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 Политика Украины
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 Список заключенных украинских патриотов, которые остались в одной из донецких тюрем и ждут освобождения. ДОКУМЕНТ

Как минимум 20 украинцев остались в плену наемников РФ в ОРДО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову вчера, 29 декабря, в аэропорту "Борисполь" украинцы, освобожденные из плена наемников РФ, передали список заключенных украинских патриотов, которые остались в одной из донецких тюрем и ждут освобождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская

Список заключенных украинских патриотов, которые остались в одной из донецких тюрем и ждут освобождения 01

В частности, в списке указаны:

Хараберюш Сергей Борисович 1982 г.р.

Хараберюш Дмитрий Борисович 1985 г.р.

Мазуров Сергей Юриевич 1977 г.р.

Матюшенко Валерий Николаевич 1965 г.р.

Сандулов Петр Николаевич 1980 г.р.

Малюх Анатолий Александрович 1973 г.р.

Твердой Роман Владимирович 1985 г.р.

Шелест Александр Владимирович  1982 г.р.

Горобец Василий Иванович 1985 г.р. 

Корсун Павел Юриевич 1982 г.р. 

Назаренко Игорь Федорович 1971 г.р.

Дубровин Сергей Олегович 1959 г.р.

Сенюков Владимир Николаевич 1982 г.р. 

Тимофеев Максим

Гриненко Н.Н.

Геремес С.А,

Панченко С.М.

Максимчук Геннадий Григорьевич 26.08.75 г.р.

Ставцев Е.Ю.

Чмиль В.А.

Источник: https://censor.net.ua/n3167962
 
 
 Топ комментарии
 
Всех на всех?
Парни,Вас не на кого менять(((
У гаранта осталось только пианино
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На агентів ФСБ, що займають керівні посади в ОП.
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Возможно, двоюродные.

Отчества разные, тот был Иванович. Тоже до войны жил в Донецке.

Какого милого Баканов и Ко включали в списки на обмен ватных куриц, а не настоящих заложников?
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та ладно, зеелохторат і так уходить в запой на місяць, а через місяць рядовий вже й не памятатиме, що там бубочка обіцяв
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https://novynarnia.com/2019/09/09/kogo-viddala-ukrajina/

"Подвійний фонд". Росіяни, шпигуни й сепари, яких Україна віддала на обмін: ФОТО, ІСТОРІЇ
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А як красиво співав клоун в Парижі---всіх на всіх. Був брехло і піарщик ,ним і помре.
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Почему в списке находящихся в плену не воинских званий?
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А менять их уже и не на что... Ну потому что у власти колаборанты в перемешку с долбо_бами...
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более того...пока суть да дело...так еще три-четыре десятка "обменного фонда" который сам туда прется насобирают... ну чтоб количеством "отданных-возвращенных" забить главный смысл - возврат именно военнопланных ... а не обиженных из-за своей жадности или потерявшими чувство самосохранения (таксисты, коробейники) и шастающие туда по своей воле...
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У путина есть виолончелист, а до оркестра не хватает пианиста. А у нас есть никому не нужен пианист. Пусть заберет себе в замен на наших парней.
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А вот из отпущенных:

Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.Источник: https://censor.net.ua/n3167969
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Что мешает нашему СБУ отправить на наш "подвал" пару сотен диванных бойцов-коллаборантов.
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Проблема в том, будет ли Путин из выкупать...
А так - конечно!
Если им, сучьим детям, ещё аккуратненько подвесить какую-нибудь нетерпимость к европейской морали - на ура!
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Потому что наше СБУ - в основном ватное, ждут не дождутся, пока ************ их асвабадит и присвоит внеочередные воинские звания и жалование 100 тыс руб
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Получается что Украина обменяла своих на своих, и на своей территории, тем самим подтверждая мантру путина, что на востоке гражданский конфликт, и "их там нет".....Это при том, что заканчивается 5-ый год войны с Россией.
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О сегодняшнем позорном обмене уже много сказано, но мы обратим внимания на некоторые аспекты этого вопроса, которые либо никто вообще не вспоминает (по крайней мере, один из них), либо вспоминает крайне редко. Итак, перый момент, которым бессовестно спекулируют «обменщики». Они говорят о том, что творят акт гуманитарного свойства и демонстрируют милосердие. Хорошо, давайте разбираться именно в этом аспекте.
По отношению к кому этот акт милосердия применяется? Ну, наверное, по отношению к тем, кого вернули в Украину и их родственникам. Вроде бы все сходится и нет никаких вопросов. Только мы упускаем некоторые моменты тоже сугубо гуманитарного свойства, которые безусловно касаются других лиц, их родных и близких.
Ведь кого отдают взамен? В основном - убийц и террористов. Они уходят довольные собой и уже точно уверенные в том, что убивать - не страшно! Даже в тюрьме будешь сидеть не долго. Если ты убиваешь украинцев, Москва тебя вытащит. А как известно, безнаказанность порождает рецидив.
Между прочим, это значит, что Москва нащупала механизм поощрения убивать нас с вами. Она просто будет захватывать столько заложников, сколько надо и менять на тех, кто убивал Украинцев. А раз это работает сегодня, будет работать и завтра, и тем самым, мы создаем механизм для заведомо безнаказанного убийства украинцев в будущем! Уходящие на ту сторону даже не скрывают этого. Так где милосердие к тем, кого захватят завтра или послезавтра? Где оно по отношению к тем, кого они завтра убьют? Где милосердие к их родственникам? А ведь сегодня закладывается нескончаемый конвейер именно этого ужаса!
Между прочим, наши военные на нулях теперь видят, что значит брать «в плен» такую публику. Она потом будет лыбиться и показывать средний палец. И все это потому, что кому-то захотелось поиграться в «милосердие». И да, это именно игра! Сейчас я поясню, почему это игра, а не что иное.
Как известно, на территорию Украины прибыла некая бородатая бабушка, которая в принципе и не думала тут жить, поскольку в Швейцарии воздух чище и климат мягче. Но оттуда пришлось съехать намного южнее потому, что запахло экстрадицией в США, где за ней числится масса различных подвигов, за что люди там получают сотни лет заключения. Правда, следствие там еще идет, но оно уже изъявило желание пообщаться лично и бабушка «сделала ноги» в страну, откуда обычно не выдают своих граждан. Но у этой страны со Штатами кошерные отношения и когда из-за океана стали вентилировать вопрос о выдаче этого знаменитого персонажа, то ему вовремя шепнули на ушко волшебное слово и вот он уже в Украине, причем - неплохо себя чувствует.
Однако, маховик следствия за океаном вращается пусть и не слишком быстро, но уверенно и подходит время, когда сюда придет запрос о том, чтобы бабушка приехала сама или с посторонней помощью в страну настоящей демократии, где перед судом почти все равны. Но в таких случаях подобные деятели упираются рогами и не желают выезжать в эту страну, поскольку за финансовые преступления там вытаскивают людей и калибром покрупнее их. Некто Фирташ уже несколько лет так упирается в Австрии, никак его оттуда не могут доставить в Штаты.
Так вот, если вдруг из Штатов придет запрос на экстрадицию, что будет дальше? А такой запрос может поступить не как на гражданина Украины, а как на гражданина другой, более теплой страны, в которой зарегистрирован еще один паспорт. Ну допустим - пришел. Тут посмотрят по учетам и выяснится, что паспорт с тризубом у него тоже имеется и что же, на этом основании его не выдадут в США? Нет? А почему? Конституция не позволяет? Минуточку, значит одних Конституция разрешает везти в РФ, а других та же Конституция не позволяет везти в США?
Это даже не двойные стандарты получаются, а какое-то двойное дно! Или нет?
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Список заключенных...

Ну и кто это такие? Опять торгаши, спекулянты и водилы-шабашники? У клоуна вообще крыша уехала с этим идиотским обменом. Меняем кого угодно и как угодно, лишь бы менять. Это как алкашу все равно что пить, лишь бы пить.
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Та ні, йому і тим, що близько коло нього (три-чотири особи) не все одно, кого міняти. Справжніх патріотів вони воліють лишати в тих тюрмах, ніж потім утримувати у своїх.
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