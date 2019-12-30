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 Политика Украины
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 Освобожденных из плена наемников РФ украинцев обследуют в "Феофании"

Представители Офиса президента сообщили, что надо провести медицинское обследование и определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденному украинцу.

Украинцев, освобожденных из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО, обследуют в больнице "Феофания", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

После встречи с родственниками освобожденные украинцы сели в автобус, который отправится в больницу.

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Представители Офиса президента сообщили, что освобожденные нуждаются в реабилитации и сначала надо провести медицинское обследование, чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденном украинцу.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3167955
 
 
 Топ комментарии
 
Це всіх на всіх ?
Де ще 300 нащих полонених, з яких багато військових ???
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сидят как и до этого.....
Зе-идиот.... - по другому и не могло случится...
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Если бы порохоботы меньше орали в преддверии важных встреч, результаты были бы а разы больше.
Так они и сейчас орут, что ЗРАДА. Теперь вместо доллар по 100, вода в Крым. Новые методички получили.
Всем освобожденным - здоровья.
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Це всіх на всіх ?
Де ще 300 нащих полонених, з яких багато військових ???
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сидят как и до этого.....
Зе-идиот.... - по другому и не могло случится...
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А ви на двох скільки полонених витянули? Нагадайте, бо бачу ви тут дуже патріоти, але всі знають що ******* то не мішки носити.
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Если бы порохоботы меньше орали в преддверии важных встреч, результаты были бы а разы больше.
Так они и сейчас орут, что ЗРАДА. Теперь вместо доллар по 100, вода в Крым. Новые методички получили.
Всем освобожденным - здоровья.
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Про военных - согласен, они воевали за Украину. А водителей маршруток тоже там будут обследовать? Ну, перед тем, как на маршруты новые выпустить?
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То есть, маршрутчиков, которые вату катали туда-сюда и бабло косили, - в первую очередь? А тех, кто Украину защищал, рискуя жизнью каждую секунду - во вторую? А )(уй на рыло не хо-хо?
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Как же пострадал за Украину,к примеру,маршрутчик,возивший пенсов за пенсиями?
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Чучело ЗЕлупнотое, ты хоть знаешь, где я "сидел", что вякаешь тут своим зеленожабьим рылом?
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А по квартире всем, бубочка тоже всем и в этот раз за свой счёт олигарха Пинчука купит, или как?
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интересно - а попасть в Феофанию можно только из плена? ))
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Наконец то 70 обычных украинцев смогут понять как должна выглядеть нормальная европейская медицина.
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Сомневаюсь что Феофания дотягивает до нормальной европейской
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