 Москва может поставить вопрос ребром: вы даете воду в Крым, а мы обменяем крымских политзаключенных, - Полозов

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.



"Обмен, подобный вчерашнему, был два года назад, в 2017 году. Тогда администрация [пятого президента Украины Петра] Порошенко также проводила переговоры, составляла списки – был определен перечень людей, подлежащих передаче. И их передали. Что касается этого обмена, то еще после встречи в нормандском формате Офис президента [Владимира] Зеленского выпустил коммюнике, в котором указал, что обмен будет производиться в отношении всех установленных лиц. Но при этом там была ссылка, что это касается лиц, имеющих отношение к боевым действиям на Донбассе. И уже тогда было понятно, что украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и в Крыму, этот обмен касаться не будет. Конечно, подобная позиция вызывает массу вопросов. По всей видимости, вопрос Крыма в Париже Зеленский так и не поднял", – отметил Полозов.

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По его словам, идентичность полуострова как украинского субъекта держится на позиции политзаключенных.



"Освобождение крымских татар и украинских политзаключенных в Крыму так или иначе увязано с вопросом оккупации полуострова. Возможно, Офису президента гораздо комфортнее обсуждать газовые вопросы. Но такая позиция у многих в Крыму вызывает недоумение. Ведь вся идентичность Крыма как украинского субъекта держится на позиции политзаключенных. И когда власти в очередной раз закрывают глаза на данную проблему, этим людям становится очень обидно, что вопрос их освобождения где-то третьестепенный по приоритету", – сказал адвокат.



Он подчеркнул, что властям РФ неинтересна судьба удерживаемых лиц.

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"Интересно также, остался ли в Украине обменный материал? На кого Кремль будет менять этих заложников? И тут возникает вопрос – зачем Кремлю вообще процедура обмена? Он получает политические преференции. Люди Кремлю не интересны – это лишь формальный повод для обмена. Поэтому я не исключаю, что Москва может поставить вопрос ребром: мол, вы даете воду в Крым, а мы, может, обменяем крымских политзаключенных. Если не будет постоянного давления на Кремль, судьба политзаключенных в Крыму может оказаться незавидной. А учитывая темпы, которыми Кремль набирает заложников в Крыму, их число может лишь увеличиться. Только за последние три месяца там задержали четверых граждан Украины. То есть их количество только растет, а Офис президента эту тему осторожно обходит", – резюмировал Полозов.