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 Политика Украины
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 В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская напомнила, что в плену в ОРДЛО остаются еще около 300 украинцев.

Об этом во время пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для содержащихся. - Ред.) и выдает соответствующие справки ... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов ... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 людям мы будем вести переговоры", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 17 человек из списка на обмен отказались возвращаться в ОРДЛО, - Лутковская

Она заявила, что из 300 человек, которые остаются в заключении наемников РФ, по меньшей мере 100 человек "подтвержденные" и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках оккупантов "без документов".

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3167954
 
 
 Топ комментарии
 
Ізраїль обмінював терористів на солдата. А ви, уроди, кого наміняли ?
Тих, які найбільше зазнали тортур та знущань, нам не віддали.
Зате ви принизили Небесну сотню. І Україну, її правову систему. Весь світ побачив, що в нас немає незалежного суду від слова ВЗАГАЛІ. Тут лише один самодур при владі.
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ще кілька сотень лопухів в полон візьмуть і Зеля зі сльозою на очах буде пояснювати лопухнутому народові, що в обмін на полонених він зробить росіску другою державною, проведе федералізацію та дасть воду в Крим.
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улыбнуло!!выходит что чем больше меняют тем больше заложников появляется!!?? В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 6601 по логике должно быть как бы совсем наоборот??да и похоже,,всех на всех"отменяется?? малыми ,.порциями"дольше власти пиариться можно.и народ в непонятках держать!! В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 8610 В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 372
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А соево-мокшанские упыри против!
Вот просто интересно, а если бы Зе' назначил бы По' главным по обмену, что бы эта ботва пела?
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улыбнуло!!выходит что чем больше меняют тем больше заложников появляется!!?? В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 6601 по логике должно быть как бы совсем наоборот??да и похоже,,всех на всех"отменяется?? малыми ,.порциями"дольше власти пиариться можно.и народ в непонятках держать!! В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 8610 В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 372
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Вот именно.Пока есть идиоты-ездящие туда-сюда,у ВВХ- будет обменный фонд. В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 943
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ще кілька сотень лопухів в полон візьмуть і Зеля зі сльозою на очах буде пояснювати лопухнутому народові, що в обмін на полонених він зробить росіску другою державною, проведе федералізацію та дасть воду в Крим.
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Самое время брать Медведчука, Шуфрича, Трубу и далее по списку. Сивоху только не забудьте - он хорощо пойдет!
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Ну це якщо на вагу міняти,то за Сивуху трьох віддадуть.
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Ізраїль обмінював терористів на солдата. А ви, уроди, кого наміняли ?
Тих, які найбільше зазнали тортур та знущань, нам не віддали.
Зате ви принизили Небесну сотню. І Україну, її правову систему. Весь світ побачив, що в нас немає незалежного суду від слова ВЗАГАЛІ. Тут лише один самодур при владі.
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І не кажіть! (с)
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У даному контексті знак питання зайвий...
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- порохоботское фейкометание, едва прикрытое маской лицемерного патриотизма.
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Аргументуєте своє плісняве фейкометство, без ледь помітної маски патріотизму, чи як?
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советую прохоботам при ответе на мои посты всё-таки подключать извилины мозга, а не слюнные железы.
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я не зрозумів - а чого стільки криків було "Всіх на всіх" - зелена ***** знову пожартував?
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Правильно ставте розділові знаки
Всіх. На, всіх!..
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"Я не лох и мне 42 " - слабо було на переговорах пред'явити? Чи там такий аргумент не працює?
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порохосвинья ты не лох!Ты враг Украины!
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Вся сутність зелобота з ватним відтінком у коментарі вище. )
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Тих триста українців , що зелена сопля залишила в полоні ордло рф і Криму обміняємо на зеліну дупу , а твою віддамо бонусом.
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кто о чем ,а ты гей о дупах....ты доволен как твою дырку отполировали?А пасть твою хорошо разработали?Ну тогда ты готов для обмена У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 3932
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Отвали, нещастя, юморист з тебе як із клоуна президент )
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тот случай когда у порохосвиньи еще нет методички
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Розумом ти не вийшов, щоб я з тобою з допомогою методичок розмовляв)
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Еще 300 человек?
Это называется "всех на всех"..... у пана Зеленского еще хоть остался "человеческий" материал для последующих обменов или будут менять на "особый статус" или признание депутатами Рады "Бородая с Пушилиным"......
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corpsman
Верю президент Зеленский приедет с победой!
08.12.2019 11:01
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Мне нравится 1

Вернувся.
Я ж вам скидала ваш коментик. Видно, недобачили ...
Віруйте далі.
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Остались.
ЗЕбилы, которые за него голосовали.
ЗЕбилы из обеспеченных, их можно отдать на обмен, а потом их родственники выкупят сами из ЛДНР, за деньги.
Как Вам такой вариант, нравится?
Вы - патриот "бубочки"?
Вы - за него голосовали?
Ваши родственники как, за Вас заплатят?
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Нє, то лохи-манкурти обрали нелоха-неукраїнця пре=зе-дентом України.
Хіба не сюр ?
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Фишка в том, что НЕЛОХ из президента превращается в царя
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Очередное порохоботское фейкалометание в Зеленского в надежде на разгон Барыжного реванша.
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Ты лучше скажи, как ты создал этот ник I Ka 538a282a, а точнее часть ника 538а238а: самостоятельно или программой генерации ников и управлении ников?
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Сколько тебе платят, руснявый бот? У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 8118
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google, неуч порохоботский с единственной извилиной для разгона барыжьего реванша.
В моих глазах европейца порохоботы как ты - не менее кацапы, чем запоребриковые руззкие.
Гниль человеческая в вас одна булькает, что у пуйлоидов, что у пецефалов.
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Забавно слышать такие речи от руснявого бота. Всё как обычно: когда у русского аргументов нет начинается скудная попытка смены темы путём попытки оскорблений с дальнейшим переходом на мат. У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 8900
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Ты не ответил, как у тебя ума хватило в нике написать 538а282а? Если пройтись по форуму, то подобных ников сгенерированных программой тут множество.
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Россия как брала заложников так и будет брать,гибридная война будет продолжатся!У нас идет обмен заложников на страну!нужно иметь самоуважение!
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соевая нечесть вы согласны чтобы вас 4% собрать и обменять на героев Украины?
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Театр обсурда!Меняли всех на всех,а осталось еще триста!Ребята,а какого хрена вы отдаете в два раза больше,чем получаете?Вы не еханутые случайно?
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Дристайка вчора заявила, що вони планують виконти " домашнє завдання! ", розвести війська, прийняти закон про децентралізацію, "федералізацію", для того, щоб прискорити зустріч в Парижі і домовитись про У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 1816 обмін " всіх на всіх". Вони не єхануті, це не театр абсурду, це свідоме знищення України, під благовидним приводом звільнення заручників. Потихеньку, радісно. Зебіли й не помітять
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Где набрать столько маньяков и убийц теперь? Евреи вообще мастаки торговаться, и считать умеют хорошо, но это не про криворожских, эти только рожи кривить со сцены могут, факт.
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Тор-го-вать-ся?
Квартал "взял под козырек" и приступил к бодрому выполнению указивок, полученных от РФ в Париже.
Квартал только за шаурму торгуется (чтобы подешевле), а обменивать гос. преступников и ценных свидетелей (беркутовцев) согласен на любых, кого дадут.
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При поганому Пороху заручників було трохи більше 100. А тепер при хорошому Янелоху 300. Класно *перемагаєте* зефанати. Вам є куди *рости*. Ще, як мінімум, 2000000 потенційних укр.диверсантів, що живуть на московії, у ХЛА ще є. Плюс ті мишебратья, які їздять в мордор і Крим...
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а сколько конкретно в плену военных? пленение которых хоть как-то подтверждено
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Гос. тайна "бубочки".
Кто же ценных пленников то задаром отдает, кроме "бубочки", ну сами то прикиньте.
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То есть заявления всех на всех , это лож .
Следовательно наша переговорная группа во главе с президентом должны заявить на международном уровне о невыполнении орками подписанных договоренностей , это как минимум , а не рассказывать о великой победе в делах обмена .
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В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская

На Донбассе в плену боевиков находятся 250 человек, - СБУ
Зеленский: До 31 декабря 2019 года состоится обмен по формуле "всех на всех"
Сегодня обменяют 174 или 224, или Зеленский опять пошутил?
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Скажіть цій ригівській шала...ві шо можна їх всіх обміняти на медведчука з портновим !
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Перекрасилась, думала, что не узнают.
У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 8174У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 5743У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 9371
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Как не узнать, если запах от гнилого нутра пятью шинелями не забивается...
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https://file.liga.net/persons/lutkovskaya-valeriya

рыго-порошенков резерв?
Велик же в Украине кадровый голод! Куда ни ткни - клеймо или рыжье или барыжье.
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По логике Зеленского 300Х100=30000 беркутовцев. Не, столько не наберётся...
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Ще 300? А як же всіх на всіх? Видно щось пішло не так.... А, Ze - "шутіт"...
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Боюсь даже представить,что потребует ВВХ,за этих"военнопленных".
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Лутковская.
Ну вот кому ты брешешь.
Они не в плену.
Они незаконно лишены свободы.
И до тех пор пока будет существовать уголовный кодекс так называемых республик количество будет пополнятся бесконечно.
Причина в существовании псевдогосударств и пока их не ликвидируют там все время будут пленные которых все время надо будет менять.
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Вроде недавно 180 было!? Уже 300 . И это за вычетом вчерашних освобожденных. ****** какой то!!!
Такое ощущение, что пол Украины в дыре сидит. И это при постоянной броваде о 100500 ликвидированных обдраченцев, чуть ли не каждый день. Позор!
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Менять нужно. Менять тех кто был захвачен в результате боевых действий, насильно вывезен с территории свободной Украины диверсантами противника , наших захваченных разведчиков, лиц имеющих украинское гражданство ( и не имеющих другого) по семейным причинам оставшимся на оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма ( как по месту их проживания на 2014 год) имеющих проукраинскую позицию. ВСЕ!!! ==== Не менять тех кто поехал по "делам, на отдых, по работе " в РФ, оккупированные Крым, ОРДЛО, Приднестровье,Абхазию, Юж. Осетию, союзную часть РФ Белоруссию. Не менять тех кто получил начиная с 2014 г паспорта РФ, ДНР или ЛНР, участвовал в оккупационных "выборах", "референдумах", работал в оккупационных гос. органах, участвовал в мероприятиях в поддержку оккупации и вторжения РФ .
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В мировой истории это первый случай, когда Украина меняет убийц, киллеров на заробитчан и сепаратистов с лугандониии они подлечатся в Феофании и назад к себе в ОРДЛО. Ну и тупорылые у власти, главное картинку по Г+Г показать для 73% быдлоты маргиональской в Украине.
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А Зєльокін бздів про всіх на всіх У полоні найманців РФ залишаються ще майже 300 українців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 1564 Як смердить
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