 Это был неравноправный обмен: украинское руководство пассивно выполняло прихоти Кремля, - "ЕС"

Об этом говорится в заявлении политсилы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы приветствуем всех освобожденных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто в боролся с оккупационным режимом в тылу врага. При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти. Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках находящихся в оккупированном Крыму и на Донбассе. Участники переговорной группы от Украины уже заявили, что на Донбассе остались сотни заложников. О каком обмен "всех на всех" или "всех установленных" тогда идет речь?" - говорится в заявлении.
"В обмене должны быть задействованы только граждане, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах во время Революции Достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны на Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию. Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украину требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля", - добавили в "ЕС".
"Сегодня бывшие соратники Януковича, интегрированные в новую власть, уже открыто хвастаются, что с начала президентства Зеленского освобождены от уголовной ответственности все, кто был причастен к преступлениям против Майдана. Более того - они обещают полный реванш и призывают к "охоте" на майдановцев, волонтеров и участников АТО. Мы не видим никакой реакции действующей власти на угрозы в сторону родственников Небесной Сотни и их адвокатов, о которых они публично заявили", - акцентировали в партии.
"Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительного политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах. Подобная угождающая политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора", - резюмировали в "ЕС".
объясните мне, какого х*я в списках на обмен вместо украинского военнопленного оказалась барышня, которая поехала в оккупированный Луганск (внимание, Карл!) покупать квартиру.
но зеБильно хоть сри в рты!они чавкают и добавки просят
Ждем с нетерпением. Зе должен устроить народу еще один праздник.
правительство Израиля высоко ценит жизнь каждого своего гражданина.А наши
комметаторы все говорят словами П.Порошенко. Им как и П.П. нужна война до
последнего солдата. Они не пошли на войну. И П.П. не послал воевать своего
сына. Пусть другие воюют. А они будут призывать воевать. Президент В.Зеленс-
кий всё правильно сделал, не послушал наймытов П.Порошенко. Большинство укра-
инцев одобряет его действия. А поршенковским рабам не удастся остановить
движение Украины к миру. Добро всегда побеждает зло.
Вот так и с твоими воззрениями, которое одно против восьми воззрений зебилов, которые тебя посылают на х.
Вот я тебе и говорю, что на всю твою порхоботскую фуйню всегда будет выставлена фуйня против всей порохоботской мафии в восемь раз больше. Потому, попридержи язычок обвинять в чем то зе.
Тюрьма уже плачет по зеленой команде!
От і буде зелений чмирьок бубуніти про звільнення донецької, українофобської вати, яку треба садити тільки за те, що вони - українофоби. Жодного ж кримського татарина не звільнили навіть
https://censor.net.ua/video_news/346537/zaderjannye_pod_ilovayiskom_10_rossiyiskih_desantnikov_byli_obmenyany_na_200_ukrainskih_voinov_m
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/9-rossijskih-desantnikov-obmenjali-na-63-ukrainskih-*******-245929/
зелёная жаба ведёт Украину в ад.
А тут тля віддала Агеєва (наскільки я знайшла інформацію) у вересні, зараз - діда-вбивцю, якого наші спецназівці приволокли через лінію фронту ... Про інших навіть не заїкаюся ...
Порошенко Старкова поміняв на Рахмана, вони обоє майори. А тут що ? Бабер і сепаратюг набрали ?
І ні пари з вуст. Падлюки !
Осанну співають ж**у-зраднику ! Горланять: =єслі би ві пасідєлі на падвалє= ... Поперлися купувати квартирки в лоханську, бізнесами займалися, в гості ходили-їздили ... Хто цим дебілам винен ?
Военные:
Юрий Евтушок - боец 14-й механизированной бригады им. князя Романа Большого. Попал в плен в конце мая 2018 года.
Реально.
Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади, які 26 травня самовільно залишили розташування військової частини на Донбасі та в «сірій зоні» були затримані т. зв. «народною міліцією ЛНР», - волиняни. Обидва активно каються перед бойовиками та беруть активну участь у пропагандистських акціях ОРДЛО.
Був в полоні?
А там де Зелупа терористів віддає кремлю щось їх і не видно. Дивина якась 🤔 зебіли не можуть жити без Пороха.
Другое дело Порошенко, он это делал активно. Сам написал минские угоды и проталкивал их в Конституцию