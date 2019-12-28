 ГПУ после решения суда по экс-беркутовцам: "Судебное разбирательство будет продолжено"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Генеральной прокуратуры Украины.
"Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти бывшим работникам ПМОН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г.. Киеве по делу о расстрелах на Майдане. После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПУ, в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.
"После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", - добавили в сообщении.
так а сразу чего не предъявили?
лЖивые зеЛеные чмыри!
...когда оные уже будут пить шампаское на красной площади в маскве...
ахахаха
Это что бы не нести ответственность за беспредел.
Правда,рябая шапка ушанка?
или зебилы уверенны,что будут сидеть и ждать "вироку суду"?
2. Народу критично мало.
3. Громадянського суспільства нема.
4. До демократії це населення не дозріло.
5. То не гіпноз, а їхній (більшості) звичайний стан існування (слово розвиток до подібних не вживається)
Так що виходити нема з чого ... Вони в ньому живуть.
Каждая тварь, поголовно, голосовавшая за зелёную плесень, зробила це разом...
Пусть воют.
Так обьявляйте у міжнародний розшук.
Шоб врємєні нє тєрять.
Падлюки
У него портновская крыша.
Закон они используют исключительно для борьбы с врагами.
в случае побега подозреваемого за границу делать объявление по центральному телевидению и цеплять объявление с фото на сайт, скажем Министерства юстиции (или офиса Генпрокурора, или СБУ, или МИД - как уже решат). После этого подозреваемому даётся 10 суток на прибытие на территорию Украины и сдачу властям (пофиг, хочет его выдавать страна пребывания или нет). Если через 10 суток он не прибыл, считается, что он полностью признаёт свою вину + совершил новое преступление (препятствование правосудию), за которое предусмотреть пожизненное заключение - спецслужбы Украины получают право предпринять все необходимые меры для его похищения за границей и тайной доставки в страну (как турки выкрали Абдуллу Оджалана, как евреи выкрали Адольфа Айхмана). При сопротивлении или других проблемах с вывозом из-за границы - наши спецслужбы имеют право на внесудебную казнь этого человека за границей.
Потому что иначе издевательство над государством в виде тупого пересечения границы не остановить . . . И ладно бы они там тихо сидели - так потом начинают публично глумиться, типа Янека или Кили Азирова . . .