 Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, - посол Великобритании Симмонс

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, которые находились в плену на неконтролируемой территории. Президенту Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения условий соглашения, достигнутого на саммите нормандской четверки, и возвращения их домой. Теперь пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", - отметила посол.
В другом сообщении Мелинда Симмонс подчеркивает важность наказания тех, кто убивал украинцев.
"Остается важным вынести справедливые приговоры в отношении всех лиц, ответственных за тяжкие преступления, включая насилие против протестующих на Майдане и теракт в Харькове в 2015 году", - говорится в сообщении.
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Женщина, которая на камеры расцеловала «первый поезд в Крым» оказалась вовсе не крымчанкой.
Об этом стало известно после того, как пользователи Интернета нашли ее страницы в российских соцсетях.
Женщину, которая якобы «всю жизнь мечтала о возвращении в родную гавань» зовут Александра Петрушкевич. До оккупации Крыма Российской Федерацией она жила в городе Миасс в Челябинской области. После 2014 года она переехала на украинский полуостров и начала рассказывать о «русском мире в Крыму». Нашлась эта придурочная бабка, на радость путинских пропагандонов, обцеловавшая поезд в Севастополе. Якобы «коренная крымчанка», которая «всю жизнь мечтала о возвращении в Россию». А оказалось, что эта мерзость - Александра Петрушкевич из деревни Миасс, что в Челябинской области pic.twitter.com/NfBcKKR4Gs
- Лариса (@4**************) December 29, 2019 Напомним, как сообщала группа ИС, ранее в оккупированном Крыму женщина расцеловала поезд, который приехал туда из Российской Федерации. 25 декабря поезд проехал по Керченскому мосту и прибыл в Севастополь. После того, как состав приехал в оккупированный украинский город, к нему подошла женщина пенсионного возраста и принялась целовать вагон.
https://sprotyv.info/photo/zhenshhina-rascelovavshaya-poezd-v-sevastopole-okazalas-ne-krymchankoj-podrobnosti
Клиентов нет,
Пусть хоть поезд...
А что?
В Японии шинкансен каждый день моют.
Вот и эта пускай.
Задарам.
Наркомания дешевым российским газом практически неизлечима.