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 Политика Украины
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 Украина отдала на обмен чеченского киллера Денисултанова, обвиняемого в покушении на Осмаева и Окуеву, - Бутусов

Агент российских спецслужб, профессиональный киллер Артур Денисултанов выдан при обмене 29 декабря.

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напоминает, что Денисултанов был ранен при попытке покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве 1 июня 2017 года. "Благодаря реакции Амины в тот раз ей удалось спасти Адама и себя саму. Денисултанов принимал участие в убийстве в Вене бежавшего из Чечни Умара Исраилова. Ранее власти Украины отказывались выставлять его на обмен, поскольку Денисултанов многое знает о российском терроризме, в том числе в Европе", - сообщил Бутусов.

Также читайте: Киев отказывается выдавать Денисултанова Кремлю в рамках обмена, - адвокат покушавшегося на Окуеву и Осмаева киллера

Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его. 

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Киллер Денисултанов участвовал в ликвидации критика путинского режима Исраилова в Вене, - Осмаев

Источник: https://censor.net.ua/n3167983
 
 
 Топ комментарии
 
Отдала киллера, а взамен получила двух лядей....упс, так они даже на подконтрольную Украине территорию возвращаться не захотели. Моника - монстр переговорного процесса, в следующий раз Херсонскую область отдаст за двух бомжей из горловки
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ЗЕтвари закончат своё существование в сто раз хуже чем рыги
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Красиво Х.йло развёл Соплю - себе забрал всех кого хотел, нам отдал тех кто ему не нужен.
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Яке відношення має цей кіллер до ДНР?
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Цікаво, а того співробітника паспортного столу, що зробив паспорт кілеру - теж видали?
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"И ни церковь,ни кабак- ничего не свято! Нет,ребята,все не так, все не так,ребята!" (с)
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Куда катится страна, в которой волонтеров бросают за решетку, а преступников выпускают на волю?
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Зелупа мастер переговоров. Даёшь освобождения из плена всех шалав лугандонии!!!
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так что, можно пойти грабить банк, пообещав лугандонам 50%, положить кучу людей, а если попадусь - меня обменяют? Ну как бы очень выгодное предложение от Зескота.
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положительных новостей нет совершенно(( одни зеленые "победы"
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