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 В новогоднюю ночь полиция будет работать в усиленном режиме

В 702 населенных пунктах Украины в ночь с 31 декабря на 1 января запланировано 910 праздничных мероприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, правоохранители будут нести службу в местах проведения праздничных мероприятий.

По предварительным расчетам, участие в праздновании примет более миллиона граждан.

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Поэтому Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию "для обеспечения общественной безопасности и порядка", а также координировать работу всех подразделений.

Источник: https://censor.net.ua/n3167989
 
 
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Пожелаем им умеренно-спокойного дежурства, а нам, гражданам, не бузить В новогоднюю ночь полиция будет работать в усиленном режиме - Цензор.НЕТ 1305
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На новорічну ніч, зєбіл буде звітуватись за допомогою роялю.
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А клавіші на цьому роялі знаєш хто? Ви зєлєпупєнки.
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До Нового Года дотянули без Майдана - ну и ладненько.
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