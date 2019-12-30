EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1514  15
Все про:дороги (1877) Северодонецк (246) тендер (584) Голик Юрий (55) Станица Луганская (110)

 На ремонт дороги Станица Луганская-Северодонецк уже объявлен тендер, - советник премьера Голик

Правительство заявило о готовности в сжатые сроки отремонтировать трассу Станица Луганская – Северодонецк.

По поручению президента работы на ней начнутся в 2020 году, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, дорога Станица Луганская – Северодонецк является чрезвычайно важной. "Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил советник главы правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник премьера Голик: Государству нужно изменить логику планирования

Голик подчеркнул, что поставлена задача отремонтировать эту дорогу в следующем году полностью и быстро. "Документы собраны. Экспертиза пройдена. Документация составлена. Тендер в ProZorro объявлен", - сообщил он.

На ремонт дороги Станица Луганская-Северодонецк уже объявлен тендер, - советник премьера Голик 01

О ремонте трассы Станица Луганская – Северодонецк в ноябре 2019 года заявил Владимир Зеленский, открывая восстановленный мост в Станице Луганской, который связывает подконтрольную и временно неподконтрольную территории Луганской области.

"Четыре месяца назад здесь не было качественной дороги и автобусов, а люди вынуждены были пользоваться разрушенным мостом. Мы его отстроили. Это одна из самых значительных гуманитарных миссий украинской власти, которая делает все зависящее для улучшения условий пересечения линии разграничения", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что по обе стороны живут граждане Украины и поручил в течение весны 2020 года отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской.

Напомним, в октябре 2019 года в рекордные сроки был завершен ремонт 130 км трассы Запорожье – Мариуполь. По словам Юрия Голика, это стало возможным благодаря сотрудничеству Укравтодора, Министерства финансов, труду более тысячи строителей и грамотному менеджменту.

Источник: https://censor.net.ua/n3167974
 
 
 Топ комментарии
 
А виїзджаючи з Миколаїва в Херсон люди можуть бачити напрям замість дороги то і фік с ними? Головне сепарам же дорогу зробити.
 показать весь комментарий
 
Це щоб сепарня комфортно їздила по пензії.
 показать весь комментарий
 
Украинцы потерпят. Главное сепарам хорошо сделать. Земрази сделали это разом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А виїзджаючи з Миколаїва в Херсон люди можуть бачити напрям замість дороги то і фік с ними? Головне сепарам же дорогу зробити.
 показать весь комментарий
 
 
Так обращайся к главам Херсонской и Николаевской области,у нас на Сумщине так и поступали,поэтому у меня к городу вместо направлений появились дороги
 показать весь комментарий
 
Дороги везде нужны ,как воздух. И автобусное сообщение в селах по всей Украине.Сёла отрезаны от цивилизации и умирают в тесных объятиях подонков ОТГ.
 показать весь комментарий
 
 
Це щоб сепарня комфортно їздила по пензії.
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы потерпят. Главное сепарам хорошо сделать. Земрази сделали это разом.
 показать весь комментарий
 
 
Зе-вивисекторы планомерно проводят интеграцию раковой опухоли ОРДЛО в тело Украины.

 показать весь комментарий
 
 
как быстро с обмена перекинулись на экономику. вроде ничего и небыло. там где ЗЕ дает глупые обьяснения уже 8 страниц. видно не нравиться когда в глаза говорят что президент вообще не владеет ситуацие.
 показать весь комментарий
 
 
заявил Владимир Зеленский, открывая восстановленный мост в Станице Луганской..

Какой мост??? Кто его восстанавливал? Сделали какую-то соплю на жестянках шириной 2 метра и это мост? В деревне через речку-вонючку такой переходик делают.
 показать весь комментарий
 
На ремонт дороги Станиця Луганська - Сєверодонецьк вже оголошено тендер - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 365 ХВАТИТ ВРАТЬ
Вот фото того моста , потрачено 37 миллионов денег украинских налогоплательщиков.Какой-такой 2 метра ?
 показать весь комментарий
 
Мост от простой дороги отличить не можешь??? Мост он там впереди, на сепарской территории. Флаги видишь? Вот это мост. а вот тебе ссылочка - https://www.youtube.com/watch?v=U8hTKq_AkLA Это те самые 37 лимонов, то есть времянка из железных профильков шириной 2 метра. То, что называют восстановленным мостом.
 показать весь комментарий
 
Зебіли, дорога у центральній Україні від умовного села до умовного райцентру для ваших кумирів цінності тепер не представляє. Ваші кумири будуть будувати дороги для колаборантів і окупантів, замість того, щоб будувати там протитанкові радовби і "їжаки". Місцевий контингент для зелених більш зрозумілий і потрібний, ніж ви. Вони всі однієї віри і крові - кчацапсько-малороської.
 показать весь комментарий
 
 
А нахріна?

"Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил советник главы правительства. Источник: https://censor.net.ua/n3167974
Е, ні... Вони бачать результат приходу узкава "міра" на землі України. А дороги і розвиток вони повинні бачити у населених пунктах України, де його (узкава міра) немає.
Це той випадок, коли не доходить через голову, то хай дійде через... ноги.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в Дніпрі залишилось дві дороги - на Запоріжжя і на Харків, сотні сіл фактично відрізані ..... терористам поставте на границі банкомат і пенсійний - ваша дорога їм нах... не потрібна!!!
 показать весь комментарий
 
 
Как понимаю, в тендере четко указано, что полотно дороги по ширине должно быть готовым к пропуску Т-72, Т-90, Армата направлением вглубь Украины. Это - как минимум!

Похоже, что фишка - пускать пыль в глаза, впиталась в кровь команде рояльного паганини. Оно переживает, что лица, въезжающие в Украину за второй пенсией, могут увидеть плохие дороги!!! Вася, проснись! Хорошие дороги только у него в сладких (не спрашиваю с кем!) снах! А остальные украинские граждане (настоящие!!!) пусть довольствуются ухабами да колдобинами! Ну, не смогла я все дороги построить, не смогла!!!
 показать весь комментарий
 
 
... дорога Станица Луганская - Северодонецк является чрезвычайно важной. "Выезжая с временно оккупированной территории, люди бурятские танкисты видят увидят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть увидеть идеальные дороги и развитие хлеб соль для "асвабадитилей" ", - вероятно имел в виду советник главы правительства?

Вы сначала сделайте идеальные дороги немного с другой стороны - чтобы из Равы Русской, Краковца, Ужгорода и Чопа, можно было бы за 4-6 часов перебросить в Киев(например) Леопарды и Абрамсы, а об удобствах для переброски Т-90 раз уж раньше не беспокоились, то сейчас тем более можно не заморачиваться ....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх