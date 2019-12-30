 "Я побывала на подвале со многими ребятами. Мы сегодня встретились в самолете", - освобожденная из плена наемников РФ Чуйкова

"Я вся дрожу. Мне очень приятно, что я приехала, что это все для меня закончилось. Я бесконечно благодарна людям, которые нас поддерживали. Я рада видеть всех здесь. Я побывала на подвале со многими ребятами, мы сегодня встретились в самолете. Я рада их видеть живыми, не вредимыми. Я счастлива, что они вернулись домой, что Новый год мы будем праздновать в своих семьях, рядом с близкими", - сказала Марина Чуйкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское радио.

По словам женщины, она уже давно надеялась оказаться в списках на обмен и внимательно следила за каждой встречей в Минске.

"Я ждала его с 13 августа. Мы жили от Минских до Минских. Мы следили за каждой встречей в Минске. Мы ждали и каждый раз нас все время обманывали, что вот-вот, но все срывалось постоянно. Информацию получать только из российского телевидения. Мы смотрели только его. Дарья Морозова писала там бегущая строка: какие новости на когда и какое количество людей планируют обменять. И каждый старался попасть в этот список, но у нас не было связи. Мы многого не знали. Мы не могли общаться с родными. И подробностей мы не знали", - добавила освобождена украинка.

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Марина Чуйкова рассказала, что до обмена находилась в Снежнянской колонии.

"Женщины, которые сегодня 10 приехали, мы были в колонии Снежного. Там тяжелые условия для содержания женщин", - добавила Чуйкова.

С марта 2018 г. Марину Чуйкову незаконно удерживали наемники РФ. Еще тогда ее сыновья Артур и Савва узнали, что мать задержали представители так называемого "министерства госбезопасности "ДНР". Ее обвинили в шпионаже, а террористы приговорили Марину Чуйкову к 11 годам лишения свободы. Она находилась в колонии города Снежное.