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Все про:граната (720) Нацполиция (10653) правоохранительные органы (759) Донецкая область (4397)

 На Донетчине в лесополосе обнаружена сумка с 18 гранатами, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области правоохранители обнаружили 18 гранат, дымовую шашку и сигнальную ракету, которые были спрятаны в лесополосе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Донетчине в лесополосе обнаружена сумка с 18 гранатами, - Нацполиция 01

"Сегодня в Покровский отдел полиции поступило сообщение от жителя района о том, что в лесополосе на расстоянии около полукилометра от села Михайловка он нашел боеприпасы. Как выяснилось, находку - спортивную сумку с взрывоопасным содержимым, присыпанную травой, - мужчина обнаружил во время сбора дров", - говорится в сообщении.

На Донетчине в лесополосе обнаружена сумка с 18 гранатами, - Нацполиция 02

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Правоохранители в указанном месте обнаружили спортивную сумку, в которой находятся 7 гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалов, 1 граната ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.

Источник: https://censor.net.ua/n3168004
 
 
 Топ комментарии
 
Херня - Дед Мороз обронил. Нес подарочки лугандонским деткам
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Там же этот, как его... зеленский недавно был... вот он и заховал... а шо?
- Израиль Яковлевич, вот вы - замечательный портной... а что бы вы делали, если б стали президентом?
- ви знаааити, таки купил би швейную машинку. Днем би я рукавадил, а вечиром нимнооожичка подшивал
- а зачем это президенту
-ну, чччтобы быть чуточку богаче других президентов...

Голос крови... от этого не избавиться. Точно лягушонок вовка запрятал... хотел игиловцам продать...
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Мєнти з заначок подоставали,-кому шо не жалко.Комусь-премія,кому-зірочка на погон.
А бандюки гуляють.
Под Одессой бандиты захватили фуру и похитили груз стоимостью 52 млн грн
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Херня - Дед Мороз обронил. Нес подарочки лугандонским деткам
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Какой Дед Мороз нес, можно узнать по пальчикам...а еще лучше - установить наблюдение и подождать, кто за этой сумочкой придет! Уверен, что рядом и воинская часть находится...
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Там же этот, как его... зеленский недавно был... вот он и заховал... а шо?
- Израиль Яковлевич, вот вы - замечательный портной... а что бы вы делали, если б стали президентом?
- ви знаааити, таки купил би швейную машинку. Днем би я рукавадил, а вечиром нимнооожичка подшивал
- а зачем это президенту
-ну, чччтобы быть чуточку богаче других президентов...

Голос крови... от этого не избавиться. Точно лягушонок вовка запрятал... хотел игиловцам продать...
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свежак.. на этой сумке куча пото-жировых.. скоро этого даунбасского иблана ждут веселые переключения..
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шо то изменилось немного на сайте, не?
пропал раздел "сейчас пишут" на СФ...
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Что подбросили то и нашли,не думаю что менты такие дебилы чтоб не дождаться кто за сумкой придет.Да и б
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P.S. Да и боеприпасы в каком-то задрыпаном виде и без детонаторов.
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таке враження, що вони там досить довго лежали
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Мєнти з заначок подоставали,-кому шо не жалко.Комусь-премія,кому-зірочка на погон.
А бандюки гуляють.
Под Одессой бандиты захватили фуру и похитили груз стоимостью 52 млн грн
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Ну и что это за важное событие чтобы о нем трубить на всю страну? Больше не о чем рапортовать ? Менты возглавляют мафию на местах, крышуют наркоторговцев, а клоуны о гранатах рапортуют. Нашли . ну и хорошо, еще не одну найдете. А где аресты тех ментов, которые крышуют и воруют?
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Ну и что это за важное событие чтобы о нем трубить на всю страну? Больше не о чем рапортовать ? Менты возглавляют мафию на местах, крышуют наркоторговцев, а клоуны о гранатах рапортуют. Нашли . ну и хорошо, еще не одну найдете. А где аресты тех ментов, которые крышуют и воруют?
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И рядом моби Мotorola.**** не дотянуло тяжело , присыпало мразь.. Надеюсь и оно присыпано недалече.
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Вот так, чисто нефиг делать наши правохранители шастали по лесполосам пока случайно не споткнулись об оставленную кем-то сумку.
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Лучше всего тратить свое свободное время на отдых! Люди отдыхают самыми разными способами, например, я люблю играть в азартные онлайн игры, но долго не могла найти надежный сайт. Недавно мне предложили попробовать поиграть на Vulkan Prestige казино. Заработала больше чем хотела. Теперь советую всем!!!
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Что у вас по операции " Оружие"? У нас ноль! Мне что вас учить работать,или " у вас схронов нет в посадках? Время то какое хорошее для удачных отчетов по " Оружию", раньше то подпалы и мелканы изымали,а сейчас...
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