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Все про:бюджет (4431) налоговая (809) ГНСУ (28) Верланов Сергей (26)

 Верланов: Впервые с 2011 года налоговая выполнила бюджет. ИНФОГРАФИКА

По итогам 2019 года Государственная налоговая служба выполнила свою часть поступлений в бюджет, впервые с начала 2011-го.

Об этом сообщил председатель ГНС Украины Сергей Верланов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, необоснованных штрафов и доначислений", - заявил Сергей Верланов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин

ГНС удалось достичь подобного результата благодаря правильному администрированию налогов на базе аналитической работы - без давления на плательщиков, без необоснованных проверок, необоснованных штрафов и доначислений.

"Хочу поблагодарить всех добросовестных налогоплательщиков и заверить, что налоговая всегда будет идти вам навстречу и строить действительно партнерские отношения с уважением и доброжелательностью", - подчеркнул главный налоговик страны и отметил, что налоговая служба стремится стать настоящим сервисом для плательщиков.

Верланов: Впервые с 2011 года налоговая выполнила бюджет 01

Также смотрите: Налоговая в условиях падения поставок начислила за ноябрь на 23,6% больше НДС, чем год назад, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

По словам главы ГНС, за уходящий год, поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн - на 17,1% (66,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году. Кроме этого, налоговая возместила плательщикам 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 15,4% (20,2 млрд грн) больше, чем в прошлом году. Таким образом, в 2019 году выполнение индикативов налоговой составило 100,8%, из-за чего бюджет получит дополнительных 3,8 млрд грн.

В ГНС напоминают, что по итогам 2019 года налоговая провела около 5200 плановых проверок бизнеса. Это на 14% меньше, чем в 2018 году, когда плановыми проверками охватили около 6000 юридических лиц. В ГНС уверяют, что в 2020 году плановых проверок будет меньше еще на 20%.

Источник: https://censor.net.ua/n3168001
 
   
 Топ комментарии
 
якщо податкова виконала план надходжень, а в бюджеті мінус по планових надходженнях, то хтось тут звиздить
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зебил.. при Порохе была "пирамида ОВГЗ" аж в 6(шесть!) млрд.грн под 12%..

при монике зе!лохе - только с июля 2019 года "не пирамида ОВГЗ" составляет 106 (сто шесть млрд.грн") по 18%.. или 25-35% годовых в ВАЛЮТЕ....
Так что смени методичку Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 5614
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это они так шутят... Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 3463 " Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, необоснованных штрафов и доначислений"

ну-ну.. а многочисленные "просьбы" ГНС" "заплатите наперед" - это не давление?))
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Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 5470Ось ти придурковате саме пишеш про "Валовый внешний долг Украины"

Ось тут в мінфіні про нього пишуть Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 5302
але ж для тебе то він існує, то вже не існує. Я вдячний природі що такі ідіоти як ти існують та є електоратом хряка петра.
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ты реально полный кретин, Alex_dos, выкидыш зомбоящика..))
впрочем, чего еще ждать от ватного зебилья, 73% мышебратьев 87% кацапов)
Еще раз: ни Держстат Украины, ни НБУ НЕ делают различия между "валовый внешний долг" и "внешний долг".. Читай ВНИМАТЕЛЬНО инструкции:
http://www.ukrstat.gov.ua/imf/meta/ED_ukr_edit.htm
https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36693538
1. Зовнішній борг України (за методологією МВФ, КПБ 6) = назва таблиці "Валовий зовнішній борг України (за методологією МВФ, КПБ 6) "
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Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 8343 ти вдячний природі, за то что ты такое тупое и безмозглое?)) браво, зебил!)) Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 6844


ты сам-то, ТУПОЕ, таблицу свою - видело?))

или тебя ОПЯТЬ ткнуть в цифру 119.95 млрд.долл?))

помнится, некое безмозговье под ником Alex_dos вчера доказывало что "долг Украины 48 млрд".. правда, это безмозговье не понимало разницы между внешним госдолгом и валовым внешним долгом Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1370
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да-да, зебил.. ВНИМАТЕЛЬНО посмотри свою же табличку.. нижняя строка = 119 953 млн.долл.. Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 5980
О чем тебе, НЕДОУМКУ - я СУТКИ и говорю: Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 536
Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 7846
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Ти безмозгле говорило про інше, а потім казало що зовсій не існує. Іди вже боярки хряпни чи бражки, та під тин. Хоча звідки у тебе там тин. Бярёзка в поле в тебе там. Дай боже ще такого електората петру.
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идиотина обдолбанная, тебе НАПОМНИТЬ из-за чего ты верещало с самого начала? Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 4886п.с. когда ты, чмара, научишься различать валовый внешний долг(или просто - "внешний долг", по м/н методологии) от "внешнего гос.долга" - возвращайся.. Хотя это СЛИШКОМ сложно для зебилов - понимать нюансы Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1505


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а заодно и подумай - почему НБУ пишет о 119 млрд.долларах)
но это уже из разряда недостижимого для зебилов Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 4436
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Кацапе тупориле, ти мене намагаєшся піймати на словарному запасі. та на тому що я дуже погано володію Українською. То що я володію суржиком, це так. Але ж ти саме "кацапе, ти зашкварився". Для тебе рідкісного тупенького, який не може лічити до 4-х, який путається в єкономічних термінах, коротше, для тебе кацап. Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 7909
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дурбецало, ты сново обосралось с гугл-транслейтомВерланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 6764
междометие "ладно" - существует в твоей кацапии)
Украинцы пишут "гаразд" або "добре" Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 302, и НИКОГДА не используют наречие "ладно" в роли междометия))
но это СЛИШКОМ сложные нюансы для тупорылого кацапа Alex_dos, который на мову переводит гугл-транслейтом))
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Брехлива порохоскотиняка кацапьського пошибу, ти ж писало що ""ладно"?)) кацапе, ти зашкварився.. в українській мові НЕМА такого слова.. знов тебе, одоробло, гугл-транслейтер підвів.." , завжди одне й те саме. брехня, брехня. брехня. ах да ще одне, кругом тебе одні вражини, один ти білий та пушистий.
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кацап, ты слишком тупой чтобы понимать нюансы украинского языка Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 219
еще раз: Украинцы пишут "гаразд" або "добре" , и НИКОГДА не используют наречие "ладно" в роли междометия))но это СЛИШКОМ сложные нюансы для тупорылого кацапа Alex_dos, который на мову переводит гугл-транслейтом))
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Слушай сюда феерический придурковатый слипко умеющий щитать до трёх. там где 4 нуля!!! ты так уже зализал анус пети что один нолик вываливается ? Включи экранную лупу. Що не порохобот то дебилоид.
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кто о чем, а зебилы о своём - об "анусе" и вылизывании .. моСх зебилов настолько прост - что тут же орёт об "деятельности" зебилов по жизни))
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Щоб до тебе порохнявого дійшло, приходиться на зрозумілій тобі "языке" писати.
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зебил, пострайся не коверкать мову гугл-переводчиком.. слишком тупые обороты у тебя - до українця тобі ніколи не піднятися, так й будешь бігати навколо фуйла - стоячи на колінах))
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Достань з рота каку. Та якщо ти таке дебілятко то приїдь на Херсонщину, ти тут такий суржик почуєш, що жоден гугл таке не видумає. Так мій Український не досконалий, але я намагаюсь. На відміну від тебе який причмокує у "валоденьки" за дві щоки.
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кто о чем, а зебилы о своём - каку во рту)) ну ты там того - не вынимай её, не отказывайся от своих скреп и продолжай смоктать, причмокивая - как всегда, недоумковатый "суржик" Alex_dosВерланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1603
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вумний який не вміє рахувати до 4. Сидів би вже, та мовчав тихенько.
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типа как ты - сидишь с "какой", жуешь и молчишь?))
ну, жуй.. жуй и - молчи))
Валовый внешний долг Украины (государства и частного сектора) на 1 октября 2019 года составил $119,95 млрд, что на $4,44 млрд, или 3,8% больше, чем кварталом ранее, сообщил Национальный банк.



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Настав час офігітєльних історій (с))
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Дня три назад разговаривал с другом налоговиком, он жаловался на то, что "недособирали" несколько миллиардов
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Емм, так чому ж держбюджет закінчився за кілька днів до кінця року?))
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корпоративчик слуг урода, при попередньому кабміні, в бюджеті не був запланований Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 3928
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Нихрена не понял....
Была ж новость о проблемах с возвратом НДС?
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Може тому і план виконали, що вирішили не віддавати поки ПДВ платникам?))))
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не знаю кем, уважаемые господа, приблизительно 15-18 ярдов $ гуляют в тени, о каких достяжениях вы говорите? не ....бите людям мозги, запусптите экономику, (одни правила для всех) через 5 лет, мвф нам будет должен!!!!!!!!!!!!!!
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Как ты думаешь , сможет актер игравший пилота , сесть за штурвал самолета и сразу стать асом . Естественно нет . Так и тут , запускать экономику не кому , по тому что делать это не кто не умеет.
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вот бы было классно если бы твое последнее предложение попало хотя бы в один глаз ЗЕ, а еще лучше, что бы через ухо влетело прямо в мозг. С наступающим!!!!!!!!!!!!!!!!
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може тіпа податкова зробила, а митниця свою частину провалила?
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Та доначисляли они... это у них теперь аналитикой называется.
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Это прекрасно. Но почему тогда Украина - самая нищая страна Европы?

Какую цель перед собой ставить - выполнение бюджета или увеличение народного благосостояния?
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Украина самая нищая страна Европы потому, что практически ничего не производит
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Господа вы что-то перепутали. 5 лет назад Украина была самая нищая страна в Европе. А сейчас она самая нищая страна в Африке.
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В Северной Корее бюджет тоже выполняется, но корейцы живут за тарелку рисового супа в день по специальным талонам.
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Ходят слухи что перед новым годом когото нагнули заплатить налоги наперед.
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Ну чому когось? Нафтогаз. Получив від москалів $3млр по стокгольмському арбитражу і сплатив з них податки. Навіть особливо нахиляти не довелось.
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Я это знаю, но там еще до этого Нафтогаза какойто крупняк потрусили, именно наперед.
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Ви, можливо не знаєте, але я атестований мін. освіти доцентом із питань фінансів і для мене так НЕКВАЛІФІКОВАНО звучить ваше: "Верланов: Впервые с 2011 года налоговая выполнила бюджет. ИНФОГРАФИКА".
За Конституцією України, всі питання за виконаннями бюджету віднесені до КМ України. Податкові служби виконують свою частку у ДОХОДАХ бюджету. Доходи формуються у 5 розділах і "Податкові надходження" відносяться тільки до цього 1-го розділу. Треба розуміти, що добре виконати план доходів бюджету за податками у грудні і в цілому за рік. Але ж 11 місяців попередніх та попередні роки ПЛАНИ провалювались. То чи ПРОГЛЯДАЄТЬСЯ ТУТ закономірність чи проста випадковість за малий план на грудень і ЗМЕНШЕННЯ ПЛАНУ доходів бюджету із 1050 млрд грн до 1007 млрд в цілому на 2019 р.?
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А навіщо приватизація нафтогаза, укрзалізниці, продажа землі і укргазбанка, закриття 400 з 900 відділень ощадбанку? ЗекоМанда бреше...
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Трошечки подожди - квартал выдумает
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Трындеж полной воды.ИНВЕСТОРЫ драпают из Украины семимильными шагами
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Наему с серОжей теперь есть чем лимон в месяц зарплаты заплатить...зебилы должны аплодировать стоя...от счастья и радости...
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Нє. Якщо збирати податки в авансовому порядку, і не повертати ПДВ....Нє. Всьо равно не виходить.
І якщо податкова звітує,що грошей зібрали дохріна,а мінфін -про діру в 51 млрд.... Хто краде гроші ??? Опять нєізвєсность...
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проста налогавая нє донєсла собраннає да мін фіна.... всьо проста
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Що цей клоун меле я знаю що плани як доводилися так і доводяться і попробуй не виконати з 2011 року да ти шо може мінфін звідки він вискочив по дружбі скорегував..ємеля..переплати зростають..борги ростуть..платники суди закидають скаргами..призначення на посади без конкурсів..державна служба в дупі а не в смартфоні..
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падение промпроизводства 7 с копейками процентов при планах роста на 40%, а налоговая выполнила план. Хммм Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 6485
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Як угробити промисловість. Рецепт Зе-виборця. Квітень, "Ура, хужє нє будєт, ми іх здєлаєм" + 5,2%, травень, інаугурація, + 1,6%, червень - 2,3%, липень - 0,2%, серпень - 1,7%, вересень - 1,7%, жовтень - 5% листопад - 7,5%. Штаб. Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 4785
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tZE inform @tZEinform3 год

Досрочно получив 18 млрд. гривен дивидентов от "Нефтегаза", перекачав в бюджет банковский запас из госбанков, вытащив из бюджета 2020 почти 20 млрд. гривен Зеленкий заканчивает финансовый год с дефицитом платежного баланса в 10,6 млрд. гривен.
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у зе-талантів підходи до вирішення проблем практично ідентичні до бандитів янукодловіча
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Нашему КМ верить нельзя. Забрехались в конец!
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кому вы врете.это засчет кацапких 3 лярдов вы дырку закрыли?подонки зелеНые!
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Забыл добавить что начали налоги на перёд собирать как при Януковоще, и даже девиденды тоже на перёд, Нафтогаз подтвердит его уже ободрали досрочно..
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То всьо злой Порох бубочке в штаны срет. А бубочкины налоговики вона каг ух!!!

А то шо деньги все кудысь просраны - так то не думайте. Вы главное верьте.
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впервые после револиции достоинства Украина НЕ ВЫПОЛНИЛА!
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Вдіразу попереджаю,що ні з ким спорити і доказувати нічого не буду.
Моя дуже добра знайома яка працює в податковій одного обласного центру,сказала мені в вересні,що їм поставлена задача зібрати податки (з великих підприємств)за перший квартал 2020 року !
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что за чушь при взыскивании налогов наперед, с дырой больше 100 млрд. гривен и бексвом капитала из станы?
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UKRAINE FOREVER‏ @umancherkassy 4 ч.4 часа назад



А чи не Уряд вимагав достроково від Нафтогазу сплатити податки за 9 місяців??Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1378
А чи не писали вчора в Тві про вимоги дострокової сплати на місцях??Верланов: Вперше з 2011 року податкова виконала бюджет - Цензор.НЕТ 1378
""Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков..."
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Брехня!!! При Порошенку бюджет не менше шести раз на рік виконувався!! А при зебенях голодомор почався, спад економіки і долларпосто!!
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ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БОЛЬШЕ 3 ТРИЛЛИОНОВ, А БЮДЖЕТ 1 ТРИЛЛИОН !!!
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Тёмная ночь!
Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет!

А в бюджете - дефицит....
Чудны дела твои, Господи!
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