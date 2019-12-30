 Освобожденных из плена наемников РФ украинцев обследуют в "Феофании"

Украинцев, освобожденных из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО, обследуют в больнице "Феофания", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
После встречи с родственниками освобожденные украинцы сели в автобус, который отправится в больницу.
Представители Офиса президента сообщили, что освобожденные нуждаются в реабилитации и сначала надо провести медицинское обследование, чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденном украинцу.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Де ще 300 нащих полонених, з яких багато військових ???
Зе-идиот.... - по другому и не могло случится...
Так они и сейчас орут, что ЗРАДА. Теперь вместо доллар по 100, вода в Крым. Новые методички получили.
Всем освобожденным - здоровья.