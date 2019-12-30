 Было плохо. Сейчас я нуждаюсь в медпомощи, потому что 3 года сидел на подвалах, - освобожденный из плена наемников РФ Горбань

Об этом Евгений Горбань рассказал в комментарии Громадскому радио, передает Цензор.НЕТ.
"Было плохо. Все, что я могу сказать в двух словах. Сейчас я нуждаюсь в медпомощи, потому что 3 года я сидел на подвалах, где вся медицинская помощь сводилась к использованию анальгина и может еще активированного угля. Больше ничего, никакого внимания врачей", - рассказал Горбань.
Отметим, что Горбаня задержали, когда ему было 18 лет.
"Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику", - ранее сообщили в ОП.
Квартиру йому в Києві видайте.
16 ч. ·
Мне очень сложно радоваться. И не потому что « я все равно против».
1. Вчера растоптали остатки судебной системы полностью. У меня ещё была надежда, что она в коме, но она вчера умерла. Из худо- бедно демократического общества мы превращаемся в подобие россии. Мы так не хотели в россию, но россию саму привели к нам, посадили за один стол с нами и сказали, что так будет теперь всегда.
2. Всего- лишь 12 военных нам передали из плена. 12 из 320, которые числятся в плену официально. Остальные крайне мутные персонажи, по которым нам даже не предоставляют мало- мальскую информацию.
3. Как жить родителям погибших ребят на майдане? Вы понимаете какой это для них персональный ад? Убийц их детей просто отпустили. Без приговора. Одно дело если бы был приговор, другое дело, если их просто отпустили. Через год они вернуться в Украину и, не удивлюсь, если восстановятся на должностях в беркуте.
4. Журналистов не допустили освящать события с обмена. Подчеркну- наших журналистов. Российских было полно.
5. По телевизору картинка рассчитанная на эмоции. Никакой толком информации сколько осталось в плену, сколько забрали. Ничего.
6. Самое страшное, это жить в стране, где могут убить твоего ребёнка представители правоохранительных органов, а после этого убийц просто отпустят.
7. До меня стала доходить информация, что людей которые работают в государственных органах и которые высказываются резко в сторону власти начали вызывать на профилактические беседы по типу: « не стоит», « уйдите с фб», « переименуйте аккаунт».
8. Все больше путают бегающие по фб люди, оправдывающие то, что отпустили беркут без обвинительных приговоров и сравнивают ситуацию с Израилем. Так себе темники.
Ощущение боли, окончательного разочарования и полного раздрая. Больно.
Ну, типа ...
******** пофигу, что там с событиями. Главное - за пост гонорары идут.
зебилы, чем вас там кормят - если у вас одна соя вместо моСха?)
об этих ПЯТИ?
или о той сотне, которая разбежалась при правлении Порошенка?
.
Если бы убили твоего сына& если бы твоего сына держали на подвале.
Тут нет правильного ответа.
Ви - стовідсоткові лохи і дебіли.
Но его уже не выпустят...
Чому Зебіли віддають Московії злочинців громадян України винних у загибелі воїнів ЗСУ, цивільних, людей зрадників. Вони ж громадянин України.!? Зебіли, як ви будете дивитись в очі матерям, дружинам, дітям загиблих!? А що я вас питаю? Ви ж ухильники від служби в ЗСУ, тікали від призову, практично ніхто з вас не захищав державу з зброєю в руках. Ви зелень, одним словом, 95 квартал, один сором від таких керівників.
Чому Зебіли віддають Московії злочинців громадян України винних у загибелі воїнів ЗСУ, цивільних, людей зрадників. Вони ж громадянин України.!? Зебіли, як ви будете дивитись в очі матерям, дружинам, дітям загиблих!? А що я вас питаю? Ви ж ухильники від служби в ЗСУ, тікали від призову, практично ніхто з вас не захищав державу з зброєю в руках. Ви зелень, одним словом, 95 квартал, один сором від таких керівників.
Но реально ли это?