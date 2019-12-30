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Все про:адвокат (1229) крымские татары (2224) Хизб ут-Тахрир (48) Умеров Шабан (1)

 Перенесшему приступ фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Умерову не оказывают медицинскую помощь, - адвокат Шейхмамбетов

Активисту общественного объединения "Крымская солидарность", фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Шабану Умерову не оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщил его адвокат Назим Шейхмамбетов, который 30 декабря посетил Умерова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

"Мне удалось увидеться в следственном изоляторе с Шабаном Умеровым. Цель моего визита была, в очередной раз, узнать, оказывается ли ему медицинская помощь. На данный момент медицинская помощь, с момента моего последнего визита и моих заявлений, ему больше не оказывалась", - рассказал Шейхмамбетов.

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Он также сообщил, что по Умерову была проведена прокурорская проверка. С Умеровым беседовал российский прокурор. Активист рассказал ему о тех проблемах, с которыми он сталкивается в части медицинской помощи.

"Мы надеемся, что в ближайшее время ему будет оказана надлежащая медицинская помощь, поскольку человек уже немолодой, имеет ряд заболеваний. В случае неоказания такой помощи появляется риск какого-то критического ухудшения. Поэтому, чтобы этого не допустить, мы со своей стороны обращаемся в соответствующие органы, Шабан Умеров тоже на своем уровне обращается за помощью в медсанчасть СИЗО", - рассказал адвокат.

Отмечается, что 14 декабря 2019 года Шабан Умеров пережил серьезный приступ, находясь в следственном изоляторе в Симферополе.

Перенесшему приступ фигуранту дела Хизб ут-Тахрир Умерову не оказывают медицинскую помощь, - адвокат Шейхмамбетов 01

Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

Также читайте: Пятеро фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" нуждаются в немедленном лечении, - адвокат Шейхмамбетов

Источник: https://censor.net.ua/n3168003
 
 
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30 декабря 2019
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Об этом она написала на странице в Twitter.
«....... Huylo [президент России Владимир Путин] , именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - ответила дипломат на слова российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.»
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По сукупності дій російських окупантів проти кримських татар це вже може вважатися переслідуванням за національною та релігійною ознакою і перейти до того, що було у 1920, 1944 роках.
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Польща була розумнішою, ніж Україна.
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По сукупності дій російських окупантів проти кримських татар це вже може вважатися переслідуванням за національною та релігійною ознакою і перейти до того, що було у 1920, 1944 роках.
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30 декабря 2019
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Об этом она написала на странице в Twitter.
«....... ***** [президент России Владимир Путин] , именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - ответила дипломат на слова российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.»
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Польща не була білою та пухнастою, але Джорджетт права.
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Розумнішою, коли проковтнула частину Чехословаччини?
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Коли не скиннула Йосипа Пілсудського, як Україна Павла Скоропадського.
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Це складне питання, бо Пілсудський і Скоропадський мали зовсім різні переконання! А ще можна дивитися період історії, коли частина Польщі була під росією. Це були жалюгідні часи для Польщі.
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Київські гниди московських вошей соціалісти - популісти Пєтлюра і Віннічєнко, вчинили заколот проти «українського Маннергейма», Генерала Павла Скоропадського.
Слово Історії :

http://www.global-analityk.com/історія/гетьман-скоропадський-і-федерація-ук/
«Павло Петрович Скоропадський… Напевно, не було в історії України правителя більш оббреханого, ніж він [Вам нічого не нагадує?].. Це, напевно, унікальний випадок: гетьмана Павла ненавиділи практично всі його *********…[Вам нічого не нагадує?].... Для соціалістів він був царським генералом і «паном». Для прихильників Російської імперії - зрадником і сепаратистом. Для більшовиків - генералом, який зупинив їхній наступ на Київ у листопаді 1917 року, [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] і класовим ворогом [Вам нічого не нагадує? Порошенко...ні?] ...З проголошенням Скоропадським «Грамоти про федерацію» генерал Денікін, відповідно, змушений був миритися з Україною як з реальністю. Гетьман, на відміну від нього, уже мав під контролем територію, на якій не велася громадянська війна, працювала промисловість і здійснювалася власна зовнішня політика. Добровольцям [денікінцям, россіянам] ж усе це ще належало створити. За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
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Можете мені не цитувати Скоропадського, бо я прочитав і пам'ятаю його "Спомини". Вам нічого не нагадує бажання Скоропадського утворити федерацію з росією? Де тоді був Порошенко?
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Ви їй- Богу дивуєте.
1. «За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
2. «Де тоді був Порошенко?» Вибачте, не зрозумів. Можете поширініш?
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Пояснюю: Скоропадський прийшов і захопив владу в УНР і створив Українську державу за підтримки німецьких військ приблизно на 9 місяців. На росії могло бути по різному і замість більшовиків могли до влади прийти білі. Тому теза про нульову можливість входження України до складу росії є брехливою. Скоропадський дійсно багато зробив для України, але недемократичний стиль керівництва привів до нового перевороту. Порошенко не пропонував входити до росії. Зрозуміло?
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1. «За таких обставин ймовірність входження України до складу Росії на правах підлеглого чи сателіта була майже нульовою. Якраз навпаки: Україна, зігравши основоположну роль у відродженні Росії та ліквідації більшовиків, мала б всі шанси стати ядром майбутньої конфедерації народів Східної Європи на зразок давньої Київської Русі.»
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Я читав набагато більше. Перечита його Спомини, а потім будемо говорити😊
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Це демагогія, особливо врахувавши, що Україну підтримувала Німеччина при умові постачання хліба до Німеччини. Своєї армії практично не було, що продемонстрували Крути. Ідея про конфедерацію з росією не підтримували у ті часи. От вам і результат його правління.
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Спомини читав.
Боже.

Не буду вступати з Вами у дискуссію.
Ви ж бо знаєте коли в Україні з'явилася Академія Наук, і що за Людина була її Першим Президентом.
І про Флот, Авіацію, Армію...
Україна terra incognita, оббріхана і обпльована...
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ОК. Знаю, тому і написав, що він багато зробив. Мої родичі у Києві в ті роки особисто знали Симона Петлюру, а потім О.Телігу. Що про це скажете?😊
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Можу розказати про Гетманський Чорноморський Флот України.
Про лінкори.
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«Окрім цього українські ради існували також і в інших флотиліях - в каспійській, сибірській, амурській, північно-льодовитій флотиліях. Між іншим, в північно-льодовитій флотилії було українізовано цілий лінійний корабель «Чєсма», в сибірській флотилії - канонірський човен «Вьюга». Його командиром був капітан першого рангу Микола Злобін, в майбутньому морський міністр УНР. »

100% про таке чуєте вперше.
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«В Кремле активно обсуждается проблема избирательного цикла в Украине в 2019 году. В.Путиным поставлена четкая и конкретная задача по переформатированию власти в Киеве в интересах Москвы, что в дальнейшем позволит разрешить и возникшие проблемы на международной арене, связанные с аннексией Крыма и гибридной оккупацией части украинского Донбасса.

При этом, хозяин Кремля бескомпромиссно определил красную линию - «кто угодно, только не Порошенко».

https://from-ua.com/articles/460500-kto-ugodno-tolko-ne-poroshenko.html

Дмітрік, ***** благодаріт Вас за службу.
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Аллах поможет .
У муслимов так .
Ибо Аллах всеведущ ...
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Давайте поменяем его на зеленского
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А макеевские таксисты теперь зубы за наш счет вставляют...
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