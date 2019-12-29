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 Украинский дуэт биатлонистов Пидручный - Меркушина выиграл серебро на престижной "Рождественской гонке". ФОТО

Украинский дуэт биатлонистов Дмитрий Пидручный - Анастасия Меркушина финишировали вторыми на престижной "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинский дуэт биатлонистов Пидручный - Меркушина выиграл серебро на престижной Рождественской гонке 01

На последнем круге Пидручный чисто отстрелялся, обошел немца Филиппа Наврата и финишировал вторым. Немцы, в составе Наврата и Лауры Дальмайер заняли четвёртое место. Для Дальмайер это была последняя гонка в карьере.

Победителями гонки стала пара из Норвегии - Марте Олсбю Ройселанд и Ветле-Сьястад Кристиансен. Третье место заняли французы Анаис Бескон и Антони Гигона.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167870
 
   
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Молодці !
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Вдалого сезону !
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Хоч якась приємна новина. Бо в цілому ганьбище і хмиздець кояться.
Вітання нашим спортсменам! Молодці!
А також переможцям з Kongeriket Norge!
Украинский дуэт биатлонистов Пидручный - Меркушина выиграл серебро на престижной "Рождественской гонке" - Цензор.НЕТ 2220 Украинский дуэт биатлонистов Пидручный - Меркушина выиграл серебро на престижной "Рождественской гонке" - Цензор.НЕТ 7809
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