 4-хдневный переговорный марафон с Газпромом в Вене закончился, - глава Оператора ГТС Макогон

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал Макогон на своей станице в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
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Газовые переговоры продолжаются в Вене, - глава Оператора ГТС Макогон
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+6
То шо, скільки Україна повинна віддати бабла Россії ?
+6
4 дня бухать... Вот это сила воли!
+5
АГА ОТБЬЕШЬ, там шо бы БУБОЧКА не подписался платить за газ для лугандонии,
,,они же наши люди", да и этого прокормить попробуй=))
,,они же наши люди", да и этого прокормить попробуй=))
Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в понедельник, 30 декабря, сообщил о завершении газовых переговоров, которые проходят в Вене с 26 декабря.
,,они же наши люди", да и этого прокормить попробуй=))
Турборежим?