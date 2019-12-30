 В плену наемников РФ остаются еще около 300 украинцев, - Лутковская

Об этом во время пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы — их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для содержащихся. - Ред.) и выдает соответствующие справки ... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов ... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 людям мы будем вести переговоры", - сказала она.
Она заявила, что из 300 человек, которые остаются в заключении наемников РФ, по меньшей мере 100 человек "подтвержденные" и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках оккупантов "без документов".
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Вот просто интересно, а если бы Зе' назначил бы По' главным по обмену, что бы эта ботва пела?
Тих, які найбільше зазнали тортур та знущань, нам не віддали.
Зате ви принизили Небесну сотню. І Україну, її правову систему. Весь світ побачив, що в нас немає незалежного суду від слова ВЗАГАЛІ. Тут лише один самодур при владі.
Всіх. На, всіх!..
Это называется "всех на всех"..... у пана Зеленского еще хоть остался "человеческий" материал для последующих обменов или будут менять на "особый статус" или признание депутатами Рады "Бородая с Пушилиным"......
Верю президент Зеленский приедет с победой!
08.12.2019 11:01
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Я ж вам скидала ваш коментик. Видно, недобачили ...
Віруйте далі.
ЗЕбилы, которые за него голосовали.
ЗЕбилы из обеспеченных, их можно отдать на обмен, а потом их родственники выкупят сами из ЛДНР, за деньги.
Как Вам такой вариант, нравится?
Вы - патриот "бубочки"?
Вы - за него голосовали?
Ваши родственники как, за Вас заплатят?
Хіба не сюр ?
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Сколько тебе платят, руснявый бот?
В моих глазах европейца порохоботы как ты - не менее кацапы, чем запоребриковые руззкие.
Гниль человеческая в вас одна булькает, что у пуйлоидов, что у пецефалов.
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Ты не ответил, как у тебя ума хватило в нике написать 538а282а? Если пройтись по форуму, то подобных ников сгенерированных программой тут множество.
Квартал "взял под козырек" и приступил к бодрому выполнению указивок, полученных от РФ в Париже.
Квартал только за шаурму торгуется (чтобы подешевле), а обменивать гос. преступников и ценных свидетелей (беркутовцев) согласен на любых, кого дадут.
Кто же ценных пленников то задаром отдает, кроме "бубочки", ну сами то прикиньте.
Следовательно наша переговорная группа во главе с президентом должны заявить на международном уровне о невыполнении орками подписанных договоренностей , это как минимум , а не рассказывать о великой победе в делах обмена .
На Донбассе в плену боевиков находятся 250 человек, - СБУ
Зеленский: До 31 декабря 2019 года состоится обмен по формуле "всех на всех"
Сегодня обменяют 174 или 224, или Зеленский опять пошутил?
рыго-порошенков резерв?
Велик же в Украине кадровый голод! Куда ни ткни - клеймо или рыжье или барыжье.
Ну вот кому ты брешешь.
Они не в плену.
Они незаконно лишены свободы.
И до тех пор пока будет существовать уголовный кодекс так называемых республик количество будет пополнятся бесконечно.
Причина в существовании псевдогосударств и пока их не ликвидируют там все время будут пленные которых все время надо будет менять.
Такое ощущение, что пол Украины в дыре сидит. И это при постоянной броваде о 100500 ликвидированных обдраченцев, чуть ли не каждый день. Позор!