 Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская

Об этом она заявила журналистам по завершению судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, теперь, когда экс-"беркутовцев" отдадут России, фактически остановится судебное следствие в Святошинском районном суде города Киева. Она добавила, что теперь суду присяжных в Святошинском райсуде нужно будет установить факт того, что экс-"беркутовцы" отсутствуют в Украине и остановить судебное следствие по причине отсутствия обвиняемых.

Также она подчеркнула, что даже если изменить законодательство и проводить заочное судопроизводство, то все равно это дело не будет доведено до конца, посольку заочное судопроизводство "означает начинать все сначала, то есть не довести это дело до конца никогда".

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Также она пояснила, что намерена оставаться в помещении суда, чтобы получить хотябы короткое постановление суда по поводу освобождения экс-"беркутовцев" из под ареста. Вместе с ней в зале суда находятся несколько потерпевших-родственников убитых на Майдане участников Революции Достоинства.

Напоминаем, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест им заменен на личное обязательство.

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