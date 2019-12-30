 Верланов: Впервые с 2011 года налоговая выполнила бюджет. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил председатель ГНС Украины Сергей Верланов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, необоснованных штрафов и доначислений", - заявил Сергей Верланов.
ГНС удалось достичь подобного результата благодаря правильному администрированию налогов на базе аналитической работы - без давления на плательщиков, без необоснованных проверок, необоснованных штрафов и доначислений.
"Хочу поблагодарить всех добросовестных налогоплательщиков и заверить, что налоговая всегда будет идти вам навстречу и строить действительно партнерские отношения с уважением и доброжелательностью", - подчеркнул главный налоговик страны и отметил, что налоговая служба стремится стать настоящим сервисом для плательщиков.
По словам главы ГНС, за уходящий год, поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн - на 17,1% (66,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году. Кроме этого, налоговая возместила плательщикам 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 15,4% (20,2 млрд грн) больше, чем в прошлом году. Таким образом, в 2019 году выполнение индикативов налоговой составило 100,8%, из-за чего бюджет получит дополнительных 3,8 млрд грн.
В ГНС напоминают, что по итогам 2019 года налоговая провела около 5200 плановых проверок бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками охватили около 6000 юридических лиц. В ГНС уверяют, что в 2020 году плановых проверок будет меньше еще на 20%.
Ось тут в мінфіні про нього пишуть
але ж для тебе то він існує, то вже не існує. Я вдячний природі що такі ідіоти як ти існують та є електоратом хряка петра.
впрочем, чего еще ждать от ватного зебилья, 73% мышебратьев 87% кацапов)
Еще раз: ни Держстат Украины, ни НБУ НЕ делают различия между "валовый внешний долг" и "внешний долг".. Читай ВНИМАТЕЛЬНО инструкции:
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/ED_ukr_edit.htm
https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693538
1. Зовнішній борг України (за методологією МВФ, КПБ 6) = назва таблиці "Валовий зовнішній борг України (за методологією МВФ, КПБ 6) "
ты сам-то, ТУПОЕ, таблицу свою - видело?))
или тебя ОПЯТЬ ткнуть в цифру 119.95 млрд.долл?))
помнится, некое безмозговье под ником Alex_dos вчера доказывало что "долг Украины 48 млрд".. правда, это безмозговье не понимало разницы между внешним госдолгом и валовым внешним долгом
О чем тебе, НЕДОУМКУ - я СУТКИ и говорю:
но это уже из разряда недостижимого для зебилов
междометие "ладно" - существует в твоей кацапии)
Украинцы пишут "гаразд" або "добре" , и НИКОГДА не используют наречие "ладно" в роли междометия))
но это СЛИШКОМ сложные нюансы для тупорылого кацапа Alex_dos, который на мову переводит гугл-транслейтом))
еще раз: Украинцы пишут "гаразд" або "добре" , и НИКОГДА не используют наречие "ладно" в роли междометия))но это СЛИШКОМ сложные нюансы для тупорылого кацапа Alex_dos, который на мову переводит гугл-транслейтом))
ну, жуй.. жуй и - молчи))
Валовый внешний долг Украины (государства и частного сектора) на 1 октября 2019 года составил $119,95 млрд, что на $4,44 млрд, или 3,8% больше, чем кварталом ранее, сообщил Национальный банк.
Была ж новость о проблемах с возвратом НДС?
Какую цель перед собой ставить - выполнение бюджета или увеличение народного благосостояния?
За Конституцією України, всі питання за виконаннями бюджету віднесені до КМ України. Податкові служби виконують свою частку у ДОХОДАХ бюджету. Доходи формуються у 5 розділах і "Податкові надходження" відносяться тільки до цього 1-го розділу. Треба розуміти, що добре виконати план доходів бюджету за податками у грудні і в цілому за рік. Але ж 11 місяців попередніх та попередні роки ПЛАНИ провалювались. То чи ПРОГЛЯДАЄТЬСЯ ТУТ закономірність чи проста випадковість за малий план на грудень і ЗМЕНШЕННЯ ПЛАНУ доходів бюджету із 1050 млрд грн до 1007 млрд в цілому на 2019 р.?
І якщо податкова звітує,що грошей зібрали дохріна,а мінфін -про діру в 51 млрд.... Хто краде гроші ??? Опять нєізвєсность...
tZE inform @tZEinform3 год
Досрочно получив 18 млрд. гривен дивидентов от "Нефтегаза", перекачав в бюджет банковский запас из госбанков, вытащив из бюджета 2020 почти 20 млрд. гривен Зеленкий заканчивает финансовый год с дефицитом платежного баланса в 10,6 млрд. гривен.
А то шо деньги все кудысь просраны - так то не думайте. Вы главное верьте.
Моя дуже добра знайома яка працює в податковій одного обласного центру,сказала мені в вересні,що їм поставлена задача зібрати податки (з великих підприємств)за перший квартал 2020 року !
А чи не Уряд вимагав достроково від Нафтогазу сплатити податки за 9 місяців??
А чи не писали вчора в Тві про вимоги дострокової сплати на місцях??
""Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков..."
Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет!
А в бюджете - дефицит....
Чудны дела твои, Господи!