 Портнов радуется, что при Зеленском освободили всех подозреваемых в преступлениях на Майдане

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Портнова.
"За последнее время по разным юридическим причинам из под стражи освобождены почти все, кто был репрессирован по уголовным делам Майдана. Теперь важно продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращённых в героев.
Работа непростая, но все наши единомышленники за полгода справились с этим настолько, насколько это было возможно в сегодняшних условиях", - написал соратник Януковича.
25 хв ·
С сотрудниками Беркута все очевидно. Путин настоял на обязательном включении беркутовцев в список, потому что они являются не просто «своими». На Майдане они выполняли прямые приказы российских кураторов из российских же спецслужб. Потому тут как в старой сказке, которую Путин говорит каждый раз в такой ситуации «Россия своих не бросает». В действительности бросает при первой возможности. Но в случае с беркутовцами Путин поступил совсем иначе. И именно это и есть самое яркое доказательство того, что расстрелы на Майдане организовал именно он, Путин. И достать свидетелей его преступления Путину нужно было кровь из носа. Все остальное от лукавого. Что бы ни говорил Зеленский, Рябошапка и прочие узеленские. Выдача беркутовцев Путину это как второй расстрел Небесной сотни. Это никакая не ошибка, а преступление, за которое придётся дорого заплатить.
В том числе тем, кто своим словом или молчанием его освятил.
Но менять надо. Да, скоты, да, твари. Но зачем они нам? Кормить их в тюрьмах...пусть едут в рашку, часть из них там начнет заниматься грабежами, другую часть утилизируют фсб....
А вот наши вернутся...
Растолкуй.
Корочє всім вже всьо ясно...
Вал Мишель
Скажите, а где найти твиттер аккаунт президента Украины? Тут какое-то бездарное чмо примазывается к победам, к которым не имеет ни малейшего отношения, и никак не реагирует на важнейшие события в стране.
До честі попередньої влади жодного разу вона не порушила принципи. Ніяких беркутівців, ніяких терористів. Обмін комбатантів. І це правильно.
Хоч, як мінімум, 1 раз, в середині 2017 кремль вимагав звільнити беркут, але влада на це не пішла і попри це в грудні 2017 відбувся великий обмін.
Ця влада, під крики "Ура, главноє што рібята дома", у вересні, під час першого обміну віддала всіх ключових персон і залишилася без обмінного фонду. А владу про це попереджали ще тоді. Тоді Пристайко казав, що все окей. І що зараз?
Більше того, обмінний фонд під час війни міг би поповнюватися. Що в нас мало агентури? В тому числі і у Верховній раді? Але влада чомусь садить АТОвців і волонтерів, а не російських маріонеток, які вже реалізують плани по зміщенню цієї влади