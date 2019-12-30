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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (263) медицина (1907) Гончарук_Алексей (448)

 На программу медгарантий для населения заложили 72 млрд грн, - Гончарук

Реформа здравоохранения - среди приоритетных направлений деятельности правительства, определенных Программой деятельности Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Премьер-министра Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.

В 2019 году для достижения целей реформы правительство приняло ряд новационных решений.

"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. И впервые они человекоцентристские. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам", - подчеркнул Премьер-министр Алексей Гончарук.

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Как отмечается, важным решением является принятие Программы медицинских гарантий для населения, которая начнет работать с 1 апреля 2020 года и будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в Государственном бюджете заложены 72 млрд грн.

Кроме этого, новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.

"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", - подчеркнул Гончарук и добавил, что при таких изменениях вопросов относительно задолженности по зарплате врачам больше не будет возникать.

В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать способную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи.

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К тому же, в рамках правительственной программы создан онлайн-инструмент "Доступные лекарства", благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Источник: https://censor.net.ua/n3167998
 
 
 Топ комментарии
 
Анонсували закриття лікарень, відділень, скорочення працівників по всій Україні, а тепер самокатний прем`єр про якісь реформи триндить! Ти спочатку закрий кредиторку по зарплатні медикам за грудень, а потім розказуй байки зебілам (навіть серед них є медики)!
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не он каждый день на самокате оздоравливать себя пытается На программу медгарантий для населения заложили 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1604
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Єдиний госпітальний округ на всю область, це єдина профінансована лікарня на всю область?
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А той мужик що на фото хворий, чи лише так кажеться?
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не он каждый день на самокате оздоравливать себя пытается
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не знаем но судя по его словам и действиям результат отрицательный На программу медгарантий для населения заложили 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9897
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поделите 72 лярдла на 40 млн. и получите цифирЪ когда персадки органов КМУ на самокате установил от 350 до 1 млн. гривен... по себе шобла евреско самокатная тарифы рисовала..ублюдки сдохните также как и те кто денег не имеет от слова вообще сравните тарифы на медуслуги и минималку прожиточного в Украине....
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поделите 72 лярдла на 40 млн. и получите цифирЪ когда персадки органов КМУ на самокате установил от 350 до 1 млн. гривен... по себе шобла евреско самокатная тарифы рисовала..ублюдки сдохните также как и те кто денег не имеет от слова вообще сравните тарифы на медуслуги и минималку прожиточного в Украине....
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Єдиний госпітальний округ на всю область, це єдина профінансована лікарня на всю область?
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а можетільки цей "округ" акумулює всі надходження з бюджету і має право розподіляти кошти??? а інакше - нащо воно ???
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та не....юморіст)))
я до того...що може той округ, буде роздавати тільки "милим сердцю" а інші - в чергу, по факту надходження...а то кожен сам собі щось получав...і сам вирішував куди розтринькати )))
тобто відкат від самостійного господарювання ...
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Ні, просто випускник трускавецьких курсів - диплом Поплавсього віддихає!
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"На программу медгарантий для населения заложили" На программу медгарантий для населения заложили 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7160 вже і не шифруються.... просто заложили
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Анонсували закриття лікарень, відділень, скорочення працівників по всій Україні, а тепер самокатний прем`єр про якісь реформи триндить! Ти спочатку закрий кредиторку по зарплатні медикам за грудень, а потім розказуй байки зебілам (навіть серед них є медики)!
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Вы только вчитайтесь в его слова - ряд амбициозных и инновационных человекоконцентрических идей! На програму медгарантій для населення заклали 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5702
Надо почитать за его папу. такое впечатление, что он был турецкоподданым. Нью Васюки таки отдыхают!
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Что значит медгарантии! КОНСТИТУЦИЮ ЧИТАЙ ЛАПОТЬ! ТАМ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО МЕДИЦИНА БЕСПЛАТНА ВСЕМ И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! КАКИЕ НАХЕР ГАРАНТИИ!!
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А статті в бюджеті по медицині захищені чи так собі?
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Но барыга, мародер и торгует на крови Порошенко.На програму медгарантій для населення заклали 72 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4143
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Самое главное - анонсировать! А что может быть в следующем году? Да все что угодно!
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Как ДЕЛИТЬ будете?
На ВСЕ операции ВСЕМ больным всё равно не хватит!
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Реформа медицины: На программу медгарантий для населения наложили...
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Даже если деньги будут ходить за пациентом, то получать их будет главврач и распределять как душа пожелает....Стимула нет у врачей...Про медсестер вааще молчу! Они не зарабатывают живую копейку и полностью зависят от милости начальства! Хана реформе, а потом и всей медицине!
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Так зване ходіння грошей за пацієнтом є повна дурня. Пацієнт обслуговується в лікарні чи поліклініці, а не десь там у підворітні. Тому держава має фінансувати лікарні та поліклініки в повному обсязі.
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