 На программу медгарантий для населения заложили 72 млрд грн, - Гончарук

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Премьер-министра Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.
В 2019 году для достижения целей реформы правительство приняло ряд новационных решений.
"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. И впервые они человекоцентристские. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам", - подчеркнул Премьер-министр Алексей Гончарук.
Как отмечается, важным решением является принятие Программы медицинских гарантий для населения, которая начнет работать с 1 апреля 2020 года и будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в Государственном бюджете заложены 72 млрд грн.
Кроме этого, новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.
"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", - подчеркнул Гончарук и добавил, что при таких изменениях вопросов относительно задолженности по зарплате врачам больше не будет возникать.
В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать способную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи.
К тому же, в рамках правительственной программы создан онлайн-инструмент "Доступные лекарства", благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.
я до того...що може той округ, буде роздавати тільки "милим сердцю" а інші - в чергу, по факту надходження...а то кожен сам собі щось получав...і сам вирішував куди розтринькати )))
тобто відкат від самостійного господарювання ...
Надо почитать за его папу. такое впечатление, что он был турецкоподданым. Нью Васюки таки отдыхают!
На ВСЕ операции ВСЕМ больным всё равно не хватит!