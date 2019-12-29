 Украинский дуэт биатлонистов Пидручный - Меркушина выиграл серебро на престижной "Рождественской гонке". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На последнем круге Пидручный чисто отстрелялся, обошел немца Филиппа Наврата и финишировал вторым. Немцы, в составе Наврата и Лауры Дальмайер заняли четвёртое место. Для Дальмайер это была последняя гонка в карьере.
Победителями гонки стала пара из Норвегии - Марте Олсбю Ройселанд и Ветле-Сьястад Кристиансен. Третье место заняли французы Анаис Бескон и Антони Гигона.
Подивлюся в запису !
Вдалого сезону !
Вітання нашим спортсменам! Молодці!
А також переможцям з Kongeriket Norge!