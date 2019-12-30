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 Политика Украины, Общество
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Все про:Укрзализныця (1775) Донбасс (20358) электричка (70) Кравцов Евгений (112)

 "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение

"Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, впервые с 2014 года возобновив пригородное движение на участке между станциями "Фенольная" (Новгородское) и "Скотувата" (Верхнеторецкое).

Об этом говорится на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

С 30 декабря до станции "Скотувата" будут курсировать две пары пригородных электропоездов из Славянска - утром и вечером. Раньше они ездили только до "Фенольной".

"Кроме назначения поездов дальнего следования, которые соединяют восток страны с другими регионами, мы развиваем и местные железнодорожные перевозки. Летом восстановили движение на участке Волноваха - Южнодонбасская. А сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, мы восстанавливаем движение до станции Скотувата", - приводятся в сообщении слова главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

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Подготовка железнодорожной инфраструктуры велась вместе со штабом Операции объединенных сил, Главным управление Национальной полиции и при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Был восстановлен поврежденный обстрелами фасад здания вокзала "Скотувата", отремонтировали систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.

Также на участке "Скотувата - Фенольная" отремонтировали устройства сигнализации и связи. Уложен пешеходный переход на 35 км ПК 10 перегона "Скотувата - Петруньки".

Источник: https://censor.net.ua/n3167971
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и название "Скотоватая" "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение - Цензор.НЕТ 5083 скоты ватные, что ли?
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Не стесняйтесь, пускайте сразу в Даунецк и Лугандонск.
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Та лише такі думки і приходять. Ймовірно ми не перші хто стикнувся з ватоголовими.
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Ну и название "Скотоватая" "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение - Цензор.НЕТ 5083 скоты ватные, что ли?
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Поселение основано в 1772 году, до 1978 года носило название Скотоватая, названия ЖД станций , как правило ,меняются очень редко
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Скотоватая деревня "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение - Цензор.НЕТ 9486 - название говорит само за себя!
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Легче сепарам искать цель, сразу жертв - целая электричка
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Похоже, Зе собирается развернуть бурную деятельность по обмену!
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Не стесняйтесь, пускайте сразу в Даунецк и Лугандонск.
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остаточно перестав бачити хоча б якусь примарну різницю між терористами "лднр" і командою Зеленського.
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На очереди - компесации сепарам Даунбасса и дальнейшие посадки Патриотов.
Ты заслужила это, зебильная страна... "Укрзалізниця" пустила електричку в прифронтове селище Верхньоторецьке, відновивши перерване в 2014 році приміське сполучення - Цензор.НЕТ 3791
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Ось саме тому всі адекватні люди намагаються будь-якими шляхами звалити з України.
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