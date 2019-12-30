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Все про:Польша (5026) Путин (25348) ложь (349) Моравецкий Матеуш (52)

 Путин обычно начинает лгать, когда РФ испытывает международное давление, вызванное ее действиями, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России Владимира Путина в "намеренной лжи" о начале Второй мировой войны.

По его словам, это связано с попыткой противостоять международному давлению относительно последних действий Москвы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Президент Путин не раз лгал о Польше. Он всегда делал это намеренно. Обычно это случается в ситуации, когда власти Москвы испытывает международное давление, вызванное ее действиями", - цитирует Моравецкого агентство AP.

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Напомним, президент России Владимир Путин 25 декабря во время выступления на расширенной коллегии Минобороны России и встречи с руководством Госдумы РФ обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

МИД Польши выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.

Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была "жесткая, но вполне корректная". Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия "никому не позволит читать ей нотации".

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Источник: https://censor.net.ua/n3167995
 
   
 Топ комментарии
 
а то вроде когда давления нет оно правду говорит
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От кэгэбиста правду хотите услышать ???))) Чушь , бред , бабушка с яйцами , настамнет , мы никогда не скрывали что мы там есть , сапоги всмятку ... нужную правду подчеркнуть )))
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що Хуйло, що Зейло, поводять себе в цій ситуації абсолютно однаково.....
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що *****, що Зейло, поводять себе в цій ситуації абсолютно однаково.....
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а то вроде когда давления нет оно правду говорит
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Оно уже так завралось, что само видимо верит в свой бред.
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От кэгэбиста правду хотите услышать ???))) Чушь , бред , бабушка с яйцами , настамнет , мы никогда не скрывали что мы там есть , сапоги всмятку ... нужную правду подчеркнуть )))
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Исходя из прогрессии,на шестой год поляки назвали путина, лгуном. Если увеличить срок вдвое,то это будет уже, вор.Втрое - убийцей. Нам недолго ждать ! ))
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Какой ещё нахер трагедии? Это хладнокровное и спланированное убийство верхушки страны НАТО.
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але відраховувати треба звідти. І в них теж виходить погано. І московіти їх так само посилають, а от тепер ще і атакують. Бо кращий захист, то атака. Треба в них вчитись. Бо з такими темпами лінія розмежування скоро буде в Дніпрі (місті).
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История составляет в России часть казенного имущества, это моральная собственность венценосца, подобно тому как земля и люди являются там его материальною собственностью; ее хранят в дворцовых подвалах вместе с сокровищами императорской династии, и народу из нее показывают только то, что сочтут… Астольф де Кюстин
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х.ло не прекращает лгать... и никогда не прекратит...
а усиливается давление - усиливается возможность отвлекающего маневра (Воронеж не спать!)... и х.ловские щупальца начинают прихватывать компроматами или денюжкой.... за горлышко или яйки...слабохатактерных или продажных подпевал ( "нужных дурачков" )...в разных землях и странах, на морях - океанах....(с)...))))))
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не люблю Невзорова, но в данном случае придраться не к чему.
А.Невзоров: Говорящий правду чекист - это все равно что мяукающий крокодил.
Этого не бывает.
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Неправда. ***** никогда не прекращает лгать.
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Путін зазвичай починає брехати, коли РФ відчуває міжнародний тиск, викликаний її діями, - Моравецький - Цензор.НЕТ 1180

Посол США напоминает, что СССР сотрудничал с Германией в начале Второй мировой войны

мама мия, как пердаки рванули кацапам, а ведь ещё и архивы откроет - от и тута понтно, зачем им свой интернет и ***** засекретило рассеиские.

PSRS sadarbojās ar Vāciju, lai sāktu Otro pasaules karu, atgādina ASV vēstniece (136)
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думайте русские выскажут протест за такой плакат, да нифига, молчя сглотнёт, они такие если их драть, то они всему согланы и тихо приторяеться мол это не их.
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***** лжёт всегда,так что не прав поляк.
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Путєн бреше завжди... Як рота відкрив - збрехав...
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Путин показал, что Россия империя зла.
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