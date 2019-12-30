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 Политика Украины
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Все про:звание (157) Зеленский (4163) Медведчук (1012) Стус (53) петиция (151)

 Материалы для принятия законного решения не поступали, - Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении звания заслуженного юриста Украины депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая ранее набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Соответствующая информация размещена на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

В ответе Зеленский отмечает, что законодательством предусмотрены два механизма лишение награжденного государственной награды Украины. В первом варианте это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором - за осуществление террористической деятельности. В таком случае решение о применении подобной санкции принимается СНБО по предложению парламента, президента, Правительства, Нацбанка или СБУ и вводится в действие указом главы государства.

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"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали", - говорится в ответе Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3167980
 
 
 Топ комментарии
 
А беркутів по якому законному рішенню ти відпустило?
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Как давно зеленое стадо начало следовать букве Закона??
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Коломойский и Медведчук-братушки/партнеры по развалу Украины,с указки Путинга.Зеленский-кукла тряпичная,клоун, который подмахивает обоим.
Но вы-зепидлы,и дальше хрюкайте "Порошенко виноват")
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вовка решил затащить своего патрона и патрона папы
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Зеленый змий, тебе люди говорят, а не "материалы", мерзота паршивая.
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«- Этот бородатый, который помогал Вове от Коломойского, как его?
- Александр Дубинский, что ли?
- Да. Это люди Коломойского. Ну и что? У него 24 квартиры, 15 машин.
- Мама любит скорость. - У кого их нет? »

З інтерювью папи.
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Мене інше цікавить. Законних підстав міняти беркутівуюців теж не було, але ж поміняли. Тому не Зєлєнскому про законні під тави говорить. У нього щакон замінили на політичну доцільність. Тому і висновок-відпускати беркутівці - політично доцільно. Рятувати кацапів від Гааги - політично доцільно. Позбавити Медведчук звання - політично недоцільно. Якась однобока політична доцільність - в одні ворота.
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Интересно, а зелин папо шуро любит скорость? Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України - Цензор.НЕТ 2626 Или только ссср?
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Зєдін папо шуро любить свій особливий статус у сирисири, який дозволяє любити швидкість. Для більшості бидла такий статус в сирисири був недоступний.
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Знаєте, колись, в тому долбаному сссері мої батьки працювали в капстранє, а нє в якийсь совдепівській манголєє. І шо?! Мене це взагалі жодним чином нє іпьот. Але ця зелена сімейка ще ніяк не відійде від тої манголії. Вони й досі вважають, шо вони є каралі кривого рогу! Я ще не бачила більш мерзенних родаків, ніж бубачкіних. Парочка ватних ідіотів! Вони навіть в Ізраїлі матимуть вигляд совдепівських ідіотів.
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Петін дружбан поза підозрою? )))
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Доктор Фрейд Петин дружбан при Пете сидело как чмо обосранное и не летало к пуйлу в те годы как представитель Украины в том время пока идет война и еще "журналист" Портнов сидело гавкало в Мордоре на россия 24 и боялось носа сюда сунуть а теперь благодаря этой мрази Портнова который сразу вернулся после смены власти который роет так что добьется своего как он говорит наизнанку выверну сидят патриоты по делу Шеремета прямые угрозы паториотам волонтерам всем майдановцам и при этом ДБР не приходит как к Звиробий с обысками и альфой к Мертвечуку и Портнову такое было при порохе?вина пороха что он не посадил Мертвечука это его провал никто не отрицает что он обязан посадить но он и Луценко ничего не делали сабботировали это факт но что мешает сейчас при новом прокуроре при новом главе СБУ вручить подозрение Мертвечуку и Портнову ?тем более что последний наугрожался уже на срок не берем даже дела майдана
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при Петі Медведчук підняв голову, регулярно в маскву літав, скуповлював телеканали, - купавсся як вареник в маслі, а ти якусь соєву пургу гониш
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Доктор Фрейд хай літав, хай підняв голову, ок , так а що зараз заважає при Зе владі втулити підозру Мертвечуку?про Петра я вже написав що ніхто його не виправдовує по справі екс ригионалів-це не відповідь-ще раз чому Зеленський Баканов Рябошапка не вручає підозри Портнову і Мертвечуку? ти даси відповідь чи немає чим аргументувати?-у вас зелекторату це классична отмазка на кшталт-а чому Зевлада не садить Медведчука?-ви: так його Петя не посадив і він його друг-ок так зараз Петра немає чому ви робити теж саме що і Порошенко сабботуете виходить і не садите чим ви кращі від соевого? чому такіж самі дії нової влади-а відповіді немає як правило
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Мразота лахтинская,в спам ,лживая и подлая!
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при Петі Медведчук підняв голову, регулярно в маскву літав, скуповлював телеканали, - купавсся як вареник в маслі, а ти якусь соєву пургу гониш
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Как давно зеленое стадо начало следовать букве Закона??
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Нет,я на это пойтить не могу.Я должен посоветоваться с шефом
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А беркутів по якому законному рішенню ти відпустило?
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По закону путинской подстилки, ему хозяин приказал, а это кум хозяина.
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То виходить, що і Порошенко не міг цього зробити, законо ?
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Коломойский и Медведчук-братушки/партнеры по развалу Украины,с указки Путинга.Зеленский-кукла тряпичная,клоун, который подмахивает обоим.
Но вы-зепидлы,и дальше хрюкайте "Порошенко виноват")
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Просыпайтесь! Хватит Клоуну играть на пианино, пора ему сыграть в ящик!
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Законодательством много чего предусмотрено,только вот Зеля ты на него прибор для игры на рояле клал,и когда тебе лично надо что то то и террористов-убийц детей можно выпустить ! Так что не лги ****,просто скажи что не хочешь обижать путлера,вот и весь ответ! А мертетчука не званий лишать надо,а пожизненно отправить на ежедневные пытки,которым подвергает ******** наших заложников !
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А чому не постапали ?
То постав, як президент, таку задачу для правохоронців.
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"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали", - говорится в ответе Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3167980

А Портнова попросить, слабо? Ведь «Мєдвєдчук дружбан Порошенка.» ?
Нє?
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Ух ты, а он иногда и формалистом бывает!!! А приговоренных к пожизненному в Харькове отпускать кто мог?
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как за мертвечука так сразу о законодательстве вспомнил
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ЗЕЛЯ ЗАВРАЛСЯ И РЕШИЛ ТИПО СЛЕДОВАТЬ БУКВЕ ЗАКОНА? А ЧТО ВЧЕРА ПРОИЗОШЛО ВСЕ ПО БУКВЕ ЗАКОНА? ОН ВЧЕРА СКАЗАЛ ЧТО ПРИНЯЛ ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ! А ЧТО МЕШАЕТ И СЕЙЧАС ПРИНЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ?
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От і все стало на свої місця. Тепер зрозуміло, що Медведчук свій для зевлади.
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Пєця і Зєля - одна і та шпигуньска шобла. Пєця цього мертветчука витягнув з політичної домовини, подарував два ТВ інформаційні канали, дві монополії зрідженого газу і дизелю, а Зєля його шкоду виправляти не збирається.
_____________
Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні.
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Вам говорили, що вільні вибори при Зе не проведеш. Тепер попереду роки тоталітаризму.
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Ну так. До осені ще надії залишались, що Вовік справді буде робити те, що обіцяв в свойому серіалі "Слуга народу". Що тут дивного?
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Дивне те, що треба відрізняти фільми та реальність та бачити суть свого вибору і в деяких випадках йти на компроміс. Ми зараз отримали зовсім іншу країну, де нагло порушують закони та затикають рота у ЗМІ. Це дуже велика різниця між корумпованою, але вільною країною та тоталітарною, корумпованою країною.
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А в нас надії були що іван суліма, бодай до зими порозумнішає! Але теж не склалось... Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України - Цензор.НЕТ 1333
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Пост від Сімнадцятого Травня? Про звільнення Матіоса з посади? Це була одна з небогатьох корисних справ російського шпигуна Зеленського. Операція прикриття, так би мовити.
Зєлю геть. Пєцю на нари.
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Поки можеш говорити, але скоро твій зевибір почне затикати усім рота, бо реальних справ нема.
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Навіщо мені думка продажного, порошенківського троля? Я не продаюсь і викладаю те, що справді думаю.
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Якщо я продавався, то заплати. Бо я жодного разу за це не брав гроші🤗
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Тут еще кому-то не ясно что зеленский как додон за маскалей???
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а выйти на улицу у людей если спросить ? (шутка конешо) . да уже не до шуток будет скоро . анализы в глаза ботве дело уже привычное . шо с Украиной будет при этом режиме .становится жутко .
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Красавэла, после того, как наклал кучу на закон и процедуру при обмене, это как в лужу ... отмазался.
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РНБО - це як корпоратив слуг народу, "всі свої", так що не треба прикидуватися. Й щодо Кобзона. Його позбавили звань через що: через злочин чи тетористичну діяльність? Чи може це Кобзон 23 червня 2014 року, згідно зі звітом ОБСЄ, представляв на переговорах терористичні організації ДНР і ЛНР ??
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Воно згадує про закон лише тоді, коли йому це вигідно і можна пропіаритись... От же наволоч
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Ніззя, атопутиннападьот. (нелох криворізький)
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Так прими не законное, а политическое решение, как в случае с обменом, когда было нарушено дофига законов. Лишить звания этого упыря тоже нужное дело...
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Источником власти является народ, ага
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Саме народ є джерелом влади і ви знаєте цей народ🐸
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т.е когда кому-то очень надо - я...принял политическое решение
когда ссыкотно - то закон не велит!
удобно...да? и красиво звучит....
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Звание присваивали коммунисты, теперь КПУ нет и отменить присвоение некому, но можно выслать по месту рождения, в Красноярский край нахер.
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За это звание ещё и бабки платят из бюджета...
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а на брифингах людей до суда обвинять
законно??
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Зеленая падаль. Жди, приедет к тебе Денисултанов или другой киллер, которых ты тупо слил Путину, интервью у тебя брать.
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Нагадайте, як там хтось із "слуг" казав (бо немає часу гуглити, треба завершити поточний task по роботі) - "мы не собираемся выполнять все законы, а будем выполнять только то, что сами посчитаем нужным"?
Ось вам воно і є in action.
І це тривожний симптом. Сьогодні - беззаконне звільнення беркутні та дуже законний захист Некроморфа... а завтра - концтабори для інакомислячих, що проти капітуляції?...
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А Рифмастер и Кузьменко уже сидят! Так что "процес пошел"...
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Так потребуй чтобы поступили!!!!! Стукни Зе-кулачком по столу....
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Чтобы Зеленский, да тронул кого-то из пророссийских персонажей!? Этому не бывать!
А патриотов можно мочить без всяких оснований, чем инструмент Зеленского - Портнов, и занимается.
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Як так немає матеріалів щодо злочинів Медведчука, Портнова і К !? А хто розкрадав країну всі ці роки незалежності, привів до зубожіння її народ, узурпував владу шляхом порушення Конституції, прийняв антинародні закони 16 січня, винен в загибелі Небесної сотні, спровокував війну з десятками тисяч загиблих, здав всі секрети ФСБ, призначав на ключові посади в Україні агентів кремля які знищили армію і службу безпеки, сьогодні постійно літає в Кремль до агресора і передає ФСБ секретні матеріали. Зебіли вам цього мало!? Сьогодні Вони повертаються до влади і активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. Зебіли схаменіться. Сепарів, колоборантів,ЗРАДНИКІВ, ворогів України не судять за злочини проти держави, а захисників України патріотів "кошмарять", тягають по допитах, судять, пригнічують, позбавляють пільг .....Патріоти, Добровольці не зробили просту річ після Майдану - не усунули олігархію, їх прислужників з владних кабінетів, продажних судів і прокурорів і разом з ними офіцерський склад проросійськи спрямування. В нас була можливість - після перемоги Майдану, в 1-3 місяці, коли можна було зачистити все і всіх колаборантів і кацапів, і притиснути / усунути олігархат. Ми цим не скористалися. Почали грати в демократію коли під боком монголоїдна недоімперія (ОРДА), спрагла стати цією самою імперією. Події останніх місяців показують, що таке можливість ще може бути для нас. Якщо це трапиться - ніяких більше "демократій", в умовно виділеному часі, бути не повинно. Смерть ворогам.Повторював і повторюю ПОКИ В СІЗО,ЗОНІ НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України а сприяє їм в цькуванні патріотів.
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скоріш за все вони всю документацію знищили, як зе-гівнюки знищать після себе. Тож притягти до відповідальності буде також важко.
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Щлимазл заговорил за законность... Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України - Цензор.НЕТ 6628
А если выйти на улицу и спросить 100 человек - виновен Медведчук или нет? Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України - Цензор.НЕТ 1954
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Кричать и биться в истерике? Нема питань!
А вот какие-то доказательства, факты там, бумаги, записи ..... ну это же не для Пламенного Патриота!
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преЗЕдент відповів, що позбавити медведчука нагороди без рішення суду ніззя. Навіть, якщо з клопотанням звертаються більш ніж 25 тисяч громадян України. А звільнити підозрюванних у вбивстві майданівців без рішення суду можна. Бо так вимагає путін. Тому що слуга. Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України - Цензор.НЕТ 3535
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Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из г. Дебальцево и попали во вражескую засаду.

МЕняем на беркутовцев, не?
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Нет законных оснований?...Обмен пленных показал,что при желании можно принять и политическое решение...или Медведчук не тот случай?.
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Удобно. В стране, где закон никогда не равнялся справедливости, теперь он стал залогом безнаказанности мерзавцев.
Даешь беззаконие во имя справедливости! К черту эти оккупационные предписания, если они защищают таких как мертведчук.
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Кремлевских подстилок - Пороха и Зелю на зону !
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О уже и Торчок стал у вас " кремлевской подстилкой". Только если сравнить Пороха и Торчка за их действия, то разница очевидна даже невооруженным глазом. Но у вас они почему то обе кремлевские подстилки! Стисняюсь спросить, а вы часом сами не кремлевская подстилка? Или давайте по другому- а кто из нынешних политических деятелей - включая Фарион, и Тягнибока- не кремлевская подстилка? Фамилии в студию - плиз!
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Стесняюсь спросить , а вы часом не кремлевская подстилка . как ваш пастырь алкогольный торчек ? Хмара , Фарион . Кошулинский , Доний . Саакашвили . Мухарський . Дроздов ,Касьянов ,Семенихин и тд не кремлевские подстилки . Я до тебя знал , кто такой Пепа и кт о такой Зеленский , я отдаю отчет .кто они и их воображаемый мир . Я нигде не топил за Зеленского , но я топил и буду это делать в отношении Барыги .
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Нет, я предлагал еще будрат уучи в военном училище,в далеком 1990 году коммунистов на фонарных столбах вешать, за что имел серьезный разговор с замполитом. Аккурат к своему второму зимнему отпуску. Это была моей реакцией на то что сделала Псковская дивизия в Прибалтике. Кстати мой одноклассник там служил срочную службу, и потом рассказал все в подробностях. Тогда еще СССР был, а вы скорее всего еще под стол пешком ходили. Я родился в СССР и знаю ту жизнь не по наслышке. А потом , поумнел, посмотрел на некоторые вещи изнутри.
Что же касается " Барыги"- так как то случилось, что за свои 4 года он сделал больше для становления государства Украина, чем все предыдущие президенты и премьеры вместе взятые- он первый кто стал реально отстаивать интересы НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ! При всех его недостатках! Я людей сужу не по словам, а по их реальным делам! Что человек делает! А не то что обещает- а потом пытается через жопу все сделать! Порошенко войдет в Историю Независимой Украины, со знаком "+". А вот на территориях Хохляндии и Малороссии, он конечно же останется " Барыгой".
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Валик . теперь послушай меня . В школе я не был октябренком . пионером . комсомольцем . а это закоренелый совок , за что меня как посмешище выводили на линейках , как мелкого отказника . Потом в СА . мне предлагали в коммунисты .что бы уйти нулевой партией . само собой я не ушел нулевой партией .Мои однокласники как раз были в те времена в Тбилиси маршем с саперными лопатами и захватывали Рижский телецентр , при том я был с ними на связи . Так что под стол не ходил , мы может быть и ровесники .Совок знаю прекрасно . так как зарабатывал себе с 12 лет . да и вообще российскую речь услышал впервые в 8 лет . Вот сейчас выпил за СА Бандеру . А Барыга тоже говно ,что и Ющ. Кучма .Я просто о нем много знаю и не из СМИ , так жизнь сложилась . А Зе это наш приговор на 4 года .что бы быстрее доходило .Пепа тоже приговор.
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ой а законні підстави випустити кілерів виходить знайшли?
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Ой ржу не могу с клоуна зели.
А менять прокуроров и до окончания судов отдавать убийц тебя никак не смущало?!
Чмо двуличное. Не тебе теперь говорить о законах Украины, на которых ты без рук играл ур-д.
Смотрю на зелю - Порошенко 2, только тупее и не опытный.
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