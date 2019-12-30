 Кремль не чувствует давления, которое могло бы заставить прекратить агрессию против Украины, - Der Spiegel

Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что офис президента Украины в прямом эфире транслировал обмен, который произошел на контрольно-пропускном пункте в Майорске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Обмен 29 декабря был крупнейшим за два года, но он прошел не в формате "всех на всех". Президент Владимир Зеленский обещал быстро вернуть всех заключенных домой. Однако на встрече в Париже с Владимиром Путиным, которая прошла в присутствии немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, стало понятно, что нет понимания в вопросе, кого считать узником войны на Донбассе.
В Париже Путин говорил лишь об обмене "всех согласованных на всех согласованных" заключенных. Именно это сейчас и произошло, но после тяжелых переговоров при посредничестве ОБСЕ. Некоторые люди не хотели, чтобы Украина отдала их так называемым "народным республикам", которые никто в мире не признает.
Для Киева этот обмен должен стать лишь первым из целого ряда подобных процессов. Согласно украинским данным, десятки политических заключенных до сих пор держат в тюрьмах в оккупированном Крыму и России. А десятки солдат и гражданских находятся за решеткой в захваченных российскими силами Донецке и Луганске. СБУ сообщает о еще более 150 людях.
Издание пишет, что, опять же, Зеленскому пришлось заплатить высокую цену за освобождение солдат и гражданских на этот раз. Ведь Украина отдала российским силам бойцов подразделения "Беркут", которые жестоко атаковали участников протестов на Майдане в 2014 году. Тогда 100 человек погибли, а еще десятки были ранены.
Когда в субботу стало известно, что пятерых бойцов "Беркута" отпустят без суда, родственники погибших на Майдане безуспешно пытались заблокировать выезд из тюрьмы в Киеве, где их держали. "Это еще раз указывает на то, насколько неравная война, которая продолжается на Востоке Украины. Без уступок со стороны Кремля, который поддерживает боевиков миллиардами рублей, а также военными и идеологическими методами, конфликт вряд ли закончится", - говорится в статье.
Der Spiegel напоминает, что во время предыдущего обмена Украина отпустила одного из ключевых подозреваемых в уничтожении малазийского рейса MH17 над Донбассом. Тогда Зеленский назвал решение отпустить Владимира Цемаха "очень тяжелым". Теперь украинского президента критикуют за то, что он отдал российской стороне бойцов "Беркута", лишив семьи погибших на Майдане права на справедливость.
"Для украинского президента имеют значение даже небольшие успехи, которых он сейчас может достичь в конфликте на Востоке Украины после нескольких лет застоя. Его действия можно назвать прагматичными. Но они ограничены, потому что он всегда зависит от желаний Путина", - пишет Der Spiegel.
Издание напоминает, что Зеленский хочет изменить Минские соглашения. Но Москва на это не пойдет. Путин хочет реализовать договоренности лишь после того, как в Донецке и Луганске пройдут выборы. Так Кремль сможет закрепить свою власть в Украине. И ничего не свидетельствует о том, что он готов отказаться от этого плана. "В отличие от Зеленского, Путин не чувствует давление, которое бы заставляло его добиваться результатов максимально быстро", - говорится в статье.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Тоді як у справах про погрози потрібна пряма погроза із можливістю її практичного здійснення. Із усілякими "а може, вона мала на увазі..." чи "з якогось там погляду..." юриспруденція нормальної країни справи не має. Хоча б тому, що будь-які неоднозначності трактуються на користь відповідача (це базовий принцип юриспруденції).
https://24tv.ua/ru/obysk_gbr_v_zvirobij_u_volonterki_izjali_dva_ruzhja_n1240756
А про "незарегистрированные" тебе твой босс Портнов сообщил?
Вот такие "новости" читают портновские пропагандоны. Скажи, а вам разрешают называть фюрера русни ******?
Хто робить акцент на "особой избранности" президента - має розуміти, що тут усе навпаки: легше засудити за погрозу сусідові Васі, аніж президенту. Бо замочити сусіда - справа не дуже складна. А от замах на президента, з його броньованими лімузинами, охороною та спецслужбами, що працюють на його безпеку - тут мисливського стовбура точно недостатньо (та й людині для цього треба бути Семом Фішером або Корво Аттано).
Як я написав вище - будь-які неоднозначності трактуються на користь відповідача (до того ж з натяками юриспруденція справи не має... бо так можна й за нарізку огірків для салату засудити як за символічну інсталяцію-заклик... "огірки зелені - отже, це заклик до терору проти слуг народу" )
Хоча після терактів 9/11 ґамериканські ПВО отримали інструкції, за якими вони мають permission збивати захоплені терористами авіалайнери, якщо існує загроза теракту. Мабуть, теж нащадки жукова-навозного в еміграції
Це я до того, що гуманізм гуманізмом, але бувають випадки, коли доводиться йти на жертви. Наприклад, пожертвувати авіалайнером з 300 пасажирами та членами екіпажу, якщо він може протаранити хмарочос і вбити тисячі людей (або впилятися в греблю ГЕС - і тоді death toll може піти на мільйони).
Зрада стратегічних позицій України заради "гуманізізьми" - з тієї ж серії.
2019 - "ну и что, что Зеленский наркоман, я и сам наркоман".
(с) з народного гумору періоду виборів
В Нижнем Новгороде какая-то сволочь всё испортила написав слово "Хитрец".
Когда Порошенко менял "3244 заручника" на вдвое-втрое больше количество сепаров, террористов, палачей и убийц украинцев - все СМИ или молчали в тряпочку, или рапортовали про нечувани перамоги сивочолого гетьмана.
27 декабря 2017 Напомним, по уточненным данным Генпрокуратуры, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле "73 на 233". Напомним, по уточненным данным Генпрокуратуры, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленным по формуле "73 на 233".
28 декабря 2017 Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что при обмене пленными не было передано ни одного россиянина, которые сейчас находятся в украинских тюрьмах, поскольку Украина намерена их обменять на пленников Кремля
Самозашквар зараховано, красава.
Уже ведь носом тыкают в факты как проходили обмены раньше и как это освещалось.
Так надай відповідь. В Україні "гражданскій канфлікт", чи військова агресія расєйки? Бо ти вже вкотре ухиляєшся від відповіді.
Каких кацапчиков? Из кацапчиков помню только Ерофеева и Александрова, а также "заблудившихся десантников". Остальных кого повыпускали - это обыкновенное украинское зечье и пойманная на бамбасе сепарня. Они потом снова поехали убивать украинцев.
Прочитай цей свій пост, і зрозумієш, що мене обурило. Про те, який геній чи зрадник Порох із Зєлєю я і слова не писав. Мене обурив сам факт заперечення наявності расєйських полонених.
"9 псковских десантников поменяли на 63 нацгвардейцев"
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/9-rossijskih-desantnikov-obmenjali-na-63-ukrainskih-*******-245929/
"10 российских военных захваченных в районе Иловайска обменяли на 200 украинских военных"
https://censor.net.ua/video_news/346537/zaderjannye_pod_ilovayiskom_10_rossiyiskih_desantnikov_byli_obmenyany_na_200_ukrainskih_voinov_matios
https://censor.net.ua/news/3167983/ukraina_otdala_na_obmen_chechenskogo_killera_denisultanova_obvinyaemogo_v_pokushenii_na_osmaeva_i_okuevu
Второй из "крымской самообороны".
І, щоб двічі не ходити, зріст Наполеона був 1 метр 70 сантиметрів.
На 12 см вище *****.
Перевірте.
После того как янелох поменял "всех на всех", на подвале в ОРДЛО и РФ все еще остаются ~300 украинских заложников. Мы уже отдали кацапам всех кого только могли. На что дальше менять будем? Вода в Крым? Федерализация? Тайоженный саюз?
Бо ж нинішня зєвлада «лягли і просють» у россіі...
Со всєх сторон...
Что касается геликоптеров - на любой подходящей площадке.