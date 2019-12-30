 На Донетчине в лесополосе обнаружена сумка с 18 гранатами, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня в Покровский отдел полиции поступило сообщение от жителя района о том, что в лесополосе на расстоянии около полукилометра от села Михайловка он нашел боеприпасы. Как выяснилось, находку - спортивную сумку с взрывоопасным содержимым, присыпанную травой, - мужчина обнаружил во время сбора дров", - говорится в сообщении.

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Правоохранители в указанном месте обнаружили спортивную сумку, в которой находятся 7 гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалов, 1 граната ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.