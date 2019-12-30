 Швейцарский подрядчик решил не достраивать "Северный поток - 2" и вывел суда из Балтийского моря

Об этом сообщили российские государственные пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу", - написали в РИА Новости.
"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На следующий день трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - объявила о приостановке работ и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб. Позже Госдеп США сообщил, что подрядчики должны свернуть работы до 20 января.
Россия планирует достраивать "Северный поток" судном "Академик Черский", но, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, на его подготовку "потребуется некоторое время". Сейчас это судно находится в порту Находки, то есть на противоположном конце России.
а вы думаете...и чего это газпром вдруг такой ласковый стал?))) 3 млрд скинул...на переговоры прискакал.. газа немеряно наобещал))))
а ларчик просто открывается... ему надо время выиграть, пока трубоукладчик не найдут...
(опять же ..иски обнулили...почему наши на это согласились? ведь время прищемить было...)
Давайте помечтаем, во что выльется эта "подготовка" (по опыту Кузи): пара утопленных самолётов, утопленный док, дым вокруг Азии и Европы, пожар на самом "Черском"...
Газпром будет с позором обанкроченроссийские налогоплательщики, возьмут на себя убытки Газпрома, и согласятся на поднятие пенсионного возраста до 95 лет, поднятие налогов до 95%, и за пожизненное правление путена..
Уверен что фсе?
Єдині хто ще має трубоукладчики із системами стабілізації китайці, але знов ж таки датчани можуть їм не дати дозвіл.
Шах і мат Трампа, тому рашисти так швидко заключили договір на транзит по нашій ГТС.
такие деньги никто просто так не выбросит
утихнет шумиха и тихонько достроят
причём там деньги и. дальше
будут капать и не только России
просто сейчас ЕС хочет выторговать условия
значит есть средства вооружать
и содержать сильную армию
а то. израсходуете запасы патронов
/завода нет по производству патронов /
стрелять солдаты будут на тренажорах
/встречал летчиков военных которые
летали только на тренажорах,а окончили военное училище /