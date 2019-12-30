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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин не участвует в переговорах по Донбассу, но использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену, - Песков

Президент РФ Владимир Путин не принимает участие в переговорах или контактах по обменам, но его авторитет напрямую способствует передаче удерживаемых лиц.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену", - заявил пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС"

Он также выразил уверенность, что "дела бы шли гораздо легче", если бы были "прямые двусторонние контакты с представителями ДНР и ЛНР".

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3167997
 
 
 Топ комментарии
 
Тільки крикне - Зє у позу , і беркути на волі.
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- Соломон Маркович, имею спросит за авторитет Путина?
- А де вы услышали этот бред, Марк Савелович?
- За то сказал его секретутка Песков?
- Так я вам отвечу, как родному, за его авторитет. Но вы мне прежде скажите какой может быть авторитет у Ху..ла?
- Точно такой, какой и у имитатора игры х..м на рояле!
- Таки да и шоб ни кто не сомневался.
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За подарки говори поперёк, луГАНДОНец! Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4655
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А авторитет его в отношении ОРДЛО -безмерный
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Тобто тепер воно для України стало ґавторитетом?
...
Раніше було просто *****.
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Теперь ни у кого не возникает сомнений в том, что является авторитетом для рояльного паганини! Все его поступки - прямое следствие глубокого уважения! Ещё не то будет!
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ну просто вынужден перепостить свой коммент
"не люблю Невзорова, но в данном случае придраться не к чему.
А.Невзоров: Говорящий правду чекист - это все равно что мяукающий крокодил.
Этого не бывает."
Ето в одинаковой степени относится как ***** так и к етому унитазному причандалу...
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на зоне свой авторитет будет показывать....
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- Соломон Маркович, имею спросит за авторитет Путина?
- А де вы услышали этот бред, Марк Савелович?
- За то сказал его секретутка Песков?
- Так я вам отвечу, как родному, за его авторитет. Но вы мне прежде скажите какой может быть авторитет у Ху..ла?
- Точно такой, какой и у имитатора игры х..м на рояле!
- Таки да и шоб ни кто не сомневался.
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фуйло визначає долю кожного ним ув'язненого.
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Какой там авторитет? Авторитет отсох. Бабы его не зря ж поразбегались. Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5243
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Да ну , понятно, *****, хто ж без его авторитета просто так кобылу, не купившую квартиру обменял. Тут такой авторитетище нужен, шо -ого-го. Возникает только один вопрос. Это на сколько же он великий человечище , что узнал про простую хабалку из села Новоалександровка Кременского района Луганской области. Уму непостижимо.
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В останній час забагато в українських новинах стали цитувати керманичів РосіянськогоРейху і в той же час жодного коментаря від нашого МІД або РНБО (раніше Турчинов до сказу тролив кацапів - зараз абсолютно жодного, тільки хвостиком виляють "нелохи")
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Так.

Бо 21.04.2019 проголосували не за зміну Президента, а за зміну статусу України з СУБ'ЄКТА на ОБ'ЄКТ.
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Та понятно.
Не царскоє ето дело, опускаться до тьорок хохлов с домбассітамі.
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Меняем здесь "Ху*ло" на "Зеля". Остальное слово в слово. Браво, Макар !!!Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5240
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А у нас тут є ж свої гараццкіє селюки «міркувальники» з секти Шарія: «Ми Пороха убралі, русскіє убєрут Путіна, і русскій і украінскій народи вновь задружат !!!! Начнут нефь-газ туди-сюди, електрічєство туди -сюди, бабло туди-сюди.

ЛЄПОТА карочь !!!!»
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Вторник, 10 декабря 2019.Обмен "всех на всех", разведение еще в трех пунктах: Зеленский озвучил договоренности"

"Поки не буде обміну "всіх на всіх", не буде "розведення" в тьох пунктах Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1428 " Це повинен вимагати Президент України. У когось є сумніви в наступному кроці Янелоха?
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он не участвует, он руководит. думаете, кто то разговаривалбы с этими ублюдками, если бы у лднр за спиной не стояла армия рф? смели бы нахрен всю нечесть за неделю а то и раньше
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хйло традиционно прячется за спинами женщин и детей.. а последние шесть лет - за спинами тупорылых откопанных аборигенов с "откопанным" кацапским оружием..
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Удобно использовать при игре на рояле... Путін не бере участі в переговорах стосовно Донбасу, але використовує свій авторитет, щоб сприяти обміну, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8007
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я знову ж, в 3312-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Быть "авторитетом" - это про жизнь бандюков-уголовников.
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на кого рассчитаны эти фразы Пескова? Сдается, политиканам уже покер - что о них думают и как их презирают.
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ХОРОШАЯ ИДЕЯ !!! БАНДИТСКИМ АВТОРИТЕТАМ ДАВАТЬ ПРОЗВИЩА ТИПА ХЙЛО, ЧМО И Т.Д. !)
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