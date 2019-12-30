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 Наемники РФ за сутки 7 раз обстреливали позиции украинских воинов. Потерь нет, - пресс-центр ООС

29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 07:00 30 декабря 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"6 обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно: дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Васильевки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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"Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", - добавили в штабе ОС.

Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.

Наемники РФ за сутки 7 раз обстреливали позиции украинских воинов. Потерь нет, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167953
 
 
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Ну да... Чего стесняться-то. Зю им выписал индульгенцию!
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Українське правосуддя в ліце зєлєнєйшего з президентів вже зазадалегідь пообіцяло країні -агресорці процесуальне очищення для вбивць українців.
Вітаю, панове !
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Не может быть, какие обстрелы. ЗЕ, ты же недавно договорился с Чортом на коленях смотрел в глаза Чорта и пожал Чорту руку как сильно хотел.
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Да тут "у а нас "канкретный пацан" "реально парешал"
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