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Все про:Беркут (8538) Закревская Евгения (55)

 Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская

Адвокат семей Небесной сотни в делах Майдана Евгения Закревская считает, что теперь не будет закончено дело экс-"беркутовцев", которое 5 лет слушалось в Святошинском районном суде города Киева.

Об этом она заявила журналистам по завершению судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, теперь, когда экс-"беркутовцев" отдадут России, фактически остановится судебное следствие в Святошинском районном суде города Киева. Она добавила, что теперь суду присяжных в Святошинском райсуде нужно будет установить факт того, что экс-"беркутовцы" отсутствуют в Украине и остановить судебное следствие по причине отсутствия обвиняемых.

Также она подчеркнула, что даже если изменить законодательство и проводить заочное судопроизводство, то все равно это дело не будет доведено до конца, посольку заочное судопроизводство "означает начинать все сначала, то есть не довести это дело до конца никогда".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следователи, прокуроры и адвокаты героев Майдана в одной клетке будут есть дело "беркутов", - признанный в ОП журналистом Портнов

Также она пояснила, что намерена оставаться в помещении суда, чтобы получить хотябы короткое постановление суда по поводу освобождения экс-"беркутовцев" из под ареста. Вместе с ней в зале суда находятся несколько потерпевших-родственников убитых на Майдане участников Революции Достоинства.

Напоминаем, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест им заменен на личное обязательство.

Также читайте: Зеленский три недели не подписывает закон о перезагрузке ГБР. Дела Майдана не расследуются уже больше месяца, - Закревская

Источник: https://censor.net.ua/n3167866
 
 
 Топ комментарии
 
зеЛя и его банда именно этого и хотят.
эту подонки с этого дня не легитимные.они слуги кацапии
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зеЛя и его банда именно этого и хотят.
эту подонки с этого дня не легитимные.они слуги кацапии
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Доказова база знищена при Порошенкові, жодного закінчення справи не може бути навіть теоретично.
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Та ні, я ще й не таке паскудство переживав...
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Та яких там судів - барига просто так відпустив 14 москальських десантників. Просто так, ****... Пам'ятаєте?
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это было ясно с ПЕРВОГО дня президенства дебила
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скоро наши полонені, яких кнур позаганяв у котли і забив на них свій шоколадній #уй, будуть дома

+ ще й в тому, що обміняють їх на беркутівців, на яких мальдівська свинюка ще й хотіла повісити вбивства, до яких сама причетна...
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беркутята в трусіках нєвчом нє вінаватиє, ані стрілять нє умєют...
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Я одного не понимаю, если власть нарушает закон значит ета власть преступники, Если власть преступники то неповиновение етой власти нельзя называть преступлением.
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Как бы в Старом Завете написано Зуб за Зуб, Око за Око, но дебилы в 2014 году прочитали что нужно подставить еще и другую щеку а убийц отпустить потому что украинцы ето миролюбные либералы и терпилы. Ну так теперь станьте раком и т***те себя страпонами.
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А к порохоботов везде Зе чудится...
А то что за 5ть лет - ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!! их не смущает
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А відпустити,це значить аідпустити тих що в раїсії сидять...а вам поффг?
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У тебя в нике пропущена буква, после "A" нужна R потом пробел.
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Почему дело слушалось 5 лет? Место преступления на месте, подозреваемые на месте.
Что делало следствие 5 лет? Боялись задать неудобные вопросы?
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Судьи назначенные порошенко? Любопытно
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колян,это их дело,они могли бы расследовать это дело хоть 100 лет пока подсудимые не издохнут.
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Серйозні справи слухаються довго. В Литві тільки в цьому році винесений вирок по справі штурму телецентру в 1991 (?) році. Не треба міняти тему. Це дуже нечесний, ''зелений'' прийом.
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За 6 лет не смогли довести дело до конца? Нах. етих судьев и прокурворов гнать сцаными тряпками и пускай вернут всю зарплату и льготы с квартирами за 6 лет. Если не смогли за пол жизни выполнить одну работу то ето п***ц. Или уже дети и внуки етих прокурворов и судей будут доводить дело до конца?
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А нет у нас других. Это наше общество воспитало и выучило таких прокуроров и судей. И потом ещё проголосовало и за такого же президента. Посмотри в зеркало и увидишь виновного во всех проблемах нашей страны. Меня это то же касается.
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По убийству протестующих у телецентра в Вильнюсе 1991г, дело шло 20 лет. По коррупции Лазаренко в США -12, по Гонгадзе 19.
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Откроют новое дело против протестующих, это они виноваты в смертях небесной сотни, не было бы протестующих не было бы смертей!!!
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Беркутівці це був лише засіб.Хто їм віддавав накази? Вже давно б можна було вибити з них правдиві покази і посадити та не гратися в демократію 5 років!
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О, потомки нквдистов подтянулись. Что значит выбить? Выбить можно и из тебя признание, что ты Кеннеди застрелил.
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А ведь среди семей Небесной сотни наверно многие голосовали за ЗЕкоманду. И как, вас всё устраивает?
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Думающие, вдумайтесь: "дело экс-"беркутовцев", которое 5 лет слушалось в Святошинском районном суде города Киева."...
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Не викликай у шоколадних когнітивного дисонансу...
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Пять лет Петя думал как их отпустить, а Зе взял и отпустил
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Вопрос на засыпку: при ком в сентябре 2014-го просто выпустили на свободу командира роты Садовника, который руководил расстрелом на Майдане?
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И що? Справа про взяття Телецентру в Литві та загибель людей при цьому,розглядалачь взагалі з 1991 року і тільки у цьому році була завершена! І це саме тому ьуло так довго, що виконавці повтікали у росію! А ми убивць самі відпускаємо!
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Починаючи з осені 2014-го року постійно випускали з під охорони звинувачених у розстрілах на Майдані, а ті тікали до РФ. Чи ви дійсно вірите, що те криваве місиво влаштувало троє-четверо, котрі залишились під вартою? Де їх керівник?
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У серпні 1991 я був у Литві. Одна пані ділилася власними спогадами: "Серед спецназівців було 50% осіб і азійськими рисами, інші слов'яни. Але їхній вираз обличь, рухи та інше вказували на те що вони були під впливом психотропних препаратів чи якихось інших "збудників". Та пані за фахом була педагогом і дитячим психологом тож подібні речі помітила і визначила як фахівець.
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Они хотят еще 5 лет слушать, а потом на пенсию. ТЫХЭ ЖЫТТЯ.
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Це кінець. Правди вже не дізнаємось ніколи.
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Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская
А почему не 10 лет, кто вам ущербным доктор.
Любите европейские суды, длящиеся годами, тогда не нойте.

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то ли дело сталинская тройка. раз-два и готово! Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская - Цензор.НЕТ 7775
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Здесь ещё есть одна уверенность. Да и недели не пройдёт после обмена, как именно эта категория из беркуты что, будут уже в окопах но с той стороны. И именно для этого и категорически та сторона их вытягивает. А что другое им делать кстати----думали здесь мудрецы? И ещё. Обратите внимание как сракоблок молчит по этому поводу и событиям? Пачкаться или светится не хотят. Но похоже знали и авторами этой идеи тоже скорее всего были.
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Звичайно, що скоро ці беркутовці, які скоріше за все пройшли школу снайперів будуть кваліфіковано і мотивовано вбивати українців. Так, беркут відпрацює ***** своє звільнення життями українських військових. Ви цього хотіли, зебіли?
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Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская - Цензор.НЕТ 4943 Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·20 мин

От і крапка... Задроченные лохи - це ветерани війни з росією та рідні загиблих Героїв.
Нарешті побратими ми дочекалися цього.
Ковтнемо чи все-таки у нас буде майбутнє? Українське, а не малоросійське!

Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская - Цензор.НЕТ 1756

Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская - Цензор.НЕТ 9965

Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская - Цензор.НЕТ 8193
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Этого Януковского урода нужно долго пытать ....
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«Дайте мені його хоч за горло подержать». (с)
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"баный позор. Маланцы про Холокост визжат. А тут вылезли наверх - и на украинцев им похер.
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Наступне, це суд над всіма хто воював в АТО, Портнов вже оголосив це !
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5-ть років??? вона хоч розуміє що меле своїм язичком... нацистів після 45-го повісили менш ніж за рік, а тут гуму тягнуть то нехай хоч наші хлопці на волю вийдуть раз таку владу обрали після Майдану
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Это те, которые по пьяне заехали в лугандон?
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почему оно аж 5 лет слушается - вот этот вопрос для начала надо бы поставить . . .
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Для начала не надо совершать нынешних ошибок.
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А чому справа штурму телецентру в Вільнюсі слухалась з 1991 року і тільки цього року винесений вирок? Це ваша зелена шваль буде в турборежимі судити. А нормальна влада не хоче виносити неправильне рішення.
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Обмен беркутовцев не даст закончить дело против них, которое 5 лет слушалось в суде, - Закревская

Не огорчайся. У нас есть своё, обкатанное - сейчас отпустим, а потом влупим заочно пожизненное и будут, суки, сидеть, как миленькие.
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Не виходить з голови фраза богдана зеленському: "Поработаем до нового года і все"
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А ЗЕлёносопельному БлаЗЕню это не интересно. Мало того, ЗЕ-фигляру интересно другое - ни сегодня-завтра собакам Авакова придётся разгонять Майдан уже против самого ЗЕ-клоуна и их надо убедить в безнаказанности.
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Мозги нашего Зе заняты как нас приблизить к "миру" с рашкой. Уже можно об этом говорить прямо. Замена " Слава Украине" на " Мира Украине" из этой оперы. Готовимся к промытию мозгов. Зомбировать будут всеми способами. А националистов делают врагами.
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Съфорумец:
Моника окончательно слил и похоронил расследование и суды по Майдану. Убийцы не будут теперь наказаны НИКОГДА.
При "мародере" Порохе все эти убийцы сидели и гнили в СИЗО пока шли суды. Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. А теперь благодаря "уставшим от войны" зебилам, эти убийцы будут свободно гулять по Раше.
Как оно вам, зебильчики? Ничего не гложет? Что волонтер и атошник по придуманному обвинению будут Новый Год встречать в СИЗО. А убийцы патриотов и детей будут гулять и пить на воле? Главное же, что не "мародер" при власти, правда?
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