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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:СБУ (14208) пленные (776) Баканов Иван (106)

 Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства, - Баканов об освобождении пленных

Служба безопасности Украины продолжит прилагать максимум усилий, чтобы инициатива президента Владимира Зеленского об освобождении всех украинских граждан была реализована на все 100%, заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы будем работать и дальше - пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и квазиреспублик, не окажутся дома. Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства. Национальные интересы - это, прежде всего, постоянная защита и забота о наших граждан, где бы они ни находились", - цитирует Баканова пресс-служба СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не оставляет в беде своих соотечественников. Спасибо всем, кто был вовлечен в процесс обмена. В сегодняшнем результате - ваша большая заслуга. Знаю, какая ответственность была возложена на ваши плечи и сколько кропотливой и непубличной работы было сделано", - подчеркнул глава СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я побывала на подвале со многими ребятами. Мы сегодня встретились в самолете", - освобожденная из плена наемников РФ Чуйкова

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3167960
 
   
 Топ комментарии
 
Ви здали державні інтереси.
Вас за це судитимуть.
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Да. Покормив волков овцами, пастухи довольные пошли бухать.
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А кого міняти у першу чергу? Я тебе запитую, бо на вашу методичку з цим запитанням я вже відповідав.
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Тоді і таких же віддавати, а не терористів та вбивць. А взагалі то мова йде про полонених, а не тих, хто сам туди поїхав.
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Це демагогія. Припиняй писати лайно під моїми коментарями. Працюй в іншомі місці.
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Ну так героями є саме військові, а не мутні тьотки якісь... Самі собі протирічите!
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І? Фото 9 грудня. Тоді вевешники стояли на Хрещатику біля Мафії та біля КМДА. З Майдану їм чай люди носили. 9 грудня, розумієш? Тоді намагались їх переконати, що "Міліція з народом". Не допомогло. Так що припиняй флудити, бо ваша ферма цією фоткою вже всі гілки засрала
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пэтрило им чай принёс?
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Вже прокинувся? Голова не болить? Окуляри вдягнув? Бо вчора у тебе були великі проблеми із сприйняттям інформації.
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А ты на вторые сутки погнал,чи вже на третьи?
Лягай,відпочинь.Утку винеси.Памперси поміняй.
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І ще. Ти, як людина що жодного разу не була на Майдані з листопада 2013 по лютий 2014, взагалі не маєш права щось коментувати.
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Да нужно делать все для возврата наших,но нам предлагают адский выбор-обмен заложников на интересы страны.интересом было оставить Цемаха,беркут!
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Если сдать интересы страны,то благополучия не будет
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Сначала страна-потом благополучие.Территория никогда благополучия не обеспечит
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у зєлєні це "благополуччя" вимірюється півасом та олів'єшкою.
ви - не громадяни, ви - люди-шлунки, люди-дупи.
усі ваші прагення: пожрати та поср@ти
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віно не сивохо, воно було сІвуха, а зараз вже - сцивухо, або сивох@й.
Сєпарський контрацептив він.
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ужРУСЬ і усРУСЬ - два істочьніка і двє саставних чясті РУССкава чєлавєка
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Зелёное чмо решили устроить себе PR акцию перед Новым годом за счёт Украины но как всегда облажалось.
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за что Зеленский посадил людей в тюрьму ?
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В России потребовали, чтобы после обмена пленными с "Л/ДНР", который состоялся 29 декабря, Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.
С соответствующим заявлением выступил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает ТАСС. "Это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции"
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За такой подвиг в деле защиты интересов Баканову наверно героя дадут. Или до старшего лейтенанта повысят...
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Главная задача государства с древнейших времен - обеспечить верховенство права на своей территории или в своем племени и защитить тех кто прав и соблюдает законы, платит налоги и готов с оружием защищать свою страну.
А у Зеленского уже вырисовывается главная задача - достичь, как ему кажется, быстрого и эффектного успеха в деле мира на Донбассе. Все Европа уже замучилась - скоко бабок потеряли на санкциях. И именно Европа с Путиным с нетерпением ожидают любого сигнала с Донбасса, который позволит им снова торговать и успокоить своих гансов с лорхенами - спите спокойно в теплых постельках!
Ну, а про верховенство права - это так трудно, так скучно, так можно обидеть сильных мира сего. Да и удобно карманный суд иметь, а то без него шумит народ и шаурма не лезет в рот!
Вот только стоит вспомнить из истории, что вслед за полным бесправием народа в королевском печерском суде высится гильотина на ГревскойЕвропейской площади и цепочка беркутов на пути может не помочь.
Ну, а для пацанов скажем так - своеволие смотрящего ведет к беспределу!
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ЦИТАТИ -- Закон в Україні помер давно...СТОСОВНО сьогоднішніх подій ..вважаю окроме СПЕЦІВ .. та шо казати ДИТЯ те атру 95 кварталу вже НЕ читає ...
Беззаконня воскресило беззаконня... якби найняті нами працівники спецслужб і МВС ловили і садили за сепаратизм як це положенно, у нас на обмінним фонді сидів би Кернес з Ко... Сидів би симоненко з сьогоднішніми комуняками... І сидів би медведчук не в раді а в камері. Але наші силові структури полюють на патріотів а не на ворогів... і МИ ж годуємо силовиків які на нас полюють. Рівно... з початку війни уряд, робить з жителями Донбасу і також за наші гроші. ВІЙСЬКОВИМ податком годуюємо ТИХ які ненавидять Україну і підтримують окупантів з Московії ...отримують пенсії з наших кишень вже шостий рік і натовпами їздять до нас на нашу територію купувати товари. З наших кишень годують ворогів всередині країни і ворогів по той бік лінії фронту. Знову за рибу гроші- якби найняті за наші гроші силовики виконували наші закони і укази, а наші правителі виконували ту роботу для якої їх найняли то для утримання обмінного фонду з ворогом знадобилося б пожертвувати футбольним стадіоном ..як колись Піночет в Чілі 1973 році ... Ось і вся система правосуддя, СБУ, поліції і іже з ними. До тих пір поки будемо годувати внутрішнього ворога, він буде рости і приносити потомство. Їх вже більше ніж всієї нашої армії, більше ніж добровольців, більше ніж резервістів...
СХАМЕНІТЬСЯ Українці ..Вас витісняють з Св.Землі...
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Мне вот просто интересно, по какому закону Украины вы обменяли украинских граждан на украинских граждан, вы хоть украинские паспорта у них забрали и лишили украинского гражданства?
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Є 25 стаття Конституції, яка це забороняє. Тому ніякого закону для такого обміну не існує.
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Формально, их отдали в "ЛДНР", что по минским соглашениям: "ОРДЛО" (т.е. Украина), то есть, типа, их не выдали иностранному государству.
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Про українські паспорти, Ви вірно підмітили. Напевно, було би доречним вимагати від тих кого обмінювали заяву про вихід з українського громадянства.
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реальний захист це нищити ворогів Україеи,а не відпускати їх на волю,не саддати не винних патріотів,ось ви є зрадники,що робите це!!
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Бакланов даст миллион гривен на реабилитацию каждому пленному + 500 000 для психолога против стресса
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Лутковская говорит еще 300 "наших" у орков - при обмене 1к10 еще 3000 террористов могут выпустить, которые смогут убить от 10 000 до 30 000 тысячь патриотов Украины фактически безнаказано! Как думаете долго Украина продержится?!!!
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От Коболєв зараз б'ється за державні інтереси, проти фєдєрастів та тиску зє бубочки, тому й перемовини ніяк не закінчуються, а ви, падлюки, навіть здавши інтереси країни, порушивши Конституцію й купу законів, не спромоглися забрати всіх бранців - вояків, бо дуже поспішали рейтинги підправити під новий рік, щоби дятли забули про дірки у бюджеті, невиплати зарплати та таке інше... Все як робиться в ваших хозяїв фєдєрастів...
Tetiana Katrychenko 17 год · Обмін полоненими… Кого не віддають? Бойовики у Донецьку залишили у українських військовослужбовців: - Віталія Чміля (36-та бригада морської піхоти), у полоні з 2 травня 2018 року; - Андрія Качинського (128-а окрема гірсько-штурмова бригада), у полон представників незаконних збройних формувань з 29 грудня 2018 року; - Станіслава Панченка (58-а окрема мотопіхотна бригада), у полоні з 17 січня 2019 року; - Миколу Гриненка (79 десантно-штурмова бригада), у полоні з 23 січня 2019 року; - Ігоря Мирончука (128-а окрема гірсько-штурмова бригада), у полоні з 9 лютого 2019 року. - Юрія Гордійчука (53-тя окрема механізована бригада), у полоні з 22 травня 2019 року; - Павла Корсуня (53-тя окрема механізована бригада), у полоні з 22 травня 2019 року; - Вікторв Шайдова (53-тя окрема механізована бригада), у полоні з 22 травня 2019 року.
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Да это адский выбор, это трагедия что люди находятся в плену и все нужно делать ради свободы ,но не ценой страны Украина!у нас ужасный ,сильный враг!
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Просрать Украину с помощью 73 % не зазорно.Теперь навеки с рюсским быдлом.Договор Богдана Хмельницкого от 1964 года в силе.
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Ти мабуть в цифрах плутаєшся? Як ти ще 73% правильно написав?
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хто б сумнівався, що зедриснява наволоч з вулиці не знає, у чому полягають державні інтереси
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Неа не в таких! Не поверите, а ....воооот в таких!!!

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние четыре года!!!!. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.В список включены 23 российских участника рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI, 500 богатейших людей планеты). Больше всех в уходящем году разбогател совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние выросло на 8,5 миллиарда долларов до 28,2 миллиарда.
Следом идет президент «Лукойла» Вагит Алекперов (рост - 6,2 миллиарда, состояние - 22,3 миллиарда) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (рост - 5,2 миллиарда, состояние - 24,6 миллиарда). Также в пятерке лидеров еще один акционер указанных выше компаний Геннадий Тимченко (рост - 4,3 миллиарда, состояние - 18,2 миллиарда) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (рост - 3,5 миллиарда, состояние - 21,3 миллиарда).
До этого такой же рейтинг представил журнал Forbes. В нем Потанин также оказался на первом месте, но его успехи эксперты оценили несколько слабее - плюс 7,8 миллиарда долларов за год. В этом рейтинге поменялись местами Михельсон и Алекперов. У первого прибавка к капиталу составила 5,9 миллиарда долларов, у второго - 5,3 миллиарда.
Михельсона Forbes назвал самым успешным российским предпринимателем 2010-х годов. С начала десятилетия его состояние увеличилось на 22,6 миллиарда долларов.
Ну что расссссияне, прочувствоввали максимальную плотную отдачу от защиты???
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Коли цю паскуду на обмін брати будуть !? .. Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави, - Баканов про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 2756
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..Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави, - Баканов про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 9711...
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отпускать подозреваемых в преступлениях против народа Украины,быть соучастниками этих преступлений. и быть защитниками интересов преступления,но не интересов народа Украины и тех невинно убитых ,на чьих смертях нонешние"слуги" и вьехали во власть.
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у Вошьдя и его индейцев просекли, что торговля людьми - выгодный бизнес не только для хйла-оккупанта, к тому же это бесконечный бизнес, как обычная торговля расходным материалом.. вот только Украина отдаёт реальных террористов и убийц, которых наловили ещё при Порохе, а у хйла два миллиона заложников, и это не считая тупорылых заробитчат на Мокше.. - слабая позиция для господина Бакланова и его "гибкой" СБУ
ЗЫ а если инициатор Зеля такой кудесник и все его забаганки саловики готовы реализовать на все 100%, то пусть оно инициирует возврат Донбасса и Крыма с возмещением всех убытков Украине.. к тому же оно это всё обещало, когда ещё не верило,что станет презом
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Если бы Баканов не был другом Зе то я бы подумал что он подлизывается. Ну а так очевидно почему он его хаалит, потому что выдача беркута и террористов была больше похожа на госизмену. Но откуда же Бакланову знать о государственной безопасности если он даже не военный а какой-то КВНщик из 95-го квартала.
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Ну да когда харьковских убийц осужденных на пожизненный срок освобождают и выдают Мордору , это охренеть какая защита правосудия и интересов Украины , так ты мудило пойди к родственникам погибших в том тер акте и им расскажи про интересы.Когда тупорылого придурка привели к власти 73% дебилов обожающих эксперименты над собой , этот придурок и команду подобрал под себя .
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Усьо здали,усьо продали,усьо разбазарили!!!Не отдадим свою свиноферму на растерзание!!!
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Баканов занимается только реальной защитой Бени, а украинцы для них так, разменная монета
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Баканов, как говорят, сам обалдел от того засилья пророссийских настроений в СБУ. Потому, на всякий случай, не трогает этот террариум. На всякий случай уточню, СБУ содержится на деньги украинских налогоплательщиков, хотя многие генералы с Владимирской считают, что СБУ - это пожизненная кормушка и право на беспредел.
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Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов российского государства, - Баканов об освобождении пленных бекутовцев.


Просто добавил выпавшие у зеленых человечков слова
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Никакого отношения освобождение преступников не имеет к защите интересов государства.
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1000% , эти тупорылые дятлы не понимают , что освобождая убийц , они спровоцируют волну терактов по всей Украине , по той простой причине , что убийцы будут знать , что если попадутся , то их без проблем обменяют . Но берут меня большие сомнения , что даже когда кто то голосовавших за Монику , пострадает лично в каком то из этих терактов , что он прежде всего признает , что это благодаря его безмозглому выбору.
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И этот продажный ЗЕу*бок что то говорит о защите интересов государства, походу мы живем в разных государствах они: ЗеБлазень, Беня, черт Баканов и команда живут в своем зеленом болоте и хотят Украину утопить в этом болоте
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Для педролюбов люди - это "обменный фонд". Для нормальных, а не прикукушеных свинарчуковством украинцев, жизнь каждого нашего гражданина - высшая ценность. Всех адекватных украинцев поздравляю с этим обменом. Всем придурковатым соедрочерам - осиновый кол в тухес.
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- "Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции"- Грызлов.
Создается впечатление,что договариваясь об обмене, украинская сторона взяла на себя обязательство узаконить статус ДНР ?....О чем то договорились, но молчат. Как и промолчали, что обязательным условием обмена была процессуальная очистка для тех, кому приговор не вынесен, то есть с беркутовцев должны снять все обвинения и не преследовать, а харьковских террористов помиловать...Аукнется нам еще, все ваша "не публичная работа"и и не гласные договоренности, в том числе и газовые.
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Ну Ви ж знаєте ,що в крові єврея щось під столом тайно домовлятись. Але є одна в них риса---особисті інтереси на першому місті і підлеглі "партнери" повинні особисто бути віддані своєму босу.
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Доречі, не чули чи вийшла дружина Баканова з російського громадянства?
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Не чули.
А не чули о том, как Баканов сразу после назначение метнулся в Америку отстаивать интересы Бени?
А тут кто-то мычит про отстаивание интересов государства
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Баканов в США. Паника и ошибки.
Дмитрий Чекалкин

Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "

Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.

Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.

С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави, - Баканов про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 74

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".

Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."

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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Информация по Делаверскому делу против кАломойши и клована в том числе

https://timeze2019.blogspot.com/p/aut-vincere-aut-mori.html

про баканова
Масса интересного!
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Що можна чекати від СБУ--коли керівництво не знає ,ЩО ТАКЕ ЗАХИЩАТИ ДЕРЖАВУ і її інтереси. Таких йолопів в клоуна цінять---бо там тільки одні квартальщикі.
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На россии в мокшандии сейчас отбывает срок около 800 наркокурьеров из Украины . Не удивлюсь если клоун завтра обьявит их разведчиками
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"Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства" - спрятать от наказания убийц в РФ, развалить следствие по расстрелам на Институтской, это защита интересов государства?
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В СБУ традиционно набирают всякую сволочь. Вроде Ходаковского, Пасичника или всего крымского СБУ.
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Про ціну обміну та ізраїльський досвід
У 1985 році був звільнений під час так званої «угоди Джібріля», внаслідок чого потім загинули близько ста ізраїльтян (за словами Прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху).
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никогда не соглашусь - это бред сивой кАбылы. я разочаровался в зеленском, никаких изменений в государстве нет и главное законы не работают: их как херили - так и херят и будут херить. перемены возможны лет - так через 100, когда истоты подохнут.
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Как посмотреть, как посмотреть....

Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из г. Дебальцево и попали во вражескую засаду.

Пундор Борис Иосифович, военный. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, передвигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали в плен.

Катышев Иван Александрович, гражданский. Проживал в оккупированном г. Алчевск Луганской области, работал в мебельном магазине. В 2017 году его забрали из-под дома - попросили выйти из квартиры и проконсультировать относительно мебели. Вывезли в неизвестном направлении.

Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.

ВЫГЛЯДИТ местами довольно странно....
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Не хай Зеленський чи Коломойський Баканову Талмуд подарують. А там записано «Полонених не викуповують дорожче їхньої вартості».
От навіщо міняли главу адміністрації колаборантів Центрально-Міського району м. Макеєвки Василя Савіна?
Він же "поздравил ребят с Днем защитника Отечества. Нынешним защитником Отечества были вынесены слова сердечной благодарности за их мужество и доблесть, за то, что они выдержали непростые испытания войной, став на защиту мирных жителей республики и приняв на себя всю силу ненависти украинских карателей, которые обрушивают огневую мощь на мирные города. «Стойкость, жертвы и ранения бойцов не будут напрасными, и мы построим новую Республику во славу ее защитников»"
Він що розвідником був? Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави, - Баканов про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 3089 Якщо так, то чому мовчить СБУ? А то думають, що заблокував сайт Макеєвки, ніхто прочитати не зможе про "героя"
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Баканов! К чему это шоу? Ваша кодла вылизала козломордому только один ботинок,вылизывайте второй-и все будут дома.Перестанете слушаться *****-он ещё наберёт заложников.
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А он(главсбушник)не отличает военнопленных,от пленных,арестованных и задержанных.Посему раша и подсовывает нам обильно на обмен гастарбайтеров,торгашей,и прочих мелких нарушителей рашзаконотворчества..А вот наших военопленных-героев не торопится особо обменивать,наверняка набивая цену за них в будущие обмены..
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Если за чей то счет,государство решает свои дела,то у государства плохи дела!
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Если за счет,государства кодлочей то решает свои дела,то у государства плохи дела!
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именно за такую реальную защиту интересов государства в справжніх країнах лайно штибу Баканових Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави, - Баканов про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 6910 Саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави, - Баканов про звільнення полонених - Цензор.НЕТ 4659
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