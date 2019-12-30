 "Каждый день там ловят людей", - освобожденный из плена наемников РФ Теорентер

На оккупированных территориях Донбасса каждый день ловят людей, рассказал освобожденный из плена наемников РФ украинец Максим Теорентер, который провел в плену четыре года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Каждый день там (на территории, оккупированной российскими террористами. - Ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина - это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда - будто в Голливуд попал", - говорит Теорентер.

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По словам украинца, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и за свою честь.

"Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят", - сказал Теорентер.

Сейчас, по его словам, он хочет просто прийти в себя, отдохнуть, подумать и понять, что происходило все эти четыре года.

Он утверждает, что в заложниках российских наеников - то, что он сам видел и знает - еще 15 человек, и только в одной из колоний.