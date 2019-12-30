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 Политика Украины
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 Минюст не планирует отзывать иски против России в международных судах, - Малюська

Украина не планирует отзывать иски против страны-агрессора РФ в международных судах.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отзывать иски. - Ред.) сейчас нет", - заявил он.

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Малюська заявил, что он может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если в этом будет "какой-то позитив".

"Меня не могут поставить перед фактом. Я могу инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если увижу какой-то позитив от этого. Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - заявил министр.

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Отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина подавать новые иски против РФ, министр сказал, что пока что его ведомство сфокусировано на существующих делах: "Пока что мы сфокусированы на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости. Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того, чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать ли новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем. Пока что нам кажется, что судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, проходят как-то хаотично и не согласовано. То есть, единого центра координации для юридического противодействия РФ нет. А это, по сути, юридическая война, и она, как и обычная война, требует штаба координации. К сожалению, сейчас этого нет, и мы хотим это изменить. Это касается исков не только Минюста, МИД или Минфина, но и госкомпаний, например, "Нафтогаза" и "Приватбанка".

Источник: https://censor.net.ua/n3167970
 
   
 Топ комментарии
 
Отзывать никто не будет конечно, но больше никто ничего не выиграет у срашки. А может и отзовут.. зебилам можно ссцать на морды бесконечно.
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Оно не планирует... Это ответ у зеленых такой. А что вы планируете? Где новые иски врагу? Где иски по разокраденному и разбитому Донбассу и украденному целиком Крыму? Где визовый режим с врагом? Где сокращение торговли? Почему не называете агрессора агрессором и войну войной? Почему престедуете добровольцев ит волонтеров? Почему бандиты не в тюрьмах, а Портнов -дружбан Богдана -идиота?
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Вам вірити, що вірити Фуйлу. Гримне на Зє і всі претензії моментально будуть відізвані. А Що, сателліти.
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Вам вірити, що вірити Фуйлу. Гримне на Зє і всі претензії моментально будуть відізвані. А Що, сателліти.
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Оно не планирует... Это ответ у зеленых такой. А что вы планируете? Где новые иски врагу? Где иски по разокраденному и разбитому Донбассу и украденному целиком Крыму? Где визовый режим с врагом? Где сокращение торговли? Почему не называете агрессора агрессором и войну войной? Почему престедуете добровольцев ит волонтеров? Почему бандиты не в тюрьмах, а Портнов -дружбан Богдана -идиота?
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Питання було не риторичне.
Бо з тексту:
«Малюська заявил, что он может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если в этом будет "какой-то позитив". Источник: https://censor.net.ua/n3167970»

Видно, що в СН йде пошук «позітіву».
Було б бажання. А позітів найдьотся.
Як і в обміні вбивць патріотів Майдану, на таксистів -човників траси «Україна - Лугандон».
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Отзывать никто не будет конечно, но больше никто ничего не выиграет у срашки. А может и отзовут.. зебилам можно ссцать на морды бесконечно.
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Хух, спасибо, Малюська. Просто столп юстиции. А это ты беркутовцев объявил "военнопленными"?
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Разумеется!
Отзывать, это палиться и оставлять варианты на будущее.
А вот бездарно ПРОИГРАТЬ эти иски самое то!
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Така заява мінзеба свідчить саме про те, що планують. Більш брехливої влади в Україні ще не було.
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Поки що Зе-команда не наважилася. Але скоро не буде на кого міняти, і тоді ...
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Если отдадут Крым, то иски должны всё равно быть - за то, что уже несколько лет там гадят, за моральный ущерб, за недополученную выгоду, и т.д. и т.п..
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Отзывать не думают, а вот просрать и спихнуть все на попередников - легко!
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А какой смысл тратить время и деньги? Зеленая тварь все равно простит все.
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" Пока что нам кажется, что судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, проходят как-то хаотично и не согласовано. " т.е. выигранный Стокгольмский Арбитраж, промежуточное решение по морякам это результат хаоса?
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Украина не планирует отзывать иски против страны-агрессора РФ в международных судах."какие зеленые иски в международных судах"?
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