 Список заключенных украинских патриотов, которые остались в одной из донецких тюрем и ждут освобождения. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову вчера, 29 декабря, в аэропорту "Борисполь" украинцы, освобожденные из плена наемников РФ, передали список заключенных украинских патриотов, которые остались в одной из донецких тюрем и ждут освобождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская







В частности, в списке указаны:

Хараберюш Сергей Борисович 1982 г.р.

Хараберюш Дмитрий Борисович 1985 г.р.

Мазуров Сергей Юриевич 1977 г.р.

Матюшенко Валерий Николаевич 1965 г.р.

Сандулов Петр Николаевич 1980 г.р.

Малюх Анатолий Александрович 1973 г.р.

Твердой Роман Владимирович 1985 г.р.

Шелест Александр Владимирович 1982 г.р.

Горобец Василий Иванович 1985 г.р.

Корсун Павел Юриевич 1982 г.р.

Назаренко Игорь Федорович 1971 г.р.

Дубровин Сергей Олегович 1959 г.р.

Сенюков Владимир Николаевич 1982 г.р.

Тимофеев Максим

Гриненко Н.Н.

Геремес С.А,

Панченко С.М.

Максимчук Геннадий Григорьевич 26.08.75 г.р.

Ставцев Е.Ю.

Чмиль В.А.