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 Швейцарский подрядчик решил не достраивать "Северный поток - 2" и вывел суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", решила не возобновлять работы, несмотря на отсрочку американских санкций.

Об этом сообщили российские государственные пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу", - написали в РИА Новости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп США требует от подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На следующий день трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - объявила о приостановке работ и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб. Позже Госдеп США сообщил, что подрядчики должны свернуть работы до 20 января.

Россия планирует достраивать "Северный поток" судном "Академик Черский", но, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, на его подготовку "потребуется некоторое время". Сейчас это судно находится в порту Находки, то есть на противоположном конце России.

Источник: https://censor.net.ua/n3167996
 
   
 Топ комментарии
 
Пєтік, санкції проти расєйки коли почали впроваджувати?)
А при кому делегація расєйки повернулась у ПАРЄ?

Так, зєля найвеличнійший дипломат, людина року по версії журналу "Вечірній Кривий Ріг", та просто мамина бубочка)))
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Скільки страшенних помилок у сліві "Хуйлу"... Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря - Цензор.НЕТ 6330
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Может, так и было задумано изначально? Х-йло свои бабки вкинуло, а ему по губам поводили.
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путин всех переиграл, - 100 миллиардов долларов закопал в землю и положил на дно моря, а результат 0 (ноль).. Величайший политик современности=)))
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ничо...фрау и х.ло поднатужатся... пошепчутся...и чей-то со временем придумают ))))
а вы думаете...и чего это газпром вдруг такой ласковый стал?))) 3 млрд скинул...на переговоры прискакал.. газа немеряно наобещал))))
а ларчик просто открывается... ему надо время выиграть, пока трубоукладчик не найдут...
(опять же ..иски обнулили...почему наши на это согласились? ведь время прищемить было...)
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Маючи такі козирі як запаси газу,помірну зиму та санкції на прокладку трубопроводу і при цьому взяти та відкликати позов на 12мільярдів може тільки повний зебіл.
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А куда им спешить, рядом надежное плечо транзитера.
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Вы полагаете, кацапам СП можно разбирать?
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Это их проблемы. Я в чужие дела не лезу.
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Кацапи поповзуть по трубі в Європу.
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кацапи може і непоповзуть,но контрабанда може і піти
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Борьба за передел европейского рынка газа продолжается...Американцы стремятся увеличить свою долю. Пока щучат конкурента РФ.
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Вот всё таки молодец трампушка,один росчерк пера, и вся великоскрепная,непобядимая,стала раком. Вот на самом деле место расиси в мире, на параше
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Американці просто хочуть каців загнати в стойло,щоб вони даже із за поребріка невиглядували,бо лиш від них по всьому світі війни та смуток
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"Россия планирует достраивать "Северный поток" судном "Академик Черский", но, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, на его подготовку "потребуется некоторое время". Сейчас это судно находится в порту Находки, то есть на противоположном конце России."
Давайте помечтаем, во что выльется эта "подготовка" (по опыту Кузи): пара утопленных самолётов, утопленный док, дым вокруг Азии и Европы, пожар на самом "Черском"... Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря - Цензор.НЕТ 3387
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это все влажные фантазии. Ни одно русское корыто не обладает системой стабилизации, а без нее Дания не даст разрешение на работу в своих водах. путин всех переиграл=) Опять=)))
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Они не только трубы так умеют укладывать:
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Там на росии вообще какое-то восстание машин: взбесился кран, потопил док, где был "Кузя", тот ранее два аэроплана притопил, ракета летала-летала, лет пять со слов Путена, по что-то ей не понраву холодное море пришлось - опостылела ей жисть, вот и рванула она свой реактор и т.д. и т.п.
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Это не восстание машин, это будни Рукожопии.
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А відео, де вони погубили в морі труби для газогону? ))
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Только невежда не до оценивает врага. Шо не говорят, а надо признавать, нам далеко до них, в тройке сильнейших. Этим все сказано.
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Позвольте поинтересоваться, вам это кому? Бурято-удмуртской мрази? Петушок, бутылка ваше всьо
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Это корыто обладает. Правда, эта система сделана в Китае, как и всё корыто. Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря - Цензор.НЕТ 1464
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«Академик Черский» обладает всеми необходимыми качествами , у Дании к нему вопросов нет . Дело во времени , перегон судна займёт 1,5-2 мес. + укладка + наладка пуска = к концу 2020 года запуск трубопровода.
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Как только Акадэмик проложит хоть метр трубы, фирма, им владеющая, попадет под санкции США. Будь то Газпром или любая другая. Если бы Украина не шестирила у кацапов и не служила им шнырем по передаче газа в ЕС, то параша бы осталась без газовых денег, а Европу быстренько бы газифицировали США. Но Украина продолжает работать у рашки курьером и передает ее газик в ЕС. А рашка на деньги за газ стреляет украинцев
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Судно Академик Черский российский , он не попадает под санкции как европейские подрядчики . С остальным согласен , шестерить нехорошо помогая кацапам перегонять газ в Европу и тем самым спонсировать терроризм.
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Это судно принадлежит какой-то компании. Использование Черского=санкции для этой компании
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Судно принадлежит Газпрому , а компания будет достраивать газопровод за свой счёт. Каким боком санкции? им абсолютно фиолетово на США.
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Газпрому не терпится оказаться под санкциями США? В том числе под заморозкой активов, счетов и отказа в визах?
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А почему США их раньше не ввели ? Американский бизнес не желает себе проблем , у них с кацапами товарооборот на десятки млрд. баксов , есть чем ответить. Кроме того, санкции бьют не только кацапов , но и их Европейских партнёров солидно вложившихся в проект.
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Подождали, пока газпром зароет в землю и в воду максимальное количество бабла и обрастем максимальным количеством обязательств, а потом вдули по самые помидоры. СП-2 теперь наглухо прокаженный проект. Никто не пустит в свои территориальные воды суда, которые возжелают его достроить. Германия откажется от проекта в течение 2020 года. Штаты заставят ее не якшаться с парашей
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дай Бог. Но мне все-таки кажется, кацы достроят этот проект.
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Старые песни о главном, шо мордва, обидно, шо вас мордой в говно ткнули
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Санкції щодо плавзасобу - заборона заходити у ті чи інші територіальні води; шватруватися. заправлятися, отримувати лоцманську, метеорологічну, навігаційну допомогу. І багато інших.
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Ну конечно, и счетов в долларах у них нет, и имущества вне рашки Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря - Цензор.НЕТ 7516
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газпром его купил аж миллиард отвалил,оно конечно не как швейцарский но по ттх вроде 3 км в день может укладывать
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так газпром вроде уже под санкциями им и турбины и оборудование не продают,так что если свой сможет ,естественно они им будут заканчивать сп2
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Это рассуждения первоклашки, почему мы так и живем, все надеемся, мост на Крым упадет, газ в России кончится, Путин умрет. Да построят они ПОТОК -2, Украина не сможет помешать, нечем нам мешать. ЕВРОПА заинтересована - ФИНИШ.
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Вы там так и живёте, бояра, стекломой, патрет ***** цалуешь регулярно?
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12 якорей мля да по бк рейхсвера да вермахта хим бк ух возрадуются страны Балтики Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря - Цензор.НЕТ 2647
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Газ в ЕС пойдет, но не тот, что ждали. Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря - Цензор.НЕТ 8811
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угу янтарь люзитный только это на юб Крыма светит весь хим запас Севастопольского арсенала адмирал Октябрьский в 1942 м вывалил возле берега Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря - Цензор.НЕТ 7296
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В цього підйомнозварювальнотранспортного механізму, з 12-ма якорями, морехідність ніяка. Спалять мазуту за 10-х "кузь". Воно ще й в шторм не працює. Ще й ЄС не дозволить(екологія).
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При Петі почали будувати а при Зелі застопорились? Щось не сходиться. )))
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Зеля пригрозил Трампу , сказал что набьёт ему табло , если он не остановит строительство . Швейцарський підрядник вирішив не добудовувати "Північний потік-2" і вивів судна з Балтійського моря - Цензор.НЕТ 6910 .
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Если они уже получили 96% бабла - нахрена им рисковать за копейки?
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А вот наконец то комментарий по сути! Основная масса работ закрыта и деньги получены. Не стоит из-за 5 процентов остатка по контракту рисковать влететь под санкции
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Уверен, что есть соответствующий пункт, в разделе форс мажор скажем, позволяющий без штрафов выйти из контракта в этом случае. Иначе не сорвались бы Allseas так сразу. Значит, есть основания...
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Кацапен чудо-корабэль может не потянуть . Сами же кацапские инженеры сомневаются ,, и говорят что Черский не расcчитан на строительство газопроводов такой мощности .. Если у него ничего не получится , тогда придётся его переоборудовать полностью ,, или и вовсе строить новый .. А на это уйдёт минимум 3 года .Так что ,когда по СП2 начнут качать газ , это ещё вопрос . .
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я думаю, что аккурат к 2024 году - позорному концу политической карьеры лузера Путена, Америга+Катар+Саудиты переформатируют под себя весь газовый рынок Европы и Азии, а Газпром будет с позором обанкроченроссийские налогоплательщики, возьмут на себя убытки Газпрома, и согласятся на поднятие пенсионного возраста до 95 лет, поднятие налогов до 95%, и за пожизненное правление путена..
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концу политической карьеры лузера Путена...

Уверен что фсе?
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Красиво дядько Сем кацапів розвів - спочатку дозволив вкласти бабла неміряно, а в кінці застопорив все.
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2020 godu tocno nedostrojit SP-2.Nikto iz zarubeznix kompaniji ne budet soristia s amerikoj daze i kitajci.U ruskix jest odin karabl Kuzia kotori mog eto zdelat, no tot kak by na remonte v dani moment
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Швейцарська компанія побудувала 92% - тобто, заробила практично всі гроші.
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ну да - відповідальності ніякої, - ми невинуваті, щоби потім вернутися - платіть додаткові гроші. Форс- мажор.
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форсмажор прописується в договорі, якщо передбачили "санкції США", то ок
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Петру вже пора рукавиці шити. Головне щоб керівництво колонії дозволило йому взяти в камеру надувну булаву. )))
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До чого ти тут це написало? Це тобі твоя надувна баба навіяла? В земетодичці сказано - шльопати що попало куди попало?
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В водах Данії після другої світової війни затоплено дуже багато зброї і навіть хімічної, тому там не дадуть цьому кориту вкладати трубу.
Єдині хто ще має трубоукладчики із системами стабілізації китайці, але знов ж таки датчани можуть їм не дати дозвіл.
Шах і мат Трампа, тому рашисти так швидко заключили договір на транзит по нашій ГТС.
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увы, но система динамичной стабилизации на "черском" имеется https://fleetphoto.ru/vessel/63038/
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кацов послушать, так и Кузя - неимеющийаналоговвмире авианосец
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где-то и в наших источниках проходила инфа о наличии системы. кузя же, украинский патриот и находится на задании .
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Весьма спорно , теперь кацапы научатся сами укладывать трубы .
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мдя, бросок через бедро, можно было больше выторговать с кацов на контракте
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Компанию Allseas на российском тв уже назвали "основанной нацистами, а первый её владелец был офицером СС".
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Пиндосы молодца. Грамотно спланировали - позволили кацапам утопить в море бакинских лярдов минимум с десяточек, а когда осталось десять процентов от готовности - стопэ и пусть гниёт. Даже если и найдут кого-либо достроить, швейцарского качества уже не получится. Ну а если сами возьмутся - у Балтийского моря появится шанс стать газированным.
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Таки нужно привлечь адмирала Кузю для строительства потоков. Неважно - северного, южного. Похрен эта долбаная география. Абы бабло текло в нужном направлении.
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не размазывайте сопли
такие деньги никто просто так не выбросит
утихнет шумиха и тихонько достроят
причём там деньги и. дальше
будут капать и не только России
просто сейчас ЕС хочет выторговать условия
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если сильная развитая экономика
значит есть средства вооружать
и содержать сильную армию
а то. израсходуете запасы патронов
/завода нет по производству патронов /
стрелять солдаты будут на тренажорах
/встречал летчиков военных которые
летали только на тренажорах,а окончили военное училище /
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без США наші уйобки вже б просрали Україну
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