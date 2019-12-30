 "Каждый день там ловят людей", - освобожденный из плена наемников РФ Теорентер

На оккупированных территориях Донбасса каждый день ловят людей, рассказал освобожденный из плена наемников РФ украинец Максим Теорентер, который провел в плену четыре года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Каждый день там (на территории, оккупированной российскими террористами. - Ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина - это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда - будто в Голливуд попал", - говорит Теорентер.
По словам украинца, все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и за свою честь.
"Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят", - сказал Теорентер.
Сейчас, по его словам, он хочет просто прийти в себя, отдохнуть, подумать и понять, что происходило все эти четыре года.
Он утверждает, что в заложниках российских наеников - то, что он сам видел и знает - еще 15 человек, и только в одной из колоний.
я тебя 3,14даром не называл
и ублюдком не называл
Совсем с катушек съехали порохоботы.
И,к тому же,настоящими зАЛОЖНИКАМИ есть ТЕ,которые ни пенсий заслуженных не получают,ни выплат и у них разбомбили всё,разграбили и на Пидконтрольной всё Пырлотное окружило,чтобы эти ЖЕРТВЫ террора укропов и тех ТАКИХ же держиморд в ОРДЛО,не подали иски и не предъявили ко всем Участникам и СОУЧАСТНИКАМ.И вот эта ГРУППА только видит всю картину,на своей шкуре испытали всю"радость"дедовских Побед.Ни туда стреляли,короче....А бабьё совковое-те героини-лохушки,из"Девчат"хф,повариха...детки войны,не рожали,а ипало умное делали и "мне хватит",да с учётом ментальности"моя хата с краю",ж**дам дорогу проложили,под хи-хи и теперь и землю ******* и гос остатки всего прочавкают и взвоете ещё:"Ах! Кто бы вас всех ***** атомной клизьмой сразу всех!" как курисиму с набусраки.Достанет ещё.Это-цельный хаос,не избежать пепла.Кто выживет,тот и будет восставать из него.Это цветики пока,ягодки-впереди.
бо за голосний вигук тебе арештують аваківці, за розпалювання ворожнечі.
Как Вас на улице уголовная гопота отловит, и начнет требовать у Вас мобильный телефон, то снимите трусы.
Пойдите на уступки.
Я не понял логико-следственный порядок выражения "Украина должна" ...
Там крыша путин. Поверь найдут потом в полосе....
Плямиsтьій котовьій акк 07
@Vola08444204
Почему, шановне панство, нам до сих пор не говорят, кого передали на ту сторону?
Потому что скорее всего отдали осуждённых за тяжкие преступления.
И теперь боятся, что обнародование этой информации усилит негативный общественный резонанс от выменянных "перевозов".
Мне очень жалко родных погибших на Майдане, очень.
Но живых мне жалко не меньше.
Но почему эти сволочи не обменяли на этих гнид подлинных патриотов Украины, которые в ЛДНР в застенках сидят?
Почему?
Вот в чем вопрос.
С соответствующим заявлением выступил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает ТАСС. "Это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции"
Покушений на Главу ДНР - не счесть. Но самое громкое - в стрелковом клубе «Артемида»
На Захарченко часто ругалась охрана. Он сам признавался в этом. Мог выехать на своем джипе на как бы подконтрольную территорию незалежной и быстро вернуться незамеченным. Он смеялся, что может легко их обмануть, и делал это действительно легко.
Покушений на Главу ДНР - не счесть. Но самое громкое - в стрелковом клубе «Артемида».
На Захарченко охотился и донецкий Освальд - так окрестила пресса 35-летнего спортсмена - мастера спорта по американскому футболу из Красного Лимана Максима Теорентера. За голову Захарченко ему обещали 100 тысяч долларов.
Вот его признательные показания, которые могут пролить свет и на теракт 31 августа.
- С февраля 2014 по декабрь 2015 года я выполнял задачи сотрудников СБУ по сбору информации на территории ДНР, - рассказал следствию Теорентер.
Собирать информацию нужно было о высокопоставленных чиновниках Республики и передавать ее украинской стороне. Следователи МГБ ДНР установили, что в один из визитов в Донецк Максим встретился со своим знакомым - администратором в стрелково-развлекательном комплексе «Артемида».
Поболтали о жизни, и попутно Теорентер узнал, что в этот комплекс иногда приезжает Глава ДНР Александр Захарченко. Максим передал эту информацию в СБУ.
- В апреле 2016 года я получил из СБУ задачу по ликвидации Захарченко, - рассказывает Теорентер. - За успешное выполнение мне пообещали 100 тысяч долларов.
Максим попросил своего знакомого сфотографировать интерьер «Артемиды». Снимки эти передал в СБУ. Там решили, что лучше всего взрывное устройство заложить в банном комплексе, замаскировав под видом батареи. Теорентеру передали уже готовую бомбу - начиненную взрывчаткой батарею и аванс в сумме 10 тысяч баксов.
64 гражданских.
В Украине можем набрать только среди рыгов и комуняк ватных тысячи для обмена.
Сказал что то против атовцев, Украины, сказал за россию и арестовывать.
У нас колоссальный потенциал сепаров везде, их можно тысячами сажать.
Начиная от шуфричей, медведчукоа, бойко, рабиновичей, в слугах олигарха их полно, что у них россии нет агрессора, сивоху забирайте.
И тогда таких 1000 шуфричей можно обменять за наших 20 военных.
2000 медвечуков на 40 военных и т.д.
Действуйте ребята, а то скоро у вас в тюрьмах будут только атовцы сидеть и ветераны АТО.
рябашапку и компанию в дальнейшем нужно судить, только не в ватном суде.
От коли розумієш вираз "Іdiots came to power"
- До влади прийшли ідіоти.
Мабуть наш народ заслуговує таку владу ...
А що ці "генії" зробили - надрукували держ. облігацій під нереальний відсоток який вже у 2020 треба віддавати покупцям паперів і це багато боргів, а де грощі брати? Правильно - "генії" продадуть землі України щоб віддати борг по облігаціям.
С.ка, рідкісні імбіцили.
Смерть ворогам.
Смерть ворогам.