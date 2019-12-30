 Путин обычно начинает лгать, когда РФ испытывает международное давление, вызванное ее действиями, - Моравецкий

По его словам, это связано с попыткой противостоять международному давлению относительно последних действий Москвы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Президент Путин не раз лгал о Польше. Он всегда делал это намеренно. Обычно это случается в ситуации, когда власти Москвы испытывает международное давление, вызванное ее действиями", - цитирует Моравецкого агентство AP.

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Напомним, президент России Владимир Путин 25 декабря во время выступления на расширенной коллегии Минобороны России и встречи с руководством Госдумы РФ обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

МИД Польши выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.

Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была "жесткая, но вполне корректная". Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия "никому не позволит читать ей нотации".

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