 Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская

Об этом она заявила журналистам по завершению судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, теперь, когда экс-"беркутовцев" отдадут России, фактически остановится судебное следствие в Святошинском районном суде города Киева. Она добавила, что теперь суду присяжных в Святошинском райсуде нужно будет установить факт того, что экс-"беркутовцы" отсутствуют в Украине и остановить судебное следствие по причине отсутствия обвиняемых.
Также она подчеркнула, что даже если изменить законодательство и проводить заочное судопроизводство, то все равно это дело не будет доведено до конца, посольку заочное судопроизводство "означает начинать все сначала, то есть не довести это дело до конца никогда".
Также она пояснила, что намерена оставаться в помещении суда, чтобы получить хотябы короткое постановление суда по поводу освобождения экс-"беркутовцев" из под ареста. Вместе с ней в зале суда находятся несколько потерпевших-родственников убитых на Майдане участников Революции Достоинства.
Напоминаем, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест им заменен на личное обязательство.
эту подонки с этого дня не легитимные.они слуги кацапии
+ ще й в тому, що обміняють їх на беркутівців, на яких мальдівська свинюка ще й хотіла повісити вбивства, до яких сама причетна...
А то что за 5ть лет - ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!! их не смущает
Что делало следствие 5 лет? Боялись задать неудобные вопросы?
А почему не 10 лет, кто вам ущербным доктор.
Любите европейские суды, длящиеся годами, тогда не нойте.
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
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От і крапка... Задроченные лохи - це ветерани війни з росією та рідні загиблих Героїв.
Нарешті побратими ми дочекалися цього.
Ковтнемо чи все-таки у нас буде майбутнє? Українське, а не малоросійське!
Не огорчайся. У нас есть своё, обкатанное - сейчас отпустим, а потом влупим заочно пожизненное и будут, суки, сидеть, как миленькие.
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?