 4-хдневный переговорный марафон с Газпромом в Вене закончился, - глава Оператора ГТС Макогон

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал Макогон на своей станице в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

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