 В новогоднюю ночь полиция будет работать в усиленном режиме

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, правоохранители будут нести службу в местах проведения праздничных мероприятий.

По предварительным расчетам, участие в праздновании примет более миллиона граждан.

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Поэтому Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию "для обеспечения общественной безопасности и порядка", а также координировать работу всех подразделений.