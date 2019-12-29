 Портнов радуется, что при Зеленском освободили всех подозреваемых в преступлениях на Майдане

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Портнова.

"За последнее время по разным юридическим причинам из под стражи освобождены почти все, кто был репрессирован по уголовным делам Майдана. Теперь важно продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращённых в героев.



Работа непростая, но все наши единомышленники за полгода справились с этим настолько, насколько это было возможно в сегодняшних условиях", - написал соратник Януковича.

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