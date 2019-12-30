 Побои, электрошокеры, содержание в холодной камере голым еще не самое страшное, что может произойти, - Сенцов о пытках в колонии на Ямале

Сенцов, незаконно осужденный в России на 20 лет по обвинению в терроризме, отсидел часть срока в ИК-8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.
"Здесь еще с порога тебе дают понять, что ты попал в чистилище, где у тебя нет никаких прав, а жаловаться бесполезно и некому. Прибывших этапом людей бьют нещадно лишь за то, что они существуют, — это так называется "приемка", обязательная процедура, практически ритуал. Тут же приучают тебя обращаться к сотрудникам администрации исключительно "гражданин начальник" и спрашивать разрешения на совершение любого действия, в том числе и для того, чтобы пройти мимо человека в погонах: "Разрешите пройти, гражданин начальник". Здороваться заключенные должны громко и хором, причем неважно, сколько раз ты в этот день уже приветствовал этого сотрудника, обязательно четкое и дружное: "Здравствуйте, гражданин начальник", – отметил Сенцов.
"С теми, кого на горячую сломать не удалось, работают уже вдолгую, применяя психологическое и физическое давление практически на протяжении всего срока. Пока ты находишься в карантине две недели, тебя регулярно прессуют. Заучивание Правил внутреннего распорядка, распевание патриотических песен и гимна Российской Федерации, хождение строем, чеканя шаг, — обязательные элементы этой начальной программы перевоспитания. Отрицать этот маразм, не соглашаться сотрудничать и подписывать необходимые бумаги отваживаются немногие, но для них существуют отдельные процедуры, проводимые на так называемой "Петровке". Это небольшое отдельное здание с двумя камерами и тремя кабинетами оперативных сотрудников. Тут с непокорными поступают особенно жестоко, как говорится "опера вату не катают". Побои, унижения, электрошокеры, содержание в холодной камере голым или в мокрой робе еще не самое страшное, что с тобой может произойти", - рассказывает Сенцов.
"Заключенного могут закрутить в матрац и оставить так на сутки или еще хуже. Заколотить в позе эмбриона в железный ящик наподобие сейфа, где практически нечем дышать и приходится мочиться под себя, потому что перерыва на туалет и обед в этих аттракционах не предусматривается. Угрозы изнасиловать, "опустить", наоборот, являются при этом неизменным сопровождением издевательств. Избежать этих издевательств, взять передышку, можно лишь, если вскрыть себе вены и попасть в тюремную больницу", – отметил режиссер.
"Работающая внутри лагеря смена в десять сотрудников не в состоянии удержать пятьсот зэков в подобной рабской покорности, поэтому создана система, в которой половина арестантов сотрудничает с администрацией явно или тайно, помогая поддерживать подобный режим, атмосферу страха и недоверия. Ты не можешь ничего сделать или сказать то, о чем не будет доложено сотрудникам. Каждый "козел" в течение дня ведет свой маленький списочек — "точковку", в который он заносит все нарушения, все увиденное или услышанное,всю полезную для оперов информацию о других осужденных, в том числе и на подобных ему стукачей. В конце дня завхоз собирает все эти бумажки в кучу, формируя общий отчет с барака, и с утра сдает его оперативникам, которые все это обрабатывают и принимают соответствующие меры. И вот кого-то уже повели на экзекуцию", - добавил Сенцов.
Не украинец, не русский, не еврей. Однако , мине таки здаётся что "мУки" (причинение физической боли кому-либо) - это не "борошна"( перемолотое зерно )...Не ?
Полно мерзавцев и предателей, отлично владеющих мовой и полно русскоязычных и этнически русских граждан Украины , ненавидящих и Упыря и весь его Держимордор . мало того, ещё и пошедших добровольно воевать против своих каино- "братьев"...
Але метод, заснований на відомому з 2014 року мемі "підлога країни", має більш вузькоспецифічну задачу, аніж "детектор патріотизму" ))) він призначений для викриття запоребрикових ботів, що за допомогою проксі приходять в укрнет та маскуються під українців, ************ при цьому антиукраїнські меседжі.
Навскидку (в межах України) - біларус, угорець, румун, молдаванин, татарин... і це лише навскидку.
А якщо звернути увагу на нік - то ми взагалі переписуємось з кораблем
Ежкин кот.
Без визы въехали?
Через мексиканскую границу с бандитами подкоп рыли?
Раз можете сравнивать?
Обратите внимание, я не оспариваю Вашего заключения об удобствах американских тюрем, ясно, что не сахар.
Но отсидеть и в РФ, и в США.
Ежкин кот, да это профессия.
Это была редкая, несравненная удача.
Не ценят многие.
"ОдиннароТ"
А для чого людей везти за тисячі кілометрів?
Что вы там забыли, что?
В такому випадку твоє питання ще більш дивне...
Здесь кто живет- и сам не рад
Здесь тот кто мыслит- просто чахнет
Здесь тел немытых тяжкий смрад!
Здесь лицемерия оковы,
Здесь из говна мы строим рай,
Почто нам слезы стариковы-
Нам бл....ь империю давай!
Почто убогая Россия
Ты громко плещешся в крови,
Тебе убийца- как мессия,
Еще и молишь: Длань яви
И придави! Мы любим силу,
Мы любим страх, мы любим боль!
Мы любим рыть другим могилу,
Но быть чтоб честными- уволь!
Лобзаем ноги мы тирана,
Взывая- силу покажи!
Здесь не страна- пятно изъяна,
Здесь дух стукачества и лжи...
А.С. Пушкин 1834г.
«Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь где страна без моральных принципов и устоев. Не буду всё писать - это ужасная песня про идиота во власти.»