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 Было плохо. Сейчас я нуждаюсь в медпомощи, потому что 3 года сидел на подвалах, - освобожденный из плена наемников РФ Горбань

Освобожденный из плена наемников РФ украинец Евгений Горбань рассказал, что "на подвалах" террористов "ДНР", где его удерживали, не было возможности получить медицинскую помощь, а из лекарств были доступны только анальгин и активированный уголь.

Об этом Евгений Горбань рассказал в комментарии Громадскому радио, передает Цензор.НЕТ.

"Было плохо. Все, что я могу сказать в двух словах. Сейчас я нуждаюсь в медпомощи, потому что 3 года я сидел на подвалах, где вся медицинская помощь сводилась к использованию анальгина и может еще активированного угля. Больше ничего, никакого внимания врачей", - рассказал Горбань.

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Отметим, что Горбаня задержали, когда ему было 18 лет.

"Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику", - ранее сообщили в ОП.

Источник: https://censor.net.ua/n3167984
 
 
 Топ комментарии
 
Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения Источник: https://censor.net.ua/n3167984
Квартиру йому в Києві видайте.
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
16 ч. ·
Мне очень сложно радоваться. И не потому что « я все равно против».
1. Вчера растоптали остатки судебной системы полностью. У меня ещё была надежда, что она в коме, но она вчера умерла. Из худо- бедно демократического общества мы превращаемся в подобие россии. Мы так не хотели в россию, но россию саму привели к нам, посадили за один стол с нами и сказали, что так будет теперь всегда.
2. Всего- лишь 12 военных нам передали из плена. 12 из 320, которые числятся в плену официально. Остальные крайне мутные персонажи, по которым нам даже не предоставляют мало- мальскую информацию.
3. Как жить родителям погибших ребят на майдане? Вы понимаете какой это для них персональный ад? Убийц их детей просто отпустили. Без приговора. Одно дело если бы был приговор, другое дело, если их просто отпустили. Через год они вернуться в Украину и, не удивлюсь, если восстановятся на должностях в беркуте.
4. Журналистов не допустили освящать события с обмена. Подчеркну- наших журналистов. Российских было полно.
5. По телевизору картинка рассчитанная на эмоции. Никакой толком информации сколько осталось в плену, сколько забрали. Ничего.
6. Самое страшное, это жить в стране, где могут убить твоего ребёнка представители правоохранительных органов, а после этого убийц просто отпустят.
7. До меня стала доходить информация, что людей которые работают в государственных органах и которые высказываются резко в сторону власти начали вызывать на профилактические беседы по типу: « не стоит», « уйдите с фб», « переименуйте аккаунт».
8. Все больше путают бегающие по фб люди, оправдывающие то, что отпустили беркут без обвинительных приговоров и сравнивают ситуацию с Израилем. Так себе темники.
Ощущение боли, окончательного разочарования и полного раздрая. Больно.
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Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения Источник: https://censor.net.ua/n3167984
Квартиру йому в Києві видайте.
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не те шо триста воїнів, які в заручниках у москалів-терористів. Ті подождуть. А цього хльопчика-порушника опщєствєнного порятка нада в пєрвую очірідь освободіть
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Кватіру в Кийові та нубук в придачу
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
16 ч. ·
Мне очень сложно радоваться. И не потому что « я все равно против».
1. Вчера растоптали остатки судебной системы полностью. У меня ещё была надежда, что она в коме, но она вчера умерла. Из худо- бедно демократического общества мы превращаемся в подобие россии. Мы так не хотели в россию, но россию саму привели к нам, посадили за один стол с нами и сказали, что так будет теперь всегда.
2. Всего- лишь 12 военных нам передали из плена. 12 из 320, которые числятся в плену официально. Остальные крайне мутные персонажи, по которым нам даже не предоставляют мало- мальскую информацию.
3. Как жить родителям погибших ребят на майдане? Вы понимаете какой это для них персональный ад? Убийц их детей просто отпустили. Без приговора. Одно дело если бы был приговор, другое дело, если их просто отпустили. Через год они вернуться в Украину и, не удивлюсь, если восстановятся на должностях в беркуте.
4. Журналистов не допустили освящать события с обмена. Подчеркну- наших журналистов. Российских было полно.
5. По телевизору картинка рассчитанная на эмоции. Никакой толком информации сколько осталось в плену, сколько забрали. Ничего.
6. Самое страшное, это жить в стране, где могут убить твоего ребёнка представители правоохранительных органов, а после этого убийц просто отпустят.
7. До меня стала доходить информация, что людей которые работают в государственных органах и которые высказываются резко в сторону власти начали вызывать на профилактические беседы по типу: « не стоит», « уйдите с фб», « переименуйте аккаунт».
8. Все больше путают бегающие по фб люди, оправдывающие то, что отпустили беркут без обвинительных приговоров и сравнивают ситуацию с Израилем. Так себе темники.
Ощущение боли, окончательного разочарования и полного раздрая. Больно.
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"4. Журналистов не допустили освящать события с обмена. " Було погано. Зараз я потребую меддопомоги, бо 3 роки сидів на підвалах, - звільнений з полону найманців РФ Горбань - Цензор.НЕТ 585
Ну, типа ... Було погано. Зараз я потребую меддопомоги, бо 3 роки сидів на підвалах, - звільнений з полону найманців РФ Горбань - Цензор.НЕТ 2427
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а чё - святыми*** делать.
******** пофигу, что там с событиями. Главное - за пост гонорары идут.
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" где могут убить твоего ребёнка представители правоохранительных органов, а после этого убийц просто отпустят." - убийцы Кирилла Тлявова уже на свободе???
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а можно узнать, за кого голосовала эта блохерша?
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Мокшандія і Лугандонія - страшне пекло. Однак прихильники ВАЗ свято прагнуть поширити це пекло на всю територію України.
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судя по твоей истерике, ты к ним и относишься - к "особям, полным злости и человеконенавистничества и особой, патологической страстью к пожиранию сои".. Було погано. Зараз я потребую меддопомоги, бо 3 роки сидів на підвалах, - звільнений з полону найманців РФ Горбань - Цензор.НЕТ 3674 Було погано. Зараз я потребую меддопомоги, бо 3 роки сидів на підвалах, - звільнений з полону найманців РФ Горбань - Цензор.НЕТ 9097
зебилы, чем вас там кормят - если у вас одна соя вместо моСха?)
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судя по твоей "Абразованности" - разницы между цитированием (в кавычках) и копипастом - не понимаешь? типа, соя - моСх вытеснила, или тупо школу стороной обходил, "intelligenza zero" ?)
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Слышь, подонок, если б эти беркута убили твоего сына, посмотрел бы я что б ты тогда запело..
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ты сейчас говоришь о каких беркутах?
об этих ПЯТИ?
или о той сотне, которая разбежалась при правлении Порошенка?
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Хватит спорить
.

Если бы убили твоего сына& если бы твоего сына держали на подвале.

Тут нет правильного ответа.
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А если бы твоего сына убили пьяные полицаи, как Кирилла Тлявова, ты бы что запело? Осанну Порошенку???
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Магдаліна займайся краще своїм ремеслом по спеціальності. Нам всіх жаль, але щоб всім допомогти, потрібно ПРОСТО силою звільнити Даунбас. А от скільки загине НАШИХ? ТИМ БІЛЬШЕ, ЩО ПРИ зЄЛЄПУТІ ЦЕ НЕ АКТУАЛЬНО.
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а тебе яка спеціальність - продувальник макаронів 6 го розряду? чи туалетна щітка 5 го розряду?
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а звідки в новгороді італійці взялися?
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Всем освобожденным из ада здоровья и Божьей помощи.
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ага, однако 5 из них предпочли остаться в "аду", да и остальные вот-вот рванут взад.
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А квартиры выдыватсья больше не будут кстати?
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а как оні харчевацца будут??? асвабаділі - давай жильйо в центрє сталіци, макбук, айфон послєдній і стіпєндію достойну
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Интересных персонажей они нам впарили... Может конечно это не вся история. Ну и конечно хорошо что парня освободили если он только раньше не кричал путин введи войска. Только вот он не военный, не активист.
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Нам выдали вообще непонятных людей с непонятными убеждениями, часть из них вообще скорее всего латентные сепары, а мы выдали отборных убийц и террористов.
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На этот раз я с порохоботами согласен. Нам подсовывают фуфло как лохам. А себе забирают врагов,которые еще долго будут работать на них. И во вред нам. Лозунг Зеленского,что свой стоит десятерых...Мягко говоря нелогичен и коммерчески глуп. Тогда ,что ему мешает отдать весь золотовалютный ,запас требуемый за неизвестно кого ? Очень глупо и печально. Это как бусы дикарям за алмазы.
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Всегда. Мне противен их образ мышления.И я против олигархов.
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Чому =как= ?
Ви - стовідсоткові лохи і дебіли.
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Пий менше. Я постійно тут. Не журись.
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Ага, вместе с Senatorom.
Но его уже не выпустят... Було погано. Зараз я потребую меддопомоги, бо 3 роки сидів на підвалах, - звільнений з полону найманців РФ Горбань - Цензор.НЕТ 7047
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Здесь он, только под другим логином. Фсё про сэрэсэр пишет.
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Прикольно читати як зебіли виправдовують ***********, так заодно ви і портнова та решту наволочі виправдовуєте. Дивіться, бо ви так вовочці вже так зализали, що він і в туалет не зможе сходити.
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нарушил комендантский час - это очень патриотично, надо выдать квартиру в Киеве
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о, якраз про це й хотів написати - хлопець відважний борець за Україну - поперся на днюху в комендантський час. І таке нам підсунули на обмАн!!!!
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Громадяни України (екс-беркутівці), вчинили злочин проти народу України, на території України. В рамках обміну їх видають сусідньої держави ... У цій країні хтось Конституцію України (зокрема, статті 25) читав? Це ж правове беззаконня . Я нічого не розумію.
Чому Зебіли віддають Московії злочинців громадян України винних у загибелі воїнів ЗСУ, цивільних, людей зрадників. Вони ж громадянин України.!? Зебіли, як ви будете дивитись в очі матерям, дружинам, дітям загиблих!? А що я вас питаю? Ви ж ухильники від служби в ЗСУ, тікали від призову, практично ніхто з вас не захищав державу з зброєю в руках. Ви зелень, одним словом, 95 квартал, один сором від таких керівників.
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Громадяни України (екс-беркутівці), вчинили злочин проти народу України, на території України. В рамках обміну їх видають сусідньої держави ... У цій країні хтось Конституцію України (зокрема, статті 25) читав? Це ж правове беззаконня . Я нічого не розумію.
Чому Зебіли віддають Московії злочинців громадян України винних у загибелі воїнів ЗСУ, цивільних, людей зрадників. Вони ж громадянин України.!? Зебіли, як ви будете дивитись в очі матерям, дружинам, дітям загиблих!? А що я вас питаю? Ви ж ухильники від служби в ЗСУ, тікали від призову, практично ніхто з вас не захищав державу з зброєю в руках. Ви зелень, одним словом, 95 квартал, один сором від таких керівників.
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Щось рано він звертається до лікарів. Ми "діти війни" пережили страшніше дитинство і в такі рокі за лікарів і недумали. Хорошо ,що хлопця забрали( правду взнаємо пізніше, що він таке) ,але за таких віддавати вбивць, терористів, які вбивали і БУДУТЬ ВБИВАТИ наших українців,це не зрада,це тупість клоуна "гідна " 95 кварталу. Подивись у вічі рідним і близьким тим в кого ці вбивці забрали сина. батька. Цей обмін, як і попередній--тільки для піару і приниження держави та близьких .
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Кацапы сильнее нас своей диктаторской сплоченностью. Они реальнее смотрят на жизнь.Особенно на,что касается войны и вероломных действий. А что у нас ? - Мало того,что все враги типа медведчука и ахметова спокойно вредят,так и в правительстве неравзбериха.Непонятный Сивоха с ему подобными. Это проигрыш. Или долгая агония Украины.
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А "путин введи" кричал? Сейчас все вдруг заделались патриотами, когда наелись русского мира.
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Вообще то единственно ПРАВИЛЬНЫМ был бы обмен "всех на всех"...
Но реально ли это?
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