 Минюст будет инициировать изменения в закон о люстрации, - Малюська

Такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, планируется ли пересмотр закона о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
"Будем (инициировать пересмотр закона о люстрации. - Ред.). Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ. Единственное что, прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял, чего хочет от нас Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека. Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить", - пояснил министр.
"То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное", - добавил он.
По словам главы Минюста, Украина скорее всего обжалует данное решение ЕСПЧ.
"Еще нет (не обжаловали решение ЕСПЧ. - Ред.). Скорее всего да (планируем обжаловать решение ЕСПЧ. - Ред.). У нас есть еще время для принятия решения (жалобу можно подать до 17 января 2020 года. - Ред.), но скорее всего мы подадим жалобу на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Хотя бы для того, чтобы четче понять аргументацию суда",- добавил Малюська.
Отвечая на вопрос об инициативе президента Владимира Зеленского расширить люстрацию на чиновников, которые были при власти с 2014 года, Малюська ответил что "расширение объема люстрации не актуально".
"Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали", - сказал он.
Петр Алексеевич, с наступающим!
Зебилы счастливы...
https://www.youtube.com/watch?v=7C4-f98ynEE&fbclid=IwAR1NHA5Sjdb9j2XIGLtJoGvpmz44I5OuCf5JznjtHfMqB63KEMhAnfPVuRo
2 ч. ·
В Москве смогли понять, в какую ловушку можно заманить Зеленского, - и успешно заманивают. Украинскому президенту необходимы успехи в вопросе прекращения войны на Донбассе. Но поскольку сам конфликт не прекращается, освобождение людей сегодня - единственная реальная возможность продемонстрировать хоть какой-то прогресс, причем понятный каждому человеку.
Ради этого прогресса украинский президент пошел и на освобождение бывших сотрудников «Беркута», и на игнорирование позиции родственников убитых в Киеве и Харькове, и на слом юридической процедуры, который любому непредвзятому человеку не мог не показаться вопиющим беззаконием в российском или белорусском стиле, и на согласие с «очищением» освобожденных - то есть на отказ от их дальнейшего юридического преследования. Но результат - есть. Люди - дома.
Однако это - гуманитарный аспект проблемы. А есть еще и политический: эффект от освобождения пленных скоро исчезнет, а глубина пропасти не изменится. При этом Кремль будет действовать в том же духе и дальше - обещая прекратить конфликт или хотя бы «просто прекратить стрелять», побуждать Зеленского к таким решениям, которые будут все в большей степени углублять пропасть и, в конечном счете, вызовут взрыв. На что, собственно, и рассчитывают в Москве.
1 ч. ·
- Заметьте, однако, что политические решения Зеленского выполняются: вопреки законам и Конституции, протесту ветеранов и возмущению немалой части общества.
Вы сослужите себе хорошую службу, если в дополнение к мемасикам и репостам, возьмёте лист бумаги, ручку, и попытаетесь прикинуть: отчего же да, а не нет?..
И кто реальный клоун в этой ситуации?
А далее, есть слабая надежда, что вопрос «что делать?» будет обдуман и поставлен более основательно, нежели, то, что было до сих пор.)
Пора пану министру или не говорить гоп пока не перескочишь или ехать в Трускавец на пересдачу.
і решту ригів повернути ?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/349453-delo_o_diktatorskih_zakonah_trudnosti_nakazanija
вы убийц отдаёте