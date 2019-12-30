 Наемники РФ за сутки 7 раз обстреливали позиции украинских воинов. Потерь нет, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 30 декабря 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"6 обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно: дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Васильевки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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"Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.