 Согласованных текстов соглашений с "Газпромом" пока нет, борьба идет за каждую запятую, - Коболев

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.

"Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", – написал он.

Глава НАК уточнил, что работа ведется над тремя документами. В частности: межоператорское соглашение между ОГТСУ и Газпромом - документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом. В нем речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. Газпром или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить Нафтогаз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выбила из России 5 миллиардов долларов за 2014-19 годы, - Коболев

"Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен Северный поток 2, обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", – отметил глава Нафтогаза.

Мировое соглашение, которым Нафтогаз и Газпром признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года. "Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", – подчеркнул Коболев.

Также читайте: Украина работает над системой договоров, которые минимизируют или уберут риск отказа РФ от транзита газа, - Витренко

В тоже время он отметил, что на переговорах не рассматриваются вопросы судебных исков по захвату украинских активов в Крыму; обязательность прямых закупок у Газпрома; долг Януковича и другие не-газовые вопросы.

Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

Читайте: "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут мировое соглашение до 29 декабря, - министр энергетики РФ Новак