 "Укрзализныця" приобретет еще 40 локомотивов General Electric, - Кравцов

Об этом в Facebook написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы достигли согласия по реализации следующего этапа приобретения 40 локомотивов GE. Планируем, что первые из них получим уже в 2020 году", - написал он.

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По словам Кравцова, подписан трехсторонний меморандум между "Укрзализныцей", Министерством инфраструктуры Украины и General Electric Transportation.

Отмечается, что новый подвижной состав улучшит работу на теплотяге и операционную деятельность компании.

Глава "Укрзализныци" напомнил, что первая партия из 30 локомотивов GE уже успешно работает, выполняя почти 20% всей грузовой работы.

"По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн", - отметил Кравцов.

В то же время, по его словам, локализация производства уже на первых локомотивах GE должна составлять 15%.

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