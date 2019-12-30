 "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение

Об этом говорится на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

С 30 декабря до станции "Скотувата" будут курсировать две пары пригородных электропоездов из Славянска - утром и вечером. Раньше они ездили только до "Фенольной".

"Кроме назначения поездов дальнего следования, которые соединяют восток страны с другими регионами, мы развиваем и местные железнодорожные перевозки. Летом восстановили движение на участке Волноваха - Южнодонбасская. А сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, мы восстанавливаем движение до станции Скотувата", - приводятся в сообщении слова главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

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Подготовка железнодорожной инфраструктуры велась вместе со штабом Операции объединенных сил, Главным управление Национальной полиции и при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала "Скотувата", отремонтировали систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

Также на участке "Скотувата - Фенольная" отремонтировали устройства сигнализации и связи. Уложен пешеходный переход на 35 км ПК 10 перегона "Скотувата - Петруньки".