 "Я побывала на подвале со многими ребятами. Мы сегодня встретились в самолете", - освобожденная из плена наемников РФ Чуйкова

"Я вся дрожу. Мне очень приятно, что я приехала, что это все для меня закончилось. Я бесконечно благодарна людям, которые нас поддерживали. Я рада видеть всех здесь. Я побывала на подвале со многими ребятами, мы сегодня встретились в самолете. Я рада их видеть живыми, не вредимыми. Я счастлива, что они вернулись домой, что Новый год мы будем праздновать в своих семьях, рядом с близкими", - сказала Марина Чуйкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское радио.
По словам женщины, она уже давно надеялась оказаться в списках на обмен и внимательно следила за каждой встречей в Минске.
"Я ждала его с 13 августа. Мы жили от Минских до Минских. Мы следили за каждой встречей в Минске. Мы ждали и каждый раз нас все время обманывали, что вот-вот, но все срывалось постоянно. Информацию получать только из российского телевидения. Мы смотрели только его. Дарья Морозова писала там бегущая строка: какие новости на когда и какое количество людей планируют обменять. И каждый старался попасть в этот список, но у нас не было связи. Мы многого не знали. Мы не могли общаться с родными. И подробностей мы не знали", - добавила освобождена украинка.
Марина Чуйкова рассказала, что до обмена находилась в Снежнянской колонии.
"Женщины, которые сегодня 10 приехали, мы были в колонии Снежного. Там тяжелые условия для содержания женщин", - добавила Чуйкова.
С марта 2018 г. Марину Чуйкову незаконно удерживали наемники РФ. Еще тогда ее сыновья Артур и Савва узнали, что мать задержали представители так называемого "министерства госбезопасности "ДНР". Ее обвинили в шпионаже, а террористы приговорили Марину Чуйкову к 11 годам лишения свободы. Она находилась в колонии города Снежное.
Вы уже определяйтесь - менять или не менять.
https://www.youtube.com/watch?v=wHg-0cXcIMo&feature=emb_title
Членограй мог на пресс-конференции задать вопрос: "Владимир Владимирович, вы хотите мира? Тогда давайте обменяем всех на всех. Это будет первым шагом к миру". Но нет, тайно о чем-то договорился. Обменяли не всех на всех. Обменивает граждан Украины, что вообще нонсенс. Мог бы сказать, мол это противозаконно и мы на это при всем желании пойти на это не можем и Меркель с Макроном пришлось бы неохотно согласится. Но нет, надо на коленях стоять перед барином. Фу, гыдота ватная...
а) невыехавшие жители ОРДЛО
б) крымчане (как проукраинские, так и ватники)
в) придурки, которые какого-то черта ездят в Россию.
Так что менять - не переменять.
И в этом их ошибка и приговор на вымирание.
противопоставляют всей Украине.))Всей ВАТНОЙ Украине !! И что плохого в том то патриотическое - (к сожалению ) меньшинство , противопоставляет себя ватному - ( к сожалению ) большинству . !? Украину ватники не получат , в любом случае ,, потому что в Украине всегда , так повелось , что реально доминирует патриотическое меньшинство .А вата смелые лишь тогда , когда надо "погавкать , из за угла" .
Как там говорили моряки в фильме , - " нас мало , но мы в тельняшках " . !! .
Бесконечная история.