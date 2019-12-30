 Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства, - Баканов об освобождении пленных

"Мы будем работать и дальше - пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и квазиреспублик, не окажутся дома. Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства. Национальные интересы - это, прежде всего, постоянная защита и забота о наших граждан, где бы они ни находились", - цитирует Баканова пресс-служба СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не оставляет в беде своих соотечественников. Спасибо всем, кто был вовлечен в процесс обмена. В сегодняшнем результате - ваша большая заслуга. Знаю, какая ответственность была возложена на ваши плечи и сколько кропотливой и непубличной работы было сделано", - подчеркнул глава СБУ.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.