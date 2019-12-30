 Путин не участвует в переговорах по Донбассу, но использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену", - заявил пресс-секретарь.

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Он также выразил уверенность, что "дела бы шли гораздо легче", если бы были "прямые двусторонние контакты с представителями ДНР и ЛНР".

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.