 Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, - замминистра юстиции Лищина

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина, передает Цензор.НЕТ.
"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.
Лищина отметил, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и Газпромом.
Он проиллюстрировал свой пост подписями сторон. От Украины стоит подпись министра Дениса Малюськи, от Газпрома – замглавы правления ПАО Елены Бурмистровой.
По данным СМИ, мировое соглашение предусматривает отказ Украины от штрафов, наложенных на "Газпром" Антимонопольным комитетом Украины. Общий размер штрафов составляет около 7,4 миллиарда долларов.
Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах. С учетом пени за просрочку оплаты сумма выросла в два раза до 172 млрд гривен.
"Газпром" со штрафом не согласился и начал судиться.
п.с.интересно одно - сколько моника зелох получили на свои счета в офшорах - в виде откатов? 10%.. 20% ИЛИ БОЛЬШЕ?)) или он таки лох - забесплатно подарил фуйлу и бене столько денег?)
-"Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі... Тобто, підписали її ще ДО підписання транзитного договору, а не ПІСЛЯ . Але, якщо Орда відмовиться від підписання транзитного договору на узгоджених до цього часу умовах, то Україна ВЖЕ втратила право звернутися до міжнародного арбітражу стягнути з Орди 12,5 млрд.дол. і не матиме транзитної угоди...
- Дивлюся на ці чудо-вибрики і складається враження, що це не партія СЛУГ українського народу, а профспілка душевно хворих, або спеціальний партизанський диверсійний загін Путіна в Києві...
Звідки взялася сума позову у 12,25 мільярда доларів?
Розмір компенсації за неправильний тариф на транзит російського газу Нафтогаз оцінив у 11,8 мільярда доларів. Решту суми позову складають інші витрати та позивні вимоги:Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань транспортувати через ГТС України до Європи щонайменше 110 мільярдів кубометрів газу - 202 мільйони доларів;Компенсація за порушення Газпромом зобов'язань постачати газ до України у період з березня 2018 року по кінець 2019 року. Відповідно до цих зобов'язань Газпром мав постачати Україні 4-5 мільярдів кубометрів газу, але відмовлявся це робити. Компенсацію Нафтогаз вимагає за ті періоди, коли мусив купувати газ у Європі дорожче, ніж Газпром мав продавати Нафтогазу відповідно до договорів. Розмір компенсації - 213 мільйонів доларів;Компенсація за недотримання Газпромом зобов'язань відбирати газ на точках виходу з української ГТС у межах, передбачених контрактом - 33 мільйони доларів.
NEWSUA 🌐 Ми ж Вас попереджали! @politkyxnya
Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів
причём сделает это моментально и с огромной радостью...
Думай-те! Если конечно есть чем.
"Мирова"- це перемога? І якщо перемога, то чия?
Офигенная победа зеленогостада..над здравым смыслом...
ВВП Украины - 135 млрд.$
" а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы оплачивать инвестору какую-либо компенсацию", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук."
А три миллиарда Януковича сюда касаемо?
tZE inform @tZEinform
Браво "Нафтогаз" ! Понимая что будут давить всякие "зеленые человечки", "Нафтогаз" решил перевести борьбу в открытый формат
"Нафтогаз запустил онлайн-марафон по газовым переговорам" Всем из жОПУ расслабиться
28 грудня о 21:29 ·
Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську протоколу. Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема. Тому поки інформуємо, про які документи йдеться на переговорах:
1. Міжоператорська угода між ОГТСУ та Газпромом - документ, який визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж. Нам потрібні такі угоди з усіма сусідніми операторами для стабільної і прозорої роботи ГТС.
2. Договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом. Тут йдеться про умови прокачування газу українською ГТС на певний обсяг протягом наступних п'яти років. Газпром чи інша компанія можуть прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду чи після нього. Тут йдеться про обсяг, транзит якого готовий забезпечити Нафтогаз. Ми розуміємо, що на який би термін не був укладений такий договір, якщо буде добудований Північний потік 2, забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участі наших юристів.
3. Мирова угода, якою Нафтогаз і Газпром визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року. Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне.
Ще трохи про теми, про які цих перемовинах не йдеться:
- судові позови щодо захоплення наших активів в Криму
- обов'язковість прямих закупівель у Газпрома (ця тема озвучувалася росіянами восени, а зараз виключена)
- штрафи АМКУ
- борг Януковича та інші не-газові питання.
Экспорт товаров из Украины в 2018 году составил $47,3 млрд, что на 9,4% больше, чем в 2017 году, импорт товаров прошлом году увеличился на 15,2% по сравнению с 2017 годом - до $57,1 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, сальдо торгового баланса было отрицательным и составило $9,8 млрд (в 2017 году также отрицательное - $6,3 млрд). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в 2017 году - 0,87).
В 2018 году больше всего Украина экспортировала товаров в Россию ($3,65 млрд), вторая была Польша ($3,26 млрд), третья - Италия ($2,63млрд).
Возглавляет список стран-импортеров тоже РФ, которая поставила в Украину товаров на $8,09 млрд, второй - Китай ($7,60 млрд), третья - Германия ($5,98 млрд).