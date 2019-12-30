 Материалы для принятия законного решения не поступали, - Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины

Соответствующая информация размещена на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

В ответе Зеленский отмечает, что законодательством предусмотрены два механизма лишение награжденного государственной награды Украины. В первом варианте это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором - за осуществление террористической деятельности. В таком случае решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, президента, Правительства, Нацбанка или СБУ и вводится в действие указом главы государства.

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"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали", - говорится в ответе Зеленского.