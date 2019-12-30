 На ремонт дороги Станица Луганская-Северодонецк уже объявлен тендер, - советник премьера Голик

По поручению президента работы на ней начнутся в 2020 году, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, дорога Станица Луганская – Северодонецк является чрезвычайно важной. "Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил советник главы правительства.
Голик подчеркнул, что поставлена задача отремонтировать эту дорогу в следующем году полностью и быстро. "Документы собраны. Экспертиза пройдена. Документация составлена. Тендер в ProZorro объявлен", - сообщил он.
О ремонте трассы Станица Луганская – Северодонецк в ноябре 2019 года заявил Владимир Зеленский, открывая восстановленный мост в Станице Луганской, который связывает подконтрольную и временно неподконтрольную территории Луганской области.
"Четыре месяца назад здесь не было качественной дороги и автобусов, а люди вынуждены были пользоваться разрушенным мостом. Мы его отстроили. Это одна из самых значительных гуманитарных миссий украинской власти, которая делает все зависящее для улучшения условий пересечения линии разграничения", - заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что по обе стороны живут граждане Украины и поручил в течение весны 2020 года отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской.
Напомним, в октябре 2019 года в рекордные сроки был завершен ремонт 130 км трассы Запорожье – Мариуполь. По словам Юрия Голика, это стало возможным благодаря сотрудничеству Укравтодора, Министерства финансов, труду более тысячи строителей и грамотному менеджменту.
Какой мост??? Кто его восстанавливал? Сделали какую-то соплю на жестянках шириной 2 метра и это мост? В деревне через речку-вонючку такой переходик делают.
Вот фото того моста , потрачено 37 миллионов денег украинских налогоплательщиков.Какой-такой 2 метра ?
"Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил советник главы правительства. Источник: https://censor.net.ua/n3167974
Е, ні... Вони бачать результат приходу узкава "міра" на землі України. А дороги і розвиток вони повинні бачити у населених пунктах України, де його (узкава міра) немає.
Це той випадок, коли не доходить через голову, то хай дійде через... ноги.
Похоже, что фишка - пускать пыль в глаза, впиталась в кровь команде рояльного паганини. Оно переживает, что лица, въезжающие в Украину за второй пенсией, могут увидеть плохие дороги!!! Вася, проснись! Хорошие дороги только у него в сладких (не спрашиваю с кем!) снах! А остальные украинские граждане (настоящие!!!) пусть довольствуются ухабами да колдобинами! Ну, не смогла я все дороги построить, не смогла!!!
людибурятские танкисты видятувидят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видетьувидеть идеальные дороги и развитиехлеб соль для "асвабадитилей" ", - вероятно имел в виду советник главы правительства?
Вы сначала сделайте идеальные дороги немного с другой стороны - чтобы из Равы Русской, Краковца, Ужгорода и Чопа, можно было бы за 4-6 часов перебросить в Киев(например) Леопарды и Абрамсы, а об удобствах для переброски Т-90 раз уж раньше не беспокоились, то сейчас тем более можно не заморачиваться ....