 Путин обычно начинает лгать, когда РФ испытывает международное давление, вызванное ее действиями, - Моравецкий

По его словам, это связано с попыткой противостоять международному давлению относительно последних действий Москвы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Президент Путин не раз лгал о Польше. Он всегда делал это намеренно. Обычно это случается в ситуации, когда власти Москвы испытывает международное давление, вызванное ее действиями", - цитирует Моравецкого агентство AP.
Напомним, президент России Владимир Путин 25 декабря во время выступления на расширенной коллегии Минобороны России и встречи с руководством Госдумы РФ обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
МИД Польши выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.
Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была "жесткая, но вполне корректная". Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия "никому не позволит читать ей нотации".
а усиливается давление - усиливается возможность отвлекающего маневра (Воронеж не спать!)... и х.ловские щупальца начинают прихватывать компроматами или денюжкой.... за горлышко или яйки...слабохатактерных или продажных подпевал ( "нужных дурачков" )...в разных землях и странах, на морях - океанах....(с)...))))))
А.Невзоров: Говорящий правду чекист - это все равно что мяукающий крокодил.
Этого не бывает.
Давно так Польща не виступала проти пуйла
Посол США напоминает, что СССР сотрудничал с Германией в начале Второй мировой войны
мама мия, как пердаки рванули кацапам, а ведь ещё и архивы откроет - от и тута понтно, зачем им свой интернет и ***** засекретило рассеиские.
PSRS sadarbojās ar Vāciju, lai sāktu Otro pasaules karu, atgādina ASV vēstniece (136)
-Фуйло все время врет