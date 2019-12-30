 Путин не участвует в переговорах по Донбассу, но использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену", - заявил пресс-секретарь.
Он также выразил уверенность, что "дела бы шли гораздо легче", если бы были "прямые двусторонние контакты с представителями ДНР и ЛНР".
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
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Раніше було просто *****.
"не люблю Невзорова, но в данном случае придраться не к чему.
А.Невзоров: Говорящий правду чекист - это все равно что мяукающий крокодил.
Этого не бывает."
Ето в одинаковой степени относится как ***** так и к етому унитазному причандалу...
- А де вы услышали этот бред, Марк Савелович?
- За то сказал его секретутка Песков?
- Так я вам отвечу, как родному, за его авторитет. Но вы мне прежде скажите какой может быть авторитет у Ху..ла?
- Точно такой, какой и у имитатора игры х..м на рояле!
- Таки да и шоб ни кто не сомневался.
Бо 21.04.2019 проголосували не за зміну Президента, а за зміну статусу України з СУБ'ЄКТА на ОБ'ЄКТ.
Не царскоє ето дело, опускаться до тьорок хохлов с домбассітамі.
ЛЄПОТА карочь !!!!»
"Поки не буде обміну "всіх на всіх", не буде "розведення" в тьох пунктах " Це повинен вимагати Президент України. У когось є сумніви в наступному кроці Янелоха?