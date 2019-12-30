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 Политика Украины
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 Кремль не чувствует давления, которое могло бы заставить прекратить агрессию против Украины, - Der Spiegel

Обмен заключенными между Украиной и российскими наемниками был долгожданным шагом для семей, но, как и война в целом, процесс был очень неравный.

Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что офис президента Украины в прямом эфире транслировал обмен, который произошел на контрольно-пропускном пункте в Майорске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Обмен 29 декабря был крупнейшим за два года, но он прошел не в формате "всех на всех". Президент Владимир Зеленский обещал быстро вернуть всех заключенных домой. Однако на встрече в Париже с Владимиром Путиным, которая прошла в присутствии немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, стало понятно, что нет понимания в вопросе, кого считать узником войны на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не участвует в переговорах по Донбассу, но использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену, - Песков

В Париже Путин говорил лишь об обмене "всех согласованных на всех согласованных" заключенных. Именно это сейчас и произошло, но после тяжелых переговоров при посредничестве ОБСЕ. Некоторые люди не хотели, чтобы Украина отдала их так называемым "народным республикам", которые никто в мире не признает.

Для Киева этот обмен должен стать лишь первым из целого ряда подобных процессов. Согласно украинским данным, десятки политических заключенных до сих пор держат в тюрьмах в оккупированном Крыму и России. А десятки солдат и гражданских находятся за решеткой в захваченных российскими силами Донецке и Луганске. СБУ сообщает о еще более 150 людях.

Издание пишет, что, опять же, Зеленскому пришлось заплатить высокую цену за освобождение солдат и гражданских на этот раз. Ведь Украина отдала российским силам бойцов подразделения "Беркут", которые жестоко атаковали участников протестов на Майдане в 2014 году. Тогда 100 человек погибли, а еще десятки были ранены.

Когда в субботу стало известно, что пятерых бойцов "Беркута" отпустят без суда, родственники погибших на Майдане безуспешно пытались заблокировать выезд из тюрьмы в Киеве, где их держали. "Это еще раз указывает на то, насколько неравная война, которая продолжается на Востоке Украины. Без уступок со стороны Кремля, который поддерживает боевиков миллиардами рублей, а также военными и идеологическими методами, конфликт вряд ли закончится", - говорится в статье.

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Der Spiegel напоминает, что во время предыдущего обмена Украина отпустила одного из ключевых подозреваемых в уничтожении малазийского рейса MH17 над Донбассом. Тогда Зеленский назвал решение отпустить Владимира Цемаха "очень тяжелым". Теперь украинского президента критикуют за то, что он отдал российской стороне бойцов "Беркута", лишив семьи погибших на Майдане права на справедливость.

"Для украинского президента имеют значение даже небольшие успехи, которых он сейчас может достичь в конфликте на Востоке Украины после нескольких лет застоя. Его действия можно назвать прагматичными. Но они ограничены, потому что он всегда зависит от желаний Путина", - пишет Der Spiegel.

Издание напоминает, что Зеленский хочет изменить Минские соглашения. Но Москва на это не пойдет. Путин хочет реализовать договоренности лишь после того, как в Донецке и Луганске пройдут выборы. Так Кремль сможет закрепить свою власть в Украине. И ничего не свидетельствует о том, что он готов отказаться от этого плана. "В отличие от Зеленского, Путин не чувствует давление, которое бы заставляло его добиваться результатов максимально быстро", - говорится в статье.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168000
 
   
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Дивно, Зє в дитинстві нібито займався важкою атлетикою. Як надавить.. Тримайся Пуйло!!!!
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Типичная речь порохобота: берется одна правда, на основе которой строится пирамида из ужасной лжи (по заветам геббельса) и подается как что-то уже доказанное.
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Угу. Ты именно так тужился доказать шо в Штатах сажают за то, шо сказали Федина и Зверобий Кремль не чувствует давления, которое могло бы заставить прекратить агрессию против Украины, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 4294
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Конечно сажают. Повтори слово в слово на англицком что сказали Федина и Зверобий, только против Трампа и выложи на ютуб, тогда посмотрим что с тобой будет.
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Я тебе предоставил документ из суда Орегона - копию приговора по результату соглашения, после чего ты ожидаемо заткнул свой пропагандонский фонтан. Так шо успокойся, и в сл. раз попроси куратора шоб он тебе давал полную инфу. Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 6113
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Приговор что пендос получил 5 лет за угрозы Обаме? Так я с этим абсолютно согласен, и Збировбийша с Фединой тоже свое получат, как бы не прыгали тролли вроде тебя Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 1486
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Тебe очень нравится, когда тебя тыкают рылом в твое собственное дерьмо. Как я раньше и писал - русский с зебилом - братья навек
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Зверніть увагу на один важливий маркер - слово "пендос". Його зазвичай вживають або кацапи (з їхнім комплексом д'Артаньяна в гей-клубі), або рашистська бавовна з подібною системою "цінностей".
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Я так же обратил внимание на "уолонтерша". В пропагандоны у Моники нанимают вонючую русню, это ясно как Божий день.
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Будь-який ґадвокат моментально розвалить справу у першому ж засіданні суду. Бо немає прямої погрози, є констатація фактів від одного відомого кепа.
Тоді як у справах про погрози потрібна пряма погроза із можливістю її практичного здійснення. Із усілякими "а може, вона мала на увазі..." чи "з якогось там погляду..." юриспруденція нормальної країни справи не має. Хоча б тому, що будь-які неоднозначності трактуються на користь відповідача (це базовий принцип юриспруденції).
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Да, за одни три слова "тебе нада мочить" и найденные незарегистрированные стволы у Звиробийши уже срок светит, не зря же ее уалантерша Кузьменко хотела на роль сакральной жертвы борцуньи с режимом подписать.
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Незарегистрированный ствол - это игрушечный пистолет дочки? Ты врешь как русский
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Это тебе сама Зверобой сказала про игрушечный пистолет? Адвокат Зверобой, со своей стороны, уточнил, что у нее изъяли два ружья.
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Как отметила волонтер в комментарии журналистам после обыска, это оружие было зарегистрированным, и в постановлении не было указано, что правоохранители его должны забрать.
https://24tv.ua/ru/obysk_gbr_v_zvirobij_u_volonterki_izjali_dva_ruzhja_n1240756

А про "незарегистрированные" тебе твой босс Портнов сообщил?
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Так что, уже версия про игрушечные пистолеты "охрана-отмена"? Теперь поверим Зверобой на слово про зарегистрированные ружья, а если окажется что никакой регистрации не было или ее срок истек - придумаем новую причину как злочинна влада пресуе патриотив?
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Еще разок - тебе за "незаргистрированные" сам Портнов сообщил, или ты это сам придумал, проявив инициативу?
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Это мне в новостях сообщили. Например, тыць. А Маруся пусть поговорит ешшо, такие как ты скоро поверят что оружие подбросили Труба и Портнов.
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РБК??? На звЯЯзду.сру у тебя ссылок нет? Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 7168
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Ну если у тебя есть другие ссылки на доказательства обратного (только не со слов Зверобой), желательно с фото самого разрешения - тебе придется их предъявить.
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тААварисч пропагандон, ты черпаешь инфу из московитских "сми". Скажи, вам разрешают называть фюрера русни ******?
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До того ж ще один ключовий момент - із можливістю її (погрози) практичного здійснення.
Хто робить акцент на "особой избранности" президента - має розуміти, що тут усе навпаки: легше засудити за погрозу сусідові Васі, аніж президенту. Бо замочити сусіда - справа не дуже складна. А от замах на президента, з його броньованими лімузинами, охороною та спецслужбами, що працюють на його безпеку - тут мисливського стовбура точно недостатньо (та й людині для цього треба бути Семом Фішером або Корво Аттано).
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В том и дело, шо прямой угрозы не было, шо я и доказал портновскому пропагандону. Отморозок, который получил 5 лет в Орегоне прямо писал шо он лично собирается убить Обаму. Ни Федына, ни Зверобий такого не писали и не говорили.
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Саме так. А написати "якщо так будеш себе поводити, то тебе можуть вбити" - це не погроза вбивством. Точніше, це може бути погрозою-натяком, але може бути й турботою про життя президента (бо хрін його знає, знайдеться якийсь із посттравматичним розладом, і...)
Як я написав вище - будь-які неоднозначності трактуються на користь відповідача (до того ж з натяками юриспруденція справи не має... бо так можна й за нарізку огірків для салату засудити як за символічну інсталяцію-заклик... "огірки зелені - отже, це заклик до терору проти слуг народу" )
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Не не, была произнесена фраза "тебе нада мочить", притом со стороны дееспособного человека, владеющего огнестрельным оружием. Так что, боюсь, ответить придется, если конечно судить по закону а не правилу "волонтер всегда невиновен".
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Я тут вчора написав про важкі й болісні рішення, в порядку особливого цинізму (зокрема щоб потролити зелебобиків) підвівши це до формули "жінки народять ще". Так мені написали, що я кацап і правнук жукова Кремль не чувствует давления, которое могло бы заставить прекратить агрессию против Украины, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 8204
Хоча після терактів 9/11 ґамериканські ПВО отримали інструкції, за якими вони мають permission збивати захоплені терористами авіалайнери, якщо існує загроза теракту. Мабуть, теж нащадки жукова-навозного в еміграції
Це я до того, що гуманізм гуманізмом, але бувають випадки, коли доводиться йти на жертви. Наприклад, пожертвувати авіалайнером з 300 пасажирами та членами екіпажу, якщо він може протаранити хмарочос і вбити тисячі людей (або впилятися в греблю ГЕС - і тоді death toll може піти на мільйони).
Зрада стратегічних позицій України заради "гуманізізьми" - з тієї ж серії.
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2010 - "ну и что, что Янукович сидел, я и сам сидел".
2019 - "ну и что, что Зеленский наркоман, я и сам наркоман".

(с) з народного гумору періоду виборів

Кремль не чувствует давления, которое могло бы заставить прекратить агрессию против Украины, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 618
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Воно зовсім не хотіло сміятися, але богдан дав щось понюхати...
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Krychek‏ @Krychek5 29 дек.

В Нижнем Новгороде какая-то сволочь всё испортила написав слово "Хитрец".

Кремль не чувствует давления, которое могло бы заставить прекратить агрессию против Украины, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 3668
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Рассказываю.
Когда Порошенко менял "3244 заручника" на вдвое-втрое больше количество сепаров, террористов, палачей и убийц украинцев - все СМИ или молчали в тряпочку, или рапортовали про нечувани перамоги сивочолого гетьмана.
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а откуда у гетьмана в трое больше кацапчиков то взялось ?
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Каких кацапчиков? Из кацапчиков помню только Ерофеева и Александрова, а также "заблудившихся десантников". Остальных кого повыпускали - это обыкновенное украинское зечье и пойманная на бамбасе сепарня. Они потом снова поехали убивать украинцев.
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Ооотут ти і спалився, лахтобот. Всі лахтоботи завжди пишуть "2 грушніка і заблудівшиєся? Больше нікаво фплєн нівзялі?". І я навожу їм прізвища КАДРОВИХ військових расєйки. Прізвища найманців, громадян расєйки, і лахта потихеньку зливається. Основна задача лахти- підвести громадську думку під те, що війни расєї проти України немає, а є "гражданскій канфлікт". А я тебе узеленським вважав, а вийшло он як.
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Так підкресли далі, де написано, "не было передано ни одного россиянина, которые сейчас находятся в украинских тюрьмах, поскольку Украина намерена их обменять на пленников Кремля".
Самозашквар зараховано, красава.
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Ну и где эти россияне теперь? На каких пленников кремля их поменяли?
Уже ведь носом тыкают в факты как проходили обмены раньше и как это освещалось.
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Так проходили масові обміни. А про обміни 1:1, 5:5 ти і не чув, бо там піару не зробиш. Зате ти показав своє обличчя. Знаєш, маскувався ти довго. Я і справді вважав, що ти адепт зе із термінальною стадією зепсіса головного мозку. А виявилось он як: лахтобот прикидається зелеботом і матюкає порохоботів.
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А ти чув? Кого, как и на кого меняли хоть 1 на 1 хоть 10 на 10? Похоже вы, петики, в очередной раз обгадились в своей теории "Петя менял тысячи россиян в равных пропорциях"
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Так, я чув. А ти, лахтобот- не чув. У вас взагалі не висвітлюють обміни 1:1. Для прикладу, на кого виміняли захисника ДАП Андрія Анатолійовича? Прізвище і позивний не пишу, щоб ти в гуглі не шнирило.
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Так этот обмен произошел в 2015 году, при этом менялись не на заручников кремля, а напрямую с денере. Давай шото поновее, после 2017. Пеця ведь ясно сказал - у него с декабря 2017 в тюрьмах было полно россиян в обменный фонд. Так где?
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А звідки я знаю, куди нова влада їх діла? Випустила напевно. 2019 рік пройшов під прапором реваншу.
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Ну вот и все. А так все смело начиналось, "Петя менял тысячи рассиян, равные обмены, освобождать заручников кремля", ага.
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Опудало, де я таке писав?))) Ти сказав, що в Україні було лише 12 полонених расєян. Я сказав тобі, що ти звичайне брехло. На що ти почав давати посилання, які тебе ж і поховали. Почав наводити приклади з прізвищами- то ти почав юлити, як расєянець на пляшці. То тобі дата не та, то кількість не та, то не з тими мінялись)))
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Я писал что Украина при Пете проводила абсолютно неравноценные обмены без участия россиян или с абсолютным минимумом россиян (10 десантников и 2 грушника) - и подтвердил это фактами. А петики постоянно выдвигают теории потужных перемог, которые на проверку заканчиваются "я не знаю", "гугли" и тому подобными съездами.
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Коли Агєєва обміняли? Кадровий військовий расєйки. А Іванов, що у 2018 у колонії "лампочку поміняв". Пєтік, ти забрехався і забув, що у вересні цього року був обмін. І там також були громадяни расєйки. Навіть у цьому обміні були громадяни расєйки. Навіщо ти брешеш?
Так надай відповідь. В Україні "гражданскій канфлікт", чи військова агресія расєйки? Бо ти вже вкотре ухиляєшся від відповіді.
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В Украине конечно военная агрессия раши, только количество пойманных и уже обмененных россиян в разы (если не десятки-сотни раз) меньше чем обмененных украинцев, потому что непосредственно на линии фронта с той стороны воюют сепары и обыкновенные наемники, а российские войска их только обучают, оснащают и прикрывают в случае полномасштабного наступления. Так что потужного гения обменов с Петра, и зрадныка из Зеленского - тут сделать не получится.
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Добре, визнаю, що ти не лахтобот. Проте навіть у вересні 2019 расєйкє видали 10 її громадян. Щоб я не чув херні про "2 грушніка і 10 дєсантніков", бо буду агритись. На Пороха можеш гавкати, у нас вільна країна.
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UA Alex Rozhenko
Каких кацапчиков? Из кацапчиков помню только Ерофеева и Александрова, а также "заблудившихся десантников". Остальных кого повыпускали - это обыкновенное украинское зечье и пойманная на бамбасе сепарня. Они потом снова поехали убивать украинцев.

Прочитай цей свій пост, і зрозумієш, що мене обурило. Про те, який геній чи зрадник Порох із Зєлєю я і слова не писав. Мене обурив сам факт заперечення наявності расєйських полонених.
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Ключевое слово "помню", если сюда приплюсовать 2-3 или даже 10-20 рашкованов - это особо не поменяет сути того, что в подавляющем большинстве меняли и меняют украинцев.
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Міняють тих, кого хоче забрати *****. Себто, громадян расєйки, агентів фсб, популярну на расєйкє беркутню. Наявність російського громадянства у ув'язненого не дає гарантію, що ***** включить його в списки обміну.
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А денере не апендикс крємля? Ні? Чи вони щось можуть самостійно вирішити?))) Їм сказали- бігом домовляйтесь за Старкова, бо якби почав про це віщати *****- вийшло б незручно.
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Так все ж таки- в Україні "гражданскій конфлікт організованний порошєнком", чи військова агресія расєйки проти України?
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9000 колаборантів і окупантів віддали? Чи може віддали 10 десантників, а забрали 300 наших вевешників? Пєтік, ти втираєш мені якусь "дічь".
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Очередная брехня лживого зебила. Порошенко не менял "заложников на вдвое-втрое большее количество сепаров". Вот смотри сюда:
"9 псковских десантников поменяли на 63 нацгвардейцев"
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/9-rossijskih-desantnikov-obmenjali-na-63-ukrainskih-*******-245929/
"10 российских военных захваченных в районе Иловайска обменяли на 200 украинских военных"
https://censor.net.ua/video_news/346537/zaderjannye_pod_ilovayiskom_10_rossiyiskih_desantnikov_byli_obmenyany_na_200_ukrainskih_voinov_matios
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Ссылки где Петя пиарился на обмене 73 на 233 без участия граждан россии в обменах - выше.
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Ні, таки міняв, проте ці обміни були вже набагато пізніше 14-15 рр. Справа не в тому, міняв чи не міняв. Це опудало намагається втирати, що расєян на Донбасі немає, і у нас "гражданскій канфлікт".
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Какой может быть гражданский конфликт если вот вчера только отдали несколько граждан россии во время обмена. Вот один из них:
https://censor.net.ua/news/3167983/ukraina_otdala_na_obmen_chechenskogo_killera_denisultanova_obvinyaemogo_v_pokushenii_na_osmaeva_i_okuevu

Второй из "крымской самообороны".
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Дебил, псковских десантников, про которых сегодня, а ж усиралась ваша вата, меняли 1 к 7. 9 человек на 63 нацгвардейца. Заметь, не на 63 бабки и таксиста, а на 63 бойца.
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Як казав Імператор Наполеон царю підарашок Алєксандру І: «Якби у мене були такі газети як у тебе, ніхто б не знав про мою поразку під Ватерлоу».
І, щоб двічі не ходити, зріст Наполеона був 1 метр 70 сантиметрів.
На 12 см вище *****.
Перевірте.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 13 мин.13 минут назад

После того как янелох поменял "всех на всех", на подвале в ОРДЛО и РФ все еще остаются ~300 украинских заложников. Мы уже отдали кацапам всех кого только могли. На что дальше менять будем? Вода в Крым? Федерализация? Тайоженный саюз?
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Ну, а шо?

Бо ж нинішня зєвлада «лягли і просють» у россіі...
Со всєх сторон...
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какое же тут давление если плешивцу все только жопу лижут ..
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Клоун отдал тех кого наловили при Порохе . Уже отдавать некого ставки повышаются Теперь это воно ловит патриотов
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Всё то же ТУПОЕ сраньё на тему равноценности обмена...
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Якщо зє бубочка лиже чоботи пуйлу, який може бути тиск???
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Кремль не чувствует давления, которое могло бы заставить прекратить агрессию против Украины - так ведь ЗеВава прилагает к этому все усилия!
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В аэропортах, на военных аэродромах и авианосцах. Взлёты - там же.
Что касается геликоптеров - на любой подходящей площадке.
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И каждый день контролируя оккупированную территорию русские террористы могут набрать себе сколько захотят пленных... ведь там же наши люди... а у нас русские террорист опять кого то убьют подорвут и Зеленский с улыбкой их отпустит и пожалеет, что у него ещё нету таких 1000 штук для обмена))) Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 4663
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щяс партия "пёс" окажет на рф нужное давление.
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Крысы кремля без войны,что Будулай без кобылы
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Единственный выход -ответить зебобе за отпущенных убийц собой, на гиляке -может родственникам убиенных от этого хоть как то легче станет...
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Ех Зеля ти Зеля... Україні тре президент воїн, а не президент тряпка... сумно.
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Кремль за освобождение пленных крымчан может потребовать от Киева подать воду на полуостров - Зеленский скорее Львов отдаст,чем воду даст в Крым...просто вода потом сама потечёт в Крым, Украинцы Вы сами виноваты,что ленитесь управлять своим государством. Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 5762
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Зеленский управляя Украиной, играет за Россию.
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Зелень скоро под требунал пойдёт гавнокомандующий
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Шпигель, вы кому говорите?? Комсомолке своей пристарелой глаза откройте Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 8754
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Кремль уже понял логику Зе: чтоб в плену не мучился ни один украинец, Зеля отдаст мокше всю Украину.
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