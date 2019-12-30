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 "Я побывала на подвале со многими ребятами. Мы сегодня встретились в самолете", - освобожденная из плена наемников РФ Чуйкова

Освобожденная из плена наемников РФ украинка Марина Чуйкова рассказала, что радуется возвращению домой.

"Я вся дрожу. Мне очень приятно, что я приехала, что это все для меня закончилось. Я бесконечно благодарна людям, которые нас поддерживали. Я рада видеть всех здесь. Я побывала на подвале со многими ребятами, мы сегодня встретились в самолете. Я рада их видеть живыми, не вредимыми. Я счастлива, что они вернулись домой, что Новый год мы будем праздновать в своих семьях, рядом с близкими", - сказала Марина Чуйкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское радио.

По словам женщины, она уже давно надеялась оказаться в списках на обмен и внимательно следила за каждой встречей в Минске.

"Я ждала его с 13 августа. Мы жили от Минских до Минских. Мы следили за каждой встречей в Минске. Мы ждали и каждый раз нас все время обманывали, что вот-вот, но все срывалось постоянно. Информацию получать только из российского телевидения. Мы смотрели только его. Дарья Морозова писала там бегущая строка: какие новости на когда и какое количество людей планируют обменять. И каждый старался попасть в этот список, но у нас не было связи. Мы многого не знали. Мы не могли общаться с родными. И подробностей мы не знали", - добавила освобождена украинка.

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Марина Чуйкова рассказала, что до обмена находилась в Снежнянской колонии.

"Женщины, которые сегодня 10 приехали, мы были в колонии Снежного. Там тяжелые условия для содержания женщин", - добавила Чуйкова.

С марта 2018 г. Марину Чуйкову незаконно удерживали наемники РФ. Еще тогда ее сыновья Артур и Савва узнали, что мать задержали представители так называемого "министерства госбезопасности "ДНР". Ее обвинили в шпионаже, а террористы приговорили Марину Чуйкову к 11 годам лишения свободы. Она находилась в колонии города Снежное.

Источник: https://censor.net.ua/n3167959
 
 
 Топ комментарии
 
У Хуйла неограниченные возможности для пополнения обменного фонда. Ватных и тупоголовых жителей Украины которые ездят в кацапстан даже сосчитать трудно
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Звичайно, що вона радіє звільненню, а ті 300 українців серед яких багато полонених військових не радіють.
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Люди пишуть, що була таксисткою на Ростов. То скільки їх таких, що мріяли про Росію, а повертатися довелося в Україну
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Звичайно, що вона радіє звільненню, а ті 300 українців серед яких багато полонених військових не радіють.
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Так по-порохоботски и вчерашний обмен - зрада.
Вы уже определяйтесь - менять или не менять.
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Від вас лише загальні слова без конкретики. Тому таку розмову я закінчую.
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Я понял - тебе больше нечего сказать.
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Усім, хто волає проти обміну наших бранців, раджу глянути відео зустрічі згорьованої матері, яка 4.5 року чекала єдиного сина з полону!

https://www.youtube.com/watch?v=wHg-0cXcIMo&feature=emb_title
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Поглянь на згорьованих матерів які 6 років ходили на суди, допити і експертизи, а тепер беркутами об них витерли ноги
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Нюрнберзький процес почався 20.11.1945 р. і закінчився вироком 01.10.1946 р., це за півтори роки після капітуляції гітлерівців і трохи більше року після закінчення Другої Світової Війни, ВІЙНИ, яка тривала шість років. А суд над беркутівцями майже шість років тягнеться. При цьому були лише тьорки і договорняки. Куди подівся ще в 2014 році безрукий командир беркуту Дмитро Садовник? http://argumentua.com/novosti/eks-komandir-berkuta-dmitrii-sadovnik-ne-sbegal-ego-obmenyali-advokat-titych Можливо затягування цього суду комусь було вигідно?
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Ну то хай і сидять в сізо 15 років. Нах випускать?
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Не-а, по закону Савченко их бы скоро выпустили, собсно, поэтому, наверное, и затягивали
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Ти вже якось обери берега . Може віддати москві за 300 чоловік всю Україну ? Є така традиція і обов'язок ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ . Он скільки воїнів полягло за Україну . Іде війна зєлєбубе , а на війні як на війні .
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Не існую такого профіля з таким текстом. Це фейк для відбілюваня зебобуінів.
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вони бувають фантомними, такі профелі. бачать лише ізбранні. щоб не забанили.
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Ти хотів це сказати: «Нет военнопленных, есть предатели Родины» И.В.Сталин.
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Не надо тут на жалости манипулировать, лапоть.
Членограй мог на пресс-конференции задать вопрос: "Владимир Владимирович, вы хотите мира? Тогда давайте обменяем всех на всех. Это будет первым шагом к миру". Но нет, тайно о чем-то договорился. Обменяли не всех на всех. Обменивает граждан Украины, что вообще нонсенс. Мог бы сказать, мол это противозаконно и мы на это при всем желании пойти на это не можем и Меркель с Макроном пришлось бы неохотно согласится. Но нет, надо на коленях стоять перед барином. Фу, гыдота ватная...
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Надо было тебя послать. А Путин бы ответил, я, конечно, хочу мира, но об обменен вам нужно договариваться непосредственно с ЛДНР.
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У ***** неограниченные возможности для пополнения обменного фонда. Ватных и тупоголовых жителей Украины которые ездят в кацапстан даже сосчитать трудно
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В потенциальном списке заложников:
а) невыехавшие жители ОРДЛО
б) крымчане (как проукраинские, так и ватники)
в) придурки, которые какого-то черта ездят в Россию.

Так что менять - не переменять.
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А потом освободить и за счет налогоплательщиков дать им квартиры в Киеве! "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова - Цензор.НЕТ 5675
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Действительно .. Я бы тех кто добровольно поехал в паРашу и был там арестован , менял бы в последнюю очередь . Или и вообще , пускай бы сами выпутывались . Они сами виноваты .!! Нех..шастать , по паРашам . Мы воюющие страны ,, неужели это , ещё до сих пор кому то не понятно . ?? "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова - Цензор.НЕТ 4992 ..
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Ну и что она нашпионила?Или таких "шпионов" там будут ловить пачками?
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А мабуть нічого вона не робила, бо з неї просто так зробили шпигунку для обмінного фонду.
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Люди пишуть, що була таксисткою на Ростов. То скільки їх таких, що мріяли про Росію, а повертатися довелося в Україну
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Весело у них там жить. Всех кто ездит с одной стороны на другую могут легко обвинить в шпионаже. Да там в принципе любого могут обвинить в шпионаже без каких либо разбирательств. Если у нас уже суды и прокуратура работают в ручном режиме и принимают решения какие нужны высшему руководству. То там они только в ручном режиме и работают. Это даже хуже совка, ну или совок в 20-30 годах.
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І кого, або яку політику взаємодії з Росією підтримуватимуть більшість з повернених?
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Скоро почуємо від них. Думаю, що деяких добре підготували російські спеціалісти.
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Їх непідготовлених не відпускають. Це ж кагебееееееее!
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Порохоботы в ударе. Особенно циничным выглядит унижение собственных граждан, фразой "обменный фонд"
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Они постоянно себя противопоставляют всей Украине.
И в этом их ошибка и приговор на вымирание.
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Ще цинічніше виглядає обмін і повна амністія беркутівців на двох кобил які навіть їхати сюди не захотіли . Зєлєбуби з трахнутими зеленими " масгамі " .
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Та шо ты говоришь . "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова - Цензор.НЕТ 5916 .

противопоставляют всей Украине.))Всей ВАТНОЙ Украине !! И что плохого в том то патриотическое - (к сожалению ) меньшинство , противопоставляет себя ватному - ( к сожалению ) большинству . !? Украину ватники не получат , в любом случае ,, потому что в Украине всегда , так повелось , что реально доминирует патриотическое меньшинство .А вата смелые лишь тогда , когда надо "погавкать , из за угла" .

Как там говорили моряки в фильме , - " нас мало , но мы в тельняшках " . !! "Я побувала на підвалі з багатьма хлопцями. Ми сьогодні зустрілися в літаку", - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова - Цензор.НЕТ 5190 .
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Ну, теперь отдохнуть немного, а после праздников заведёт машину - и опять таксовать туда-сюда.
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Прошло освобождение? Поздравляю. Ура!
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10 освободили, 100 наловят. Она гражданская, ходи, собирай, потом меняй....
Бесконечная история.
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Правильно, в первую очередь освобождать военных и выполняющих задания государства!
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Да не в освобождалки играть нужно, когда страна на кону...
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"И каждый старался попасть в этот список..." интересно как она старалась, небось еще и пургу на нас гнала
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Може вона сама здалася, щоб побувати «на падвале с ребятами» . Є такі хвойди, які шукають собі чоловіків саме в таких місцях. А може на расєю дуже хотіла, от і їздила тудом-сюдом, допоки не попалась.
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Помните, как порохоботы волали, что так нельзя возвращать моряков и катера? А сейчас - это заслуга нашей команды, при чем здесь Зеленский. Так и тут будет. За 5 лет при Порошенко так ничего не расследовали и судов по беркутовцам не было. Их главаря - Садовника - преспокойно отпустили домой, и, ессно, он сбежал в Россию, т.е. даже не обменяли.
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память у тебя хорошая. ах ты ж агенд кримля!)))
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Да что же это такое ? Почему все стали говорить на зэковском слэнге "на кармане" , "на подвале".? Забыли как правильно ,в кармане ,в подвале. Что за херь происходит?
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Порошенкоботы хотят, чтоб вы ещё посидели. Обмен, говорят, невыгодный
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