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 Общество, За рубежом
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 Побои, электрошокеры, содержание в холодной камере голым еще не самое страшное, что может произойти, - Сенцов о пытках в колонии на Ямале

Украинский режиссер из оккупированного Крыма Олег Сенцов, которого после российского незаконного приговора Кремль держал в заложниках в исправительной колонии на Ямале, рассказал о пытках и издевательствах над осужденными.

Сенцов, незаконно осужденный в России на 20 лет по обвинению в терроризме, отсидел часть срока в ИК-8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

"Здесь еще с порога тебе дают понять, что ты попал в чистилище, где у тебя нет никаких прав, а жаловаться бесполезно и некому. Прибывших этапом людей бьют нещадно лишь за то, что они существуют, — ​это так называется "приемка", обязательная процедура, практически ритуал. Тут же приучают тебя обращаться к сотрудникам администрации исключительно "гражданин начальник" и спрашивать разрешения на совершение любого действия, в том числе и для того, чтобы пройти мимо человека в погонах: "Разрешите пройти, гражданин начальник". Здороваться заключенные должны громко и хором, причем неважно, сколько раз ты в этот день уже приветствовал этого сотрудника, обязательно четкое и дружное: "Здравствуйте, гражданин начальник", – отметил Сенцов.

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"С теми, кого на горячую сломать не удалось, работают уже вдолгую, применяя психологическое и физическое давление практически на протяжении всего срока. Пока ты находишься в карантине две недели, тебя регулярно прессуют. Заучивание Правил внутреннего распорядка, распевание патриотических песен и гимна Российской Федерации, хождение строем, чеканя шаг, — ​обязательные элементы этой начальной программы перевоспитания. Отрицать этот маразм, не соглашаться сотрудничать и подписывать необходимые бумаги отваживаются немногие, но для них существуют отдельные процедуры, проводимые на так называемой "Петровке". Это небольшое отдельное здание с двумя камерами и тремя кабинетами оперативных сотрудников. Тут с непокорными поступают особенно жестоко, как говорится "опера вату не катают". Побои, унижения, электрошокеры, содержание в холодной камере голым или в мокрой робе еще не самое страшное, что с тобой может произойти", - рассказывает Сенцов.

"Заключенного могут закрутить в матрац и оставить так на сутки или еще хуже. Заколотить в позе эмбриона в железный ящик наподобие сейфа, где практически нечем дышать и приходится мочиться под себя, потому что перерыва на туалет и обед в этих аттракционах не предусматривается. Угрозы изнасиловать, "опустить", наоборот, являются при этом неизменным сопровождением издевательств. Избежать этих издевательств, взять передышку, можно лишь, если вскрыть себе вены и попасть в тюремную больницу", – отметил режиссер.

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"Работающая внутри лагеря смена в десять сотрудников не в состоянии удержать пятьсот зэков в подобной рабской покорности, поэтому создана система, в которой половина арестантов сотрудничает с администрацией явно или тайно, помогая поддерживать подобный режим, атмосферу страха и недоверия. Ты не можешь ничего сделать или сказать то, о чем не будет доложено сотрудникам. Каждый "козел" в течение дня ведет свой маленький списочек — ​"точковку", в который он заносит все нарушения, все увиденное или услышанное,всю полезную для оперов информацию о других осужденных, в том числе и на подобных ему стукачей. В конце дня завхоз собирает все эти бумажки в кучу, формируя общий отчет с барака, и с утра сдает его оперативникам, которые все это обрабатывают и принимают соответствующие меры. И вот кого-то уже повели на экзекуцию", - добавил Сенцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3167978
 
   
 Топ комментарии
 
Украине повезло в 1991 бескровно сбежать из этой "Империи зла" (Рейган). С Майдана 2013 Украина с большими жертвами борется за свою независимость. На дай Бог нам быть вместе с этой страной-ГУЛАГом и народом-рабом!
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"Русский мир" - бессмысленный и беспощадный. У них и в армии практически то же самое.
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"Русский мир" - бессмысленный и беспощадный. У них и в армии практически то же самое.
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До того, що говорив Сенцов треба додати - росія щєдрая душа для тортур і знущань над людьми.
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Так фашисты - их ученички. Гестапо - слабая тень НКВД.
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Ви з України? Якщо так, то хоч коротко розкажіть, які борошна чекають на українця в тюремному висновку в США, а то аж страшно...
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я сильно извиняюсь, что посмел вмешаться в вашу дискуссию, джентльмэны...
Не украинец, не русский, не еврей. Однако , мине таки здаётся что "мУки" (причинение физической боли кому-либо) - это не "борошна"( перемолотое зерно )...Не ?
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Читаємо отут і ще ось тут (зверніть увагу на нік автора методики) Побої, електрошокери, тримання в холодній камері голим - ще не найстрашніше, що може статися, - Сенцов про катування в колонії на Ямалі - Цензор.НЕТ 4278
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+100500! Имхо, однако НЕ мова - показатель истинного патриотизма и любви к Украине.
Полно мерзавцев и предателей, отлично владеющих мовой и полно русскоязычных и этнически русских граждан Украины , ненавидящих и Упыря и весь его Держимордор . мало того, ещё и пошедших добровольно воевать против своих каино- "братьев"...
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Повністю з вами згоден
Але метод, заснований на відомому з 2014 року мемі "підлога країни", має більш вузькоспецифічну задачу, аніж "детектор патріотизму" ))) він призначений для викриття запоребрикових ботів, що за допомогою проксі приходять в укрнет та маскуються під українців, ************ при цьому антиукраїнські меседжі.
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На нашій планеті набагато більше національностей, аніж три.
Навскидку (в межах України) - біларус, угорець, румун, молдаванин, татарин... і це лише навскидку.
А якщо звернути увагу на нік - то ми взагалі переписуємось з кораблем


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А вот это спорный вопрос. А вдруг национальностей всего три, а остальные образуются смешанием этих трёх в разных пропорциях?
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То ви з расами плутаєте (і навіть там усе складніше...)
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Не совсем ...Корабли - это : "Scharnhorst ", "Gneisenau".А ник - так,нарочитое искажение , как и ваши "борошна " дабы отсеять типо "немцев" при общении. Поїдеш далеко, побачиш багато,/Задивишся, зажуришся - згадай мене, брате
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Сидели в иммиграционной тюрьме?
Ежкин кот.
Без визы въехали?
Через мексиканскую границу с бандитами подкоп рыли?
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Подождите, так Вы и в РФ сидели?
Раз можете сравнивать?
Обратите внимание, я не оспариваю Вашего заключения об удобствах американских тюрем, ясно, что не сахар.
Но отсидеть и в РФ, и в США.
Ежкин кот, да это профессия.
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Быстро работают в отделе цензуры. Не правда?
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В нас рашковани діють тими же методами з тими хто їм не подобається:"..половина арестантов сотрудничает с администрацией явно или тайно, помогая поддерживать подобный режим, атмосферу страха и недоверия. Ты не можешь ничего сделать или сказать то, о чем не будет доложено сотрудникам. Каждый "козел" в течение дня ведет свой маленький списочек - ​"точковку", в который он заносит все нарушения, все увиденное или услышанное,всю полезную для оперов информацию о других осужденных, в том числе и на подобных ему стукачей. В конце дня завхоз собирает все эти бумажки в кучу, формируя общий отчет с барака, и с утра сдает его оперативникам, которые все это обрабатывают и принимают соответствующие меры."
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Украине повезло в 1991 бескровно сбежать из этой "Империи зла" (Рейган). С Майдана 2013 Украина с большими жертвами борется за свою независимость. На дай Бог нам быть вместе с этой страной-ГУЛАГом и народом-рабом!
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Вот да.
Это была редкая, несравненная удача.
Не ценят многие.
"ОдиннароТ"
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На самом деле не повезло. На шару ничего не бывает. В том-то и дело, что бескровно - потому не ценили.
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Просто тепер всі знатимуть, що вбивати треба на місці усіх "умовних агентів ФСБ".
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Нема сенсу залишати живими цю нелюдь, бо їх віддадуть і вони знову вбиватимуть.
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Та вже існування такої колонії, фактично, у Арктиці, є масовим катуванням.
А для чого людей везти за тисячі кілометрів?
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Щоб катувати та претендувати на цю територію.
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Є страшніші буцигарні. Рекомендую загуглити "Чёрный Дельфин" - найсуворіша тюряга на расєї. Знаходиться в Соль-Ілецьку, біля Оренбурга.
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НАДО ЗЕЛЮ НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ТУДА ОТПРАВИТЬ! А ГРАЖДАНИНОМ НАЧАЛЬНИКОМ У НЕГО БУДЕТ ПУЙЛО! И ПОСМОТРЕТЬ КАК БЫ ОН ЗАПЕЛ ПРО НАДО ПЕРСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ
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Так дуй в окопы и стреляй, раз ты такой воинственный. Кишка тонка?
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Скажите мне, лохи 73-процентные, зачем вы запоребрик шляетесь?
Что вы там забыли, что?
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Мои 73%родичи ездили туды за баблом.Наниматели были другие родичи которые там уже живут второй десяток лет.
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Росіяне то дикуни і це не образа - їх цівілізованість то як шар лаку на матрьошкє під яким ординська гниль фінських болот
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А он точно Украинский режиссер? Чё то он кажись больше смахивает на сценариста, который пишет книгу об ужасах ужасного мордора
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Ви вважаєте, що в РФ все добре, а страшні борошна у тюремному висновку - то їсти не що інше, як фантазії русофобів?
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Начебто і букви пишеш знайомі, але мабуть перекладач у тебе заглючило))
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Це був тест "свій-чужий". Ти його пройшов ✅
В такому випадку твоє питання ще більш дивне...
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Здесь русский дух, здесь гнилью пахнет
Здесь кто живет- и сам не рад
Здесь тот кто мыслит- просто чахнет
Здесь тел немытых тяжкий смрад!

Здесь лицемерия оковы,
Здесь из говна мы строим рай,
Почто нам слезы стариковы-
Нам бл....ь империю давай!

Почто убогая Россия
Ты громко плещешся в крови,
Тебе убийца- как мессия,
Еще и молишь: Длань яви

И придави! Мы любим силу,
Мы любим страх, мы любим боль!
Мы любим рыть другим могилу,
Но быть чтоб честными- уволь!

Лобзаем ноги мы тирана,

Взывая- силу покажи!
Здесь не страна- пятно изъяна,
Здесь дух стукачества и лжи...
А.С. Пушкин 1834г.
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в Тамбовской области выбросился из окна вице-губернатор Глеб Чулков. Он оставил близким большое послание.
«Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь где страна без моральных принципов и устоев. Не буду всё писать - это ужасная песня про идиота во власти.»
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