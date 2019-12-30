 На Донетчине в лесополосе обнаружена сумка с 18 гранатами, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня в Покровский отдел полиции поступило сообщение от жителя района о том, что в лесополосе на расстоянии около полукилометра от села Михайловка он нашел боеприпасы. Как выяснилось, находку - спортивную сумку с взрывоопасным содержимым, присыпанную травой, - мужчина обнаружил во время сбора дров", - говорится в сообщении.
Правоохранители в указанном месте обнаружили спортивную сумку, в которой находятся 7 гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалов, 1 граната ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.
- Израиль Яковлевич, вот вы - замечательный портной... а что бы вы делали, если б стали президентом?
- ви знаааити, таки купил би швейную машинку. Днем би я рукавадил, а вечиром нимнооожичка подшивал
- а зачем это президенту
-ну, чччтобы быть чуточку богаче других президентов...
Голос крови... от этого не избавиться. Точно лягушонок вовка запрятал... хотел игиловцам продать...
пропал раздел "сейчас пишут" на СФ...
А бандюки гуляють.
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