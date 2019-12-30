 Освобожденных из плена наемников РФ украинцев обследуют в "Феофании"

Украинцев, освобожденных из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО, обследуют в больнице "Феофания", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

После встречи с родственниками освобожденные украинцы сели в автобус, который отправится в больницу.

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Представители Офиса президента сообщили, что освобожденные нуждаются в реабилитации и сначала надо провести медицинское обследование, чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденном украинцу.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.