 Украинский дуэт биатлонистов Пидручный - Меркушина выиграл серебро на престижной "Рождественской гонке". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На последнем круге Пидручный чисто отстрелялся, обошел немца Филиппа Наврата и финишировал вторым. Немцы, в составе Наврата и Лауры Дальмайер заняли четвёртое место. Для Дальмайер это была последняя гонка в карьере.

Победителями гонки стала пара из Норвегии - Марте Олсбю Ройселанд и Ветле-Сьястад Кристиансен. Третье место заняли французы Анаис Бескон и Антони Гигона.

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