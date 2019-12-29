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 Портнов радуется, что при Зеленском освободили всех подозреваемых в преступлениях на Майдане

Экс-замглавы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов заявляет, что его единомышленникам за полгода удалось освободить из под стражи всех подозреваемых в преступлениях против Евромайдана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Портнова.

"За последнее время по разным юридическим причинам из под стражи освобождены почти все, кто был репрессирован по уголовным делам Майдана. Теперь важно продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращённых в героев.

Работа непростая, но все наши единомышленники за полгода справились с этим настолько, насколько это было возможно в сегодняшних условиях", - написал соратник Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов

Портнов радуется, что при Зеленском освободили всех подозреваемых в преступлениях на Майдане 01

Также читайте: Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции Достоинства

Источник: https://censor.net.ua/n3167869
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы,
Ви зробили це разом.
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Зебилы под прикрытием легенды привели к власти убийц.
Как там псевдомайдановка майданутая сепарша под немецким прокси ла ла ла?
Как то подозрительно сгинула?
Контракт закончился?
Как же теперь цензор без нее?
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Я где то так сказал? Я сказал и говорю всегда что порохосрань ето такая же мразота продажная как и зелупы.
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Давайте говорити про те, як Зе зливає Україну, а не акцентувати увагу на старому. Цей ваш коментар вийшов як виправдання дій по звільненню беркутівців. Вони є снайперами і вб'ють багато українців. Тому не беріть гріх на душу.
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Звільнення екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі на Інститутській в лютому 2014 року - це не лише юридична відповідальність Росіі за вбивства на Майдані, а і політична відповідальність нової української влади за те, що в Україні за ці вбивства ніхто не сидітиме.
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Зюзесрань, Садовник хоть куда-то делся, а портновы нагло и открыто ходят по Украине
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Садовник куда то делся? Ага. Поищи его на дамбасе где я уверен он стажирует молодых росийских боевиков как убивать *хохлов*.
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Падлошенко тоже радуется,на него теперь не выйдет следствие,на него и на спикера-дыбила со справкой
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ватные недоумки активизировались ....
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Портнов радуется, что при Зеленском освободили всех подозреваемых в преступлениях на Майдане - Цензор.НЕТ 3035Taras Berezovets
25 хв ·

С сотрудниками Беркута все очевидно. Путин настоял на обязательном включении беркутовцев в список, потому что они являются не просто «своими». На Майдане они выполняли прямые приказы российских кураторов из российских же спецслужб. Потому тут как в старой сказке, которую Путин говорит каждый раз в такой ситуации «Россия своих не бросает». В действительности бросает при первой возможности. Но в случае с беркутовцами Путин поступил совсем иначе. И именно это и есть самое яркое доказательство того, что расстрелы на Майдане организовал именно он, Путин. И достать свидетелей его преступления Путину нужно было кровь из носа. Все остальное от лукавого. Что бы ни говорил Зеленский, Рябошапка и прочие узеленские. Выдача беркутовцев Путину это как второй расстрел Небесной сотни. Это никакая не ошибка, а преступление, за которое придётся дорого заплатить.
В том числе тем, кто своим словом или молчанием его освятил.
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Портнова ненавижу, зебилов не люблю.
Но менять надо. Да, скоты, да, твари. Но зачем они нам? Кормить их в тюрьмах...пусть едут в рашку, часть из них там начнет заниматься грабежами, другую часть утилизируют фсб....
А вот наши вернутся...
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Лукаш сейчас на говно исходит: как счастлива, что долбодятлов отпустили. Только как так вышло, что батя ваш не только не посадил эту у*бище, а и неплохо она при нем жила и множила свои дивиденды?
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У нас в 2014 не было никакой революции - это был государственный переворот, одни воры сменили других, воров, а за это погибло 100 человек и ещё куче погибло на войне... остались целы, все те же олигархи и ничего не потеряли, все те же продажные чиновники остались на местах, система осталась та же... революция это когда идет полное уничтожение системы и построение новой, а у нас это был фейк-фиаско фуфел, обмен шила на мыло...
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_Бутусову также нужно сказать "спасибо" за зеленского. Прямо его поддерживал и до сих пор виляет жопой и так и не назвал предателя предателем!
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Бутусов ше та зелена ....
Корочє всім вже всьо ясно...
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Вал Мишель



Скажите, а где найти твиттер аккаунт президента Украины? Тут какое-то бездарное чмо примазывается к победам, к которым не имеет ни малейшего отношения, и никак не реагирует на важнейшие события в стране.
Портнов радуется, что при Зеленском освободили всех подозреваемых в преступлениях на Майдане - Цензор.НЕТ 4363
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ну уберем зе и что получим? ту же шушеру что 30 лет грабила страну себе на хатку в испании и канаде
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Попередня влада звільнила 3244 полонених (військових і цивільних).
До честі попередньої влади жодного разу вона не порушила принципи. Ніяких беркутівців, ніяких терористів. Обмін комбатантів. І це правильно.
Хоч, як мінімум, 1 раз, в середині 2017 кремль вимагав звільнити беркут, але влада на це не пішла і попри це в грудні 2017 відбувся великий обмін.
Ця влада, під крики "Ура, главноє што рібята дома", у вересні, під час першого обміну віддала всіх ключових персон і залишилася без обмінного фонду. А владу про це попереджали ще тоді. Тоді Пристайко казав, що все окей. І що зараз?
Більше того, обмінний фонд під час війни міг би поповнюватися. Що в нас мало агентури? В тому числі і у Верховній раді? Але влада чомусь садить АТОвців і волонтерів, а не російських маріонеток, які вже реалізують плани по зміщенню цієї влади Портнов радуется, что при Зеленском освободили всех подозреваемых в преступлениях на Майдане - Цензор.НЕТ 4238
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Он прав, раз он и зеленая братва до сих пор живы, то бараны

Портнов радуется, что при Зеленском освободили всех подозреваемых в преступлениях на Майдане - Цензор.НЕТ 4629
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