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 Политика Украины
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Все про:призыв (519) ВСУ (432)

 Осенний призыв в армию завершен: 9 тыс. человек будут проходить службу в ВСУ

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины завершен.

Об этом заявил в комментарии информагентству Министерства обороны Украины "АрмияInform" начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко, передает Цензор.НЕТ.

"Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее предыдущей, весенней. Конечно, не обошлось без совместных рейдов сотрудников военкоматов и представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва", – сказал он.

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По словам Качаненко, в целом призвали 15,2 тыс. человек, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят воинские части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3340 призывников сразу подписали контракт на военную службу. Сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

"Цифра весеннего плана призыва зависит не только от поступлений заказов из воинских частей, но и возможностей военкоматов. Будет подсчитано, сколько юношей призывного возраста вступили в вузы, количество непригодных по состоянию здоровья и тому подобное. Окончательные данные плана призыва станут известны за неделю до начала кампании", – отметил Качаненко.

Источник: https://censor.net.ua/n3167963
 
 
 Топ комментарии
 
и помни солдат, если ты погибнешь во имя Родины, то твоего палача 95 просто отпустит. Законов нет больше, как нет больше свободной Украины.
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это кремлебот пишет, которого цель деморализовать. Это называется психологическая война - психологическая операция психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Украине нужна сильная экономика и сильная Армия миллионная и полностью вооруженная. Сильная Армия - это гарантия безопасности страны!
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это кремлебот пишет, которого цель деморализовать. Это называется психологическая война - психологическая операция психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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так, як деморалізує армію Хомчак і Зейло, то іншим можна вже і не старатися Осінній призов до армії завершено: 9 тис. осіб проходитимуть службу в ЗСУ - Цензор.НЕТ 7683
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в тебе світ поділяється на порохоботів і зелебобіків? інших варіантів немає?
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а, если у организмы в вокабулярии присутсвует слово порохобот& т.п., то оно - зелебобное?

ще якісь варіанти є?
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Кремлебота удалили, плиз его нафиг! Тут вопрос в другом, А Бубочке, в пятый раз случайно повестку не посылали? Бубочка от главно-********** не косит? Не?..
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Кремлебота удалили, плиз его нафиг! Тут вопрос в другом, А Бубочке, в пятый раз случайно повестку не посылали? Бубочка от главно-********** не косит? Не?..
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И служить будут как собаки-за еду ,охраняя свои цепи .Частная собствнность священна?Вот её то пацаны и будут защищать за просто так ,защищать будуто то чего у них нет ,-отжатую у них же частную собственность.И далее шимпанзе нарушая конституцию прикарманят землю .
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и помни солдат, если ты погибнешь во имя Родины, то твоего палача 95 просто отпустит. Законов нет больше, как нет больше свободной Украины.
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На сегодня КГБшная хунта плешивого держит 5 миллионный контингент гоффна,дабы не было россиянского бунта бессмысленного и беспощадного
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Нужно больше людей набирать в Армию и нужно сделать современную Армию, чтобы в ней было престижно служить и люди туда рвались!
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А зачем людям защищать ето государство? Етих чиновников, етих беркутов, мусоров, продажных сепарских судей и прокуроров, Мертвечуков, Парашенков и Ахметовых? Зачем людям защищать ети бешенные налоги, цены, тарифы, частные заводы и бесправие? Зачем людям защищать ето государство, в котором не имеешь права защитить самого себя, свою семь, свою частную собственность. Зачем защищать государство ткуда каждый третий хочет свалить? Уже даже дети в школах говорят не кем они хотят стать а в какую страну после школы хотят выехать. Зачем???
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Статья написан не правильно,
9 тыс. молодых Украинцев ПРИНУДИЛИ как рабов.
Призыв это обращение с каким то предложением, так чинуши расроияжаются чужой жизнью как своей вещью, а это уже называется РАБСТВO
"Рабство - насильницьке підпорядкування однієї людини іншою або однієї групи людей іншою групою.
У ********* розумінні термін «рабство» інколи використовується для позначення суміжних категорій насильницького або ненасильницького примушування людей для виконання певної роботи. "
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Украине нужна сильная экономика и сильная Армия миллионная и полностью вооруженная. Сильная Армия - это гарантия безопасности страны!
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Хватит и 300 тысяч при должном вооружении и обеспечении. С головой хватит.
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Богатый улов..Нужно брать и хромых и слепых,и девушек,как в Израиле.Каждому своё предназначение.А кто не служил, -поражение в правах ,и других делах.В Украине должны быть и айтишные войска.
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А за уклонение должна быть криминальная ответственность.
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Для яко бы 40 миллионной страны это никакой улов.
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А сколько из этих 9 тысяч призвано детей и родственников чиновников и депутатов?
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Ноль как и при ПОТРОШЕНКО, он свого сынка как контрактниками сразу оформил и атошным туристом сделал, так все кореша Потроха и поступили, а рабами - срочниками никто не направлял.
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Нажаль більшої армії Україна не прогодує, дуже багато їдять міністри, судді, прокурори.... Мєнти наче й не багато жеруть, але ж їх з ВВшниками більше ніж війська.
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Для баранов, которых тут бывает немеряно поясню зачем защищать такую Украину со всеми её видимыми и ощутимыми минусами. Да потому, что то, что несёт нам раша, этот её руцкий мир гораздо хуже. Кому это не ясно через 6 лет, может сменять квартиру на ненавистной Украине и переехать в горячо любимый Донецк или Луганск (про меньшие города ОРДЛО вообще молчу). И насладиться там в полной мере тем, что такое руцкий мир в его путинско-рашистком воплощение. Вот чтобы так не было у нас, армия нам и нужна. И нужен призыв молодых пацанов, чтобы знали, как стрелять и кого.
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