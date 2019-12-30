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Все про:Донбасс (20358) пленные (776)

 "Каждый день там ловят людей", - освобожденный из плена наемников РФ Теорентер

Максим Теорентер провел четыре года в плену у террористов.

На оккупированных территориях Донбасса каждый день ловят людей, рассказал освобожденный из плена наемников РФ украинец Максим Теорентер, который провел в плену четыре года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Каждый день там (на территории, оккупированной российскими террористами. - Ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина - это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда - будто в Голливуд попал", - говорит Теорентер.

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По словам украинца, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и за свою честь.

"Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят", - сказал Теорентер.

Сейчас, по его словам, он хочет просто прийти в себя, отдохнуть, подумать и понять, что происходило все эти четыре года.

Он утверждает, что в заложниках российских наеников - то, что он сам видел и знает - еще 15 человек, и только в одной из колоний.

Источник: https://censor.net.ua/n3167956
 
   
 Топ комментарии
 
брехлива зелена фубля, що верещить у відосиках - як йому важливе кожне життя українця, навіть не потратив часу, щоб дати пездюлей недогодованому сивусі, і дізнатись кількість полонених українців..... де обіцяний обмін всіх на всіх, - курво зелена?
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Ми мали би діяти зеркально. І ловити касабчиків. Пресувати проросіких діячів. Пускати сволоту на обмін.
АЛЕ Ж НІ !!! .... Ми не такі !
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Щас кацапы быстро пополнят обменный фонд, а так как у нас он закончился, то зелёное говно в следующий раз даст воду в крым в обмен на пленных и опять будут нас лечить, что главное вернуть наших ребят.
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Пургу несешь мордвин-чебураха,а по простонародному фыздышь художественным лахтинским свистом
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чего тебя вырвало?
я тебя 3,14даром не называл
и ублюдком не называл
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У Путлера однажды был мировой рекорд на выборах, 104,3 %,вот эта я панимаю РЕЙТИНГ
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Зеленский обязан снять санкции США и ЕС с Путлера,с Газпрома,с компаний стоящих Северный и Турецкий потоки,а также признать Крым рюсским болотом.За это Путлер вернет украинцев захваченных в заложники Беслана и Норд Оста...
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Это ты ему такие условия ставишь?
Совсем с катушек съехали порохоботы.
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Пройде де який час і будуть дружно міняти вулиці на теперішніх вожаков , вулиця - Сивохи. ,
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А Донецьк і було Юзино до Сталіно, а потім вже стало Донецьк.
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После 70 лет большевизма, 90% населения не знает, что такое честь. Что такое человеческое достоинство. И когда кремлевский фюрер говорит, что "это наши люди!" он имеет ввиду именно таких людей: без чести и достоинства.
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На Майдані вперше і почала вкрадатися в душу справжня громадянська національна гідність, яку тепер нова влада хоче розтоптати.
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прочитал что говорит Маским..и как то не вяжется со словами лугандонцев...которых вижу в своем городе каждый день...С их слов все у них прекрасно..все у них есть..в Украину они не хотят..но вот прутся к нам потому что мы им должны кучу няшек от выплат по рождению детей от бурятских интернационалистов и кончая липовыми переселенческими и регрессами ну и пенсиями...в итоге..не с пустыми же руками обратно ехать....и выгребают все..как саранча!!!Что оставляют деньги в Украине это в принципе неплохо..им бы еще запретить их обналичивать.что бы валюту из Украины не вывозили...
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ясный пень! они и там получают и здесь.А вот кто так сделал,тот треск в льдине и зачал.И да-алеко до 14-го....И брыдлоты в подконтроле и там не больше-меньше,а вопрос один:кому дали расплодиться?Сами-то писатели диванные,небось,ни палец о палец и семейка:дедушек-бабушек гора,мамка-папик и любовник,а ОН-один на всех с ложечки тортик выбирал?Ну так этим и воспользовались иные Ловкачи,из таких же семей-прихлебателей.И селюки выждали и в добробаты-мародёрить.Не надо писдеть за всех,грести по ветру,на волну посадят.Разные и каждый за себя в ответе.И у этого на фото дал-леко не лагерное личико,мученика.Я видел и знаю сам,что такое там ПОДВАЛ,на 25 лет.Смотри"Скала",чтобы понять мысль.А эти не тянут,слишком наиграно всё.Единицы скажут после,что и как.Соориентируются.
И,к тому же,настоящими зАЛОЖНИКАМИ есть ТЕ,которые ни пенсий заслуженных не получают,ни выплат и у них разбомбили всё,разграбили и на Пидконтрольной всё Пырлотное окружило,чтобы эти ЖЕРТВЫ террора укропов и тех ТАКИХ же держиморд в ОРДЛО,не подали иски и не предъявили ко всем Участникам и СОУЧАСТНИКАМ.И вот эта ГРУППА только видит всю картину,на своей шкуре испытали всю"радость"дедовских Побед.Ни туда стреляли,короче....А бабьё совковое-те героини-лохушки,из"Девчат"хф,повариха...детки войны,не рожали,а ипало умное делали и "мне хватит",да с учётом ментальности"моя хата с краю",ж**дам дорогу проложили,под хи-хи и теперь и землю ******* и гос остатки всего прочавкают и взвоете ещё:"Ах! Кто бы вас всех ***** атомной клизьмой сразу всех!" как курисиму с набусраки.Достанет ещё.Это-цельный хаос,не избежать пепла.Кто выживет,тот и будет восставать из него.Это цветики пока,ягодки-впереди.
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ото з кущів і кричатимеш.
бо за голосний вигук тебе арештують аваківці, за розпалювання ворожнечі.
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Таки авакян верно прислуживал и парешенке,не так ли попохосос?
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"На окупованих територіях Донбасу щодня ловлять людей, розповів звільнений з полону найманців РФ українець Максим Теорентнр. "-Щось у цього "вязня" хвамільйо таке україське що його мабуть швидко кооптують у верховну зраду у фракцію слуга уролда.
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У пана телемона таке все українське, що аж телепузіки попискують.

"Щодня там ловлять людей", - звільнений з полону найманців РФ Теорентер - Цензор.НЕТ 3829
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Украина должна пойти на все уступки, чтобы сделать там жизнь людей приемлемой и навести порядок.
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***** должно пойти на ***** (извините за каламбур), чтобы сделать там жизнь людей приемлемой и навести порядок.
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Начните с себя.
Как Вас на улице уголовная гопота отловит, и начнет требовать у Вас мобильный телефон, то снимите трусы.
Пойдите на уступки.
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Вы предлагаете огнемет для "наведения порядка" или всё-таки напалм ?!

Я не понял логико-следственный порядок выражения "Украина должна" ...
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А Зеленский хочет дать тем тварям автономию. Тоесть то что сейчас там творится хочет еще узаконить и дать росийским боевикам право такое же творить по всей Украине.
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если автономию то зачем они Украине нужны? я давно говорил - стена и ров с крокодилами!
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Вот именно. Нам предлагают сделать как в севастополе. Фактически на даунбасе будет военная росийская база где не будет ни украинской власти ни украинских законов, только Украина будет ее содержать и где будут прятаться росийские преступники совершившие преступления в Украине.
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Они никому не нужны, но граница Украины за ними. Надо как-то их за эту границу вытеснить, или создать условия чтобы они сами уехали.
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расскажи мне как долго Украине создавать такие условия? пока рак на горе свиснет или до морковкиного заговенья? это так состариться можно... ты же видишь что у нас гарант боится принимать решения о лугандоне. вот и получаеттся что ни войны ни мира. в военном деле (так нас полковник на военке в политехе учил) самое страшное это отсутствие решения. как говориться ты или воюй или стену строй и ров копай, а тут ни того не другого!!! во - вторых, объясни а на яух Украине разбитый и рас п и з женый рашистами лугандон с ее отравленой ватой? ты представляешь сколько туда на восстановление придется бабла ввалить ? и за счет кого за счет тебя меня наших работях и моих предков пенсионеров!!! а как думаешь даже если мы туда войдем что не будет там вредителей шпионов диверсантов рашистской мрази и "партизан-подрывников"? вот я и предлагаю наилучший способ. может наших пацанов гибнуть меньше будет. и главное перекрыть все и пусть их куйло кормит.
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а клята Юлька еще пятнадцать лет назад об этом говорила и была провидицей нынешних событий. но иуды, свынарчукы и гопота слились тогда в экстазе соития.
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Когда у нас закончится обменный фонд,может наконец сообразят арестовать мертветчука,говнобойку и портнова ?
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А ми хіба недієздатні, можемо лише відступати.
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Нет! медвейчука бояться трогать все ! порошенко обосрался. зеленский тоже.

Там крыша путин. Поверь найдут потом в полосе....
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Вовків боятися -- в ліс не ходити. А де ж честь і гідність, а-у-у!
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Плямиsтьій котовьій акк 07
@Vola08444204

Почему, шановне панство, нам до сих пор не говорят, кого передали на ту сторону?

Потому что скорее всего отдали осуждённых за тяжкие преступления.
И теперь боятся, что обнародование этой информации усилит негативный общественный резонанс от выменянных "перевозов".
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Я не против того, что отдали беркутовцев.
Мне очень жалко родных погибших на Майдане, очень.
Но живых мне жалко не меньше.
Но почему эти сволочи не обменяли на этих гнид подлинных патриотов Украины, которые в ЛДНР в застенках сидят?
Почему?
Вот в чем вопрос.
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А я против. Получается что на территории Украины можно делать все что хочешь, если тебя поймают то дугандон наловит 100 случайных людей и обменяет. Идеально для сепаров, взрывай склады, подрывай бомбы в центре города, расстреливай людей - никакой ответственности.
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И я против. Каким хером убийцы майдановцев вообще относятся в наемникам на Донбассе? Не, я понимаю, что спонсоры одни и те же, но как это вообще у этих сраных нормандских переговорщиков в головах укладывается? Они же даже не россиянцы
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а кто такой этот интервьюированный теорентер? солдат? офицер?
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вот и я о том же! тем более какой то Голливуд приплел... может он из шоу бизнеса? ну там квартал + сивуха и т.д.. ?????
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Скоро просто выкупать будем, ведь у нас уже ни кого не ловят.
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В России потребовали, чтобы после обмена пленными с "Л/ДНР", который состоялся 29 декабря, Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса.
С соответствующим заявлением выступил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает ТАСС. "Это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции"
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я до сих пор не пойму, какое отношение беркутня имеет к войне с рашистами в лугандоне? а харьковские подрывники? они что в АТО учавствовали? почему зеля не мог ответить куйлу его любимой поговоркой про мухи и котлеты? зеля ты что боишься? прчему вы не опубликуете полные списки обменяных и той и другой стороны? боитесь?
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Ну або треба було вимагати, щоб тоді і татар засудженних віддавали...
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потому что Зе нужна красивая картинка на телеке чтоб было чем похвастаться в новогоднем обращении.
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Зеля ваш похерил дело об убитых героях майдана, а вы даже не вякнули в ответ. Страна сраных хохлопитеков, без какого-либо самоуважения
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Нету воина ( верховного) храбрей, чем испуганньій єврей.
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Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и сплавили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО.
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С таким президентом самое гадкое что может произойти это реинтеграция Донбасса на условиях *****. Думаю единственное что может остановить эту зеленую гниду то это "феерически успешная" деятельность его "квартала" (кагала) - в экономике полная жопа, социальные выплаты в том числе и пенсии платить не чем (разве что включить "бешенный принтер" и напечатать фантиков, что они и сделают! и это приведет к дикой инфляции).
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Реинтеграция раковой опухоли в живое тело державы,что может быть более мсамоубийственным и мучительным????? И только не надо разглагольствовать о том,что дескать раковая опухоль она же тоже украинская и мы не имеем морального права от нее избавляться!!!!
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Метастазы то не украинские, а жидовские... Только ампутация под гибридной анастезхией.
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Это государственная измена, а не страх
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Вот это "новость"! У Шмаркли будет безлимитный повод встречаться с ******, пока он последнему всю Украину не сдаст. Клоун-президент, какой же это гребанный стыд...
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"
Покушений на Главу ДНР - не счесть. Но самое громкое - в стрелковом клубе «Артемида»
На Захарченко часто ругалась охрана. Он сам признавался в этом. Мог выехать на своем джипе на как бы подконтрольную территорию незалежной и быстро вернуться незамеченным. Он смеялся, что может легко их обмануть, и делал это действительно легко.
Покушений на Главу ДНР - не счесть. Но самое громкое - в стрелковом клубе «Артемида».
На Захарченко охотился и донецкий Освальд - так окрестила пресса 35-летнего спортсмена - мастера спорта по американскому футболу из Красного Лимана Максима Теорентера. За голову Захарченко ему обещали 100 тысяч долларов.

Вот его признательные показания, которые могут пролить свет и на теракт 31 августа.
- С февраля 2014 по декабрь 2015 года я выполнял задачи сотрудников СБУ по сбору информации на территории ДНР, - рассказал следствию Теорентер.
Собирать информацию нужно было о высокопоставленных чиновниках Республики и передавать ее украинской стороне. Следователи МГБ ДНР установили, что в один из визитов в Донецк Максим встретился со своим знакомым - администратором в стрелково-развлекательном комплексе «Артемида».
Поболтали о жизни, и попутно Теорентер узнал, что в этот комплекс иногда приезжает Глава ДНР Александр Захарченко. Максим передал эту информацию в СБУ.
- В апреле 2016 года я получил из СБУ задачу по ликвидации Захарченко, - рассказывает Теорентер. - За успешное выполнение мне пообещали 100 тысяч долларов.
Максим попросил своего знакомого сфотографировать интерьер «Артемиды». Снимки эти передал в СБУ. Там решили, что лучше всего взрывное устройство заложить в банном комплексе, замаскировав под видом батареи. Теорентеру передали уже готовую бомбу - начиненную взрывчаткой батарею и аванс в сумме 10 тысяч баксов.
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Это может быть правда, а, может, нет. Кто его знает.
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Конечно правда, не будет там никакой Украины, нечего строить иллюзии.
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Надо строить не иллюзии,а стену Ипусть сидят там в своем Демократическом Народном гетто не нужные ни Ресурсной Федерации ни нам Пусть создают новую Швейцарию,как они обещали много лет!
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Ниче, завтра русские террористы в лнр/днр еще наловят "представителей местной флоры и фауны" - таксистов, продавщиц и будет у них готова еще одна партия "на обмен". Ермак перешлет Козаку список оставшихся у нас важных и значимых для параши военно-пленных, русские выберут самых нужных для врага, скажут Ермаку кто им нужен и после НГ состоится еще одно пиар-шоу.
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Так и будет, 100%. Майданов больше не будет. Как и независимости. Сами все всрали, своими же тупыми головами, сначала выбравшими порошенку, а потом этого малороса
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Мда, такой холивуд шопыстец, люди массово прут из этого холливуда за бугор подальше 😒
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***** не нужно в лугандоне ловить . когда на Параше 2-3 млн наших заробитчан , бери любого .
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На оккупированных территориях Донбасса каждый день ловят людей... это понятно всем, кроме Киндерсюрприза ...и они будут ловить новых таксистов и пенсионеров пока не вытащат отсбда всю свою агентуру и нежелательных свидетелей их чёрной роли в украинских событиях... Это понятно и ежу. Но Киндерсюрприз - не ёж. И не лох.
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Українська письменниця Зінаїда Тулуб , її роман "Людолови" . там більше ********** ,ніж зараз .
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Сообщили 76 освобождённых, из них 12 военных.
64 гражданских.
В Украине можем набрать только среди рыгов и комуняк ватных тысячи для обмена.
Сказал что то против атовцев, Украины, сказал за россию и арестовывать.
У нас колоссальный потенциал сепаров везде, их можно тысячами сажать.
Начиная от шуфричей, медведчукоа, бойко, рабиновичей, в слугах олигарха их полно, что у них россии нет агрессора, сивоху забирайте.
И тогда таких 1000 шуфричей можно обменять за наших 20 военных.
2000 медвечуков на 40 военных и т.д.
Действуйте ребята, а то скоро у вас в тюрьмах будут только атовцы сидеть и ветераны АТО.

рябашапку и компанию в дальнейшем нужно судить, только не в ватном суде.
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Ловят и будут ловить. Зеля же добрый, он скоро будет академиков, айтишников и территорию Украины в обмен отдавать.
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зацініть, що КАЦАПИ віддали в більшості цивільних, яких БУЛО ОБВИНУВАЧЕНО В НІЧОМУ і на пустому місці!!! Міфічних А ЖИД ЗЕЛЕН-ИЙ віддав СМЕРДЮЧИМ КАЦАПАМ реальних ВБИВЦЬ І КАТІВ!!! давним-давно тут пишу, що від людини з іменем ВОЛ де МОР (з франц. - "ПОЛІТ СМЕРТІ") добра НЕ БУДЕ!!!
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Як що Зе команда не прип.здяні люди то вони дадуть добро на спецоперації щоб спецназ брав у полон кадрових кацапів. Але ж це не супермаркет - кацапські вояки на деревах не ростуть, кожна місія може закінчитись для наших бійців летально "Щодня там ловлять людей", - звільнений з полону найманців РФ Теорентер - Цензор.НЕТ 7576

От коли розумієш вираз "Іdiots came to power"

- До влади прийшли ідіоти.
Мабуть наш народ заслуговує таку владу ...
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А в попередній владі що всі,як один були великі розумники???? Попрошу списочок в алфавітному порядку,будь ласка!
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Як що рівняти за рівнем професіоналізму то попередня влада поряд с цією була на голов так п ять вище. Це як студент поряд з пігмеєм.
А що ці "генії" зробили - надрукували держ. облігацій під нереальний відсоток який вже у 2020 треба віддавати покупцям паперів і це багато боргів, а де грощі брати? Правильно - "генії" продадуть землі України щоб віддати борг по облігаціям.
С.ка, рідкісні імбіцили.
"Щодня там ловлять людей", - звільнений з полону найманців РФ Теорентер - Цензор.НЕТ 1032
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ЗА ТАКОЕ ИХ ПРОСТО НЕОБХОДИМО НАКАЗАТЬ !!! ЖЕСТКО НАКАЗАТЬ !!!
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Треба позбутися ілюзій щодо Московії. ЦЕ ОРДА. І всі її дії це дії середньовічної орди по захопленню заручників, рабів, ясир одним словом, для продажу. ЧИМ НЕ ОРДА?!. А агенти Макроша і Баба Меркель кажуть що вони цивілізовані і європейці. Де ви Європу бачите!? Вона була завжди загарбником, окупантом земель сусідів, розбійником. І сьогодні всі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, теракти в Парижі, Брюсселі, Берліні протести в Каталонії, біженці зі сходу, терористи іділ ... це все ординські провокації Москви і її сателітів. Цивілізований світ почав грати в демократію коли під боком монголоїдна недоімперія (ОРДА), спрагла стати цією самою імперією. А світ нічого не бачить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЄВРОПА ПРОДАЖНА.

Смерть ворогам.
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Треба позбутися ілюзій щодо Московії. ЦЕ ОРДА. І всі її дії це дії середньовічної орди по захопленню заручників, рабів, ясир одним словом, для продажу. ЧИМ НЕ ОРДА?!. А агенти Макроша і Баба Меркель кажуть що вони цивілізовані і європейці. Де ви Європу бачите!? Вона була завжди загарбником, окупантом земель сусідів, розбійником. І сьогодні всі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, теракти в Парижі, Брюсселі, Берліні протести в Каталонії, біженці зі сходу, терористи іділ ... це все ординські провокації Москви і її сателітів. Цивілізований світ почав грати в демократію коли під боком монголоїдна недоімперія (ОРДА), спрагла стати цією самою імперією. А світ нічого не бачить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЄВРОПА ПРОДАЖНА.

Смерть ворогам.
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Поэтому все эти обмены-это просто бег на месте где на смену одним обменяным появляются десятки новых кандидатов и вся трескотня об обмене " всех на всех" не стоит и выеденного яйца !!!! Разве,что позволяет Медведчуку Деви Христос,самопиариться в роли"великого переговорщика всех времен и народов"!!!!!
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