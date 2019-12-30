 Помпео прибудет в Украину 3 января, - Госдеп США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, в рамках визита пройдут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Помпео намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Госсекретарь США также примет участие в чествовании памяти погибших на Донбассе и встретится с представителями религиозных организаций, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.
После Киева госсекретарь США посетит Минск, Нур-Султан, Ташкент и Никосию.
Поездка Помпео в пять стран будет продолжаться с 3 по 7 января.