 В рамках обмена 29 декабря освободили пособника оккупантов Резуника, задержанного при поездке за украинским загранпаспортом, - прокуратура АРК

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве не знают, где Резуник находится сейчас.

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Напомним, летом 2019 года полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма" Степана Резуника. По данным следствия, он способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы оформить заграничный паспорт гражданина Украины.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.