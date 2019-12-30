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 Политика Украины, Происшествия
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 В рамках обмена 29 декабря освободили пособника оккупантов Резуника, задержанного при поездке за украинским загранпаспортом, - прокуратура АРК

Жителя Севастополя Степана Резуника, которого задержали на материковой части Украины за участие в незаконном вооруженном формировании "самооборона Севастополя", освободили 29 декабря в рамках обмена.

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве не знают, где Резуник находится сейчас.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт", - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП "Каланчак". ФОТО

Напомним, летом 2019 года полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма" Степана Резуника. По данным следствия, он способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3167977
 
 
 Топ комментарии
 
Вироку суду по ньому теж не було ?
Наших звільнених моряків відпустили на яких умовах ?
Чому ми не зробили те саме ?
Таку умову кацапи поставили ? А ми і прогнулись ?
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Поменяв граждан Украины на граждан Украины,зебильный куемаэсто показал всему Миру,что в Украине идёт гражданская война.Куйло доволен.
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Тобто тепер Резунік та його сепари будуть мотивовано воювати проти України.
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Совет форумчанПравила форума
 
Так на хрена нам Крим. Це ж ісконно мокшанскі території.
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Алі, я розумію, що ти активний на форумі. Ще раз почитай, що я написав. Назви Пантікопей, Ольвія, Херсонес та інші, це грецькі колонії на території колишнього Криму.
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Окрім іллірійців, які значно пізніше увійшли в грецьку націю були та жили інші народи. А от мокшів там не було.
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с какого дива?
это Вам великий толмач всемирной истории вяликой сруси... х.ло нашептал?
или вы зомботелека пересмотрели и русоговносми обчитались?
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Сподіваюсь, що це в нього був сарказм...
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Шевченко хоть і не Тарас. Але як, як не тобі не знати, що у 6 столітті до нашої ери, греки поселенці заснували такі міста як Пінтікапей, що став столицею Боспорської держави, Феодосія, а пізніше і Херсонес. Вася, я за клоуна не голосував, але раджу тобі учи історію неньки України. Включіть розум і ви зрозумієте, що Крим ніколи не був мокшанським.
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Анатоль! Вы так закрутили...
Це ж ісконно мокшанскі території.... - цитата
И что я мог подумать? Если сарказм..обозначайте как-то (сам люблю шутить)
до речі, я за нього також не голосував...
(а всі Ваші образи пропущу, не читаючи, бо самі заплутали, самі образились і ображаєте інших)
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Коли виникла Греція та які народи увійшли у склад цієї нації?
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Алі, ну не заморачуйся. Ми ж не на екзамені. Років 20 назад, я б назвав не відкриваючі книжки, номер сторінки, де це було написано. Саме головне, ще раз повторю, коли у 1147 році українській князь Юрій Долгорукий, рукожопим побудував Маааскву, на місці жаб і болот, у той час коли славне місто Київ мало всі ознаки держави. Як юрист скажу, це кордони, народ, армія, грошова одиниця. Про який "истинно" расейский Крим чухонци із-за поребріка можуть трендіти. Та РФ при такому 150 сантиметровому опаришу може претендувати на землю максимум тільки по золотому кільцю.
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Вироку суду по ньому теж не було ?
Наших звільнених моряків відпустили на яких умовах ?
Чому ми не зробили те саме ?
Таку умову кацапи поставили ? А ми і прогнулись ?
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Рисуйте нові червоні, бо попередні вони вже обісцяли.
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Поменяв граждан Украины на граждан Украины,зебильный куемаэсто показал всему Миру,что в Украине идёт гражданская война.Куйло доволен.
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Ты хоть в Беларуси наведи порядок. Иди разберись со своим картошкой.
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А что в Беларуси не так ..и с картохой всё в порядке.А тебе видно фудстэмпы не выдали.Голодный и злой.
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Тобто тепер Резунік та його сепари будуть мотивовано воювати проти України.
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Получит со следующего раза. Власть путинских холуев.
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короче...подготовились основательно !!! (в кавычках)
списки так долго согласовывали, что в них почти не осталось военнопленных, чтоб вернуть нам, зато попали все, кого только вспомнили (чтоб не обременять себя судебными разбирательствами, наверное) для выдачи туда...
количеством взяли...а не сутью-смыслом и по-закону...
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уже нєразборчіво - почєрк іспортілся, а ше ж не вечір
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той рєзунік зараз в паспортному столі получає загранпачпорт
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Восемьдесят девять погибших украинцев, 89 раненых и 7 пленных на совести только четырнадцати кровавых убийц нелюдей, переданных вражеской России в рамках прошедшего преступного обмена пленными. ""Беркут" - 48 погибших и 80 раненых, харьковские террористы - 4 погибших, 9 раненых, мариупольские террористы - 13 погибших, фермер Бутрименко - 10 погибших, 7 пленных военных, Гаджиев - 8 погибших"... пишет автор поста, размещенного в телеграмм-канале "Путч". Он также напоминает, что "200 наших заложников, в том числе около 100 военных, до сих пор в подвалах", а среди 76 человек, переданных Украине, только мизер 12 это военные. Остальные или осужденные по надуманным предлогам и якобы проукраински настроенные жители Донецкой и Луганской областей, или даже сепаратисты и жители оккупированных территорий, но оказавшиеся в неподходящее время в неподходящем месте, схваченные местными бандитскими "правоохранительными органами" и, как говорится, на ровном месте, и обвиненные в шпионаже с целью обмена.
И трудно даже сказать а сколько среди этой разношестной братвы лиц завербованных ФСБ и засланных в Украину как своих кремлёвских агентов.
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Питання до СБУ, яким керує директор комік-шоу 95квартал-Баканов. Це яким чином,під виглядом військовослужбовців ЗСУ в обмінний список було заявлено двох донецьких проституток?
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короче наловили левых людей и обменяли на диверсантов,убийц и рецидивистов которые ненавидят Украину,браво Зебил !
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Служил Симоненко, Морозу, Лазаренко, Тимошенко и террористу Захарченко, а теперь «готов идти за Зеленским в самое пекло на Россию»В Интернете опубликовано видео с обращением освобожденного из плена террористической организации "ДНР" украинца Василия Савина, который благодарит главу государства Владимира Зеленского после освобождения,.В Интернете опубликовано видео с обращением освобожденного из плена террористической организации "ДНР" украинца Василия Савина, который благодарит главу государ....Об этом сайтеFROM-UA.COM
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Що віддамо за наступних полонених? Миколаївську область чи Одесу?
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Надеюсь, паспорт биометрический не забыли сделать ему?
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Зелепень сєпарів на сєпарів поміняв. Видно рідіють ряди сн, потрібні нові малороси.
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Ці сепари та беркут тепер будуть воювати проти українців.
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Якби в мене були 100 зеленських, то я б його поміняв би на снайпера.
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Серед беркутів був снайпер, який буде воювати за терористів ордло.
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Вполне возможно, после того как говно неожиданно вплывает, у него начинает кружится голова. Особенно в ситуациях, когда холуи рядом, начинают ездить придурку по ушам
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и все возможно
пеця может получить нобелевку за воровство и наглость))
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ПЕСы ГАВ - ГАВ, а обмен состоялся. Но в догонку все равно ГАВ - ГАВ.
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Ты не косой, ты - тупой. Какой обмен? В плену ОРДЛО 300 наших, И в Рашке десятки. Это был не обмен, а подарок *****.
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ГАВ -ГАВ, а 76 дома. Вот это им подарок, а Х....... ло мне по х......... ю. Как то писал, кто хочет все и сразу, получает х..... в дупло. Вы получили 100 процентов, вам все мало было. Продолжайте ГАВ - ГАВ.
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Собака, дома 12, остальные - лугандонские. Некоторых "освободили" второй раз - скоро назад поедут. Как тебе без мозгов живется?
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то есть - дятла из Крыма они поменяли, но при этом не поменяли ни одного крымского татарина из кацапских застенков. Очень интересный обмен
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Правильно сделали! Таких типочков можно наловить тысячами. Было бы желание отличать простого крымчанина или дончанина от ментов, прокуроров, судей, чиновников и прочей коллаборантской срани. Но ворон ворону...
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Паспорт, паспорт то успели оформить. Если нет, сивохо накажет.
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Любой любопытный человек(что сейчас, кстати, редкость) может при просмотре уголовной хроники обнаружить,что в подавляющем большинстве серьезных преступлений участвуют выходцы их Лугандона. Оттуда идет в Украину прямо поток убийц, насильников, мошенников, махинаторов, грабителей, разбойников, расчленителей. работорговце, наркоторговцев, и иродов,продающих людей на органы в том числе и детей. Почти все видят, а власти это не видят, а только плачат о "тяжелой судьбе" лугандонов. Все эти тенденции быстро нарастают. и последствия их могут быть самые тяжелые для всех нас. Вот "золотой фонд" обмена на наших пленных, но чтобы это дело делать необходимо иметь у руководителей страны "стальные яйца" и любовь к своей Родине. У нынешнего руководства Украины нет ни первого ни второго.
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надо всю вату отправить на раечку - и пециков-лахтинских не забыть!!! У межах обміну 29 грудня звільнили пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9656
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Клавишу заело?
Меньше гавна по клавиатуре размазывай!
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тебя можно и размазать не жалко - куплю новую ))) У межах обміну 29 грудня звільнили пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3405 У межах обміну 29 грудня звільнили пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3405 У межах обміну 29 грудня звільнили пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3405
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Ну ничего, пользование пиктограмками - уже попытка осознанной деятельности!
Старайся,и через пару лет и до алфавита дойдёшь!
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Всё то же ТУПОЕ сраньё на тему равноценности обмена...

Не на все вопросы есть однозначные ответы!

Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из г. Дебальцево и попали во вражескую засаду.
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Обмін був злочином проти державності країни У межах обміну 29 грудня звільнили пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 4756
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Террорист, подорвавший солдата миной в банке меда:
- Рубан Николай, 1951 г.р. В январе 2015-го передал мину, замаскированную под банку меда солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову.
Боец погиб в результате взрыва, у него осталась жена и пятеро детей.
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Сообщили 76 освобождённых, из них 12 военных.
64 гражданских.
В Украине можем набрать только среди рыгов и комуняк ватных тысячи для обмена.
Сказал что то против атовцев, Украины, сказал за россию и арестовывать.
У нас колоссальный потенциал сепаров везде, их можно тысячами сажать.
Начиная от шуфричей, медведчукоа, бойко, рабиновичей, в слугах олигарха их полно, что у них россии нет агрессора, сивоху забирайте.
И тогда таких 1000 шуфричей можно обменять за наших 20 военных.
2000 медвечуков на 40 военных и т.д.
Действуйте ребята, а то скоро у вас в тюрьмах будут только атовцы сидеть и ветераны АТО.

рябашапку и компанию в дальнейшем нужно судить, только не в ватном суде.
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зеленский и компания говорит им, делайте хоть что в Украине, вас выпустим.
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