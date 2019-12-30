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 Помпео прибудет в Украину 3 января, - Госдеп США

Государственный секретарь США Майк Помпео 3 января прибудет с визитом в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, в рамках визита пройдут встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Помпео намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем Помпео: после этого будет больше ясности с визитом Зеленского в США, - Ермак

Госсекретарь США также примет участие в чествовании памяти погибших на Донбассе и встретится с представителями религиозных организаций, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.

После Киева госсекретарь США посетит Минск, Нур-Султан, Ташкент и Никосию.

Поездка Помпео в пять стран будет продолжаться с 3 по 7 января.

Также читайте: Помпео похвалил Зеленского за усилия по борьбе с коррупцией

Источник: https://censor.net.ua/n3167985
 
 
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Буд хвалити Зєлєнського, чи скаже прямо: не майся херньою ЗЄ_йло!
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та будут друг друга хвалить. Моника потому, что надо скрывать капитулянтские действия, помпео из-за импичмента
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Дежурный визит,дежурные фразы.Зе нужно ехать в Конгресс и Сенат..Выпрашивать стратегическое партнёрство и американский зонтик.Это нормально.Украина - главный форпост в борьбе с ордой.Помощь за счёт сокращения помощи столбам НАТО,не желающим помогатьУкраине и увеличивать военный вклад в НАТО.Не зря Германию назвали военным карликом.
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Зер гут, Вольдемар, отдал Путину всех лучших киллеров, таперича жди их в Европах. Ну или у тебя в лондонской квартирке.
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Петрилі вже імідж ху"ло відсосали добіла?Може поросяка жрачку не підсипає в корито?Треба Помпео писати,аби грошенок підкинув,бо виздихають чортяки.
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Майк припхався переконувати зєля в тому що Україні разом з кацапією та лукою в одному кориті буде краще . І для чого ламатися у відчинені двері ? Зєля й так в це вірить . 73% зєбілів згодні .
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