Американские локомотивы,про рашку только ты написал
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Производство тепловозов, что было в Луганске, вывезено в россию, теперь приходится заказывать в США.
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Те луганские тепловозы - разработка General Electric 1935 года.
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Да, но они ведь тоже дорабатывались со временем.
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Дык их пендосы предложили Сталину в свое время, но он отказался покупать и осваивать выпуск - не наш масштаб, мало лошадей.

Поставили пару десятков для пробы.
В один прекрасный момент Сталин и Серго поехали опробовать новый паровоз на 3000 лошадей (Иосиф Сталин назывался).
В Калуге остановились и вышли покурить, посетили вокзал.
Когда вернулись и паровоз пытался сдвинуть с места бронированный эшелон на путях с уклоном 10 м на километр - укакался.
Дым стоял до неба, Сталин чуть не задохнулся.

Подогнали этот чмыхающий дизелек и он попыхтел-попыхтел и потянул состав, да и еще без дыма.
Тогда и купили лицензию.
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Но ведь эти делаются в Казахстане по лицензии США. Еще и статья мне както попадалась что там чтото из комплектующих делается в кацапстане.
Ну мы короче вместо того чтобы раз уже поукпать, то вымутить чтоб у нас по лицензии производство запустили, будем выручать промышленность Казахстана и т.д.
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Долбо........... бы надо не покупать, а продавать.
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Это был хабарчик Соевого Трампу...
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Договор с General Electric: как Украина помогает Трампу, https://uc.ink/195Zux?pub=link [Договор с General Electric: как Украина помогает Трампу - BBC Україна]: Посмотри!
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якраз він і доробляє ті тепловози. До слова на днях читав одну статтю. Росіяни в 2014-2015 роках поставили понад 10 000 вагонів Азербайджанський залізниці. І де наш Крюківський завод? Чому навіть на цьому ринку він в одному місці?
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Крюковский завод не производит локомотивы.
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Ну, не киздець?

Схоже, для російського автомобільного бізнесу в Україні війна скінчилася. Найбільший виробник автомобілів країни-агресора - «АвтоВАЗ» - почав повномасштабний наступ на український ринок: росіяни привезли останні новинки і запустили абсолютно новий сайт. Але найголовніше: як стало відомо «Главкому» з кількох власних джерел, в Запоріжжі розпочато виробництво автомобілів під брендом Lada.

https://autotheme.info/news/118855-na-zazi-pochali-zbirati-rosijski-avto.html

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Зєбуіни , а де ваш лемент : " Бариги ! Торгівля на крові !" ?
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прекрасно - это лучше чем юзать раисянское и лугандонское гавно
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Проклятое наследие бендеровцев !
То ли дело красавцы 2ТЭ10, создающие восхитительный пейзаж !
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Замість того, щоб розміщувати замовлення на українських підприємствах, Україна продовжує годувати США. Де тільки доларів наберуть щоб розрахуватися?
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"Церковь» имени Кирпы

Все киевляне и гости столицы знакомы с церковью прямо перед Южным вокзалом. Ее построил Кирпа в 2001 за деньги Министерства Транспорта, то есть за наши с Вами налоги. Эта «церковь» не имеет ничего общего к истории или потребностям церки в Украине, а просто является вопиющим символом коррупции, беззакония, своеволия и превышения служебных полномочий тогдашнего министра транспорта. ГПУ и НАБУ следует поднять все документы по этому строительству и принять решение по нецелевому использыванию бюджетных средств. Кроме того сегодня эта «церковь» - причина постоянных пробок и заторов перед Южным вокзалом, поэтому стоит поставить вопрос о ее демонтаже и переносе в другое место, чтобы использовать площадь под развязку, подезды, парковку и транспортные терминалы для общественного транспорта соединяющие город с вокзалом.
http://churchs.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=427:2011-01-19-22-19-53&catid=3:2010-09-03-18-31-43&Itemid=12
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