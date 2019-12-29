 Согласованных текстов соглашений с "Газпромом" пока нет, борьба идет за каждую запятую, - Коболев

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.
"Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", – написал он.
Глава НАК уточнил, что работа ведется над тремя документами. В частности: межоператорское соглашение между ОГТСУ и Газпромом - документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.
Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом. В нем речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет. Газпром или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить Нафтогаз.
"Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен Северный поток 2, обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", – отметил глава Нафтогаза.
Мировое соглашение, которым Нафтогаз и Газпром признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года. "Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", – подчеркнул Коболев.
В тоже время он отметил, что на переговорах не рассматриваются вопросы судебных исков по захвату украинских активов в Крыму; обязательность прямых закупок у Газпрома; долг Януковича и другие не-газовые вопросы.
Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
Тобто ти, вважаєш, що Коболєв повинен мати заробіток, як у тебе, охоронця парковки?
Ну а потом - все прекрасно помнят, какие танцы с бубнами пошли вокруг этой темы, и тогда стало понятно, что саботажники в команде Пороха никуда не делись, а сегодня ситуация прошла свой промежуточный финиш и можно подвести некоторые итоги уже спокойно.
На мой взгляд, мы только что наблюдали демонстрацию того, почему мы проиграли выборы просто на ровном месте. Какое-то поразительное умение проиграть там, где это казалось бы невозможно сделать в принципе, накладывается на умение выигрывать там, где все проигрывают, просто поражает.
Ведь если откинуть все второстепенное, ситуация выглядела очень просто, именно для нас. Мы должны были выйти на подписание транзитного договора хотя бы потому, что транзит этот идет в Европу и мы не могли ее подставить, чтобы не утратить ее поддержку. Если это нам понятно, то мы можем представить степень свободы маневра при ведении этих переговоров.
Мы должны были отстоять основные позиции, разменивая второстепенные, а иначе - никак, потому что Газпром и лично Путин - вообще огласили неприемлемые условия, которые Украине было никак нельзя принимать. А как мы помним, договор надо было подписать, поскольку мы должны были сохранить лицо вменяемого партнера, которое с таким трудом удалось вылепить с нуля за пять последних лет.
Что получилось в итоге? Договор вроде подписывается. Да, мы хотели на 10 лет, а Москва - на год. Мы получили вдвое меньше, чем хотели, а Москва - впятеро больше, чем требовала. Следующий вопрос - выплата штрафа по Стокгольму. Москва хотела списать эти три миллиарда, потом отдать газом, а мы требовали выплату деньгами перед подписаниям транзитного контракта. Тут мы отыграли без уступок.
Но вот дальше - списание выигрыша в Украине по иску АМКУ, который Москва не приняла. Поскольку уже принято решение о его списании, сейчас могу говорить прямо. Решение принималось безобразно, в самых худших традициях нашего судопроизводства. То, что оно прошло все инстанции в таком виде, выигрышем может считать только далекий от юриспруденции человек.
Любой международный суд не оставит от этого решения камня на камне, поскольку нарушен основной принцип - сторона была лишена права защиты в суде. Более того, именно на этом основании, Верховный Суд Украины поломал десятки решений. Если проще, в аналогичных ситуациях, наши суды выносили другие решения и так нельзя было оставлять это дело.
Могу со всей уверенностью утверждать, что дело АМКУ - позор нашей судебной системы и вытащить это в международные инстанции значило бы расписаться в безобразном состоянии судебной власти.
Но дело даже не в этом, а в том, что по этому решению никаких миллиардов мы бы не получили, а скорее всего, даже были бы вынуждены возвращать то, что было взыскано на территории Украины. Так что отказ от взыскания по иску АМКУ - не проигрыш в принципе. И насколько мне известно, Газпром уже оспорил это решение то ли в Стокгольме, то ли еще где-то. Этот иск Газпром - отзывает, в ответ на отказ от дальнейших взысканий. Так что я не считаю это проигрышем.
И последний момент. Да, Стокгольм - блестящая и беспрецедентная победа. Это первый случай, когда хоть кто-то так по-крупному поимел Газпром и это при том, что первичный иск был не наш, а Газпрома, почти на $60 млрд. (Бабушке Юле - привет!). Но вот взыскание этих средств уже тянется больше года и могло бы вполне длиться еще три-пять-семь лет.
Но вот утверждения о том, что по этому прецеденту можно было бы взыскивать с Газпрома и по более ранним периодам - очень сомнительны. И дело тут не в том, что прошлые периоды отстоят по времени дальше, а в том, как именно была достигнута победа в Стокгольме. На нее работал лично Порох, Кабмин пахал на него в приоритете, МИД работал как проклятый и конечно же - трудился сам Нафтогаз. Еще бы, в случае проигрыша Украина сразу потеряла бы шесть десятков миллиардов, которые просто неоткуда брать!
А теперь представим, кто будет рубиться с Газпромом за прошлые периоды? Вот этот Кабмин? Этот МИД и Минюст? Янелох будет сражаться? Серьезно? Да там такой саботаж будет, что в Москве будут знать о любом движении раньше, чем в Нафтогазе! Все, кто всерьез рассуждает о том, что впереди была куча выигрышных исков, должны себе четко понимать, что они были бы выигрышными при Порохе, но сейчас это будет позорный проигрыш. Для того, чтобы утопить дело, достаточно вовремя не предоставить один документ и все пойдет в унитаз, формируя обратный прецедент.
Но особенно расстроило то, как после выступления Пороха «эксперты», которые (я так думаю) его консультируют, стали рассказывать о том, что Газпром не заплатит эти 3 миллиарда никогда и что это простая ловушка…
Если проще, с той стороны шла активная работа по уточнению вопросов, связанных с этой самой оплатой и все это светилось сразу по нескольким ведомствам. То есть, когда по всем признакам Газпром действительно готовится закрыть всю сумму штрафа, в СМИ выступают деятели, которые рассказывают, что такого не может быть никогда.
И вот платеж прошел. Скажем так, это - гигантская сумма, полученная через суд с иностранного контрагента. Украина никогда и ни с кого таких сумм не взыскивала. И теперь получается, что событие, которое началось с подачи Пороха, которому он посвятил свое время и нервы, закончилось пусть и не разгромной победой, но вполне пристойным исходом, который по праву должен бы принести Пороху жирный плюс, своими же руками слито в унитаз, а янелохи с удовольствием потирают руки и пиарятся на том, к чему не имеют вообще никакого отношения!
Что это такое? Как можно было допустить такие ошибки? Или вот эти самые пять компаний с прямыми договорами на поставку газа от Газпрома. Да, об этом рассказала российская (конторская) пресса. Да, это подхватила наша (конторская) пресса.
Но что это за пять компаний? По крайней мере две, которые могут войти в этот список, мне известны, но они точно не заключали никаких контрактов. Мало того, деятели выше среднего уровня в самом Газпроме - тоже ничего не знают о таких контрактах. А ведь эту информацию выкинули наверх как некую красную тряпку! Конторские, наверное, долго ржали и бухали с того, что такая простая утка выросла в динозавра…
В общем, в очередной раз призываю самого Пороха и точно - наших. Наведите уже порядок в своих рядах! Хватит уже наступать на те же осиновые грабли. Сколько можно? Скажу откровенно. С той самой первой статьи, где я дал оценку переговоров, я очень хотел ошибиться и старался думать, что я либо использую неправильные источники информации, либо неправильно их оцениваю, но именно в этой комбинации случилось ровно так, как я ее видел. Даже концовку с бахвальством янелоха, который приберет себе лавры Пороха.
Да! Вот так мы и проиграли выборы. Именно так. И с такими «попандосами» надо что-то делать. Не хотел писать это вообще, если бы не попалось на глаза сообщение, где роялист рисует ситуацию так, будто это он сам все порешал. Так что пришлось. Ну а каждый может из всего этого сделать собственные выводы, не обращая внимание на то, что я тут написал. Возможно, я ошибаюсь, но мое ошибочное мнение полностью подтвердилось реальными событиями, которые я предвидел сразу после речи Пороха. В общем, нужны профессионалы, а не то, что завалило выборы и валит сейчас просто беспроигрышные варианты.