 Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС"

Об этом говорится в заявлении политсилы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем всех освобожденных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто в боролся с оккупационным режимом в тылу врага. При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти. Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках находящихся в оккупированном Крыму и на Донбассе. Участники переговорной группы от Украины уже заявили, что на Донбассе остались сотни заложников. О каком обмен "всех на всех" или "всех установленных" тогда идет речь?" - говорится в заявлении.

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"В обмене должны быть задействованы только граждане, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах во время Революции Достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны на Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию. Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украину требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля", - добавили в "ЕС".

"Сегодня бывшие соратники Януковича, интегрированные в новую власть, уже открыто хвастаются, что с начала президентства Зеленского освобождены от уголовной ответственности все, кто был причастен к преступлениям против Майдана. Более того - они обещают полный реванш и призывают к "охоте" на майдановцев, волонтеров и участников АТО. Мы не видим никакой реакции действующей власти на угрозы в сторону родственников Небесной Сотни и их адвокатов, о которых они публично заявили", - акцентировали в партии.

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"Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительного политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах. Подобная угождающая политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора", - резюмировали в "ЕС".