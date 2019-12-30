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 Политика Украины, За рубежом
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 Решение Трампа заморозить помощь Украине привело к конфликтам и неразберихе в Белом доме и Пентагоне, - NYT

Решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь в Украине вызвало серьезные разногласия среди топ-чиновников Белого дома.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

И. о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни стал ключевой фигурой при передаче требований Трампа о замораживании помощи Украине, сообщает The New York Times. Это решение вызвало серьезные разногласия среди топ-чиновников Белого дома.

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"Противостояние высших советников Трампа по национальной безопасности его решению по Украине было более интенсивным, чем говорилось ранее", - пишет газета.

Сообщается, что министр обороны Марк Эспер и госсекретарь Майкл Помпео на секретном заседании в Овальном кабинете пытались убедить Трампа в том, что разморозка помощи Украине пойдет на пользу США, но не смогли.

Ведущие юристы Управления по вопросам бюджета, Белого дома и Министерства юстиции разработали аргумент, ранее не разглашавшийся публично - о роли Трампа как главнокомандующего, которая позволит ему единолично принять решение о заморозке без одобрения Конгресса.

"Решение Трампа привело к конфликтам в высших эшелонах и сопровождалось неразберихой в Белом доме и Пентагоне", - говорится в статье.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167981
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленый змий доигрался, его международная деятельность как президента свелась к глубокой яме. Геть такого президента с поста. Он свою функцию не выполняет, мало того, его деятельность вредит стране и народу.
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а куди тепер ту помощь??? Проти народу хіба шо - стриляти по інтервентам ніззя ж, мишебратья-адінарот
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Зеленый змий доигрался, его международная деятельность как президента свелась к глубокой яме. Геть такого президента с поста. Он свою функцию не выполняет, мало того, его деятельность вредит стране и народу.
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Так вроде бы из за событий 2016 года и игрищ вокруг Байдена во времена Петра Алексеевича и его мудрой политики все это багно заварилось.А аукнулось сейчас.Неужто ,Лариса,успели забыть?
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Я ничего не забываю и критикую не выборочно и не на заказ как некоторые. Я 5 лет критиковала Порошенка и Зеленского критикую по его деятельности на посту президента и нечего мне тыкать то одним , то другим.
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помнится гонта с зализняком в умани таких с кортечи в упор растреливал
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Вообще-то, Зеленский под Трампа не прогнулся, сохранил двухпартийную поддержку, теперь вот получил удвоенную военную помощь США
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Вообще-то, Белый Дом удвоил "помощь" для того, чтобы не давать лишнего повода для импичмента. Видел он янеЛоха в гробу и белых тапочках! Рішення Трампа заморозити допомогу Україні призвело до конфліктів і плутанини в Білому домі та Пентагоні, - NYT - Цензор.НЕТ 8459
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Что подтвердил? Что янеЛох не прогнулся под Трампа? Так Трам его и не нагибал, янеЛоху та военная помощь до одного места, у него-ж девиз (произносится гундосым голосом) "главное перестать стрелять"...
А вот под )(*йла ЗЕлёная плесень прогнулась, )(:йлу даже "военную помощь" луГандону замораживать не пришлось!
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Нда. Поток сознания. Порохоботство=идиотизм
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Порохоботский идиотизм хоть опрятнее, в отличие ЗЕ-кретинизма ЗЕ-кретины и ЗЕлёное говно на весь рот жрут, и свое говно по нескольку раз сверху вниз, через собственный организм пропускают...
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Все правильно,надо было заморозить раньше а не спонсировать бандитский режим п.падлошенко
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а куди тепер ту помощь??? Проти народу хіба шо - стриляти по інтервентам ніззя ж, мишебратья-адінарот
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Як би козлик не скакав то би ніжку не зламав.
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блин, чуть яблоком от смеха не подавился ))
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Оставьте Зеле догрызть. Пусть теперь он подавится.
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Старый вброс, но все НЭДОЛУГИ комментируют. Лопоухие, уже все дают, этой статье пол года.
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А Трампушка то антисемит, оказывается. Рішення Трампа заморозити допомогу Україні призвело до конфліктів і плутанини в Білому домі та Пентагоні, - NYT - Цензор.НЕТ 6852
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Важно помнить, что именно русские спецслужбы, именно путин, параша вмешивались в предвыборную компанию в США. Важно помнить, что именно русские бото-фермы активно работали в соцсетях и именно кацапы способоствовали приходу к власти (не на долго) имбицила Д. Трампа.
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Нафига та помощь? Рішення Трампа заморозити допомогу Україні призвело до конфліктів і плутанини в Білому домі та Пентагоні, - NYT - Цензор.НЕТ 9864 Зеля с беней и квартальными все равно ее распродадут , а на вырученное шаурмы накупят. Ну разве еще может пиццы для голодающего сивухи.
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